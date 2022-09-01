律師費用2026年行情大統整！服務項目、計費方式都在這

律師費用可以分為哪些項目？律師費5大分類
什麼情況會需要委任律師呢？常見的律師服務項目又有哪些？在瞭解律師收費方式之前，先讓律師帶你來看看「律師費5大分類」吧！
（一）律師5大常見收費服務項目
（一）律師5大常見收費服務項目
1.諮詢顧問類
舉凡現場面對面的法律諮詢、討論法律案件、請律師提供法律建議，或是企業聘任律師擔任常年法律顧問，都可以屬於此類。
2.法律文書類
請律師撰�擬各類契約、和解書、切結書、離婚協議書、代筆遺囑、法律意見書、存證信函、起訴狀、答辯狀、聲請狀、陳述意見狀……等服務。
3.訴訟代理類
委任律師擔任各類案件的訴訟代理人，如：民事訴訟、刑事訴訟（包含偵查程序的委任）、行政訴訟或是行政訴願程序……等服務。
4.外出陪同或其他類
請律師外出到偵查庭陪同偵訊、訴外調解、外出列席會議、律師見證或是陪同企業勞資調解、職場霸凌調查小組外部成員、職場性騷擾調查小組外部成員、行政檢查、法律內訓課程……等服務。
5.非訟程序代理類
委任律師辦理非訟、假扣押、假處分、假執行、強制執行、聲請監護或輔助宣告、法院調解、夫妻財產制契約登記聲請、聲請閱覽卷宗……等程序。
請律師費用怎麼計算？律師委任費用行情大解密！
（一）律師委任費常見計算方式
（一）律師委任費常見計算方式
律師費用怎麼算？律師費收費方式大致上可以分為「鐘點計費」、「論件計酬」、「包審計費」以及「約定後酬」這4種，但是各個律師的報價與習慣都不同，下面的分類不能代表所有的律師唷！
1.鐘點計費
最常見以鐘點計費的服務項目有：法律諮詢、討論案件、外出陪偵、陪同調解或製作筆錄等服務，這類型的服務比較能夠用時數來量化。但如果是夜間、假日或是較複雜的案件，收費相對也會比較高唷！
2.論件計酬（分收酬金）
撰擬契約、訴狀等法律書狀的服務大多都是論件計酬，部分的法律程序類（例如聲請假扣押、假執行）也是論件計酬來收取律師費用。
3.包審計費（總收酬金）
委任律師訴訟費用通常會以「一個審級」來計價，例如「一審起訴到訴訟終結」過程當中的開庭、寫狀都包含在裡面（但實務上也有律師會預先約定好開庭、寫狀次數的上限，超過需要額外加價）。
「單次委任律師出庭費用」、「委任偵查程序費用」或是非訟案件也都屬於這種計價方式；此類的報價金額比「論件計酬」多，且不僅只是提供單次的服務，可能包含多次外出或是內含數份書狀的撰擬。
4.約定後酬
「約定後酬」是在委任時事先約定好，未來以「訴訟勝敗」、「勝訴金額」等訴訟結果來計算律師費用，常見於工程款項爭議的案件。
但是《律師倫理規範》第35條特別規定：家事案件、刑事案件和少年案件等訴訟費用律師費，不能用約定後酬的方式收費。
《律師倫理規範》在2022年8月1日修正通過，家事事件當中「因夫妻財產關係或繼承關係所生請求事件」，如果當事人基本身分關係已確定，在委任律師時，可以例外用約定後酬的方式收費。
另外，《律師法》也規定律師「不能受讓當事人間係爭之權利」，也就是說律師與當事人約定後酬，不能牽涉到正在當事人爭執中的訴訟標的。
