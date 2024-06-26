警察局通知書怎麼處理？做筆錄該找律師嗎？本文一次釋疑！

（二）收到警局通知書一定要去嗎？可以請假嗎？

（二）收到警局通知書一定要去嗎？可以請假嗎？

首先，重要的是認識到警局通知書是由司法警察合法發出的，因此除非您事先申請請假，否則不應缺席。

至於後果有多嚴重，讓我們以2 種常被通知的身分說明：「犯罪嫌疑人」或「證人」。根據不同的身份，後果也會有所不同。

證人

如果收到的是警察局證人通知書，也就是刑事警察大隊證人通知書，那麼您就是以證人身份被通知出席，比如您目擊了一起交通事故，若您未經告知而缺席，警方可能會請求檢察官發出拘票，強制您前往作證。

犯罪嫌疑人

如果是收到警察局通知書刑事案件嫌疑人的警詢要求，就代表您是「犯罪嫌疑人」。無故不出席可能導致警方採取拘提到案，或在更嚴重的情況下發起通緝。

若因合理理由無法按時出庭，您應該立即聯絡辦案警員協商調整時間或地點。通常情況下，一次出庭足以完成所有說明，除非有需要補充的資料或其他特殊情況，警方才可能再次通知您。

總之，警局通知書是為了讓您協助澄清案件細節或作證，即便確信自己沒有從事犯罪行為，出席了解案情總是更為妥當。接到通知時，請先核對通知書上的資料是否準確，並在前往前做好準備，以免到時過於緊張或被動。