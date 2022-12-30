單親補助懶人包｜申請條件、文件、各縣市補助一次看懂！

申請單親補助有什麼條件？單親媽媽都可以申請嗎？
離婚後獨自扶養未成年子女是一件負擔很大的事情，雖然大家都會認為子女永遠是父母最甜蜜的負擔，但在現實中不僅要面對日常的生活開銷，還有子女的學費、醫藥費等，若在經濟上遇到困難其實可以申請單親家庭補助，以下帶大家了解單親可以申請什麼補助吧！
（一）7種特殊狀況可以申請單親補助
（一）7種特殊狀況可以申請單親補助
許多單親家庭環境不好，想要透過補助來改善生活，卻又不知道申請條件為何時，經常會上網搜尋「社會局單親補助」、「單親媽媽補助」、「單親爸爸補助」、「單親低收入戶補助」、「社會學單親補助」、「單親補助2025最新版」，根據特殊境遇家庭扶助條例，若是特殊境遇家庭遇到生活上的困難，需要給予緊急幫助改善生活條件，必須要符合7種狀況的其中1項。
那何謂特殊境遇家庭呢？只要是單親家庭都可以稱為特殊境遇家庭嗎？單親家庭只是構成特殊境遇家庭的一個條件，還必須完全符合以下3個條件，才能適用於特殊境遇家庭條例的資格。
1.申請人的家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過政府當年公布最低生活費2.5倍。
2.臺灣地區平均每人每月消費支出1.5倍。
3.家庭財產沒有超過中央主管機關公告的一定金額。
在確認符合特殊境遇家庭的定義後，即可查看是否符合以下申請條件，若有其中1項符合即可申請相關的補助，也就是大家常說的單親補助。
- 年齡為65歲以下配偶死亡，或失蹤經向警察機關報案協尋未獲達6個月以上。
- 受配偶惡意遺棄或虐待行為，經判決離婚確定或已完成協議離婚登記。
- 家庭暴力受害者。
- 未婚懷孕婦女，懷胎3個月以上至分娩2個月內。
- 因離婚、喪偶、未婚生子原因，獨自扶養18歲以下子女或祖父母扶養18歲以下父母無力扶養的孫子/女，且無工作能力，或雖有工作能力，但遭遇重大傷病或照顧6歲以下子女或孫子女導致不能工作。
- 配偶處1年以上徒刑或受拘束人身自由的保安處分1年以上，且在執行中。
- 其他經直轄市、縣市政府評估因3個月內生活發生重大變故導致生活��、經濟困難者，且重大變故原因 非因個人責任、債務、非因自願性失業等。
（二）原住民單親媽媽補助內容看這裡
（二）原住民單親媽媽補助內容看這裡
原住民單親家庭除了可依特殊境遇家庭申請相關補助之外，也可以依照原住民族委員會輔助原住民急難救助實施要，申請緊急救助，核發基準有4大項。
1.死亡救助：家庭戶內人口死亡無力殮葬。
- 若為負擔家庭生計者死亡，最高補助2萬元
- 若為非負擔家庭生計者死亡，最高補助1萬元。
2.醫療補助：
負擔家庭生計的人遭受意外傷害或罹患重病，導致家庭生活陷於困境，最高補助2萬元；若不是主要負擔家庭生計的成員最高補助1萬元。
3.生活扶助：
- 負擔家庭生計者失業、失蹤、應徵集召集入營服兵役或替代役現役、入獄服刑、因案羈押、依法拘禁或其他原因，而無法工作導致家庭生活陷於困境，最高補助1萬元。
- 其他因遭遇重大變故，導致家庭生活陷於困境，經過核定機關訪視評估，認定確實有救助需要，最高可以補助1萬元。
4.重大災害救助：
遭受水、火、風、雹、旱、地震及其他災害，導致損害重大而影響生活，死亡或失蹤者最高補助5萬元；重傷者最高補助3萬元；無人傷亡，每戶最高可以補助1萬元。
1.台北市原民婦女補助
另外若是居住在台北市的原住民可以注意，台北市政府為保障原住民婦女的權益，制定了「原住民婦女扶助自治條例」，若戶籍設為台北市4個月以上且為16歲以上的原住民婦女，有以下幾種情況導致生活困難，即可接受扶助。
1.丈夫死亡、失蹤、入獄服刑或為重大傷病者。 2.遭到家庭暴力的婦女。 3.遭受性侵害的婦女。 4.從事色情行業待轉業的婦女。 5.未婚生子或離婚，自行扶養未成年子女。 6.其他，生活上發生重大變故。
扶助項目有以下7項：
- 緊急生活補助
- 訴訟及法律服務費用補助
- 醫療費用（包含心理治療）補助
- 生育補助（含生活補助）
- 職業訓練及生活津貼
