告別人不成立會被反告誣告罪嗎？律師：誣告跟你想的不一樣

提告不成就會構成誣告罪嗎？誣告罪的定義看這邊！
（一）誣告罪定義
（一）誣告罪定義
刑法中的「誣告罪」目的在於防範個人利用國家司法系統進行私人復仇或報復，將提告當作攻擊他人的工具。隨意的告發行為不僅耗費司法資源，包括時間、人力與物力，亦會損害國家司法公平性的形象，削弱公眾對司法系統的信任。因此，設立「誣告罪」的法律原因，旨在遏制此類不當行為。
（二）誣告罪構成要件
（二）誣告罪構成要件
法律上所謂的誣告，是指原告基於「扭曲捏造、無中生有的事實」，虛偽假裝他人有犯罪行為而提起告訴，意圖讓被誣告者遭受刑事或懲戒上的處分。這並非一般人認為的簡單亂講話或無的放矢就能夠成立誣告的情況。
成立誣告罪的要件需符合特定標準，法院會依照這些標準進行審理，具體可分為以下幾點來詳細解釋：
主觀層面
- 是否出於故意提起訴訟以陷害他人：若提告者完全基於虛構的想像或捏造事實來提起訴訟，且目的明確是要讓被告受到刑事懲處，則達到了�「故意」的條件；相反地，如果提告是基於誤解、對法律條文的錯誤解讀或告錯人而發起的，則不符合誣告罪的構成要件。
客觀層面
- 提告所基於的事實是「憑空捏造、虛構」：指的是提告毫無根據，或是提出的證據和陳述全然是虛假的，這些都屬於捏造、虛構；然而，若提告人的訴訟基於實際發生的事實，且有提出相關證據，但僅因證據不足或法院判決無罪而被駁回，或是被告無法證明提告人所述事項是故意虛構的，這些情況亦不構成誣告罪。
- 會讓被告面臨刑罰：基本上，誣告罪僅限於涉及「刑事、懲戒」糾紛的案件，只有提出「刑事告訴」的情況下才能使用誣告罪作為反擊的手段；若是因為民事爭議而訴諸法庭，即使事實是虛構的，也不會構成誣告罪，最多只能考慮以「妨害名譽」來進行反訴。
滿足「故意」、「憑空捏造、虛構事實」、「使被告受刑事、懲戒處分」3個條件，就足以構成誣告罪。
誣告罪的其他成立標準
- 即使被告訴的事實不全是虛構，只要其中一部分故意造假，同樣構成誣告罪。
- 當提出誣告的人對受害者提起訴訟後，即便很快就撤銷告訴，但若捏造的事實已被受理的公務人員接收，即使撤訴，誣告罪的成立仍然有效。
- 在提出誣告訴訟時，必須明確指出是誰進行了誣告，如果沒有明確指出，則不構成誣告罪，或可能被認定為未指名犯人的誣告罪。
（三）誣告罪種類
（三）誣告罪種類
刑法對誣告罪的處罰依據誣告的「對��象」而有所差異，具體分為以下幾種：
一般誣告罪（對具體人物的誣告罪）
根據刑法第169條規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」
加重誣告罪（對直系血親尊親屬進行誣告）
根據刑法第170條規定：「意圖陷害直系血親尊親屬，而犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。」
未明指犯罪人的誣告罪
根據刑法第171條規定：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」
在實際案例中，大多數人可能面臨的情況是第一種，即被熟人提出的誣告，相較於陌生人提出的誣告，發生機率更高。
（四）什麼情況誣告罪不會成立？
（四）什麼情況誣告罪不會成立？
被告誣告不成立的情形：
- 合理懷疑對方存在犯罪行為，並非完全基於虛構的事實或證據
- 雖然提告事實有一定基礎或證據支持，但證據不充分，未能證明有犯罪行為
- 由於誤解事實、法律條文或不小心告錯人，導致提訴的行為純屬錯誤
- 提訴的性質屬於民事案件或其他非刑事案件的訴訟
（五）誣告罪會被關嗎？刑責多重？
（五）誣告罪會被關嗎？刑責多重？
誣告罪的具體刑期在相關法條中有明確規定：
- 根據第169條，一般誣告罪的處罰為「處7年以下有期徒刑」；如果是對直系血親尊親屬的誣告罪，更是會被加重其刑至1/2。
