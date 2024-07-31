觀察勒戒是什麼？勒戒所要待多久？律師：把握不起訴的機會

（二）毒品危害防制條例中的勒戒規定

（二）毒品危害防制條例中的勒戒規定

勒戒意思是剝奪人身自由的保安處分，目的是短時間內隔離毒品來源，讓毒癮者專心戒毒。

在台灣的毒品危害防制條例中，針對施用毒品者有明確的觀察勒戒規定。根據毒品危害防制條例第20條，施用一、二級毒品罪的人，若是初犯或是經勒戒、戒治3年後再犯者，檢察官應聲請法院裁定，將其送入勒戒所，接受不超過2個月的觀察勒戒。

觀察勒戒的目的在於評估施用毒品者是否有繼續使用的傾向。若觀察結果認為無繼續施用毒品的傾向，應立即釋放並予以不起訴處分或不付審理的裁定。反之，若評估有持續使用毒品的傾向，檢察官應聲請法院裁定，將其送入戒治處所進行6個月以上、最長不超過1年的強制戒治。

條件 處置方式 時間 初犯施用一二級毒品者

經觀察勒戒或戒治，超過三年後再犯施用一二級毒品者 觀察勒戒 不超過2個月 觀察後有繼續施用傾向 強制戒治 6個月以上，最長不超過1年 觀察後無繼續施用傾向 釋放並不起訴處分或不付審理 -

透過毒品危害防制條例第20條的觀察勒戒與強制戒治規定，能夠及時發現並矯正施用毒品者的行為，減少毒品對個人、家庭及社會造成的危害。同時也提供了觀察評估的機制，針�對不同情況的施用者給予適當的處遇方式。