- 收容安置與補助
- 房租補助
相關條例與扶助內容以台北市政府原住民族事務委員會公布為準。
單親補助有哪些？單親家庭補助審核要準備什麼文件？
符合特殊境遇家庭扶助條例的未婚單親媽媽補助哪些？單親兒少又是申請哪一項補助呢？以下會介紹特殊境遇家庭可以申請的所有補助內容。
（一）7大補助項目一次看
（一）7大補助項目一次看
1.緊急生活扶助 2.法律訴訟補助 3.兒童托育津貼 4.子女生活津貼 5.教育補助 6.傷病醫療補助 7.創業貸款補助
以上7項補助詳細資訊與方式會在下一段落進行介紹！
（二）單親補助文件準備什麼？單親補助審核時間多久？
（二）單親補助文件準備什麼？單親補助審核時間多久？
- 3個月內全戶戶籍謄本
- 近1年全戶所得證明書與所得清單
- 全戶財產清單
- 郵局存摺封面與近1年內往來明細影本
- 其他相關證明，媽媽手冊、保險給付明細、家暴通報紀錄、死亡證明等
將以上文件備齊後，即可送至社會局審核，審核時間大約為10天左右，如果另外還需要社工訪視或查調其他資料的話，審核時間約為27天左右。
（三）單親補助沒過怎麼辦？別擔心還有基金會補助！
（三）單親補助沒過怎麼辦？別擔心還有基金會補助！
不管是單親媽媽補助資格還是單親兒少補助資格統一都是以特殊境遇家庭條例為主，但萬一都不符合單親補助條件可是真的有困難該怎麼辦？可以參考以下3種管道：
1.急難紓困（馬上關懷專案）
天災人禍是我們都無法預測的，有時候一場颱風或一場地震就可能會帶走一個人的性命，如果他又剛好是家中的頂樑支柱，那他的家庭該怎麼辦？
如果家庭突然遭遇不測而走投無路時，可以在3個月內提出相關文件申請急難紓困（詳情可以撥打1957免付費專線），申請後的24小時內會有訪視小組進行實地訪察，若被認定為急迫個案，即會先發放5,000元的救助金。訪查結果經過核定之後，會於24小時內發放1～3萬不等的紓困金至申請人戶頭。
律師這邊提醒大家，如果�是急迫個案先領了5,000元後，核定後只會核發剩的餘額，並不會因為是急迫個案而多領錢喔！
如果家中有6歲以下兒童、在學學生、身心障礙者或懷孕6個月以上到分娩2個月經醫生診斷不適合工作的婦女，每人即可加發5,000元。
2.民間各大基金會補助
如果無法申請到單親補助的民眾也可以尋找民間基金會協助，許多基金會是在幫助單親家庭、清寒家庭以及單親兒童，有短期的緊急救助金，也有長期的生活扶助。
基金會也提供清寒獎學金，鼓勵孩子認真學習以成績換取獎金的方式，不僅提供了孩子讀書的動機，還可以有效幫助改善生活環境，相關資訊可以參考各校網站的補助公告。
3.弱勢兒童少年生活扶助
如果單親補助申請失敗的話，可以參考弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法，其補助對象包括了中低收入戶內的兒童、因懷孕或生育導致困境的兒童與少年、經主關機關評估無能力扶養或被扶養的兒童與少年。
經申請通過後，每個人每個月將會依各縣市規定補助2,000～4,000元不等的福利，且每4年會隨著近1年消費者物價指數進行調整。
補助金懶人包｜單親家庭補助一個月多少錢？
單親補助多少錢？單親補助金額多少？單親兒少補助到幾歲？每項單親補助的金額與方式都不同，不一定是按照月份給付，像是法律訴訟補助、傷病醫療補助就是以年或次來計算。有關單親兒少補助的金額與方式以下也會一併介紹。
（一）單親家庭生活類別補助
（一��）單親家庭生活類別補助
-
急難助救：在事發後的6個月之內，以相關資料與證明文件提出申請。申請通過後，社會局會按當年度低收入戶每人每月最低生活費用核發，並且以補助3個月為原則、同一事由以補助一次為限。
-
子女生活津貼：家庭中若有15歲以下的子女，每一名每個月補助當年度最低工資的10分之1，每年申請一次，若生活有明顯改善則立即停止津貼。
（二）單親家庭子女教育補助
（二）單親家庭子女教育補助
-
教育補助：家中子女就讀國內公私立高中職與大專院校可以申請雜費減免60％。
-
兒童托育津貼：6歲以下的子女可優先獲准進入公立托教機構。若進入私立托教機構，每名子女可申請津貼1,500元
雖然特殊境遇家庭子女超過15歲後就無法領取生活津貼，但若有就讀高中職或大學的子女一樣可以按照特殊家庭境遇條例，申請單親家庭學雜費減免喔！
（三）單親家庭法律類別補助
