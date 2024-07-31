觀察勒戒是什麼？勒戒所要待多久？律師：把握不起訴的機會

勒戒是什麼意思？跟觀察勒戒一樣嗎？
（一）觀察勒戒的意思
（二）毒品危害防制條例中的勒戒規定
（二）毒品危害防制條例中的勒戒規定
勒戒意思是剝奪人身自由的保安處分，目的是短時間內隔離毒品來源，讓毒癮者專心戒毒。
在台灣的毒品危害防制條例中，針對施用毒品者有明確的觀察勒戒規定。根據毒品危害防制條例第20條，施用一、二級毒品罪的人，若是初犯或是經勒戒、戒治3年後再犯者，檢察官應聲請法院裁定，將其送入勒戒所，接受不超過2個月的觀察勒戒。
觀察勒戒的目的在於評估施用毒品者是否有繼續使用的傾向。若觀察結果認為無繼續施用毒品的傾向，應立即釋放並予以不起訴處分或不付審理的裁定。反之，若評估有持續使用毒品的傾向，檢察官應聲請法院裁定，將其送入戒治處所進行6個月以上、最長不超過1年的強制戒治。
|條件
|處置方式
|時間
|初犯施用一二級毒品者
經觀察勒戒或戒治，超過三年後再犯施用一二級毒品者
|觀察勒戒
|不超過2個月
|觀察後有繼續施用傾向
|強制戒治
|6個月以上，最長不超過1年
|觀察後無繼續施用傾向
|釋放並不起訴處分或不付審理
|-
透過毒品危害防制條例第20條的觀察勒戒與強制戒治規定，能夠及時發現並矯正施用毒品者的行為，減少毒品對個人、家庭及社會造成的危害。同時也提供了觀察評估的機制，針�對不同情況的施用者給予適當的處遇方式。
觀察勒戒的流程
觀察勒戒流程分為幾個重要步驟，包括：檢察官聲請法院裁定勒戒、被告收到裁定書並提出抗告、入勒戒所報到與接受檢查，以及勒戒時間屆滿後的處置。了解這些步驟對於施用毒品者及其家屬來說非常重要，有助於掌握整個勒戒過程，以及可能面臨的情況。
（一）檢察官聲請法院裁定勒戒
（一）檢察官聲請法院裁定勒戒
根據毒品危害防制條例第20條規定，檢察官在偵查或審判中發現施用毒品者有繼續施用的傾向時，可以向法院聲請對其進行觀察勒戒。
法院會根據檢察官提供的事證，裁定是否准予勒戒。
（二）被告收到裁定書與提出抗告
（二）被告收到裁定書與提出抗告
法院做出觀察勒戒裁定後，被告會收到勒戒裁定書。自收受送達起的10天內，被告可以針對裁定內容向法院提出抗告。
抗告期間，勒戒裁定暫時不會執行。若抗告被駁回，則必須依照裁定內容接受觀察勒戒。
（三）入勒戒所報到與檢查
（三）入勒戒所報到與檢查
被告需要在指定時間內到勒戒所報到，並接受身體檢查與尿液檢驗等項目，以確認其身體狀況，並觀察是否有繼續施用�毒品的跡象。
在勒戒所內，被告的行動自由會受到限制，但仍保有基本的權益。
（四）勒戒時間屆滿的處置
（四）勒戒時間屆滿的處置
觀察勒戒的時間最長不得逾二個月，勒戒時間屆滿時，若被告沒有繼續施用毒品的傾向，則予以釋放；反之，則可能被處以強制戒治。若勒戒期間屆滿，卻未獲檢察官或法院進一步的處置，勒戒處所應主動將被告釋放。
|步驟
|內容
|時間
|檢察官聲請裁定
|依毒品危害防制條例第20條向法院聲請
|偵查或審判中
|法院裁定勒戒
|法院裁定是否准予觀察勒戒
|聲請後
|被告收到裁定書
|被告可在10天內提出抗告
|裁定書送達後
|入勒戒所報到
|被告須依指定時間報到並接受檢查
|裁定確定後
|觀察勒戒
|觀察是否有繼續施用毒品傾向
|最長2個月
|勒戒時間屆滿
|釋放或進入強制戒治
|觀察勒戒結束
|強制勒戒
|觀察勒戒期間經評估有繼續施用毒品的傾向
|6個月至一年
勒戒所內的生活有什麼限制？通常要待多久？
（一）觀察勒戒的天數
（一）觀察勒戒的天數
根據毒品危害防制條例的規定，觀察勒戒的期間不得逾2個月。而實務上，勒戒的天數最短約為30天，最長則為2個月。在這段期間內，受觀察、勒戒人須在勒戒處所接受監禁式的治療，並遠離毒品的誘惑。
（二）勒戒所中的生活限制
（二）勒戒所中的生活限制
勒戒所生活雖然是為了幫助吸毒者戒除毒癮，但仍然會對受勒戒人的人身自由造成一定程度的限制。依據觀察勒戒處分執行條例的規定，勒戒所準備的必需物品種類和數量都有所限制，而且勒戒不是被關，所以不能買會客菜、禁止攜帶食物入所。這些限制雖然嚴格，但都是為了確保戒毒過程的順利進行。
此外，勒戒接見規定也有特別的限制，受觀察勒戒人的接見對象僅限於配偶和直系血親，其他親屬如兄弟姊妹、祖父母等都不可辦理接見。
且每週僅允許接見一次，每次以三十分鐘為限。雖然接見時間不長，但仍然可以讓家人了解勒戒所生活的情況，給予受勒戒人支持和鼓勵。
