單親補助懶人包｜申請條件、文件、各縣市補助一次看懂！

（三）單親補助沒過怎麼辦？別擔心還有基金會補助！

（三）單親補助沒過怎麼辦？別擔心還有基金會補助！

不管是單親媽媽補助資格還是單親兒少補助資格統一都是以特殊境遇家庭條例為主，但萬一都不符合單親補助條件可是真的有困難該怎麼辦？可以參考以下3種管道：

1.急難紓困（馬上關懷專案）

天災人禍是我們都無法預測的，有時候一場颱風或一場地震就可能會帶走一個人的性命，如果他又剛好是家中的頂樑支柱，那他的家庭該怎麼辦？

如果家庭突然遭遇不測而走投無路時，可以在3個月內提出相關文件申請急難紓困（詳情可以撥打1957免付費專線），申請後的24小時內會有訪視小組進行實地訪察，若被認定為急迫個案，即會先發放5,000元的救助金。訪查結果經過核定之後，會於24小時內發放1～3萬不等的紓困金至申請人戶頭。

律師這邊提醒大家，如果�是急迫個案先領了5,000元後，核定後只會核發剩的餘額，並不會因為是急迫個案而多領錢喔！

如果家中有6歲以下兒童、在學學生、身心障礙者或懷孕6個月以上到分娩2個月經醫生診斷不適合工作的婦女，每人即可加發5,000元。

2.民間各大基金會補助

如果無法申請到單親補助的民眾也可以尋找民間基金會協助，許多基金會是在幫助單親家庭、清寒家庭以及單親兒童，有短期的緊急救助金，也有長期的生活扶助。

基金會也提供清寒獎學金，鼓勵孩子認真學習以成績換取獎金的方式，不僅提供了孩子讀書的動機，還可以有效幫助改善生活環境，相關資訊可以參考各校網站的補助公告。

3.弱勢兒童少年生活扶助

如果單親補助申請失敗的話，可以參考弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法，其補助對象包括了中低收入戶內的兒童、因懷孕或生育導致困境的兒童與少年、經主關機關評估無能力扶養或被扶養的兒童與少年。

經申請通過後，每個人每個月將會依各縣市規定補助2,000～4,000元不等的福利，且每4年會隨著近1年消費者物價指數進行調整。