洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢的定義與目的
洗錢是一種犯罪活動，旨在掩蓋非法所得的來源，使其看似合法。透過一系列複雜的金融交易，犯罪分子試圖將"黑錢"轉化為可自由使用的"乾淨"資金。洗錢不僅幫助罪犯逃避法律制裁，也為其提供了繼續從事犯罪活動的資金。
（一）洗錢的起源與歷史
（一）洗錢的起源與歷史
洗錢的概念可追溯到20世紀初，美國著名黑幫頭目艾爾·卡彭（Alphonse Capone）在禁酒令時期通過非法販酒獲取了鉅額利潤。為了掩人耳目，他收購了一系列合法的洗衣店，將犯罪所得混入洗衣店的收入中，從而創造出"洗錢"這一詞彙。
（二）洗錢的主要目的
（二）洗錢的主要目的
洗錢的主要目的包括：
- 掩蓋犯罪活動的證據，逃避執法部門的偵查
- 將非法所得轉化為看似合法的資金，方便自由使用
- 為進一步的犯罪活動提供資金
下表總結了洗錢活動的特點與影響：
|洗錢特點
|對社會的影響
|掩蓋犯罪活動
|阻礙執法，損害司法公正
|黑錢合法化
|扭曲金融市場，破壞經濟穩定
|為犯罪提供資金
|助長犯罪活動，危害社會安全
洗錢的三大階段
洗錢通常分為三個主要階段：存放、分層交易和整合，接下來讓我們詳細了解每個階段的特點和作用。
（一）存放階段
（一）存放階段
存放（placement）是洗錢過程的第一步，涉及將非法所得資金引入合法的金融體系。犯罪分子通常會將大量現金存入銀行帳戶，或者用現金購買高價值的資產，如房地產、珠寶或藝術品。這一階段的目的是將非法資金轉換為更易於操作和轉移的形式。
（二）分層交易階段
（二）分層交易階段
分層交易（layering）是洗錢過程中最複雜的部分。在這一階段，犯罪分子會通過一系列的金融交易來掩蓋資金的來源，使其難以追蹤。
常見的分層交易手法包括：
- 在多個銀行帳戶之間轉移資金
- 將資金轉移到離岸帳戶或匿名帳戶
- 使用空殼公司進行複雜的金融交易
- 投資於金融衍生工具或其他複雜的金融產品
通過這些複雜的交易來切斷非法資金與來源之間的聯繫，使執法部門難以追查。
（三）整合階段
（三）整合階段
整合（integration）是洗錢過程的最後一步，旨在將已清洗的資金重新引入合法經濟體系。
在這一階段，犯罪分子會將洗錢所得偽裝成合法的商業收益，例如：
- 投資合法企業或房地產
- 購買奢侈品或高價值資產
- 申報虛假的商業收入或投資回報
一旦資金成功整合到合法經濟中，犯罪分子就可以自由支配這些資金，而不會引起懷疑。
常見的洗錢手法
犯罪分子會利用各種手段來掩蓋非法資金的來源，以下是一些常見的洗錢方式：
（一）經營現金密集型業務
（一）經營現金密集型業務
犯罪分子常會利用餐廳、洗車行等可大量交易現金的業務來混合合法與非法收入，從��而掩蓋非法資金的來源。這些現金密集型業務提供了一個方便的管道，讓犯罪分子可以將非法所得化整為零，難以被查獲。
（二）化整為零／分散交易
（二）化整為零／分散交易
為了避免引起監管機構的注意，犯罪分子常會將大筆非法資金拆分成小額，並透過多個帳戶或跨國交易來進行洗錢。這種洗錢方式被稱為化整為零，目的是讓可疑交易更難以被偵測到。
（三）利用空殼公司及信託公司掩藏擁有權
（三）利用空殼公司及信託公司掩藏擁有權
犯罪分子也會利用空殼公司或信託公司來隱藏非法資金的真正擁有者。這些公司通常缺乏透明度，讓執法機構難以追查資金的來源與去向。透過複雜的公司架構與跨國交易，犯罪分子可以有效地掩蓋非法活動的痕跡。
（四）利用高價值資產清洗非法收益
（四）利用高價值資產清洗非法收益
另一種常見的洗錢手法是購買房地產、珠寶等高價值資產，再將其出售以合法化非法所得。這種方式不僅可以掩蓋資金來源，還能夠獲得可觀的利潤。犯罪分子也可能利用藝術品、古董等難以估價的資產進行洗錢，因為這些資產的價值易受主觀因素影響。
（五）加密貨幣洗錢
（五）加密貨幣洗錢
近年來，加密貨幣如比特幣在全球範圍內得到廣泛使用，但其匿名性和去中心化特點也被不法分子利用進行虛擬貨幣洗錢活動。犯罪份子利用比特幣等加密貨幣進行非法交易，並通過混幣、跨幣種交易等方式掩人耳目，進一步降低交易的可追溯性。
虛擬貨幣洗錢的過程通常包括三個步驟：
- 將非法所得的法定貨幣兌換成比特幣等加密貨幣
- 通過在不同的區塊鏈錢包和交易平台之間進行多次轉帳，混淆資金來源
- 將洗清的虛擬貨幣兌換回法定貨幣，完成洗錢過程
這種洗錢方式利用了加密貨幣的匿名性和跨境交易的便利性，給執法部門的打擊帶來了挑戰。
為了應對日益嚴重的虛擬貨幣洗錢問題，各國政府和監管機構正在加強對加密貨幣交易的監管和反洗錢措施。一些國家要求虛擬貨幣交易平台實施客戶身份驗證（KYC）和可疑交易報告（STR）等程序，以防範虛擬貨幣被用於洗錢和其他非法活動。同時，區塊鏈技術的發展也為打擊虛擬貨幣洗錢提供了新的可能，如利用區塊鏈的不可篡改性和可追溯性，追蹤可疑交易並識別犯罪分子。
