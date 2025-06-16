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未成年打炮

未成年打炮犯法嗎？有什麼法律責任？律師教你判斷關鍵！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-23更新 2026-10-21
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

在台灣，未成年打炮可能觸犯刑法第227條規定，和未滿特定年齡的男女性交或進行猥褻行為，構成性交猥褻罪。這項法律旨在保護未成年人，尤其是那些尚未具備充分性自主決定能力的青少年。本文中資深刑事律師將說明未成年性行為的法律風險與責任！

未成年性行為的法律規定

在台灣，未成年人從事性行為可能觸犯刑法中的特定條款。刑法第227條明確規定了對未滿特定年齡的男女為性交或猥褻行為，構成性交猥褻罪。這項法律旨在保護未成年人，尤其是那些尚未具備充分性自主決定能力的青少年。

根據刑法第227條，對未滿14歲的男女進行性交，將面臨3年以上10年以下有期徒刑的處罰。而對14歲以上未滿16歲的男女為性交，則處7年以下有期徒刑。

立法者認為，未滿16歲的個人因身心發育尚未成熟，無法對性行為做出理性和合意的意思能力表示，因此不具備性自主權。

（一）刑法第227條對未成年人為性交猥褻罪

  • 和未滿14歲男女性交，處3年以上10年以下有期徒刑
  • 和14歲以上未滿16歲者性交，處7年以下有期徒刑

（二）未滿16歲者無性自主權

未滿16歲的青少年因身心發育尚未完全成熟，在做出性行為的決定時，可能缺乏足夠的判斷力和自主性。因此，即便未成年人表示同意發生性行為，在法律角度上仍視為無效的合意。

未成年跟未成年打炮違法嗎？

與未成年人發生性行為，可能會面臨觸犯刑法中妨害性自主罪章的風險，其中包括了強制性交罪以及對未成年人性交猥褻罪。這些罪名的構成要件需要犯罪行為人對於性交對象的年齡有所認知，才能符合犯罪的主觀要件。

值得注意的是，未滿7歲的兒童被認為完全不具備性自主決定的能力。若是與他們發生性行為，將有可能構成加重強制性交罪。法律對於兒童的保護更加嚴格，以維護其身心健康發展。

除了刑事責任之外，與未成年人發生性行為還可能衍生其他法律問題，例如：

  • 民事侵權行為的損害賠償責任
  • 違反兒少性剝削防制條例的行政罰鍰
  • 社政單位的兒少保護安置措施

（一）未滿18歲與未滿16歲發生性關係的法律責任

根據我國刑法規定，未成年人發生性行為可能觸犯不同的罪名，其中未滿18歲與未滿16歲者的性關係，涉及幾個重要的法律概念與法律責任。

1.刑法第227條之1「兩小無猜條款」

刑法第227條之1，俗稱「兩小無猜條款」，規定未滿18歲之人與未滿16歲者發生性行為，法官可依具體情況，酌予減輕或免除其刑。此條款旨在避免年輕情侶因一時衝動而觸法，衡平年齡相近者的法律責任。

然而，該條款仍有適用上的限制：

  • 未成年加害人年齡須介於16至18歲之間
  • 未成年被害人年齡須在16歲以下
  • 性行為須出於雙方合意，無強制、威脅等情事

2.雙方皆未滿16歲發生性行為

若雙方當事人皆未滿16歲，依刑法第229條之1，此類案件屬於告訴乃論罪。意即未成年被害人的法定代理人，如父母或監護人，須向司法機關提出告訴，案件才會進入刑事程序。

值得注意的是，若雙方年齡皆未滿16歲，刑法將兩人同時視為加害人和被害人，給予平等的法律保護。然而，提告與否仍取決於雙方父母的決定，司法實務上對此類案件多採取教育、輔導等保護處分，而非嚴厲的刑事懲罰。

下表整理了未成年人性行為可能觸犯的主要法律問題：

法律問題法律依據潛在法律後果
強制性交罪刑法第221條3年以上10年以下有期徒刑
對未成年人性交猥褻罪刑法第227條對未滿14歲之未成年：6月以上5年以下有期徒刑
對滿14歲未滿16歲之未成年：3年以下有期徒刑
加重強制性交罪刑法第222條7年以上有期徒刑
妨害性自主罪刑法第224條6月以上5年以下有期徒刑

未成年人的性行為議題涉及多項法律構成要件與罰則規定，為了保護未成年人，避免觸法並衍生更多問題，建議務必謹慎評估雙方年齡差距、性自主權、合意性交等關鍵因素。

未滿16歲性行為

（二）未成年性行為判決

最高法院113年度台上字第3927號刑事判決

被告為新北市已婚跆拳道教練，三年間性侵、強迫口交、強吻襲胸猥褻11名七歲至十三歲學童，還拍攝數百張不雅照。法院判決被告有期徒刑26年

怎麼判斷未成年性行為是否違法？

在判斷未成年人從事性行為是否觸犯法律時，需要綜合考量多個關鍵因素。這些因素包括年齡差距、性自主權、雙方意願等，以確定行為的性質和後果。

（一）年齡差距與性自主權

年齡差距是判斷未成年性行為是否違法的重要考量。根據刑法規定，未滿16歲者欠缺同意能力，不具備性自主權。這意味著，即使未滿16歲者表示同意，仍可能構成違法。相反，18歲以下的行為人與未滿16歲者發生合意性交，則可能減輕或免除其刑責。

（二）雙方意願與合意性交

除了年齡因素，雙方的意願也是判斷未成年性行為是否違法的關鍵。如果雙方基於自由意志，沒有脅迫或威脅，達成合意性交，則可能減輕行為的不法性。然而，即使雙方同意，若涉及未滿16歲者，仍可能觸犯法律，因其尚未具備完全的同意能力。

（三）告訴權行使與案件處理

對於未成年人性行為的案件，被害人享有告訴權。這意味著，案件的處理須由被害人提出告訴，方能進行刑事訴訟程序。此外，若行為人符合少年年齡，案件可能移送至少年法院處理，適用不同於成年人的處遇方式。

綜上所述，判斷未成年性行為是否違法，需要考量多個關鍵因素：

  • 年齡差距：行為人與對象的年齡差距影響性自主權的認定
  • 性自主權：未滿16歲者欠缺同意能力，不具性自主權
  • 雙方意願：合意性交可能減輕行為的不法性，但仍需考量年齡限制
  • 告訴權：案件須由被害人提出告訴方能進行刑事程序
  • 少年事件：符合少年年齡的行為人，案件可能移送少年法院處理

以上就是有關未成年性行為的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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