喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
誣告罪定義

告別人不成立會被反告誣告罪嗎？律師：誣告跟你想的不一樣

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-06-18更新 2025-06-09
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

誣告罪在刑法中是怎麼定義的？誣告罪成立的話會被關嗎？本文律師從誣告罪的基本定義和構成要件講起，包括其是否屬於告訴乃論、追訴期限是多久，並以具體的誣告罪案例為您解析刑責與可能的賠償金額。

提告不成就會構成誣告罪嗎？誣告罪的定義看這邊！

（一）誣告罪定義

刑法中的「誣告罪」目的在於防範個人利用國家司法系統進行私人復仇或報復，將提告當作攻擊他人的工具。隨意的告發行為不僅耗費司法資源，包括時間、人力與物力，亦會損害國家司法公平性的形象，削弱公眾對司法系統的信任。因此，設立「誣告罪」的法律原因，旨在遏制此類不當行為。

（二）誣告罪構成要件

法律上所謂的誣告，是指原告基於「扭曲捏造、無中生有的事實」，虛偽假裝他人有犯罪行為而提起告訴，意圖讓被誣告者遭受刑事或懲戒上的處分。這並非一般人認為的簡單亂講話或無的放矢就能夠成立誣告的情況。

成立誣告罪的要件需符合特定標準，法院會依照這些標準進行審理，具體可分為以下幾點來詳細解釋：

主觀層面

  • 是否出於故意提起訴訟以陷害他人：若提告者完全基於虛構的想像或捏造事實來提起訴訟，且目的明確是要讓被告受到刑事懲處，則達到了「故意」的條件；相反地，如果提告是基於誤解、對法律條文的錯誤解讀或告錯人而發起的，則不符合誣告罪的構成要件。

客觀層面

  • 提告所基於的事實是「憑空捏造、虛構」：指的是提告毫無根據，或是提出的證據和陳述全然是虛假的，這些都屬於捏造、虛構；然而，若提告人的訴訟基於實際發生的事實，且有提出相關證據，但僅因證據不足或法院判決無罪而被駁回，或是被告無法證明提告人所述事項是故意虛構的，這些情況亦不構成誣告罪。
  • 讓被告面臨刑罰：基本上，誣告罪僅限於涉及「刑事、懲戒」糾紛的案件，只有提出「刑事告訴」的情況下才能使用誣告罪作為反擊的手段；若是因為民事爭議而訴諸法庭，即使事實是虛構的，也不會構成誣告罪，最多只能考慮以「妨害名譽」來進行反訴。

滿足「故意」、「憑空捏造、虛構事實」、「使被告受刑事、懲戒處分」3個條件，就足以構成誣告罪。

誣告罪的其他成立標準

  • 即使被告訴的事實不全是虛構，只要其中一部分故意造假，同樣構成誣告罪。
  • 當提出誣告的人對受害者提起訴訟後，即便很快就撤銷告訴，但若捏造的事實已被受理的公務人員接收，即使撤訴，誣告罪的成立仍然有效。
  • 在提出誣告訴訟時，必須明確指出是誰進行了誣告，如果沒有明確指出，則不構成誣告罪，或可能被認定為未指名犯人的誣告罪。

（三）誣告罪種類

刑法對誣告罪的處罰依據誣告的「對象」而有所差異，具體分為以下幾種：

一般誣告罪（對具體人物的誣告罪）

根據刑法第169條規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」

加重誣告罪（對直系血親尊親屬進行誣告）

根據刑法第170條規定：「意圖陷害直系血親尊親屬，而犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。」

未明指犯罪人的誣告罪

根據刑法第171條規定：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」

在實際案例中，大多數人可能面臨的情況是第一種，即被熟人提出的誣告，相較於陌生人提出的誣告，發生機率更高。

（四）什麼情況誣告罪不會成立？

被告誣告不成立的情形：

  • 合理懷疑對方存在犯罪行為，並非完全基於虛構的事實或證據
  • 雖然提告事實有一定基礎或證據支持，但證據不充分，未能證明有犯罪行為
  • 由於誤解事實、法律條文或不小心告錯人，導致提訴的行為純屬錯誤
  • 提訴的性質屬於民事案件或其他非刑事案件的訴訟

（五）誣告罪會被關嗎？刑責多重？

誣告罪的具體刑期在相關法條中有明確規定：

  • 根據第169條，一般誣告罪的處罰為「處7年以下有期徒刑」；如果是對直系血親尊親屬的誣告罪，更是會被加重其刑至1/2。
  • 第171條未指定犯人的誣告罪，規定的處罰為「處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」。

