假釋期間多長？要符合什麼條件才能聲請假釋？刑事律師一次解答！

什麼是假釋？台灣假釋制度基本概念解析

（一）假釋定義

假釋定義簡單來說，就是讓表現良好的受刑人在刑期未滿前回到社會中繼續執行剩餘刑期。許多人會誤以為假釋等同於減刑，但這是錯誤的觀念。

假釋期間，受刑人仍在執行刑罰，只是執行地點從監獄轉移到社會中。這個重要概念讓我們了解到，假釋並非刑罰的免除，而是刑罰執行方式的改變。

台灣假釋制度的設計理念相當人性化。主要目的是幫助在獄中表現良好、確實悔悟反省的受刑人，能夠提早適應社會生活。 長期的監獄行刑生活會讓受刑人與現實社會產生隔閡。資訊流動受限，社會變化快速，這些因素都可能導致受刑人出獄後難以融入社會。

因此，假釋目的不僅是給予表現良好者的獎勵，更是一種社會復歸的準備機制。透過假釋制度，受刑人可以逐步重新接觸社會，降低再犯風險。

台灣假釋制度在刑事司法體系中扮演重要角色。它巧妙平衡了社會安全與人道考量，既保護社會大眾的安全，也給��予受刑人重新開始的機會。

這套制度的核心精神是「給人第二次機會」，但同時也要求受刑人必須證明自己已經真正悔改，並且具備重返社會的能力和決心。

（二）假釋聲請的基本條件與資格要求

台灣的假釋制度設有嚴格的聲請門檻，確保社會安全與受刑人復歸平衡。聲請假釋資格並非單純時間到了就能提出，而是需要同時滿足多項法定條件。這些條件主要包括刑期執行的最低門檻、行為表現的具體標準，以及特殊健康狀況的考量。

根據刑法規定，假釋聲請的核心要件有兩項：「有悛悔實據」和「受徒刑執行滿一定期間」。前者關乎受刑人的悔改表現，後者則是時間上的基本要求。兩項條件缺一不可，必須同時達成才具備聲請資格。

刑期執行最低門檻規定

不同類型的刑期有著不同的執行門檻要求。假釋門檻的設計目的是確保受刑人有足夠時間進行反省與改造。一般而言，有期徒刑需執行二分之一以上，無期徒刑則需執行二十五年以上。

對於累犯的情況，執行門檻會相對提高。累犯需執行三分之二以上的刑期才能聲請假釋。這項規定反映了法律對重複犯罪者較為嚴格的態度。

值得注意的是，執行期間的計算包含羈押期間。也就是說，審判前的羈押時間也會計入執行期間內。這對許多受刑人來說是個重要的時間優勢。

行為表現評估標準

悛悔實據是假釋聲請中最關鍵的評估項目。法院會綜合考量受刑人的犯行情節、在監狀況、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效等多個面向。實務上主要參考「行刑累進處遇條例」的累進處遇制度來判斷。

累進處遇制度將受刑人分為四個等級，從�第四級逐步晉升至第一級。每個等級都有相應的權利與限制。想要聲請假釋，通常需要達到第二級以上的處遇等級。

評估標準主要包含三大項目：教化、作業、操行。教化成績反映學習態度與進步程度；作業成績顯示工作表現與技能習得；操行成績則評估日常生活的守規情況。三項成績都需要達到一定標準才能證明有真心悔改的表現。

評估項目 評分標準 重要性 具體表現 教化成績 學習態度與進步 高 積極參與課程、通過檢定 作業成績 工作表現與技能 中 認真工作、學習專業技能 操行成績 日常守規情況 高 無違規記錄、與他人和睦相處 累進等級 綜合表現評定 極高 達到第二級以上處遇等級

健康狀況特殊考量

當受刑人面臨嚴重疾病或身心障礙時，健康狀況也會成為假釋考量的重要因素。法律允許在特殊健康狀況下，適度放寬其他聲請條件。這項規定體現了人道關懷的精神。

常見的健康考量包括：罹患不治之症、需要長期醫療照護、精神疾病已獲得良好控制等情況。但即使有健康因素，仍需要基本的悛悔實據作為支撐。

聲請時需要提供完整的醫療證明文件，包括診斷書、治療計畫、醫師建議等。這些文件將成為審查委員會評估的重要依據，有助於做出更全面的判斷。

（三）假釋審查委員會的評估重點與考量因素

假釋審查過程中，委員會必須仔細權衡各種複雜因素，確保社會安全與受刑人復歸的平衡。監務委員會在審查假釋案件時，會全面檢視受刑人在執行中的各項表現。同時也會深入了解受刑人�假釋後社會對其觀感，進行詳細的綜合評估。

審查委員會的評估工作涵蓋多個重要面向。每個面向都有其特定的評估標準和考量重點。這些評估結果將直接影響假釋審查的最終決定。

犯罪性質與社會危險性評估

委員會首先會深入分析受刑人的犯罪類型和犯罪手段。暴力犯罪、性犯罪或組織犯罪等案件會受到更嚴格的審查。犯罪動機的複雜程度也是重要考量因素。

社會危險性評估包括再犯可能性的科學分析。委員會會參考犯罪心理學專業意見，評估受刑人重返社會後的風險等級。這項評估對假釋決定具有關鍵影響力。

悔改表現與復歸社會準備

受刑人的日常表現是悔改表現評估的重要指標。包括遵守監規情況、與管理人員的互動態度，以及參與各項教化活動的積極程度，真誠的悔改態度比表面功夫更能獲得委員會認可。

技能學習成果和職業訓練參與度也是評估重點。委員會會檢視受刑人是否具備重返社會的基本能力。完善的復歸計畫能大幅提升假釋聲請的成功機率。

被害人意見與社會觀感

被害人意見在假釋審查中佔有重要地位。委員會會仔細考量被害人或其家屬對假釋聲請的看法。受刑人對被害人的悔悟程度和補償情形都會被納入評估。

社會觀感的審查範圍相當廣泛。包括警察機關的複查資料、家庭及鄰里的接受度，以及受刑人出監後的生涯規劃完整性。這些因素共同構成委員會判斷的重要依據。