洗錢防制法的法律規範
洗錢是一種嚴重的金融犯罪，不僅破壞金融體系的穩定，還為犯罪分子提供了隱藏非法所得的途徑，助長了犯罪活動的蔓延。因此，打擊洗錢是各國政府和國際社會的重要任務。
（一）洗錢防制法定義的洗錢
（一）洗錢防制法定義的洗錢
根據《洗錢防制法》第2條，洗錢行為包括以下三類：
1.掩飾或隱匿
掩飾或隱匿犯罪所得及其衍生的財物、財產上利益的來源、性質、移轉、移動、權利、所有人或其他權利者。
2.收受、持有或使用
收受、持有或使用明知為犯罪所得及其衍生的財物、財產上利益。
3.協助他人洗錢
以任何方式協助他人掩飾、隱匿或處理犯罪所得及其相關利益。
（二）洗錢行為的刑責
（二）洗錢行為的刑責
洗錢防制法第19條對洗錢行為的刑責規範為三年以上、十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金
必須要留意的是：洗錢未遂也會成罪！
（三）金融機構未履行洗錢防制義務的法律責任
（三）金融機構未履行洗錢防制義務的法律責任
根據《洗錢防制法》第7條至第10條，金融機構、特定事業單位等有義務遵守洗錢防制程序，未履行者將面臨以下處罰：
-
未執行客戶審查程序、未保存交易紀錄
處新台幣50萬元至1,000萬元的罰鍰。
-
未配合洗錢防制查核，拒絕提供資料
處新台幣50萬元至1,000萬元罰鍰，情節嚴重者將限期改善，逾期不改善者可按次連續處罰。
（四）其他相關法律責任
（四）其他相關法律責任
-
法人或事業機構的責任
若法人或事業機構違反《洗錢防制法》規定，則可處以罰鍰，且追究相關負責人的責任。
-
加重或減輕處罰
若行為人自動向檢調機關自首並主動提供洗錢犯罪的關鍵事實，法院得視情節減輕或免除其刑責。
（五）打擊洗錢的國際合作與法規
（五）打擊洗錢的國際合作與法規
鑒於洗錢活動的跨國性質，打擊洗錢需要國際社會的密切合作。聯合國、金融行動特別工作組（FATF）等國際組織制定了一系列反洗錢準則和標準，以下是部分重要的國際反洗錢法規：
|法規名稱
|頒布機構
|主要內容
|《維也納公約》
|聯合國
|打擊毒品洗錢
|《巴勒莫公約》
|聯合國
|打擊跨國有組織犯罪
|FATF 40項建議
|金融行動特別工作組
|全面的反洗錢與反恐融資標準
在這些國際法規的基礎上，各國政府還制定了自己國家的反洗錢法律，如美國的《愛國者法案》、歐盟的《反洗錢指令》等，加強了金融機構的客戶盡職調查義務，提高了可疑交易報告的要求。
金融機構的反洗錢措施
為了有效打擊洗錢活動，金融機構採取了一系列的反洗錢措施。這些措施包括客戶身份驗證、風險評估、可疑交易報告以及持續的交易監控。
（一）客戶身份驗證與風險評估
（一）客戶身份驗證與風險評估
金融機構在建立業務關係前，會對客戶進行詳盡的身份驗證，收集並核實客戶的個人資料、業務背景及資金來源等資料。
同時，金融機構會根據客戶的風險程度進行分級管理，對高風險客戶實施更嚴格的客戶審查措施，如加強盡職調查、取得高階管理人員批准等。
（二）可疑交易報告與持續監控
（二）可疑交易報告與持續監控
金融機構建立了完善的交易監控系統，利用先進的資訊技術與大數據分析，即時監測客戶的交易行為。當發現可疑交易時，金融機構會立即向主管機關提交可疑交易報告，並配合後續的調查工作。此外，金融機構還會對客戶的交易模式進行持續監控，及時發現異常變化，以防範洗錢風險。
為了強化反洗錢工作，金融機構也十分重視內部風險管理與員工培訓。金融機構定期對員工進行反洗錢培訓，提高其風險意識與專業技能。同時，金融機構還建立了完善的内控制度，明確各部門在反洗錢工作中的職責，確保反洗錢措施得到有效執行。
洗錢罪判決
最高法院112年度台上字第2316號刑事判決
被告經營「水世界」水房，為詐騙集團從事洗錢行為，經臺灣橋頭地方檢察署起訴。
- 法院判決：被告數人共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，最重者處有期徒刑1年10個月，犯罪��所得均沒收。
最高法院113年度台上字第4618號刑事判決
被告具警察工作多年經驗，因他人要求提供帳戶供客戶匯款，並轉匯或提領款項以媒合虛擬貨幣買賣，從中賺取價差或經手款項0.5%報酬。被告提供自身及不知情之下屬等4人之銀行帳戶代收匯款，並依指示為迂迴轉匯、領款行為。
- 法院判決：被告行為時為40歲成年人，具警察工作多年經驗，顯可預見可能涉及掩飾、隱匿犯罪贓款去向，仍提供帳戶並參與分工，犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑1年，併科罰金新臺幣10萬元，犯罪所得沒收。
洗錢是一個複雜而嚴重的金融犯罪問題，對經濟和社會造成巨大危害。瞭解洗錢的定義和過程，有助於我們提高警覺，預防自己無意間成為幫兇。
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