其中只有第171條的未指定犯人誣告罪，可以易科罰金，所以誣告罪的刑責其實很重！

易科罰金標準： 依據刑法第41條，對於本刑最重為5年以下有期徒刑的罪行，在判決為6個月以下有期徒刑或被認可為可拘役的情況下，可以選擇以罰金來代替服刑，額1天1,000元至3,000元不等。然而，若法官認為被告人難以矯正或難以維持法秩序的人，則可特別指示不得易科罰金。

提告誣告罪的注意事項

誣告罪追訴期多久？

（一）誣告罪追訴期多久？

誣告罪的追訴期限與一般刑事案件的追訴期限相同，依據刑法第80條所規定，追訴期的長短是根據每個法條所能判處的最重刑罰來決定，具體如下：

  • 若判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，追訴期限為30年。
  • 若判處3年以上至10年以下的有期徒刑，追訴期限為20年。
  • 若判處1年以上至3年以下的有期徒刑，追訴期限為10年。
  • 若判處1年以下有期徒刑、拘役或罰金，追訴期限為5年。

回顧一下與誣告罪相關的法條：

  • 根據刑法第169條規定（一般誣告罪）：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」
  • 根據刑法第171條規定（未指定犯人的誣告罪）：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」

因此，根據一般誣告罪的條文，追訴期限為20年；對於未指定犯人的誣告罪，追訴期限則為5年。一旦超出這個期限，即使存在充分的罪證，誣告罪也無法成立。

（二）什麼時候提告誣告罪最好？

選擇適當的時機提出誣告罪指控極為關鍵，建議在「被誣告事件」的調查結束且已獲得檢察官的不起訴處分後再進行提訴，這樣的時機最為適宜。

這是因為檢察官處理案件需要按照一定的先後順序，在「被誣告事件」的調查尚未結束之前，檢察官通常不會著手調查誣告罪。此外，檢察官在處理案件時存在時間上的壓力，若在調查未結束前急於提出誣告罪訴訟，可能會因時間限制而導致案件以不起訴結束，這將使得反擊的機會流失。

（三）誣告罪是公訴罪嗎？

誣告罪因其會浪費國家司法資源並侵害司法公正性，降低民眾對司法系統的信任，故此罪行並非屬於需要被害人提出告訴的「告訴乃論」，而是「非告訴乃論（也就是公訴罪）」。

這意味著，即使被誣告的受害者沒有提起訴訟，檢察官一旦發現誣告的行為，即可自行啟動調查，並代表國家對誣告者提起公訴。

然而，誣告罪的成立門檻相對較高，通常除非存在明顯且嚴重的漏洞，不然檢察官可能不會積極介入。因此，當受害者希望追求正義時，往往需要自行提起誣告罪的自訴

（四）誣告罪如何舉證？

提起誣告罪自訴的一大挑戰在於證明誣告者所述全為虛構、證明誣告者為故意要使我們受到刑事懲戒處份並不容易。如同前述，被告基於誤解、告錯人或因證據不足未被起訴的情況，都不足以證成誣告罪。因此如果您希望提告誣告罪，建議將您的狀況完整跟刑事律師說明，並由律師判斷是否有提告可能、制定蒐證策略，這樣才比較有機會讓濫用司法資源之人付出應有的代價！

律師建議，在收集證據時應注意以下幾點：

  • 若對方在檢察官作出「不起訴處分」後，仍然反覆提告而未提出任何新的事實或證據，這可能成為證明其誣告意圖的客觀證據（最高法院101年度台上字第5003號）。
  • 此外，如果對方所提證據的邏輯不一致、時間線索不吻合或陳述理由前後矛盾，則可用作證明對方誣告的依據。