- 舉例來說：不動產糾紛案件委任律師擔任訴訟代理，當事人和律師不能約定勝訴後由律師取得房屋的持分。
（二）請律師要多少錢？律師費用、行情大公開！
（二）請律師要多少錢？律師費用、行情大公開！
委任律師費用的金額多寡，主要會受到「案件複雜程度」、「律師名氣」、「委任內容」以及「所在地區」等因素影響；如果委任律師訴訟，當然會比起諮詢、撰狀的收費還要來得更多囉，接著就讓律師來為大家介紹2024最新的律師行情！
1.諮詢律師費用和顧問費💰️
「律師諮詢費一小時」行情大約落在3千元～6千元不等，如果案件複雜程度較高也可能到1萬2千元以上；另外，聘僱律師擔任法律顧問服務通常是一年一聘，可能包含了一定次數的律師諮詢費在內（文章最末有法律顧問行情與服務範圍的詳細介紹）。
2.法律文書類律師收費💰️
請律師寫訴狀費用也同樣依案件內容而有不同收費：
- 簡式陳報狀、聲明異議狀、陳述意見狀、一般抗告狀，收費大多是4千元～8千元不等。
- 起訴狀、答辯狀、聲請強制執行、假扣押支付命令、本票裁定書收費較高，大約會在1萬元～3萬元不等。
- 協議書、契約書的撰擬則需要視頁數、約定內容等事項決定收費金額。
假如原先委託律師寫訴狀，後來因為同一個案件想要委任律師，也有不少律師會提供委任費用的折扣，或是將原先寫狀的費用充抵後來的委任費。
3.訴訟代理類律師行情💰️
律師出庭一次費用，視案件的複雜程度有所不同，大約行情落�在1萬～3萬元，如果是委任律師進行「整個審級」的訴訟代理，則大約是8萬～15萬元不等。
4.法院程序類行情💰️
法院程序類的服務項目非常廣，收費高低會受到案件複雜程度影響。
- 假如是辦理聲請閱覽卷宗等相較簡單的程序，大約數千元～1萬元不等。
- 如果是非訟案件、假扣押、假處分、假執行、強制執行等案件，收費大約落在3萬～6萬元不等。
5.外出陪同或其他類行情💰️
律師陪同費用、律師陪同調解費用、外出見證、列席會議等費用通常是以時計價，每小時大約落在數千元～1萬多元，這類型的服務收費有幾個特點：
- 計算時間大多會從律師出發到委任事項結束（即包含交通時間）。
- 通常會約定「未滿1小時以1小時計價」。
- 如果是夜間偵訊或是假日時間，律師收費金額也會較高。
6.律師委任費用說明影片
（三）怎樣可以免律師費？律師費用敗訴負擔？常見問題Q&A
（三）怎樣可以免律師費？律師費用敗訴負擔？常見問題Q&A
1.如果付不起律師費用怎麼辦？
如果資力真的無法負擔律師費用，建議可以向財團法人法律扶助基金會的「法扶律師」尋求協助；�如果符合資力門檻並申請通過，基金會將「全部扶助」或「部分扶助」符合資格者的法扶律師費用唷！
2.勝訴可以要求對方付我的律師費嗎？
訴訟勝訴，律師費用敗訴負擔嗎？判決書上如果寫「敗訴當事人負擔訴訟費用」通常指的是繳給法院的「裁判費」由敗訴方繳付，但是實務上大多數認為「律師費」不屬於訴訟費用，應該要由委任律師者自己支付。下一個文章段落也會專門針對這個問題再深入解說。
3.律師費何時付？訴訟結果不滿意可以少付嗎？
除了前面為大家介紹的「約定後酬」，否則大多數律師費用都是事先收費。曾經也發生過訴訟結果不滿意，當事人拒絕支付律師費用，而讓律師做白工的慘案；律師無法保證訴訟結果，為了避免雙方日後的爭議，一般狀況下律師費都必須要事先支付。
官司打贏還要付律師費嗎？民事律師費用常見問題都在這！