（三）單親家庭法律類別補助
- 法律訴訟補助：受到家暴而沒有能力負擔訴訟費用，可以在事發的3個月內提出相關證明、律師費用收據正本、訴訟判決書影本1份，向戶籍所在地的主關機關申請法律訴訟補助，最高標準補助為5萬元。
（四）單親家庭醫療類別補助
（四）單親家庭醫療類別補助
- 傷病醫療補助：有健保的申請人與6～18歲的子女在進3個月內，負擔超過3萬元以上的醫療費無力支付的話，超高可以補助70％費用，最高限度為12萬。未滿6歲的子女，最高補助12萬的醫療費用。
（五）單親家庭工作類別補助
（五）單親家庭工作類別補助
- 創業貸款補助：年滿18歲即可申請，申請資格、程序、補助金額、名額、期限及其他相關事項的規定，以勞動力發展署全球資訊網的公告為主。
單親補助可以線上申請嗎？
越來越多服務系統都開始推出線上申辦，不僅可以加速申辦結果，還可以節省到現場排隊的時間，資料電子化也更方便儲存與讀取，那特殊境遇家庭申請也可以採線上申辦嗎？
目前有關單親家庭補助資格都要採取現場申辦，但相關的單親補助申請表格與文件都可以線上下載，且還有範例可以參考，不用怕不會寫或是寫錯。雖然單親紓困補助線上申辦還沒開通，但其他類型補助申辦與文件申請可以到各縣市的社會局查詢是否可以線上辦理。
將相關的申請文件備齊後，即可到戶籍地所在的鄉鎮市區公所辦理，有相關的疑問可以至社會局網站查詢，或直接撥打福利諮詢專線1957詢問，服務時間為每天早上8點至晚上10點。
單親補助各縣市｜項目、金額一次看
（一）台北市單親補助
（一）台北市單親補助
1.緊急生活扶助
- 依照當年度政府公告的最低生活費用核發，每人每次最多補助3個月。2026年台北市為20,744元。
2.兒童托育津貼
- 未滿6歲子女可優先就讀公立托育機構，若就讀私立托育機構，每人每月補助新1,500元。
3.子女生活津貼
- 15歲以下的每名子女每月補助當年度最低工資之10分之1，2026年每個月的補助金額為2,950元。
4.子女教育補助
- 減免學雜費60％。
5.法律訴訟補助
- 因家暴受害提請離婚訴訟，或者因家暴離婚後的監護權相關問題委任律師，皆可提出申請。
- 委任律師費用包含出庭費、撰狀費最高補助50,000元，若僅委任律師撰狀的話最高則補助10,000元。
- 僅向律師諮詢並無委任律師訴訟者，不適用申請本項補助。
6.傷病醫療補助
- 本人、6~18歲的子女自行負擔醫療費用超過新臺幣3萬元的部分，最高補助70%，每人每年最高補助12萬元。
- 未滿6歲的子女凡在健保特約的醫療院所接受門診、急診及住院診治，每人每年最高補助12萬元。
7.創業貸款補助
- 申請資格、程序、補助金額、名額、期限及其他相關事項的規定，以勞動力發展署全球資訊網的公告為主。
8.驗傷醫療補助
- 因遭遇家庭暴力或性侵害的驗傷及醫療費用包，含初診及回診開立診斷證明書費用，健保不給付之項目，每人每次以補助2份為限。
9.心理輔導補助
- 因遭遇家庭暴力、性侵害或性騷擾事件受害，於醫療院所接受心理治療的費用。
（二）新北市單親補助
（二）新北市單親補助
1.緊急生活扶助
- 依照當年度政府公告的最低生活費用核發，每人每次最多補助3個月，2026年新北市為17,750元。
2.法律訴訟補助
- 因家暴受害提請離婚訴訟，或者因家暴離婚後的監護權相關問題委任律師，皆可提出申請。
- 委任律師費用包含出庭費、撰狀費最高補助50,000元，若僅委任律師撰狀的話最高則補助10,000元。
- 僅向律師諮詢並無委任律師訴訟者，不適用申請本項補助。
3.傷病醫療補助
- 本人、6~18歲的子女自行負擔醫療費用超過新臺幣3萬元的部分，最高補助70%，每人每年最高補助12萬元。
- 未滿6歲的子女凡在健保特約的醫療院所接受門診、急診及住院診治，每人每年最高補助12萬元。
4.子女生活津貼
- 15歲以下的每名子女每月補助當年度最低工資之1/10，2026年為每月補助2,950元。
（三）台中市單親補助
（三）台中市單親補助
1.子女教育補助
- 減免學雜費60％。
2.法律訴訟補助
- 因家暴受害提請離婚訴訟，或者因家暴離婚後的監護權相關問題委任律師，皆可提出申請。
- 委任律師費用包含出庭費、撰狀費�最高補助50,000元，若僅委任律師撰狀的話最高則補助10,000元。
