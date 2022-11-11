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侵害配偶權如何提告？律師教你如何保障自身權益！

侵害配偶權需要哪些證據？律師教你如何提告保障自身權益！

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2022-11-11更新 2026-08-19
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

侵害配偶權是什麼？哪些行為會構成侵害配偶權？提告侵害配偶權需要提出哪些證據？提告時效多長？小三被告侵害配偶權怎麼辦？侵害配偶權要賠多少錢？關於侵害配偶權的法律問題，資深家事律師將在本文中完整解答！

侵害配偶權是什麼？

自從2020年通姦除罪化後，很多人誤會這代表另一伴可以自由婚外情，實際上出軌行為已經侵害配偶權！國家並不會因為通姦無罪就不再保障配偶權，受害者可以提起損害賠償的民事訴訟，出軌的那方與第3者都要承擔民事責任。

（一）配偶權是什麼？

「配偶權」是指夫妻之間要對彼此忠誠，有維持婚姻美滿的義務，配偶權的基本內容包含了夫妻姓氏權、日常事務代理權、同居義務等等，若有第三人介入破壞婚姻關係、傷害配偶權，受害那方有權依法提告。

（二）侵害配偶權法律定義和法源依據

1.侵害配偶權定義


侵害配偶權定義是指夫妻之間某一方對婚姻不忠，婚姻關係被第3人介入、破壞，造成元配精神上的痛苦，並侵害其原本享有的配偶權。

2.侵害配偶權法律規定

我們在搜索相關資料時會使用「侵犯配偶權」、「妨害配偶權」，提醒大家「侵害配偶權」才是法律的正確寫法哦！

由於法律上並沒有制定侵害配偶權法條，因此法官會依據民法第184條及第195條判定被起訴者是否侵害配偶權，若是因為故意或過失，不法侵害他人權利的人，必須賠償給受害者。

侵害配偶權有什麼構成要件？要怎麼舉證？

如果另一半外遇了，受害者需要蒐集妨害配偶權證據，即是法律上作為判決依據的侵權證據，那需要蒐集哪些才能提告侵害配偶權呢？以下先帶您了解法律上對於侵害配偶權的認定標準為何，再來說明哪些證據可以證明對方有侵害配偶權的事實。

（一）侵害配偶權構成要件

  • 因故意或過失，不法侵害他人權利
  • 存在權利損害
  • 行為與損害之間有因果關係

（二）侵害配偶權要怎麼舉證？

1.侵害配偶權認定標準

知道自己或對方已有家室，雙方行為卻超過普通交友的界線，不需要達到發生性行為的程度才能請求賠償，只要互動達到足以破壞夫妻關係的程度，造成配偶精神上的痛苦，像是過於親密的肢體接觸、聊天內容，就有機會構成配偶權侵權行為。

2.提供有力的侵害配偶權證據

有證人可以證明、當場抓姦在床、共同進出旅館的照片、通訊軟體上過於曖昧的對話內容、與第三者的聊天錄音檔等等。

若法官認定證據不足或不夠具體，無法證明當事人破壞婚姻關係，有可能導致侵害配偶權敗訴，因為你有證據，對方也有權為自己辯護並提出反證，因此證據越完整、越明確，才能替自己爭取權益。

3.注意比例原則及合法性

不以強暴脅迫的手段蒐證，也須顧及當事人的肖像權。如果違法取證，除了證據可能不會被法官採用外，還有可能涉及妨害秘密罪！建議可以先初步法律諮詢律師，評估握有的證據是否可用。

牽手算侵害配偶權嗎？

如果頻繁牽手出入特定場合，超出一般男女界線的行為，法官判定當事人此行為對配偶不忠，侵害配偶權便成立。

（三）不知道對方已婚，會成立侵害配偶權嗎？

依據民法第184條及第195條，因故意或過失介入婚姻才會構成侵害配偶權，如果能夠證明是因為交往對象隱瞞，因此不知情對方已婚的事實，並不符合侵害要件，但雙方若確實發生性行為，則能夠以貞操權受到侵害向對方提告。

侵害配偶權提告流程、QA問答一次看

（一）侵害配偶權訴訟5步驟！

5步驟進入侵害配偶權訴訟

step1：撰寫侵害配偶權訴狀

  • 原告及被告的基本資料：姓名、生日、職業、住址等
  • 請求事項：向法院起訴所要達到的目的
  • 請求的事實和理由：提供具體證據，包含事件的情況、地點、時間等
  • 簽名或蓋章並寫上送件日期

