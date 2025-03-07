怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

預防性騷擾與性侵害的方法

要有效預防性騷擾和性侵害，必須從教育著手。學校應加強性別平等教育，培養學生尊重他人、保護自己的觀念。家長也應教導孩子正確的性別觀，提高他們的情境警覺，避免成為受害者。

在日常生活中，我們應提高警覺，避免獨自前往偏僻或危險的場所。若遇到可疑人士，應保持distance，必要時大聲呼救或尋求周圍人的協助。同時，我們也要學會自我保護，如遇襲擊時要果斷阻止，大聲呼救，並設法逃離現場。

若不幸遭遇性騷擾或性侵害，要盡快蒐集證據，如拍照、錄音等，並向信賴的人求助。学校和工作場所应建立完善的申訴管道，鼓励受害者勇於揭發不法行為。此外，我們也可以撥打113專線，尋求專業人員的協助。

預防性騷擾和性侵害，人人有責。我們可以從以下幾個方面著手：