（五）誣告罪提告流程

1.蒐集證據

首先，仔細整理與誣告相關的所有證據，包括但不限於相關的法庭文件、報案記錄等。這一步驟對於後續能否成功訴訟至關重要，因為它直接關係到案件的證據支持。

2.尋求律師協助

接著，強烈建議尋找專業律師來進行案件評估。律師不僅可以幫助確定告訴的證據和法律基礎，還能夠在整個法律程序中提供專業的協助與指導。

3.正式報案或提告

根據事發地，向當地警局報案或直接向檢察官提出誣告罪的告訴。這一步驟是正式啟動法律程序，對抗誣告行為的關鍵。

4.積極配合調查

在調查階段，積極地向檢察官或調查機關提供所需的資料、文件和證詞。全面配合調查工作，是為了確保案件能夠順利進行。

5.參與法院審理

最後，在法院的審理階段，保持冷靜與誠實至關重要。確保在法庭上的證詞與之前提供的資料保持一致。

誣告罪可以和解嗎？誣告罪的賠償項目與金額總整理

誣告罪一旦確立，被誣告者有權向誣告者提出賠償請求。除了刑事處罰外，若被害者因名譽受損而損失了特定機會或利益，更可以向誣告者索求民事賠償。

（一）誣告罪民事賠償

誣告罪民事賠償項目範圍包括

  • 所遭受的損失：包含聘請律師的費用、出席庭審的交通費（例如機票）、精神慰問金、公開登報道歉、以及因應訴訟產生的其他額外支出等。
  • 所失去的利益：如薪水、由於名譽受損導致的工作機會流失等。

誣告罪民事賠償金額

被誣告者在法庭上可提出賠償要求並附上相應單據。法官將根據實際情況判定最終的賠償金額。儘管不能保證每項賠償要求都能獲准，但只要提出請求就有獲得賠償的可能。

依據民法第184條及第195條規定，即使被害人財產沒有實質上的損失，但只要不法侵害到他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或人格法益而情節重大的狀況，都可以請求賠償。這類賠償的「行情價」通常約為5萬至10萬元，不過具體金額將由法官決定。

（二）誣告罪能否透過協商和解？

誣告罪因為是屬於非告訴乃論，意味著檢察官有權利自行啟動調查與起訴，因此被害者是否願意提起告訴，對法院的判決來說並非最關鍵的因素。

誣告罪可能遭遇的幾種情況包括：

  • 被害者和檢察官均決定提起告訴：這種情況下，誣告者基本上難以逃脫責任。
  • 被害者主動提起自訴，而檢察官未動作：即便檢察官未提起公訴，但只要被害者提出告訴，檢察官便會進行調查。
  • 檢察官提起公訴：即使誣告者與被害者已私下和解且約定不再提告，仍可能面臨檢察官提出的公訴。

總結來說，誣告者可以嘗試與被誣告者和解，但和解不等於無罪，或代表事件就此落幕，還是可能會面對檢察官提出的公訴。

因此，每個人在提出任何刑事告訴之前都應該三思，避免因一時衝動偽造事實或證據，不僅會陷入漫長複雜的訴訟過程，一旦告訴失敗反遭對方咬定誣告罪，最終只會讓自己陷入更深的困境。

接下來，律師將分享誣告罪成立的案例。

誣告罪成立案例，律師帶您看！

案例一：製造假車禍提告過失傷害觸犯誣告罪

臺灣臺南地方法院 113 年度訴字第 262 號刑事判決

小郭與小紅是街坊鄰居，但常因巷道使用問題起爭執，小郭竟自行騎車去撞小紅放在路邊的菜籃，撥打110報案謊稱發生交通事故並提告過失傷害，經檢察官調取現場錄影光碟後，遭小紅和檢察官起訴誣告罪成立，法官考量小郭坦承犯行，且領有輕度身心障礙證明，減輕其刑，判處有期徒刑3個月。

案例二：提供假證據構成誣告罪

臺灣高等法院 107 年度再字第 4 號刑事判決

一位林先生的車因違停被拖吊，他指控拖吊人員毀損他的汽車後保險桿。然而在調查過程中，警方發現該車輛的後保險桿早已因車禍碰撞損壞，而且林醫生還試圖自行修補並上色，所提告訴內容完全是捏造的。被拖吊人員提告誣告罪成立，林先生最終被判6個月有期徒刑，不得易科罰金

案例三：合意性交提告妨害性自主

臺灣高雄地方法院 106 年度訴字第 785 號刑事判決

阿花在與大牛分手後對大牛提告妨害性自主，後續的調查過程中，檢察官調查發現對話紀錄中並沒有足夠證據支持阿花的指控、沒有因強制性交受傷而去驗傷的證據，且過程中持續與大牛同居，大牛因此獲得不起訴處分。檢察官對阿花提起誣告罪公訴，被法官判處有期徒刑4個月。

以上就是有關誣告罪的相關資訊，如果對於誣告罪問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook