侵害配偶權需要哪些證據？律師教你如何提告保障自身權益！

（二）侵害配偶權要怎麼舉證？

（二）侵害配偶權要怎麼舉證？

1.侵害配偶權認定標準

知道自己或對方已有家室，雙方行為卻超過普通交友的界線，不需要達到發生性行為的程度才能請求賠償，只要互動達到足以破壞夫妻關係的程度，造成配偶精神上的痛苦，像是過於親密的肢體接觸、聊天內容，就有機會構成配偶權侵權行為。

2.提供有力的侵害配偶權證據

有證人可以證明、當場抓姦在床、共同進出旅館的照片、通訊軟體上過於曖昧的對話內容、與第三者的聊天錄音檔等等。

若法官認定證據不足或不夠具體，無法證明當事人破壞婚姻關係，有可能導致侵害配偶權敗訴，因為你有證據，對方也有權為自己辯護並提出反證，因此證據越完整、越明確，才能替自己爭取權益。

3.注意比例原則及合法性

不以強暴脅迫的手段蒐證，也須顧及當事人的肖像權。如果違法取證，除了證據可能不會被法官採用外，還有可能涉及妨害秘密罪！建議可以先初步法律諮詢律師，評估握有的證據是否可用。

牽手算侵害配偶權嗎？

如果頻繁牽手出入特定場合，超出一般男女界線的行為，法官判定當事人此行為對配偶不忠，侵害配偶權便成立。