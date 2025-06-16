未成年打炮犯法嗎？有什麼法律責任？律師教你判斷關鍵！

未成年性行為的法律規定

在台灣，未成年人從事性行為可能觸犯刑法中的特定條款。刑法第227條明確規定了對未滿特定年齡的男女為性交或猥褻行為，構成性交猥褻罪。這項法律旨在保護未成年人，尤其是那些尚未具備充分性自主決定能力的青少年。

根據刑法第227條，對未滿14歲的男女進行性交，將面臨3年以上10年以下有期徒刑的處罰。而對14歲以上未滿16歲的男女為性交，則處7年以下有期徒刑。

立法者認為，未滿16歲的個人因身心發育尚未成熟，無法對性行為做出理性和合意的意思能力表示，因此不具備性自主權。

（一）刑法第227條對未成年人為性交猥褻罪

和未滿14歲男女性交，處3年以上10年以下有期徒刑

和14歲以上未滿16歲者性交，處7年以下有期徒刑

（二）未滿16歲者無性自主權

未滿16歲的青少年因身心發育尚未完全成熟，在做出性行為的決定時，可能缺乏足夠的判斷力和自主性。因此，即便未成年人表示同意發生性行為，在法律角度上仍視為無效的合意。