兒少性剝削條例規範了哪些行為？律師：觸法後果嚴重！

（三）常見的兒少性剝削行為有哪些？

（三）常見的兒少性剝削行為有哪些？

根據統計數據顯示，兒童及少年性剝削的主要犯罪途徑在於通訊軟體、社群軟體、各類網路平台等，這些途徑在網路犯罪中占有極高的比例。隨著網際網路技術的快速發展，未成年人日益沉迷於虛擬世界，導致網路性犯罪案件頻發，受害未成年人的數量年年上升，而且受害者的年齡層亦明顯降低。

網路性剝削的方式多樣，包括：

透過遊戲點數或金錢誘導，拍攝私密照片

在網上交友時被錄製性愛視訊、偷拍或自拍私密影像

假意交往，索取私密照片

以公開對方的秘密威脅，要求對方提供私密照片

以應聘模特兒為由要求提供私密照片

面對這些不斷變化的犯罪手法，家長需要加強與孩子之間關於網路安全的知識交流，提供正確的性教育及性剝削預防指導，以減少孩子因好奇心驅使而在網上遭受性剝削的風險。