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強制猥褻

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-03-07更新 2026-10-28
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

怎樣算猥褻行為？

猥褻行為是一種侵犯他人性自主權和身體控制權的行為。根據刑法的定義，猥褻行為指的是除了性交以外，行為人主觀上有滿足自己性慾或情慾的意圖，而在客觀上實施足以引起他人性慾的舉動或行為。

（一）猥褻行為的客觀定義

從客觀角度來看，猥褻行為必須具備以下特點：

  • 行為足以引起他人的性慾
  • 行為對他人造成不適或冒犯
  • 行為超出了社會一般認可的互動界限

常見的猥褻行為包括：

行為類型具體表現
言語猥褻說淫穢、下流的話語
身體觸碰撫摸、擁抱、親吻他人身體敏感部位
展示色情給他人看色情圖片、影片等

（二）猥褻行為的主觀要素

除了客觀行為外，猥褻行為還必須滿足行為人主觀上有滿足自己性慾或情慾的意圖。如果行為人僅是無心之失或缺乏性方面的意圖，則可能不構成猥褻。而實務上，行為人的主觀意圖通常可以從客觀行為表現來推定。

強制猥褻罪的法律規範

（一）強制猥褻罪的構成要件

1.刑法強制猥褻罪構成要件

根據刑法第224條的規定，構成強制猥褻罪需要具備兩個主要的要件。首先，行為人必須使用強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反被害人意願的方法。其次，行為人必須對男女實施猥褻行為。

2.強制猥褻常見的手段

  • 使用暴力，如毆打、綁架等，使被害人無法反抗
  • 以言語或行動威脅被害人，使其感到恐懼而屈從
  • 利用催眠術或藥物，使被害人失去意識或判斷力
  • 其他違反被害人意願的方法，例如利用職權或關係脅迫被害人就範

這些手段的共通點在於，都是違反被害人的自由意志，使其無法拒絕或反抗。法律對這些手段的強度有一定的要求，需要達到與強暴、脅迫等方法相當的程度，才能構成強制猥褻罪。

（二）強制猥褻的刑責

1.強制猥褻罪刑責

一旦被依法起訴並定罪，根據刑法第224條，犯下強制猥褻罪的人，可處6個月以上5年以下有期徒刑。

2.量刑考量因素

法官在審理強制猥褻案件時，會綜合考量多項因素，以決定具體的刑期。其中一些重要的量刑考量因素包括：

  • 犯罪手段的惡劣程度
  • 被害人受到的身心創傷
  • 行為人的犯罪動機與態度
  • 是否為累犯或有前科

若行為人的犯罪手段特別殘忍、令人髮指，或對被害人造成難以彌補的傷害，通常會被判處較重的刑責。而態度惡劣、缺乏悔意的加害人，也可能面臨更長的刑期。

強制猥褻罪與性騷擾罪的區別

在日常生活中，我們常聽到強制猥褻罪和性騷擾罪這兩個詞，但你知道它們之間有什麼區別嗎？讓我們來深入探討一下這兩種犯罪行為的不同之處。

強制猥褻跟性騷擾有什麼不同？

（一）犯罪目的不同

強制猥褻罪的犯罪目的在於滿足行為人自己的性慾，而性騷擾罪的目的則是騷擾、觸摸對象，不一定以性慾滿足為必要條件。換句話說，強制猥褻罪的重點在於性慾的滿足，而性騷擾罪的重點在於對他人的騷擾。

（二）犯罪方法有別

在犯罪手段方面，強制猥褻罪已經直接影響了被害人的性意思自由，通常涉及強暴、脅迫等違反被害人意願的方法。而性騷擾罪則通常是短暫的觸摸或言語上的騷擾，雖然也會對被害人造成困擾，但程度相對較輕。

（三）侵害法益的差異

從侵害法益的角度來看，強制猥褻罪侵害的是被害人的性自主權，也就是個人對自己身體的控制權。而性騷擾罪侵害的則是被害人不受他人性騷擾的權利。

（四）強制猥褻罪判決

最高法院112年度台上字第2225號刑事判決

被告在KTV包廂內，利用與告訴人比鄰而坐之機會，將左手掌觸碰告訴人後背腰部後，伸入其衣物內揉捏背部、臀部及拉扯內褲。告訴人扭動閃避並以手推拒，被告仍不顧其反對而繼續為之。

  • 法院判決：被告犯強制猥褻罪，處有期徒刑10個月。

臺灣高等法院112年度侵上訴字第237號刑事判決

被告於案發當日中午先傳送性愛影片給被害人印尼籍移工，晚間僅穿內褲下樓、提及影片並於樓梯間不顧對方表達「不要」，強拉被害人手觸碰其生殖器。

  • 法院判決：被告犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8個月。

被控強制猥褻或性騷擾怎麼辦？

當面臨強制猥褻或性騷擾的指控時，及時採取適當的法律途徑至關重要。首先，應保持冷靜，仔細回想事件經過，並著手蒐證。其次，尋求專業律師的協助，以確保自身權益得到充分保障。

（一）蒐集證據

為了強化辯護，可以著手搜尋的證據包括：

  • 監視器畫面或錄音檔案
  • 目擊者或證人的證詞
  • 與對方的通訊紀錄，如簡訊、電子郵件等
  • 醫療報告或心理諮商紀錄

透過整理這些證據，並提供給律師，有助於釐清案情真相，提高辯護成功的機會。

（二）尋求律師協助

面對性騷擾或強制猥褻指控，律師的專業協助不可或缺，律師可以提供多方面的法律途徑：

法律途徑具體作為
案情評估分析案件細節，判斷勝訴機率
辯護策略擬定最佳抗辯方案，如主張誤會或證明無罪
法庭陳述代表當事人出庭應訊，陳述有利論點
協商和解視情況與對方協商，尋求庭外和解可能

透過律師的把關，可以避免因不諳法律而誤觸法網，同時確保程序正義，使自身權益獲得最大化的保障。

預防性騷擾與性侵害的方法

要有效預防性騷擾和性侵害，必須從教育著手。學校應加強性別平等教育，培養學生尊重他人、保護自己的觀念。家長也應教導孩子正確的性別觀，提高他們的情境警覺，避免成為受害者。

在日常生活中，我們應提高警覺，避免獨自前往偏僻或危險的場所。若遇到可疑人士，應保持distance，必要時大聲呼救或尋求周圍人的協助。同時，我們也要學會自我保護，如遇襲擊時要果斷阻止，大聲呼救，並設法逃離現場。

若不幸遭遇性騷擾或性侵害，要盡快蒐集證據，如拍照、錄音等，並向信賴的人求助。学校和工作場所应建立完善的申訴管道，鼓励受害者勇於揭發不法行為。此外，我們也可以撥打113專線，尋求專業人員的協助。

預防性騷擾和性侵害，人人有責。我們可以從以下幾個方面著手：

預防面向具體做法
加強性別教育學校開設性別平等課程，教導學生尊重異性，培養正確性別觀
提高情境警覺避免獨自前往偏僻或危險場所，若遇可疑人士應保持警惕
學會自我保護遇襲擊時要果斷阻止，大聲呼救，並設法逃離現場
善用求助管道向信賴的人求助，撥打113專線尋求專業協助，學校和職場應建立申訴機制

強制猥褻和性騷擾都是嚴重侵犯個人性自主權的行為，我們應提高警覺，注意識別潛在的危險情境。一旦不幸遭遇侵害，要第一時間蒐集證據，並尋求專業人士如律師、社工的協助，以維護自身權益。

以上就是關於強制猥褻罪的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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