雖然勒戒限制人身自由，但這些規定都是為了讓受勒戒人能夠專心接受治療，遠離毒品的誘惑。只要遵守勒戒所的各項規定，配合觀察勒戒的過程，就有機會順利戒除毒癮，重新開始健康的生活。
|限制項目
|規定內容
|攜帶物品
|勒戒所準備的必需物品種類和數量有限制，禁止攜帶食物
|接見對象
|僅限配偶和直系血親，其他親屬不可辦理接見
|��接見次數
|每週一次，每次以三十分鐘為限
|書信往來
|受觀察勒戒人得發受書信，但勒戒處所有權檢閱
（三）勒戒所內都在做什麼？
（三）勒戒所內都在做什麼？
勒戒所內都在幹嘛？一般來說，都會安排課程，課程結束後會有心得作業，心得長度最好寫到頁面過半，另外，在部分勒戒所內會需要抄寫宣導事項或規定、也可能有靜坐課。
（四）觀察勒戒可以請假嗎？不到會怎樣？
（四）觀察勒戒可以請假嗎？不到會怎樣？
可以請假！而且還可以線上聲請延期執行觀察勒戒，只要請假理由夠正當，檢察官原則上都會准許，但如果沒有正當理由請假又不報到，可是會被以刑法161條脫逃罪論處的唷！
（五）勒戒要付多少錢？
（五）勒戒要付多少錢？
依據法務部矯正署最新的費用標準表，觀察勒戒一個月包含伙食費、藥品、課程及驗尿等費用總共要4580元，強制戒治一個月則是3570元。
觀察勒戒評分標準是什麼？
勒戒評分表，也就是《有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表》，是用來評�估是否有需要繼續進行戒治用的量表，通常會在觀察勒戒的第30天打分數。
|觀察結果
|處置方式
|無繼續施用毒品傾向
|應即釋放，並為不起訴處分或不付審理裁定
|有繼續施用毒品傾向
|應聲請法院裁定，命入戒治處所強制戒治
《有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表》，會從前科紀錄與行為表現、臨床評估以及社會穩定度來綜合考量。
簡單來說，就是有前科會加分、驗尿陽性會加分、在裡面發生爭吵會加分，家人（僅限直系血親和配偶）觀察勒戒期間有會客、書信往來會減分，總分如果達到60分以上，就算是有繼續施用毒品的傾向，檢察官會聲請法院裁定進行強制戒治，強制戒治的期間為6個月以上，最長不超過1年。在這段時間內，吸毒者將接受更加嚴格的管控與治療，以徹底根除毒癮。
勒戒後再犯有追訴期嗎？觀察勒戒會留下前科嗎？
依照毒品危害防制條例第20條的規定，吸毒者在經過觀察勒戒或強制戒治執行完畢後釋放，若是在3年內勒戒後再犯施用毒品罪，將不再經過觀察勒戒及強制戒治程序，而是直接論以刑事責任，施用第一級毒品，如古柯鹼、海洛因會被判處6個月以上5年以下刑期，施用第二級毒品，如安非他命、大麻則為3年以下刑期，這意味著勒戒後3年內再犯的後果非常嚴重，必須謹慎注意。
|勒戒後再犯的時間點
|處置方式
|觀察、勒戒或強制戒治後3年內
|直接論以刑事責任
|觀察、勒戒或強制戒治後超過3年
|依初犯論處，適用觀察勒戒程序
由此可見，勒戒後的這段再犯追訴期，對於吸毒者能否重獲新生至關重要。若能把握這3年的時間，遠離毒品引誘，就能避免因為再次施用毒品而陷入刑事責任的泥沼。而一旦在追訴期內勒戒後再犯，就必須承擔更嚴厲的刑事處罰，也會影響未來的人生。
（一）觀察勒戒會留下前科嗎？
（一）觀察勒戒會留下前科嗎？
吸毒除了對身心健康造成極大危害外，也可能面臨嚴重的法律後果。根據毒品危害防制條例規定，施用一級毒品者，將處6個月以上5年以下有期徒刑；施用二級毒品者，則處3年以下有期徒刑。吸毒刑責的重點在於施用毒品的行為本身，而非持有毒品的數量多寡。
除了刑責之外，施用毒品也可能留下前科紀錄，影響未來的就業與生活。然而，並非所有的毒品案件都會有前科。觀察勒戒和強制戒治屬於保安處分的一種，經過勒戒所的觀察與戒治後，若未再犯，通常不會留下前科紀錄。但若在3年內再犯，仍有可能會留下前科。
結語：尋求毒品律師協助的重要性
面對施用毒品的案件，及早尋求專業毒品律師的協助至關重要。律師可以深入評估案件的細節和情節，掌握有利時機，為當事人申請觀察勒戒或戒癮治療，以爭取較有利的司法處遇方式。 毒品律師在處理毒品案件方面具有豐富的經驗與專業知識，能夠提供當��事人適切的法律建議。律師會分析案情，找出有利於當事人的法律依據，並運用專業知識與經驗，協助當事人爭取較輕的處罰或緩起訴處分。
此外，毒品律師還可以協助當事人申請觀察勒戒或戒癮治療。律師會評估當事人的個案情況，把握第一時間撰寫聲請戒癮治療緩起訴狀，爭取較有利的處遇方式。若因錯失時機而被裁定觀察勒戒，律師也可協助撰寫抗告狀，諮詢後續司法程序。
為了避免吸毒刑責與前科問題，施用毒品者應把握各種戒癮治療的機會。除了配合觀察勒戒與強制戒治外，也可在偵查中聲請戒癮治療，藉此降低毒品案件前科的風險，並致力於遠離毒品，重拾健康的生活。