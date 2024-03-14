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地檢署傳票與法院傳票有何不同？

收到刑事傳票怎麼辦？別擔心，資深刑事律師幫你做好準備！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-03-14更新 2026-08-05
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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收到刑事傳票怎麼辦？地檢署傳票跟法院傳票有什麼不同？收到傳票一定要去嗎？開庭要準備什麼？可以請假嗎？家人能陪同嗎？別擔心，資深刑事律師幫你做好收到傳票全部要做的準備！

傳票是什麼？

傳票是根據刑事訴訟法第71條由法院或檢察署發出的正式書面憑證。一份有效、合法的傳票格式應該包含以下六點：

  1. 被傳喚者的基本資訊，包括姓名、性別、年齡、戶籍地址以及實際居住地。
  2. 傳喚的具體原因，包括相關的案件和指控罪名。
  3. 指定的報到時間、日期和地點，明確告知被傳喚者應出現的具體地點。
  4. 明確說明若無故缺席就可以進行拘提。
  5. 在被傳喚者姓名不明或有其他必要情況下，會詳細描述人物特徵。如果沒有足夠的資訊，則可能不會列出具體細節。
  6. 必須有檢察官或審判長的簽名，以確保其法律效力。

（一）刑事傳票的法律意義

傳票主要功能是作為正式通知，在刑事偵查或法庭審理階段，若法官或檢察官認為有必要召喚案件中的被告、證人、原告或其他相關人士提供資訊或證據，便會發出傳票。其本質上是一種法律程序上的書面通知，用以告知相關人員需於指定時間和地點出庭作證或參與調查。

（二）地檢署傳票跟法院傳票有什麼不同？

收到傳票並不直接意味著涉嫌犯罪，因此在感到慌張之前，重要的是要細讀傳票來自哪個機構：「地方檢察署」或「地方法院」，這兩者指示著案件處理的不同階段。刑事訴訟程序大致分為「偵查」和「審判」兩個步驟，且這兩者是有順序性的。

1.偵查階段

在「偵查階段」，由地方檢察署負責，目的在於調查案件事實，收集證據。此時，案件仍在調查中，尚未有明確結論。當事人被要求出庭時，將進行身份確認、案件涉及罪名的告知，以及對案件事實的詳細訊問，這也是當事人決定是否由律師進行辯護的關鍵時刻。

偵查結束後，檢察官將根據證據評估是否存在犯罪嫌疑；如果認為無犯罪嫌疑，案件將終結，被告無需擔憂；反之，如果認為有犯罪可能，則會向法院提起公訴

2.審理階段

案件一旦進入「審理階段」，即由地方法院接手，此時檢察官轉為原告角色，法官則負責審理和裁定案件。在此階段，法庭將決定被告是否有罪，這通常是律師展開法律辯論的重要時刻。

（三）警察局會發傳票嗎？

根據刑事訴訟法第71-1條：

  • 司法警察官或司法警察，因調查犯罪嫌疑人犯罪情形及蒐集證據之必要，得使用通知書，通知犯罪嫌疑人到場詢問。經合法通知，無正當理由不到場者，得報請檢察官核發拘票。
  • 前項通知書，由司法警察機關主管長官簽名，其應記載事項，準用前條第二項第一款至第三款之規定。

有些不法分子可能會冒充警方身份發出所謂的「傳票」，但僅有檢察官和法官有權發出傳票，即使是負責刑案調查的司法警察也沒有此權限。由司法警察官或司法警察發出的書面文件應稱為「警局通知書」，與傳票在名稱上有所差異。

因此，如果收到聲稱由警察發出的傳票，幾乎可以肯定該文件是偽造的。

提告、被告後多久會收到傳票？

收到傳票的具體時間因素繁多，涉及地方檢察署或法院的人力配置、辦案習慣及效率，還包括案件的證據、資料量及其完整性。此外，案件是否為民事或刑事類型，也會對處理時間造成影響，因此無法確定一個固定的作業天數。