- 僅向律師諮詢並無委任律師訴訟者，不適用申請本項補助。
3.子女生活津貼
- 15歲以下的每名子女每月補助當年度最低工資之10分之1。2026年為每月補助2,950元，並統一於每月10日撥款。
4.傷病醫療補助
- 本人、6~18歲的子女自行負擔醫療費用超過新臺幣3萬元的部分，最高補助70%，每人每年最高補助12萬元。
- 未滿6歲的子女凡在健保特約的醫療院所接受門診、急診及住院診治，每人每年最高補助12萬元。
5.兒童托育津貼
- 未滿6歲子女可優先就讀公立托育機構，若就讀私立托育機構，每人每月補助新1,500元，每學期最高補助9,000元，以實際收據為憑。
6.緊急生活扶助
- 依照當年度政府公告的最低生活費用核發，每人每次最多補助3個月，2026年台中市為16,431元。
7.單親家庭租屋津貼補助
- 按照補助對象與辦理辦法，每個月依戶內人口比補助4,000-6,000元不等。
8.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助
- 按照補助對象與辦法辦理，每人每月可領3,000元，以6個月為期限。
（四）台南市單親補助
（四）台南市單親補助
1.緊急生活扶助
- 依照當年度政府公告的最低生活費用核發，每人每次最多補助3個月，2026年台南市為15,515元。
2.子女生活津貼
- 15歲以下的每名子女每月補助當年度最低工資之10分之1。2026年為每月補助2,950元，並統一於每月10日撥款。
3.子女教育補助
- 減免學雜費60%。
4.傷病醫療補助
- 本人、6~18歲的子女自行負擔醫療費用超過新臺幣3萬元的部分，最高補助70%，每人每年最高補助12萬元。
- 未滿6歲的子女凡在健保特約的醫療院所接受門診、急診及住院診治，每人每年最高補助12萬元。
5.兒童托育津貼
- 未滿6歲子女可優先就讀公立托育機構，若就讀私立托育機構，每人每月補助新1,500元。
6.法律訴訟補助
- 因家暴受害提請離婚訴訟，或者因家暴離婚後的監護權相關問題委任律師，皆可提出申請。
- 僅向律師諮詢並無委任律師訴訟者，不適用申請本項補助。
委任律師費用包含出庭費、撰狀費最高補助50,000元，若僅委任律師撰狀的話最高則補助10,000元。
7.弱勢家庭兒童及少年生活扶助
- 家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過最低生活費標準1.5倍，則扶助2,7元。
- 家庭總收入平均分配全家人口，每人每月達最低生活費標準1.5倍以上，低於2.5倍以下，則扶助800元。
（五）高雄市單親補助
（五）高雄市單親補助
1.弱勢單親家庭子女生活補助
- 單親家庭父或母監護1名子女，且未滿15歲，每月補助2,661元；子女為15歲以上未滿18歲仍就學者，每月補助2,313元。
- 弱勢單親家庭父或母監護2名以上子女，且為未滿18歲者，每人每月補助2,313元。若未持續就學則取消補助。
2.緊急生活扶助
- 依照當年度政府公告的最低生活費用核發，每人每次最多補助3個月，2026年高雄市為16,970元。
3.子女生活津�貼
- 15歲以下的每名子女每月補助當年度最低工資之10分之1。2026年為每月補助2,950元，並統一於每月10日撥款。
4.兒童托育津貼
- 未滿6歲子女可優先就讀公立托育機構，若就讀私立托育機構，每人每月補助新1,500元，需每年申請認定。
5.特殊境遇家庭創業貸款利息補貼
- 申請資格、程序、補助金額、名額、期限及其他相關事項的規定，以勞動力發展署全球資訊網的公告為主。
6.家庭暴力被害人法律訴訟補助
- 因家暴受害提請離婚訴訟，或者因家暴離婚後的監護權相關問題委任律師，皆可提出申請。
- 僅向律師諮詢並無委任律師訴訟者，不適用申請本項補助。
委任律師費用包含出庭費、撰狀費最高補助50,000元，若僅委任律師撰狀的話最高則補助10,000元。
7.子女教育補助
- 減免學雜費60%。
8.傷病醫療補助
- 有參加全民健保，且於健保特約的醫療院所就醫，門診健保部分負擔費用及住院健保部分負擔費用超過3萬元者，每年最高補助12萬元。
以上是關於單親補助的介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權利！