FM2（約會強暴藥）是幾級毒品？有處方箋還會違法嗎？

約會強暴藥FM2刑責多重？

台灣對於毒品的「施用」採取「病人化」而非「犯罪化」的處理��方式。也就是說，自己施用毒品（不傷害他人）通常不構成刑事罪，而是透過行政罰（罰鍰）和強制講習來處理，目的是讓施用者接受輔導，而不是入監服刑。但轉讓和販賣就完全不同，因為那會擴大毒品危害，因此刑責非常重。

（一）單純持有FM2：行政罰

如果你持有FM2但沒有販賣或轉讓，依據毒品危害防制條例第11條之1，會被裁處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，同時須接受4小時至8小時的毒品危害講習。這是行政罰，不會留下刑事前科，但已是相當嚴重的法律後果。

不過要特別注意：若持有量達到一定程度，或有其他跡象顯示有販賣意圖，檢察官可能改以「意圖販賣持有」起訴，刑責就截然不同了。

（二）施用FM2：行政罰 + 強制講習

自己施用第三級毒品，依毒品危害防制條例第11條之1的邏輯，一樣是行政罰：罰鍰新台幣1萬元至5萬元，並強制接受4至8小時的毒品危害講習。若施用者願意配合接受毒品危害防制機構的輔導，可能減輕或免除罰鍰。

這個規定體現了台灣「對施用者輔導為主、處罰為輔」的政策方向：你不會因為自己吃了FM2就坐牢，但政府會強制要求你接受毒品危害教育。

（三）轉讓FM2：三年以下有期徒刑

把FM2免費給別人（無論是朋友還是陌生人），就構成「轉讓第三級毒品罪」（毒品危害防制條例第8條第3項）。刑責為：3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

「免費給」和「賣」的差別：法律上，轉讓指的是不以金錢為對價的給予。如果你給朋友FM2卻收了錢，哪怕只是象徵性的幾百元，都可能被認定為「販賣」，刑責立刻跳到最高無期徒刑。

（四）意圖販賣而持有FM2：三年以上、十��年以下

如果你持有FM2的量或方式顯示你有販賣意圖（例如：分裝、帶著大量現金、手機裡有交易記錄），即使還沒實際販賣，也可能被以「意圖販賣而持有第三級毒品罪」（毒品危害防制條例第5條第3項）起訴。

刑責為：3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金。

（五）販賣FM2：七年以上有期徒刑

販賣第三級毒品是毒品危害防制條例中刑責最重的行為之一。依毒品危害防制條例第4條第3項規定（民國109年修正後）：

「製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。」

（六）用FM2下藥性侵：以藥劑犯強制性交罪

這是FM2最惡名昭彰的用途。將FM2加入他人飲料後實施性侵，除了毒品法規的責任外，還涉及《刑法》第222條第1項第4款「以藥劑犯強制性交罪」（加重強制性交罪）。

刑責：7年以上有期徒刑（最高無期徒刑）。相較於一般強制性交罪（三年以上十年以下），加重版本的最低刑期更高，且法院通常不輕易援引刑法第59條（情堪憫恕）減刑，因為這類犯罪具有強烈的預謀性。

（七）強迫他人施用FM2：五年以上有期徒刑

若你強迫別人施用FM2（不論是否發生性侵），依毒品危害防制條例第6條第3項，刑責為：5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

整理成一張表，讓你更清楚各種行為的刑責：