有關民事律師費用，最常被討論到的問題，就是「民事官司打贏要付律師費嗎？」想知道這個問題的解答，必須要先瞭解下面這兩條法律規定。
- 民事訴訟法第78條：「訴訟費用，由敗訴之當事人負擔。」
- 民事訴訟法第466-3條：「第三審律師之酬金，為訴訟費用之一部，並應限定其最高額。」
民事訴訟法第78條當中所說的「訴訟費用」是指繳納給法院的裁判費、證人日旅費以及鑑定費等費用，不包含委任律師的律師費唷！實務上只有少數法官會將勝訴方的民事訴訟律師費判決由敗訴方來負擔。
律師費用敗訴負擔的情況，可以參考民事訴訟法第466-3條，白話來說的意思是：只有民事第三審的律師費用屬於「訴訟費用」的一部分。如果是「三審強制辯護」或「法院依法為訴訟當事人選任律師」，這2種情況下，律師費用屬於裁判費用，而可以判決由敗訴方負擔囉！
警詢、陪偵、律見要請律師嗎？刑事律師費用常見問題看這邊！
「刑事訴訟律師費用」的討論也常包含「陪偵、律見」等刑事訴訟律師服務。假如原、被告即將要出席刑事訴訟偵查庭，擔心不知如何應對，就建議找刑事律師陪同偵查（警詢、陪偵）；而如果被告因為案情重大而被羈押禁見時，被告家屬可以找律師申請律師接見（律見）。
那麼「3個審級的刑事案件律師費需要多少錢呢？」《台北律師公會的訴訟費用律師費用參考》裡面寫道：「辦理刑事案件第1、第2、第3審收受酬金總額，每審宜新台幣50萬元以下，如案情重大或複雜者，酬金得增加之，但每審所增加之金額不宜逾新台幣75萬元。」
律師也要在這裡告訴大家，網路上討論律師費用的時候，常會提到上面所說的《台北律師公會的訴訟費用律師費用參考》這份資料；這份參考是台北律師公會在1994年9月9日的律師節會員大會通過，雖然沒有強制力但是具有參考價值。
上面提到的台北律師公會費用參考資料，距今已經超過30年了，這段期間公會並沒有通過新的版本，隨著物價飛漲以及通貨膨脹，建議民眾參考該份資料的時候也要考量到通膨因素喔！
企業法顧費用包含什麼服務？怎麼收費？
另外一種��律師收費方式比較特別的服務項目是「常年法律顧問」，通常是公司、企業會需要用到這類型的服務。
（一）法律顧問有什麼好處？律師法顧費用行情大公開
（一）法律顧問有什麼好處？律師法顧費用行情大公開
常年法律顧問包含的服務非常廣泛，通常會包含一定時數的免費法律諮詢，在這個約定時數內可以不必額外支付法律諮詢費用；也可能包含寫狀、契約書、和解書等非訟服務的價格折扣，需視各律師／律師事務所和企業之間所簽訂的合約而定。
1.公司聘請法律顧問的好處
- 熟悉公司狀況、即時保障權益：常年法律顧問通常會最熟悉公司的整體狀況，也能夠較即時地給予幫助或是建議。
- 多方預防商業、勞資法律糾紛：企業會遇到的法律問題比起一般人來得更多，常年法律顧問可以多方位地提供協助。
- 節省熟悉時間、收費較為便宜：如果是常態性的合作可以大大減少磨合或瞭解的時間，大多數常年顧問也會提供收費折扣。
2.公司法律顧問費用行情
- 顧問證書費用：每年約8千元～1萬元不等。
- 常年法律顧問費用：每年約3萬元～10萬元不等。
- 儲值全包式法律顧問服務：每年約1萬5千元～20萬元不等。
3.喆律法律顧問證書範例
以上是「律師費用」的超詳盡全介紹，如果您有法律諮詢、律師委任�或企業法律顧問的相關需求，歡迎點擊下方按鈕，讓喆律法律事務所幫助您解決問題！