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觀察勒戒的意思

觀察勒戒是什麼？勒戒所要待多久？律師：把握不起訴的機會

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-07-31更新 2025-02-05
雷皓明律師
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本文目錄

觀察勒戒是一種針對一、二級毒品吸毒者的法律處置措施，旨在藉由監禁與觀察評估，確定是否成功戒毒。但勒戒要幾天？勒戒所內生活是怎樣的？需要準備什麼？勒戒分數沒過會怎樣？以上疑問刑事律師一次解答！

勒戒是什麼意思？跟觀察勒戒一樣嗎？

（一）觀察勒戒的意思

觀察勒戒其實是指觀察跟勒戒兩件事，不過通常都會統稱觀察勒戒，觀察勒戒是針對施用一、二級毒品者，由檢察官向法院聲請裁定，讓吸食毒品的人到勒戒所接受短期的監禁式治療。這種處遇方式的主要目的是隔絕毒品來源，透過與外界隔絕的方式，切斷施用者獲取毒品的管道。在勒戒所內，受處分人無法接觸到毒品，也沒有機會繼續施用，這有助於破除身體對毒品的依賴，為戒除毒癮創造有利的條件。

在隔絕毒品來源的同時，勒戒所也提供必要的醫療協助和心理輔導，幫助受處分人克服戒斷症狀，建立正確的認知和行為模式。透過專業人員的指導和支持，受處分人能夠逐步擺脫毒癮的束縛，重拾健康的生活。

（二）毒品危害防制條例中的勒戒規定

勒戒意思是剝奪人身自由的保安處分，目的是短時間內隔離毒品來源，讓毒癮者專心戒毒。

在台灣的毒品危害防制條例中，針對施用毒品者有明確的觀察勒戒規定。根據毒品危害防制條例第20條，施用一、二級毒品罪的人，若是初犯或是經勒戒、戒治3年後再犯者，檢察官應聲請法院裁定，將其送入勒戒所，接受不超過2個月的觀察勒戒。

觀察勒戒的目的在於評估施用毒品者是否有繼續使用的傾向。若觀察結果認為無繼續施用毒品的傾向，應立即釋放並予以不起訴處分或不付審理的裁定。反之，若評估有持續使用毒品的傾向，檢察官應聲請法院裁定，將其送入戒治處所進行6個月以上、最長不超過1年的強制戒治

條件處置方式時間
初犯施用一二級毒品者
經觀察勒戒或戒治，超過三年後再犯施用一二級毒品者		觀察勒戒不超過2個月
觀察後有繼續施用傾向強制戒治6個月以上，最長不超過1年
觀察後無繼續施用傾向釋放並不起訴處分或不付審理-

透過毒品危害防制條例第20條的觀察勒戒與強制戒治規定，能夠及時發現並矯正施用毒品者的行為，減少毒品對個人、家庭及社會造成的危害。同時也提供了觀察評估的機制，針對不同情況的施用者給予適當的處遇方式。

觀察勒戒的流程

觀察勒戒流程分為幾個重要步驟，包括：檢察官聲請法院裁定勒戒、被告收到裁定書並提出抗告、入勒戒所報到與接受檢查，以及勒戒時間屆滿後的處置。了解這些步驟對於施用毒品者及其家屬來說非常重要，有助於掌握整個勒戒過程，以及可能面臨的情況。