- 第171條未指定犯人的誣告罪，規定的處罰為「處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」。
其中只有第171條的未指定犯人誣告罪，可以易科罰金，所以誣告罪的刑責其實很重！
易科罰金標準： 依據刑法第41條，對於本刑最重為5年以下有期徒刑的罪行，在判決為6個月以下有期徒刑或被認可為可拘役的情況下，可以選擇以罰金來代替服刑，額1天1,000元至3,000元不等。然而，若法官認為被告人難以矯正或難以維持法秩序的人，則可特別指示不得易科罰金。
提告誣告罪的注意事項
（一）誣告罪追訴期多久？
（一）誣告罪追訴期多久？
誣告罪的追訴期限與一般刑事案件的追訴期限相同，依據刑法第80條所規定，追訴期的長短是根據每個法條所能判處的最重刑罰來決定，具體如下：
- 若判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，追訴期限為30年。
- 若判處3年以上至10年以下的有期徒刑，追訴期限為20年。
- 若判處1年以上至3年以下的有期徒刑，追訴期限為10年。
- 若判處1年以下有期徒刑、拘役或罰金，追訴期限為5年。
回顧一下與誣告罪相關的法條：
- 根據刑法第169條規定（一般誣告罪）：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」
- 根據刑法第171條規定（未指定犯人的誣告罪）：「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。」
因此，根據一般誣告罪的條文，追訴期限為20年；對於未指定犯人的誣告罪，追訴期限則為5年。一旦超出這個期限，即使存在充分的罪證，誣告罪也無法成立。
（二）什麼時候提告誣告罪最好？
（二）什麼時候提告誣告罪最好？
選擇適當的時機提出誣告罪指控極為關鍵，建議在「被誣告事件」的調查結束且已獲得檢察官的不起訴處分後再進行提訴，這樣的時機最為適宜。
這是因為檢察官處理案件需要按照一定的先後順序，在「被誣告事件」的調查尚未結束之前，檢察官通常不會著手調查誣告罪。此外，檢察官在處理案件時存在時間上的壓力，若在調查未結束前急於提出誣告罪訴訟，可能會因時間限制而導致案件以不起訴結束，這將使得反擊的機會流失。
（三）誣告罪是公訴罪嗎？
（四）誣告罪如何舉證？
（四）誣告罪如何舉證？
提起誣告罪自訴的一大挑戰在於證明誣告者所述全為虛構、證明誣告者為故意要使我們受到刑事懲戒處份並不容易。如同前述，被告基於誤解、告錯人或因證據不足未被起訴的情況，都不足以證成誣告罪。因此如果您希望提告誣告罪，建議將您的狀況完整跟刑事律師說明，並由律師判斷是否有提告可能、制定蒐證策略，這樣才比較有機會讓濫用司法資源之人付出應有的代價！
律師建議，在收集證據時應注意以下幾點：
- 若對方在檢察官作出「不起訴處分」後，仍然反覆提告而未提出任何新的事實或證據，這可能成為證明其誣告意圖的客觀證據（最高法院101年度台上字第5003號）。
- 此外，如果對方所提證據的邏輯不一致、時間線索不吻合或陳述理由前後矛盾，則可用作證明對方誣告的依據。
（五）誣告罪提告流程
（五）誣告罪提告流程
1.蒐集證據
首先，仔細整理與誣告相關的所有證據，包括但不限於相關的法庭文件、報案記錄等。這一步驟對於後續能否成功訴訟至關重要，因為它直接關係到案件的證據支持。
2.尋求律師協助
接著，強烈建議尋找專業律師來進行案件評估。律師不僅可以幫助確定告訴的證據和法律基礎，還能夠在整個法律程序中提供專業的協助與指導。
3.正式報案或提告
根據事發地，向當地警局報案或直接向檢察官提出誣告罪的告訴。這一步驟是正式啟動法律程序，對抗誣告行為的關鍵。
