外役監到底是什麼？刑事罪犯可以申請外役監合理嗎？

（二）為什麼要有外役監？

（二）為什麼要有外役監？

外役監的主要目的是為即將離開監獄的長刑期受刑人提供一個過渡適應階段，幫助他們順利回歸社會，最終達到降低再犯的目標。

在一般監獄中，受刑人每天被嚴密監視並按照固定時間表進行活動，逐漸習慣了這種被約束的生活。然而，受刑人同時也嚮往自由。這種矛盾在他們出獄後可能引發問題，因為他們在失去監視和約束的情況下，可能會感到無所適從，生活陷入混亂。

外役監相較於一般監獄，採取低度戒護的方式，提供了一個「過渡階段」。這個階段的設計旨在讓經歷長時間高度管理的受刑人在完全自由前，有一個逐漸適應自我管理的過程。這種低度監督的環境讓受刑人有機會練習自律和自我管理，同時仍然在一定程度上受到監督，避免他們突然面對完全的自由帶來的衝擊。

外役監讓受刑人在外工作，不僅是為了讓他們習慣更自由的環境，也旨在協助他們銜接出獄後的就業。透過參與各種社會工作，受刑人可以提升自己的職業技能，積累工作經驗，建立職場人脈，協助他們出獄後重新融入社會，也期待能降低再犯率，促進社會的安全與穩定。