一般而言，傳票的接收時間大致在提告後的1至2週之間。若遇到延誤，最遲也會在1至2個月內接收到通知。

1.民事案件傳票

當原告提交民事訴訟聲請後，通常在1至2個月內會接收到法院的開庭傳票。

2.刑事案件傳票

告訴人提出告訴後約2週內，地檢署會首先發送傳票。偵查階段結束，若檢察官決定正式提起公訴，則法院的傳票通常會在接下來的2個月內發送。

（一）刑事案件傳票怎麼查詢？可以線上查詢嗎？

以下是幾種常用的案件進度查詢方法，可有效追蹤您的案件：

  1. 透過警察局進行案件進度查詢
    當您向警察局報案後，可持續關注案件處理進展。一旦拿到「受（處）理案件證明單」，意味著警方已開始對案件進行偵查。您可以直接撥打電話給相關警察局，詢問案件的最新消息。

  2. 地方檢察署的案件查詢服務
    若您是直接向地檢署提出告訴，了解案件進展的方式之一是通過地檢署。在提告後，您可以從地檢署的服務台獲得您案件的「案號」和「股別」資訊。有了這些資訊後，聯繫書記官可以幫您進一步瞭解案件目前的處理進度，另外也可以利用線上的法務部所屬檢察機關檢察官開庭進度查詢

  3. 法院進度查詢
    最直接的查詢方式是親自前往法院，攜帶有效的身份證件進行查詢。此方法不僅能讓您確認案件是否已正式提交至法院，還能了解案件是否已完成分案處理，進而掌握更具體的訴訟進度，如果案件已分案，也可以利用線上的司法院庭期表查詢和開庭進度查詢系統

收到傳票怎麼辦？要注意什麼？

收到傳票怎麼辦？

（一）確認傳票上的內容是否正確

  1. 檢查傳票是由哪個機構發出的
    若是「地方檢察署」發出，表示案件目前仍處於偵查階段，尚未開始正式的審判程序。 若傳票來自「法院」，則表示案件已經進入審判階段，需要按照傳票指示，準時出席法院。

  2. 確認傳票上的個人資訊是否正確
    檢查傳票上的姓名、地址、性別、籍貫、出生日期等是否與個人資訊吻合，以確保傳票是給你的。

  3. 確認傳票上註明的傳訊身分

  • 被告：表示檢察官認為有足夠證據顯示涉嫌犯罪，建議尋求律師的專業協助。
  • 證人：可能目睹了案件發生，能夠提供重要的證據或證詞，可自行決定是否聘請律師。
  • 告訴人：作為提起訴訟的一方，通常會在提告前就已經和律師討論過案件策略。
  • 關係人：這是一個比較模糊的角色，建議聯繫承辦的書記官了解詳情。

  1. 檢查傳票中的案編和案由
    傳票會明確標示案件的年度、字號及傳喚的具體原因，如涉及竊盜、傷害等罪名，幫助您做好相應的出庭準備。但具體的案件內容，由於「偵查不公開」原則，需待實際出庭時才能完全了解。

  2. 確認出庭的時間和地點
    務必清楚記下傳票指定的報到時間和地點，按時帶著身分證出席，不然根據刑事訴訟法第71條第2項第4款（註一），被告無故未到可能會被拘提或通緝

（二）傳票詐騙屢見不鮮！怎麼知道傳票是不是真的？

即使已經確認完上述的資訊，因為近來還是有不少證人傳票的詐騙，以下幾點可以確認該傳票不是詐騙：

  1. 檢查傳票上是否有案件編號、承辦股別、檢察官名字、書記官名字以及官方機關的印章。
  2. 至法務部官網，查詢地方檢察署或法院的聯絡電話，並比對傳票上提供的電話號碼是否相符
  3. 直接撥打電話給傳票上指定的承辦書記官，提供案件股別和案號進行真偽確認；若傳票上的姓名、地址或其他個人資訊有誤，亦可同時進行核對。
  4. 攜帶身份證件，親自前往傳票上指定的報到地點進行詢問。

（三）收到傳票一定要去嗎？

根據傳票上身份的不同，對於是否必須出庭也有所差異，以下針對各身份角色做進一步說明：

1.傳票身分：被告

作為案件的被告，基本上有義務必須出庭。若因特殊情況無法出席，如已計劃的國外旅行、出差行程或不幸生病住院，您可以提前向地檢署或法院提交請假申請書。請注意，只有在收到正式批准後，請假申請才算是有效。如果沒有得到回應或申請未被核准，您仍然必須出席庭審，否則可能會面臨相應的行政或刑事處罰。

  • 刑事偵查或審判階段
    如果刑事被告未能按傳票要求出庭，法院或檢察署可能會請警方將您拘提至法庭。如果在未拘提到人的情況下案件無法因缺乏被告的陳述而進行，或是在案件性質嚴重，但要等被告到場才能審判，法官或檢察官可能會發出通緝令。即便被告委託律師代表出庭，法官如果認為被告的親自出席是必要的，那麼被告就必須遵守出庭的要求。

  • 民事或行政案件
    如果民事或行政案件被告未出庭，法院通常不會進行拘提。但被告的缺席意味著無法提出辯護或反駁，這可能會導致對被告不利的判決結果。

2.傳票身分：證人

作為證人，亦有出庭的義務。若有重要原因無法出席，需要提交請假申請並且獲得批准。如果擔心與被告面對面對質，可提前申請隔離訊問。若無故缺席，可能面臨罰款或被拘提。

3.傳票身分：告訴人（被害人

作為告訴人，可以自行決定是否出庭，不需請假。法院對告訴人的傳票僅為通知之用，無強制出席要求。出庭可以有機會為自己發聲，也有利於掌握庭審情況。

4.傳票身分：關係人

法院可能會傳喚與案件有關的人士協助釐清情況，但關係人有權決定是否出席，缺席不會受到責罰。建議關係人在做決定前，先與承辦的書記官聯繫了解情況。

對於被告和證人而言，若有充分理由無法出庭，務必正式向地檢或法院申請請假，並確保獲得批准。告訴人和關係人則擁有更大的自由度決定是否參與庭審，但參與庭審可能有助於了解案件進展或影響結果。

（四）開偵查庭可以請假嗎？

無論作為被告還是證人，在收到傳票後若因故需申請請假，首先需留意傳票所示的開庭日期。

1.開庭日期還有2週以上

  • 撰寫請假狀：詳述請假原因，並提供幾個可供調整的開庭日期。
  • 提交請假狀：將請假狀郵寄或直接遞交至法院/檢察署。
  • 電話確認：在開庭前一周，透過電話與負責的書記官聯繫，確認請假是否獲批，以及是否已確定新的開庭日期。提前申請請假通常會較容易獲准，一旦開庭日期調整，法院或檢察署會再次發送傳票通知。

2.收到傳票時，距離開庭不到2週

  • 電話告知：立即致電法院或檢察署，向負責的書記官說明請假的需求，並詢問相關傳真號碼。
  • 準備請假狀：撰寫明確的請假理由和適合的開庭日期，連同必要的證明文件一併傳真至法院或檢察署。
  • 電話確認：在傳真後，再次聯繫書記官以確認是否已收到，請假是否被批准，以及開庭日期是否已經作出調整。

（五）收到傳票，親友能否一起出席？

1.偵查庭傳票：不公開

在偵查階段，由於遵循「偵查不公開」的原則，僅允許被檢察官傳喚的被告、律師、以及證人進入庭審。除了直接相關的人員外，其他如提告人（告訴人）等非直接參與者將不被允許了解偵查的細節或進度，以保障調查的隱私性和效率。

2.法院傳票：公開

在法庭審判階段，案件則遵從「公開審判」的原則進行，除特殊情況外，如少年案件或性侵案件等需要保護當事人隱私和名譽的情形，大多數由法官主持的審判都對公眾開放，允許旁聽。

（六）傳票弄丟了怎麼辦？

傳票主要功能是通知當事人出庭的詳細資訊，包括開庭的日期、時間、地點以及指定的報到地點。您只需記住這些資訊，並攜帶身份證至法院，向庭務員進行報到手續即可，不一定要帶著傳票。

以上就是有關收到刑事傳票的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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