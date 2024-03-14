收到刑事傳票怎麼辦？別擔心，資深刑事律師幫你做好準備！

（二）地檢署傳票跟法院傳票有什麼不同？

（二）地檢署傳票跟法院傳票有什麼不同？

收到傳票並不直接意味著涉嫌犯罪，因此在感到慌張之前，重要的是要細讀傳票來自哪個機構：「地方檢察署」或「地方法院」，這兩者指示著案件處理的不同階段。刑事訴訟程序大致分為「偵查」和「審判」兩個步驟，且這兩者是有順序性的。

1.偵查階段

在「偵查階段」，由地方檢察署負責，目的在於調查案件事實，收集��證據。此時，案件仍在調查中，尚未有明確結論。當事人被要求出庭時，將進行身份確認、案件涉及罪名的告知，以及對案件事實的詳細訊問，這也是當事人決定是否由律師進行辯護的關鍵時刻。

偵查結束後，檢察官將根據證據評估是否存在犯罪嫌疑；如果認為無犯罪嫌疑，案件將終結，被告無需擔憂；反之，如果認為有犯罪可能，則會向法院提起公訴。

2.審理階段

案件一旦進入「審理階段」，即由地方法院接手，此時檢察官轉為原告角色，法官則負責審理和裁定案件。在此階段，法庭將決定被告是否有罪，這通常是律師展開法律辯論的重要時刻。