網路上可以找到侵害配偶權訴狀範例，但是如果對內容撰寫有疑慮，可以找律師協助確認或幫忙代筆，避免被法院駁回。

step2：遞交起訴狀等待法院受理

  • 法院收到後會確認是否符合侵害配偶權要件，並要求補充或修正相關資料，若沒問題便會開始受理

step3：考量是否透過法院調解解決

  • 依個案的情況決定是否要調解，但不是每個案件都會進入侵害配偶權調解程序
  • 調解成功，協議結果的效力和判決相同
  • 調解失敗或未進入調解，則會進入訴訟

step4：提出證據以準備程序

  • 證據不被採用，駁回上訴
  • 給予原告與被告和解的機會

step5：進行侵害配偶權言詞辯論，法官作出最後判決

  • 當事人或委任律師出庭向法官提供證據，進行辯論，結束後法官依照結果作出侵害配偶權判決書

而侵害配偶權官司須打多久，一般來說花費時間大約半年到1年，但每個案件會因為涉及的問題和狀況而有所不同！

（二）小三被告侵害配偶權怎麼辦？

被告侵害配偶權時，建議先不要做出回應，避免被套話作為之後訴訟證據。若對對方婚姻狀況不知情，可提出交往時被隱瞞實情、雙方僅為正常朋友關係、沒有發生曖昧及性行為，同時積極聲請法院調查對自己有利的證據。

（三）侵害配偶權訴訟可以不出庭嗎？

可以！

但若不到現場開庭進行辯論，法院可能會直接按照另一方的意見做出判決，因此建議本人出庭！如果真的不願意見到對方，也要委託律師出庭替自己爭取權益。

提告侵害配偶權時效多長？

（一）侵害配偶權追訴期多久？

想要提告侵害配偶權記得在時效內完成！民眾常說的傷害配偶權追溯期，是指法律上侵害配偶權的追訴期，而追訴期會以當事人知不知情而有所不同，務必確認時效以免錯過提告時機！

侵害配偶權追溯期

根據民法第197條第1項規定，配偶權時效可以從這2點來看：

  • 已知配偶外遇：2年內沒有提出侵權賠償的請求，權利就會失效
  • 不知道配偶外遇：如果事實已發生超過10年也會失效

離婚後告侵害配偶權只要還在時效範圍內，被害者都能請求賠償！

舉例來說，小帥和小美結婚20年，在第7年時小美發現小帥外遇，當時選擇忍氣吞聲，協議離婚後小美要求對方賠償。但外遇發生超過10年了，已經不在侵害配偶權時效範圍內，因此不能向對方提告侵害配偶權喔！

侵害配偶權要賠多少錢？

常聽到的侵害配偶權精神撫慰金、侵害配偶權精神賠償，在法律上一般稱為侵害配偶權精神慰撫金。由於不同案情所受到的損害程度不盡相同，除了考量案情的嚴重程度，法官也會評估雙方的經濟能力，因此侵害配偶權賠償金額並沒有一定的答案。

（一）侵害配偶權判決賠償金額

最高法院112年度台上字第2151號民事判決

太太指控先生自民國98年至109年，長達近11年的時間，與小三有逾越一般社交之不正常交往行為，包含先生轉了100萬元給小三花用、購買賓士車給小三，以及兩人間以老公老婆互稱的多則曖昧訊息、先生旅平險受益人為小三、小三拍攝的先生半裸影和及多次兩人國內外出遊證據，向先生和小三求償300萬。

  • 法院認為兩人確有超過社會一般通念所能容忍男女正常交往之範圍，並達破壞上訴人婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之程度，造成太太精神上之痛苦，判賠精神慰撫金100萬元

但大部分侵害配偶權的賠償金額都落在10~60萬元間。

（二）什麼情況下侵害配偶權不用賠？

  • 超過侵害配偶權追訴期：必須在知道外遇後2年內，或是事情發生後10年內提起告訴
  • 事前同意或事後原諒：如果配偶事前允許外遇，就不太能構成侵權，而事後若正式和解了，反悔想提告難度也會提升
  • 身為第3者但不知情：如果是在被欺瞞的情況下成為第3者，可以爭取免賠

以上是有關侵害配偶權的詳細介紹，如果您遇到相關問題需要幫助，歡迎點擊下方的免費法律諮詢！讓喆律保障您的權利

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