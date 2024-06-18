告別人不成立會被反告誣告罪嗎？律師：誣告跟你想的不一樣

（三）誣告罪種類

（三）誣告罪種類

刑法對誣告罪的處罰依據誣告的「對��象」而有所差異，具體分為以下幾種：

一般誣告罪（對具體人物的誣告罪）

根據刑法第169條規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」

加重誣告罪（對直系血親尊親屬進行誣告）

根據刑法第170條規定：「意圖陷害直系血親尊親屬，而犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。」

未明指犯罪人的誣告罪

根據刑法第171條規定：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」

在實際案例中，大多數人可能面臨的情況是第一種，即被熟人提出的誣告，相較於陌生人提出的誣告，發生機率更高。