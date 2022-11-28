監護權判決 7 大要點公開！律師：小孩監護權這樣爭取

（二）小孩監護權包含哪些內容？

（二）小孩監護權包含哪些內容？

監護權的內容包含了「人身上」與「財產上」，簡單來說，就是日常生活中的食衣住行以及財產，都在監護人的負擔範圍內，可以簡單分為以下幾類：

1.住所指定權

一般來說，孩子的住處都是跟監護人一起。夫妻離婚後，身為監護人的那一方，理所應當負責安排子女的住所。

有些人會說，「我是監護人，孩子就一定要跟我住嗎？」當然有些父母因為工作關係，可能無法一直待在孩子身邊，會委託家中親朋好友照顧，例如：孩子的爺爺奶奶，或是安排住校等，這也是監護人可以做決定的範圍內喔！

2.法定代理權

未成年孩子在許多事情上面都需要徵求監護人同意，一般生活可能是口頭上的要求或答應，但在比較特殊的地方，就會需要法定代理人簽名或是出面。

舉例來說，孩子生病要到醫院動手術時的手術同意書；辦理入學、休學手續需要監護人在場；辦理開戶需要由法定代理人代辦。

3.養育保護權

監護人要擔起對子女的主要照養責任，包含日常生活的照料、學業上的管教，甚至可以決定孩子要學什麼才藝以及上什麼補習班。

4.合理懲戒權

當孩子犯錯時，監護人可以適當地在合理範圍內懲罰，但若是經常性的暴力，不管是在精神上還是身體上，監護資格都有可能會被剝奪！

5.子女財產管理權

孩子的財產包含親戚給的零用錢、過年的紅包、繼承的遺產等，監護人都有資格代收且管理這些財產。