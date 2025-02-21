洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

（五）加密貨幣洗錢

（五）加密貨幣洗錢

近年來，加密貨幣如比特幣在全球範圍內得到廣泛使用，但其匿名性和去中心化特點也被不法分子利用進行虛擬貨幣洗錢活動。犯罪份子利用比特幣等加密貨幣進行非法交易，並通過混幣、跨幣種交易等方式掩人耳目，進一步降低交易的可追溯性。

虛擬貨幣洗錢的過程通常包括三個步驟：

將非法所得的法定貨幣兌換成比特幣等加密貨幣 通過在不同的區塊鏈錢包和交易平台之間進行多次轉帳，混淆資金來源 將洗清的虛擬貨幣兌換回法定貨幣，完成洗錢過程

這種洗錢方式利用了加密貨幣的匿名性和跨境交易的便利性，給執法部門的打擊帶來了挑戰。

為了應對日益嚴重的虛擬貨幣洗錢問題，各國政府和監管機構正在加強對加密貨幣交易的監管和反洗錢措施。一些國家要求虛擬貨幣交易平台實施客戶身份驗證（KYC）和可疑交易報告（STR）等程序，以防範虛擬貨幣被用於洗錢和其他非法活動。同時，區塊鏈技術的發展也為打擊虛擬貨幣洗錢提供了新的可能，如利用區塊鏈的不可篡改性和可追溯性，追蹤可疑交易並識別犯罪分子。