累犯是幾年內才算？加重刑罰怎麼算？律師解釋刑法累犯制度

（二）判決後發現累犯的更定其刑爭議

（二）判決後發現累犯的更定其刑爭議

根據刑法第48條及刑事訴訟法第477條的規定，當判決確定後才發現有累犯情形時，檢察官可以聲請法院更定其刑，對被告加重刑度。然而，大法官釋字第775號解釋卻認為這種做法違反了一事不再理原則，引發了法律界的廣泛討論。

1.一事不再理原則

一事不再理原則是指，對於已經終結的訴訟程序，不得再次提起訴訟或進行審理。這項原則旨在維護司法程序的安定性和被告的權益保障。大法官指出，判決確定後代表訴訟程序已經終結，事後僅為了加重刑罰而重啟程序，並不符合重大公共利益，同時也有違禁止雙重危險原則。

2.禁止雙重危險原則

禁止雙重危險原則是指，不得因同一行為而讓人承受兩次以上的刑事追訴或處罰。判決確定後發現累犯，若再次對被告加重刑度，無疑是讓被告面臨了雙重的刑事處罰風險。這不僅違反了被告的基本權利，也動搖了司法裁判的確定力。

綜合上述理由，大法官在釋字第775號解釋中宣告，刑法第48條及刑事訴訟法第477條關於累犯更定其刑的規定，不符合憲法對人權保障的要求，因此違憲無效。這意味著，在判決確定後，即使發現被告有累犯情形，也不得再對其加重刑度。

這項解釋引發了法律界的反思和討論。支持者認為，這是對人權保障和程序正義的重要維護；反對者則擔心，這可能削弱了累犯制度的嚇阻效果，不利於社會治安的維護。

無論如何，在法治國家，公平正義的實現必須建立在對人權的尊重和對法律的遵守之上。未來累犯制度的修正，也應在兼顧社會安全與人權保障的基礎上，尋求更加合理的立法方案。