律師費用2026年行情大統整！服務項目、計費方式都在這

（一）律師委任費常見計算方式

（一）律師委任費常見計算方式

律師費用怎麼算？律師費收費方式大致上可以分為「鐘點計費」、「論件計酬」、「包審計費」以及「約定後酬」這4種，但是各個律師的報價與習慣都不同，下面的分類不能代表所有的律師唷！

1.鐘點計費

最常見以鐘點計費的服務項目有：法律諮詢、討論案件、外出陪偵、陪同調解或製作筆錄等服務，這類型的服務比較能夠用時數來量化。但如果是夜間、假日或是較複雜的案件，收費相對也會比較高唷！

2.論件計酬（分收酬金）

撰擬契約、訴狀等法律書狀的服務大多都是論件計酬，部分的法律程序類（例如聲請假扣押、假執行）也是論件計酬來收取律師費用。

3.包審計費（總收酬金）

委任律師訴訟費用通常會以「一個審級」來計價，例如「一審起訴到訴訟終結」過程當中的開庭、寫狀都包含在裡面（但實務上也有律師會預先約定好開庭、寫狀次數的上限，超過需要額外加價）。

「單次委任律師出庭費用」、「委任偵查程序費用」或是非訟案件也都屬於這種計價方式；此類的報價金額比「論件計酬」多，且不僅只是提供單次的服務，可能包含多次外出或是內含數份書狀的撰擬。

4.約定後酬

「約定後酬」是在委任時事先約定好，未來以「訴訟勝敗」、「勝訴金額」等訴訟結果來計算律師費用，常見於工程款項爭議的案件。

但是《律師倫理規範》第35條特別規定：家事案件、刑事案件和少年案件等訴訟費用律師費，不能用約定後酬的方式收費。

《律師倫理規範》在2022年8月1日修正通過，家事事件當中「因夫妻財產關係或繼承關係所生請求事件」，如果當事人基本身分關係已確定，在委任律師時，可以例外用約定後酬的方式收費。

另外，《律師法》也規定律師「不能受讓當事人間係爭之權利」，也就是說律師與當事人約定後酬，不能牽涉到正在當事人爭執中的訴訟標的。