（一）檢察官聲請法院裁定勒戒

根據毒品危害防制條例第20條規定，檢察官在偵查或審判中發現施用毒品者有繼續施用的傾向時，可以向法院聲請對其進行觀察勒戒。

法院會根據檢察官提供的事證，裁定是否准予勒戒。

（二）被告收到裁定書與提出抗告

法院做出觀察勒戒裁定後，被告會收到勒戒裁定書。自收受送達起的10天內，被告可以針對裁定內容向法院提出抗告。

抗告期間，勒戒裁定暫時不會執行。若抗告被駁回，則必須依照裁定內容接受觀察勒戒。

（三）入勒戒所報到與檢查

被告需要在指定時間內到勒戒所報到，並接受身體檢查與尿液檢驗等項目，以確認其身體狀況，並觀察是否有繼續施用毒品的跡象。

在勒戒所內，被告的行動自由會受到限制，但仍保有基本的權益。

（四）勒戒時間屆滿的處置

觀察勒戒的時間最長不得逾二個月，勒戒時間屆滿時，若被告沒有繼續施用毒品的傾向，則予以釋放；反之，則可能被處以強制戒治。若勒戒期間屆滿，卻未獲檢察官或法院進一步的處置，勒戒處所應主動將被告釋放。

步驟內容時間
檢察官聲請裁定依毒品危害防制條例第20條向法院聲請偵查或審判中
法院裁定勒戒法院裁定是否准予觀察勒戒聲請後
被告收到裁定書被告可在10天內提出抗告裁定書送達後
入勒戒所報到被告須依指定時間報到並接受檢查裁定確定後
觀察勒戒觀察是否有繼續施用毒品傾向最長2個月
勒戒時間屆滿釋放或進入強制戒治觀察勒戒結束
強制勒戒觀察勒戒期間經評估有繼續施用毒品的傾向6個月至一年

勒戒所內的生活有什麼限制？通常要待多久？

觀察勒戒的天數

（一）觀察勒戒的天數

根據毒品危害防制條例的規定，觀察勒戒的期間不得逾2個月。而實務上，勒戒的天數最短約為30天，最長則為2個月。在這段期間內，受觀察、勒戒人須在勒戒處所接受監禁式的治療，並遠離毒品的誘惑。

（二）勒戒所中的生活限制

勒戒所生活雖然是為了幫助吸毒者戒除毒癮，但仍然會對受勒戒人的人身自由造成一定程度的限制。依據觀察勒戒處分執行條例的規定，勒戒所準備的必需物品種類和數量都有所限制，而且勒戒不是被關，所以不能買會客菜、禁止攜帶食物入所。這些限制雖然嚴格，但都是為了確保戒毒過程的順利進行。

此外，勒戒接見規定也有特別的限制，受觀察勒戒人的接見對象僅限於配偶和直系血親，其他親屬如兄弟姊妹、祖父母等都不可辦理接見。

每週僅允許接見一次，每次以三十分鐘為限。雖然接見時間不長，但仍然可以讓家人了解勒戒所生活的情況，給予受勒戒人支持和鼓勵。

雖然勒戒限制人身自由，但這些規定都是為了讓受勒戒人能夠專心接受治療，遠離毒品的誘惑。只要遵守勒戒所的各項規定，配合觀察勒戒的過程，就有機會順利戒除毒癮，重新開始健康的生活。

限制項目規定內容
攜帶物品勒戒所準備的必需物品種類和數量有限制，禁止攜帶食物
接見對象僅限配偶和直系血親，其他親屬不可辦理接見
接見次數每週一次，每次以三十分鐘為限
書信往來受觀察勒戒人得發受書信，但勒戒處所有權檢閱

（三）勒戒所內都在做什麼？

勒戒所內都在幹嘛？一般來說，都會安排課程，課程結束後會有心得作業，心得長度最好寫到頁面過半，另外，在部分勒戒所內會需要抄寫宣導事項或規定、也可能有靜坐課。

（四）觀察勒戒可以請假嗎？不到會怎樣？

可以請假！而且還可以線上聲請延期執行觀察勒戒，只要請假理由夠正當，檢察官原則上都會准許，但如果沒有正當理由請假又不報到，可是會被以刑法161條脫逃罪論處的唷！

（五）勒戒要付多少錢？

依據法務部矯正署最新的費用標準表，觀察勒戒一個月包含伙食費、藥品、課程及驗尿等費用總共要4580元，強制戒治一個月則是3570元。

觀察勒戒評分標準是什麼？

勒戒評分表，也就是《有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表》，是用來評估是否有需要繼續進行戒治用的量表，通常會在觀察勒戒的第30天打分數。