4.積極配合調查
在調查階段，積極地向檢察官或調查機關提供所需的資料、文件和證詞。全面配合調查工作，是為了確保案件能夠順利進行。
5.參與法院審理
最後，在法院的審理階段，保持冷靜與誠實至關重要。確保在法庭上的證詞與之前提供的資料保持一致。
誣告罪可以和解嗎？誣告罪的賠償項目與金額總整理
誣告罪一旦確立，被誣告者有權向誣告者提出賠償請求。除了刑事處罰外，若被害者因名譽受損而損失了特定機會或利益，更可以向誣告者索求民事賠償。
（一）誣告罪民事賠償
（一）誣告罪民事賠償
誣告罪民事賠償項目範圍包括
- 所遭受的損失：包含聘請律師的費用、出席庭審的交通費（例如機票）、精神慰問金、公開登報道歉、以及因應訴訟產生的其他額外支出等。
- 所失去的利益：如薪水、由於名譽受損導致的工作機會流失等。
誣告罪民事賠償金額
被誣告者在法庭上可提出賠償要求並附上相應單據。法官將根據實際情況判定最終的賠償金額。儘管不能保證每項賠償要求都能獲准，但只要提出請求就有獲得賠償的可能。
依據民法第184條及第195條規定，即使被害人財產沒有實質上的損失，但只要不法侵害到他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或人格法益而情節重大的狀況，都可以請求賠償。這類賠償的「行情價」通常約為5萬至10萬元，不過具體金額將由法官決定。
（二）誣告罪能否透過協商和解？
（二）誣告罪能否透過協商和解？
誣告罪因為是屬於非告訴乃論，意味著檢察官有權利自行啟動調查與起訴，因此被害者是否願意提起告訴，對法院的判決來說並非最關鍵的因素。
誣告罪可能遭遇的幾種情況包括：
- 被害者和檢察官均決定提起告訴：這種情況下，誣告者基本上難以逃脫責任。
- 被害者主動提起自訴，而檢察官未動作：即便檢察官未提起公訴，但只要被害者提出告訴，檢察官便會進行調查。
- 檢察官提起公訴：即使誣告者與被害者已私下和解且約定不再提告，仍可能面臨檢察官提出的公訴。
總結來說，誣告者可以嘗試與被誣告者和解，但和解不等於無罪，或代表事件就此落幕，還是可能會面對檢察官提出的公訴。
因此，每個人在提出任何刑事告訴之前都應該三思，避免因一時衝動偽造事實或證據，不僅會陷�入漫長複雜的訴訟過程，一旦告訴失敗反遭對方咬定誣告罪，最終只會讓自己陷入更深的困境。
接下來，律師將分享誣告罪成立的案例。
誣告罪成立案例，律師帶您看！
案例一：製造假車禍提告過失傷害觸犯誣告罪
臺灣臺南地方法院 113 年度訴字第 262 號刑事判決
小郭與小紅是街坊鄰居，但常因巷道使用問題起爭執，小郭竟自行騎車去撞小紅放在路邊的菜籃，撥打110報案謊稱發生交通事故並提告過失傷害，經檢察官調取現場錄影光碟後，遭小紅和檢察官起訴誣告罪成立，法官考量小郭坦承犯行，且領有輕度身心障礙證明，減輕其刑，判處有期徒刑3個月。
案例二：提供假證據構成誣告罪
臺灣高等法院 107 年度再字第 4 號刑事判決
一位林先生的車因違停被拖吊，他指控拖吊人員毀損他的汽車後保險桿。然而在調查過程中，警方發現該車輛的後保險桿早已因車禍碰撞損壞，而且林醫生還試圖自行修補並上色，所提告訴內容完全是捏造的。被拖吊人員提告誣告罪成立，林先生最終被判6個月有期徒刑，不得易科罰金。
案例三：合意性交提告妨害性自主
臺灣高雄地方法院 106 年度訴字第 785 號刑事判決
阿花在與大牛分手後對大牛提告妨害性自主，後續的調查過程中，檢察官調查發現對話紀錄中並沒有足夠證據支持阿花的指控、沒有因強制性交受傷而去驗傷的證據，且過程中持續與大牛同居，大牛因此獲得不起訴處分。檢察官對阿花提起誣告罪公��訴，被法官判處有期徒刑4個月。
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