被家暴怎麼辦？搞懂家暴離婚條件及家庭暴力保護令聲請流程

家暴是什麼？哪些行為算是家庭暴力？
家暴不只會對受害人造成身體上的傷害，在心理層面的壓力更是無法想像，如何妥善處理家暴以及協助受害人度過創傷是很重要的課題。除此之外，家庭暴力也可能會讓暴力複製產生惡性循環，如果一再地隱忍暴力，甚至可能讓無辜成為家暴受害人的孩子，成為下一段家庭暴力成因。
根據家暴案件查詢通報平台上的資料，家暴事件通報件數逐年攀升，但這不完全是壞事，同時也代表大家對於家暴的敏感度增加，選擇勇敢對暴力說不！而本文將會針對家暴詳細說明，教大家如何自保或救人。
（一）家庭暴力的定義
（一）家庭暴力的定義
根據家庭暴力防治法，家暴的定義為：「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。」
這裡所說的家庭成員，包含下列的人和他們的未成年子女：
- 配偶或前配偶
- 現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者
- 現為或曾為直系血親或直系姻親
- 現為或曾為四親等以內的旁系血親或旁系姻親
（二）什麼行為算家暴？家暴種類有哪些？
（二）什麼行為算家暴？家暴種類有哪些？
根據家暴防治法，家庭暴力類型主要可以分為以下3種：
- 身體上：肢體虐待、傷害、性侵害、遺棄等。
- 精神上：言語虐待、心理虐待、性虐待、控制行為、強迫觀看不當內容等。
- 經濟上：經濟上的威脅及控制、過度掌控家庭財務、強迫借貸等。
家暴除了涉及民事責任以外，如果有造成身體傷害或是有恐嚇、辱罵等行為，甚至可能構成普通傷害罪、恐嚇危安罪以及公然侮辱罪等刑事責任。除此之外，如果是不做該做的事可能也會構成家庭暴力，例如不餵養小孩或父母、不協助家人就醫等。
💡有些人會誤以為家暴法是刑法的範疇，而誤用了「家暴刑法」這樣的說法，雖然家暴可能涉及刑事責任，但家庭暴力防治法並不屬於刑法！
遇到家暴怎麼處理？如何防治家暴、家暴通報步驟有哪些？
Step1 撥打家暴防治專線
Step1 撥打家暴防治專線
受暴當下應先評估家暴當時的狀況，如果有危及個人安全，應該先保護好身體的重要部位，並藉機撥打113或110等家暴專線通報，家暴報警後會有家庭暴力防治中心的專業人員或警察介入，可以確保安全，也可以制止對方的暴力行為。
如果家暴情形嚴重，相關單位也會協助處理安置問題。
Step2 及時就醫驗傷並保存證據
Step2 及時就醫驗傷並保存證據
發生家庭暴力事件後，如果情況允許可以透過錄音或是錄影的方式記錄對方的言行舉止或是家暴現場的狀況，包含施暴者毀損的物品或是亂摔東西的現場等，以供未來讓相關單位評估，這些家暴證據也會更有利於保護令的聲請。
此外，如果身體上有受傷，無論受傷的嚴重程度都一定要及時請親友陪同至醫院就醫治療，並請醫師開立家暴驗傷單。
Step3 聲請保護令
Step3 聲請保護令
針對施暴者的暴力行為，可以向法院聲請保護令，避免暴力行為再次發生。如果你不知道保護令該怎麼聲請，也可以撥打113家暴專線詢問，或是直接到警察局、法院、家庭暴力防治中心請求專業人士的協助。
有關家暴保護令的介�紹將會在下一段詳細說明。
家暴保護令有什麼作用？3種家暴保護令一看就懂
（一）家暴保護令有什麼作用？違反了有什麼後果？
（一）家暴保護令有什麼作用？違反了有什麼後果？
當遭受家庭暴力時，可以報警請相關人員協助向法院聲請民事保護令。保護令是為了保護家庭暴力被害人的安全及權益的命令，可以禁止施暴人以下13項行為：
- 禁止加害人對被害人、目睹家暴兒童或少年或其特定家庭成員再實施家庭暴力。
- 禁止加害人對被害人及家庭成員騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信等其他非必要聯絡行為。
- 命加害人遷出被害任及家庭成員的住居所；必要時禁止加害人使用、收益或處分該不動產。
- 加害人遠離下列場所特定距離：被害人及家庭成員的住居所、學校、工作場所或其他經常出入的特定場所。
- 規定加害人汽車、機車及其他個人生活上、職業上或教育上必需品的使用權；必要時加害人必須依照命令交付這些必需品。
- 規定暫對未成年子女權利義務的行使或負擔內容，由當事人之一方或雙方共同行使或負擔的內容及方法；必要時，加害人得依照命令交出子女。
- 規定加害人對未成年子女會面交往的時間、地點及方式；必要時可以限制加害人不能與未成年子女見面。
- 加害人依照命令給被害人住所的租金或被害人及其未成年子女的扶養費。
- 加害人需要支付被害人或特定家庭成員的醫療、輔導、庇護所或財物損害等費用。
- 加害人依照命令完成加害人處遇計畫。
- 加害人依照命令負擔相當的律師費用。
- 禁止加害人查閱被害人及受其暫時監護之未成年子女戶籍、學籍、所得來源相關資訊。
- 規定其他必要命令以保護被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或其特定家庭成員。
1.違反保護令會怎麼樣？
如果違反保護令，是需要移送法辦的，可以處3年以下有期徒刑、拘役或罰新台幣10萬元以下罰款。
2.違反家暴保護令判決
臺灣高等法院113年度上易字第220號刑事判決
A 與 B 曾為男女朋友，法院於110年3月31日核發保護令，禁止 A 對 B 實施騷擾、控制等行為，並遠離 B 工作場所至少100公尺。
A 違反保護令，於111年9月23日在 B 工作場所附近逗留並多次撥打電話騷擾 B ，法院判決 A 犯違反保護令罪，處有期徒刑4個月。
（二）家暴保護令有哪些種類？
（二）家暴保護令有哪些種類？
1.緊急保護令
目前有「急迫危險」且有具體可證明的保護令證據，但須由家暴中心、警察或是檢察官提出聲請。
- 聲請人及程序：檢察官、警察機關、直轄市、縣（市）主管機關以書面、言詞、電信傳真或其他科技於日夜間或休息聲請。
- 核發程序：依警察人員到庭或電話之陳述，認被害人有急迫危險者，於4小時內以書面核發保護令。
- 效期：自核發時起生效，於法院審理終結核發通常保護令或駁回聲請時失其效力。
2.暫時保護令
目前安全還不穩定，很可能還會再發生家庭暴力事件。
- 聲請人及程序：被害人、檢察官、警察機關、直轄市、縣（市）主管機關以書面聲請。
- 核發程序：可不經審理程序。
- 效期：自核發時起生效，於法院審理終結核發通常保護令或駁回聲請時失其效力。
3.通常保護令
目前安全較穩定，但可能會再發生家庭暴力事件。通常保護令時效最長為2年，可聲請延長且不限次數，延長效期1次最長也是2年。
- 聲請人及程序：被害人、檢察官、警察機關、主管機關以書面聲請。
- 核發程序：需經審理程序。
- 效期：有效期限最長為2年，失效前得聲請法院撤銷、變更或延長。
💡有些人會好奇：「聲請緊急／暫時保護令後，還需要再聲請通常保護令嗎？」其實緊急／暫時保護令轉通常保護令是不需要特別手續的，聲請人在聲請緊急／暫時保護令經法院准許核發後，就視為已經有聲請通常保護令了。
怎麼聲請家暴保護令？保護令開庭注意事項有哪些？
不少民眾會搜尋「如何申請保護令？家暴保護令申請怎麼做？保護令申請條件有哪些？保護令申請失敗怎麼辦？」等問題，一般人因為不熟悉保護令申請流程，也對保護令申請細節不了解，所以常會誤用「申請家暴令」這樣的說法。然而「申請」對象是屬於普通行政機關，而保護令的核發單位為法院，所以正確的用法是「聲請保護令」，以下將會針對保護令聲請做更詳細的介紹。
（一）如何聲請保護令？
（一）如何聲請保護令？
除了緊急保護令不能由被害人自行聲請以外，暫時保護令和通常保護令都可以自行聲請，也可以由警察或專業社工人員協助完成保護令的聲請，聲請保護令的管道有以下：
- 撥打113家暴專線尋求協助。
- 至任何一間警察局或派出所報案尋求協助。
- 直接具狀向法院提出聲請或直接到法院提出聲請。法院聯合服務中心、地方政府駐地方法院的家庭暴力事件服務處或家事服務中心可供諮詢。
（二）保護令聲請需要哪些文件？
（二）保護令聲請需要哪些文件？
過去曾經有過保護令駁回案例，因為資料或證據不足而發生保護令沒過的情況。因此聲請保護令時務必將資料和證據備妥，在報案時警察或相關專業人士也會提供協助，只需要配合辦理即可。
保護令聲請文件：
- 保護令聲請狀
- 被害人、加害人的戶籍謄本各1份
- 暴力事實的相關證據（如驗傷診斷證明、照片、錄音光碟等）
- 聲請狀所述應附文件（如保護令裁定、汽機車行照、鑰匙、租賃契約等）
- 證人聯絡資料
- 其他法院聲請人提出文件
💡依據民事當事人負擔費用原則，聲請人需要先繳納1,000元的聲請保護令費用。如果在緊急狀況下，可由家暴中心墊付，等到法院核發保護令確定後，就可以向加害人取償。
（三）家暴保護令開庭常見問答
（三）家暴保護令開庭常見問答
1.通常保護令要開幾次庭？
一般來說，通常保護令調查開庭會在1個月內進行，而開庭次數會因為個案有所不同。
2.保護令開庭要說什麼？
開庭中法官會訊問聲請人「為何聲請保護令？」、「最近的暴力狀況」以及「上次或之前的暴力狀況」等，此時會需要陳述暴力狀況。陳述受暴狀況的重點應聚焦於「我在何時何地，遭受加害人如何施暴」。
3.保護令開庭可以不去嗎？
法官會在保護令開庭過程中詢問事發經過，審理證據並確認當事人想聲請的保護令款項。如果開庭未到可能會影響自身權益，若是因為害怕或不想見到被告，可以聲請「隔別訊問」。
（四）遇到保護令抗告怎麼辦？
（四）遇到保護令抗告怎麼辦？
保護令抗告主要分為2種情形，第1種是「被害人聲請保護令，對方抗告」，第2種是「聲請人提出保護令抗告」，以下將會分別說明這2種情況。
1.被害人聲請保護令，對方抗告
如果被告對於法院裁定結果不滿，是可以在裁定書送達的10天內，透過書面或言詞的方式向原裁定法院、抗告法院提出抗告。
2.聲請人提出保護令抗告
如果保護令聲請被法院駁回，聲請人可以在裁定書送達後的10天內提出抗告。如果是對於法院核發的保護令款項有意見，同樣可以在期限內提出抗告。在保護令核發後，如果家暴的情況有好轉或惡化，聲請人也可以向法院聲請保護令變更或是保護令撤銷。
那抗告狀要怎麼寫才能提高保護令抗�告成功機率呢？
雖然法律沒有明確規定抗告狀需要包含哪些事項，但1份完整的抗告狀應該要有以下事項：
- 抗告人是誰
- 不服哪個案件的裁定事項
- 說明抗告理由
由於抗告期間只有短短的10天，建議如果想有效提升保護令抗告成功機率的話，可以尋求專業律師的協助會更方便且有效率。
被家暴可以離婚嗎？家暴訴請離婚怎麼做？
家庭暴力不只會帶來身體上的受傷，對於心理層面的傷害也很大，但如果遭受身體或精神家暴離婚是可以的嗎？以下將會告訴你家暴離婚必經的程序以及家暴離婚常見問答，幫助你了解如何擺脫家庭暴力。
（一）被家暴可以離婚嗎？
（一）被家暴可以離婚嗎？
可以！
根據民法1052條，如果夫妻其中一方受另一方不堪同居的虐待，是可以持相關證據（如驗傷單、家暴照片、保護令等）透過訴訟的方式完成離婚。
1.家暴離婚判決
臺灣高等法院112年度家上字第169號民事判決
被告數度情緒失控搶奪原告手機，並於家中裝設針孔、監視器、在原告機車或包包放置追蹤器。法院認為雙方信任關係已蕩然無存，已達難以維持之重大程度，判決准離。
（二）家暴離婚程序有哪些步驟？
（二）家暴離婚程序有哪些步驟？
Step1 向�法院提起家暴離婚訴訟
撰寫家暴離婚訴狀，詳細說明受到家暴的情形，盡量具體列出每一次的家暴時間、地點、過程等細節，以及希望法院判決的事項，包含未成年子女的監護權、扶養費還有夫妻剩餘財產分配。
Step2 開調解庭
根據家事事件法第23條，家暴離婚官司為強制調解事件。白話來說，就是在當事人訴請離婚以前，必須先進行調解程序；但如果沒有調解必要，法官也會詢問當事人意見而直接進入審判程序。
Step3 法院開庭
以家暴訴請離婚，同時需要向法院提供受家暴的證據。
Step4 法院判決
收到判決書後確認法院判決的內容，如果要提出二審上訴需在20天內提出。
（三）家暴離婚常見問答
（三）家暴離婚常見問答
1.家暴訴請離婚要多久？
家暴訴請離婚會根據不同家暴離婚案例的複雜程度、證據是否完備等多種因素，而有不同的時間長短。一般來說，訴請離婚的時間大約需要花費1年到1年半左右。
2.家暴離婚財產分配怎麼分？
被家暴而離婚，法院會因此判給我更多的財產嗎？答案是不會。白話來說，不能以對方有家暴的原因來要求獲得更多的剩餘財產，但可以請求醫療費用的損失以及撫慰金，另外家暴離婚贍養費也無法因為對方家暴而要求給予較多的費用。
3.被家暴比較能爭取到監護權嗎？
家暴離婚監護權判給誰雖然沒有一定的標準，但�法院在選定或改定監護人時，會考量受監護人的最佳利益；一般來說，如果有家暴前科，通常會被法院推定為不適合監護子女。
以上是關於家暴的詳細介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕，讓喆律協助保障您的權益！