死因贈與是什麼？可以無視特留分嗎？律師教你實務見解！

死因贈與的基本概念與法律定義

死因贈與作為民法中的重要制度，具有獨特的法律特性和適用條件。這項制度在台灣的財產規劃實務中扮演關鍵角色，但許多人對其真正含義和法律效力仍存在疑問。

簡單來說，死因贈與是指贈與人在生前與受贈人約定，待贈與人死亡後才發生效力的財產移轉行為。這種安排讓當事人能夠在生前保有財產的完整控制權，同時為身後的財產分配做好準備。

（一）死因贈與的法律意義

死因贈與在法律上具有雙重特性，既是契約行為也帶有遺囑的特徵。這種特殊性質使得死因贈與在實務運用上更加靈活，能夠滿足不同家庭的財產規劃需求。

從法理角度來看，死因贈與的核心在於「生前約定，死後生效」。贈與人可以在生前與特定對象達成協議，但財產的實際移轉要等到贈與人過世後才會發生。

這種安排的優勢包括：

保障贈與人的生前權益

提供受贈人明確的期待

避免生前財產分割的複雜問題

在某些情況下可能影響特留分的計算

生前契約死後生效的法理基礎

死因贈與的核心特徵是「生前契約，死後生效」。這種安排建立在停止條件的法理基礎上。根據民法規定，死因贈與以受贈人於贈與人死亡時仍生存為停止條件。

台灣高等法院107年度上字第1182號判決明確認定了附負擔死因贈與契約的法律效力。法院強調，只要符合法定要件，這類契約就具有完整的法律約束力。

這種財產移轉方式的特殊之處在於時間差。契約雖然在贈與人生前成立，但財產權的實際移轉要等到贈與人死亡後才發生。這個時間差創造了獨特的法律關係。

（二）民法條文規定與解釋

根據民法第406條的規定，贈與是當事人約定一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約。死因贈與正是建立在這個基礎條文之上��，但加入了「死亡時生效」的特殊條件。

法條的核心要素包括：

雙方當事人的合意 - 必須有贈與人和受贈人的意思表示一致

無償性質 - 贈與行為不得要求對價

財產移轉 - 涉及具體財產權利的轉移

死亡條件 - 以贈與人死亡作為生效要件

值得注意的是，雖然死因贈與具有契約性質，但它與一般贈與在生效時點上有根本差異。這種差異也會影響到特留分制度的適用。

撤銷權與變更權的行使

贈與人在生前對死因贈與契約享有撤銷權和變更權。這些權利的行使有其特定條件和程序。撤銷權可以因為受贈人的不當行為而發生，例如對贈與人有重大侮辱或傷害。

變更權的行使相對靈活。贈與人可以變更贈與的財產範圍、受贈人身分，或者附加新的條件。但這些變更必須以適當方式通知相關當事人。

需要注意的是，一旦贈與人死亡，這些權利就無法再行使。此時死因贈與契約已經生效，受贈人取得確定的財產權利。

（三）成立的必要條件

死因贈與要合法成立，必須滿足以下關鍵條件：

當事人能力要求：贈與人必須具備完全行為能力，能夠理解死因贈與的法律後果。受贈人則不限於自然人，法人組織同樣可以成為受贈對象。

意思表示真實：雙方的意思表示必須真實且一致，不得有欺詐、脅迫或重大誤解的情況。這項要求確保了契約的有效性和公平性。

標的物合法性：作為贈與標的的財產必須是贈與人合法擁有的，且不得違反法律禁止規定。無論是不動產、動產或其他財產權利，都必須符合相關法規要求。

這些條件的嚴格要求，旨在保護當事人的權益，同時維護民法體系的完整性和一致性。