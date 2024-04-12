抽大麻被抓怎麼辦？律師：除了刑責外還有一年的戒癮治療！

（一）什麼是大麻？

（一）什麼是大麻？

大麻，學名Cannabis sativa，是一種廣泛使用於醫療和娛樂目的的植物，電影中最常聽到大麻英文的雖然是weed，但其實cannabis、marijuana、hemp、pot也都是在指大麻。大麻含有多種化學成分，其中最著名的是四氫大麻酚（THC）和大麻二酚（CBD）。THC是造成心理活性作用的主要成分，能引起欣快感、放鬆和感官增強，而CBD則不具嗜睡性，且被認為具有治療潛力，如緩解焦慮、抑制癲癇發作等。

大麻的使用歷史悠久，既有文化也有爭議。一些地區將大麻用於宗教和靈性活動，而在其他地區則因其心理活性效果而將其視為管制物質。近年來，隨著對大麻醫療價值的重新認識和社會態度的轉變，許多國家開始放寬對大麻的法律限制，允許用於醫療和娛樂目的。

儘管大麻在某些地區已經合法化，但對於其長期使用的影響仍存有廣泛的爭論。研究顯示，大麻的過度使用可能對心理健康和認知功能產生負面影響，特別是在青少年中。因此，在部分國家和地區仍然對大麻的使用有所管制。