被家暴怎麼辦？搞懂家暴離婚條件及家庭暴力保護令聲請流程

家暴是什麼？哪些行為算是家庭暴力？

家暴不只會對受害人造成身體上的傷害，在心理層面的壓力更是無法想像，如何妥善處理家暴以及協助受害人度過創傷是很重要的課題。除此之外，家庭暴力也可能會讓暴力複製產生惡性循環，如果一再地隱忍暴力，甚至可能讓無辜成為家暴受害人的孩子，成為下一段家庭暴力成因。

根據家暴案件查詢通報平台上的資料，家暴事件通報件數逐年攀升，但這不完全是壞事，同時也代表大家對於家暴的敏感度增加，選擇勇敢對暴力說不！而本文將會針對家暴詳細說明，教大家如何自保或救人。