觀察結果處置方式
無繼續施用毒品傾向應即釋放，並為不起訴處分或不付審理裁定
有繼續施用毒品傾向應聲請法院裁定，命入戒治處所強制戒治

《有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表》，會從前科紀錄與行為表現、臨床評估以及社會穩定度來綜合考量。

簡單來說，就是有前科會加分、驗尿陽性會加分、在裡面發生爭吵會加分，家人（僅限直系血親和配偶）觀察勒戒期間有會客、書信往來會減分，總分如果達到60分以上，就算是有繼續施用毒品的傾向，檢察官會聲請法院裁定進行強制戒治，強制戒治的期間為6個月以上，最長不超過1年。在這段時間內，吸毒者將接受更加嚴格的管控與治療，以徹底根除毒癮。

勒戒後再犯有追訴期嗎？觀察勒戒會留下前科嗎？

依照毒品危害防制條例第20條的規定，吸毒者在經過觀察勒戒或強制戒治執行完畢後釋放，若是在3年內勒戒後再犯施用毒品罪，將不再經過觀察勒戒及強制戒治程序，而是直接論以刑事責任，施用第一級毒品，如古柯鹼、海洛因會被判處6個月以上5年以下刑期，施用第二級毒品，如安非他命大麻則為3年以下刑期，這意味著勒戒後3年內再犯的後果非常嚴重，必須謹慎注意。

勒戒後再犯的時間點處置方式
觀察、勒戒或強制戒治後3年內直接論以刑事責任
觀察、勒戒或強制戒治後超過3年依初犯論處，適用觀察勒戒程序

由此可見，勒戒後的這段再犯追訴期，對於吸毒者能否重獲新生至關重要。若能把握這3年的時間，遠離毒品引誘，就能避免因為再次施用毒品而陷入刑事責任的泥沼。而一旦在追訴期內勒戒後再犯，就必須承擔更嚴厲的刑事處罰，也會影響未來的人生。

（一）觀察勒戒會留下前科嗎？

吸毒除了對身心健康造成極大危害外，也可能面臨嚴重的法律後果。根據毒品危害防制條例規定，施用一級毒品者，將處6個月以上5年以下有期徒刑；施用二級毒品者，則處3年以下有期徒刑。吸毒刑責的重點在於施用毒品的行為本身，而非持有毒品的數量多寡。

除了刑責之外，施用毒品也可能留下前科紀錄，影響未來的就業與生活。然而，並非所有的毒品案件都會有前科。觀察勒戒和強制戒治屬於保安處分的一種，經過勒戒所的觀察與戒治後，若未再犯，通常不會留下前科紀錄。但若在3年內再犯，仍有可能會留下前科

面對施用毒品的案件，及早尋求專業毒品律師的協助至關重要。律師可以深入評估案件的細節和情節，掌握有利時機，為當事人申請觀察勒戒或戒癮治療，以爭取較有利的司法處遇方式。 毒品律師在處理毒品案件方面具有豐富的經驗與專業知識，能夠提供當事人適切的法律建議。律師會分析案情，找出有利於當事人的法律依據，並運用專業知識與經驗，協助當事人爭取較輕的處罰或緩起訴處分。

此外，毒品律師還可以協助當事人申請觀察勒戒或戒癮治療。律師會評估當事人的個案情況，把握第一時間撰寫聲請戒癮治療緩起訴狀，爭取較有利的處遇方式。若因錯失時機而被裁定觀察勒戒，律師也可協助撰寫抗告狀，諮詢後續司法程序。

為了避免吸毒刑責與前科問題，施用毒品者應把握各種戒癮治療的機會。除了配合觀察勒戒與強制戒治外，也可在偵查中聲請戒癮治療，藉此降低毒品案件前科的風險，並致力於遠離毒品，重拾健康的生活。

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