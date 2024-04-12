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大麻是幾級毒品？

抽大麻被抓怎麼辦？律師：除了刑責外還有一年的戒癮治療！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-04-12更新 2026-08-12
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

本文中資深刑事律師將說明台灣法律對於大麻的規定，包括：大麻是幾級毒品，大麻對身體有什麼影響，大麻種子、THC、CBD和大麻菸彈是否算毒品，持有、使用、販賣跟種植大麻刑責分別多重，以及為什麼世界會有這麼多國家已經大麻合法化，幫助你更了解大麻！

大麻是什麼？為什麼大麻在台灣算毒品？

（一）什麼是大麻？

大麻，學名Cannabis sativa，是一種廣泛使用於醫療和娛樂目的的植物，電影中最常聽到大麻英文的雖然是weed，但其實cannabis、marijuana、hemp、pot也都是在指大麻。大麻含有多種化學成分，其中最著名的是四氫大麻酚（THC）和大麻二酚（CBD）。THC是造成心理活性作用的主要成分，能引起欣快感、放鬆和感官增強，而CBD則不具嗜睡性，且被認為具有治療潛力，如緩解焦慮、抑制癲癇發作等。

大麻的使用歷史悠久，既有文化也有爭議。一些地區將大麻用於宗教和靈性活動，而在其他地區則因其心理活性效果而將其視為管制物質。近年來，隨著對大麻醫療價值的重新認識和社會態度的轉變，許多國家開始放寬對大麻的法律限制，允許用於醫療和娛樂目的。

儘管大麻在某些地區已經合法化，但對於其長期使用的影響仍存有廣泛的爭論。研究顯示，大麻的過度使用可能對心理健康和認知功能產生負面影響，特別是在青少年中。因此，在部分國家和地區仍然對大麻的使用有所管制。

（二）大麻有哪些種類？

大麻主要有三種不同的類型，分別為普通大麻（Cannabis sativa）、印度大麻（Cannabis indica）和莠草大麻（Cannabis ruderalis）：

  1. 普通大麻（Cannabis sativa）
  • 又稱為大麻草，苜蓿大麻。
  • 這種大麻原產於熱帶地區，特別是東南亞。
  • 它的植株較高，葉片較長且較窄。
  • Sativa品種通常與提振精神、增加創造力和能量有關，常用於日間使用。
  1. 印度大麻（Cannabis indica）
  • 又稱秈稻大麻，
  • 印度大麻原生於阿富汗、巴基斯坦和周邊地區。
  • 植株較矮，葉片較寬且較深色。
  • Indica品種通常提供更放鬆的效果，有助於減輕疼痛和改善睡眠，因此經常用於晚間。
  1. 莠草大麻（Cannabis ruderalis）
  • 也稱為野生大麻，原生於中亞和東歐。
  • 特點是自動開花（不依賴於光周期變化）。
  • 雖然它的四氫大麻酚（THC）含量較低，但由於其獨特的生長特性，常與其他品種交叉育種，以培育出新的自動開花品種。

（三）大麻是幾級毒品？

在台灣，大麻被列為二級毒品

根據《毒品危害防制條例》，毒品分級是依據其成癮性、濫用風險以及對個人和社會可能造成的危害程度來定義的，二級毒品則是指具有中等程度成癮性，且對社會造成相當危害的毒品。

大麻之所以被歸類為二級毒品，是因為它被認為具有一定的成癮性和濫用潛力，且可能對使用者的心理和生理健康造成影響。此外，大麻的非法交易和使用也可能對社會秩序和公共安全帶來負面影響。因此，目前政府仍將大麻列為受控制的毒品，以防制其濫用和流通。

（四）大麻種子、大麻菸彈也算毒品嗎？

1.大麻種子

大麻種子雖非第二級毒品，且大麻種子本身可能不含有高濃度的四氫大麻酚（THC），但在台灣，不論是種植、販售或持有大麻的種子抑或是根、莖、葉、花等，無論用途為何，都是非法的。

2.大麻菸彈、THC菸彈、CBD菸彈

大麻菸彈（大麻煙彈）指的是含有大麻提取物的電子煙油彈，通常用於蒸氣吸食，由於這些菸彈含有第二級毒品四氫大麻酚（THC）或大麻二酚（CBD）成分，因此在台灣也被視為毒品，其販售、持有或使用均屬違法。

3.大麻籽油

值得注意的是，因為大麻籽油營養豐富，自2023年起，台灣已開放合法進口，不過只限榨好的大麻仔油唷！

（五）娛樂用大麻也違法嗎？

在台灣娛樂用大麻也是違法的。

因為《毒品危害防制條例》將大麻列為二級毒品，所以不論是醫療還是娛樂用途，未經法定程序和授權的種植、販賣、持有或使用大麻都是違法的

抽大麻會對身體產生什麼影響？

（一）抽大麻是什麼感覺？

抽大麻的感覺因人而異，且取決於多種因素有所不同，如大麻的種類、THC和CBD的含量、使用者的心理狀態及環境等。一般來說，使用者可能經歷以下一些效果：

1.心理效果

  • 感覺放鬆和愉悅，可能伴隨愉快的感覺。
  • 感知變化，比如顏色、聲音和時間感覺更加鮮明或扭曲。
  • 增加創造力或靈感。
  • 在某些情況下，可能會導致焦慮、偏執或恐慌。

2.生理效果

  • 眼睛充血。
  • 食慾增加。
  • 口乾。
  • 身體感覺放鬆，可能對於某些人來說有助於緩解疼痛。

3.認知效果

  • 注意力和記憶可能受影響，尤其是在短期記憶方面。
  • 反應時間變慢。

這些效果的強度和持續時間會因人而異，並且與使用的量和大麻的具體品種有關。有些人可能經歷較多的正面效果，而其他人則可能經歷不適或負面反應。

（二）使用大麻會不會有後遺症？

抽大麻可能會有一些長期或後遺症，尤其是在長期或重度使用的情況下。這些後遺症的出現與否，以及其嚴重性，可能因人而異，取決於個體的生理和心理條件、使用的頻率和量、以及大麻的種類等因素。可能出現的後遺症包括：

1.認知功能受損

包括記憶、注意力、判斷力和決策能力的下降。研究顯示長期大麻使用者可能在認知功能上有所下降，特別是在青少年時期開始使用的人群中。

2.心理影響

可能增加焦慮、抑鬱和偏執症狀的風險。某些人可能經歷心理依賴，感覺在沒有大麻時無法放鬆或快樂。

3.呼吸系統問題

與抽煙一樣，抽大麻可能對呼吸系統造成負面影響，包括咳嗽、支氣管炎和肺功能降低等。

4.成癮性

雖然大麻的成癮性通常認為低於煙草和酒精，但仍有人會發展出對大麻的依賴。

5.心理發育影響

青少年時期使用大麻可能會影響腦部發育，導致長期的心理和認知後果。

（三）抽大麻會上癮嗎？

大麻中的主要成分之一，四氫大麻酚（THC），可以觸發大腦中的獎勵系統，釋放多巴胺等化學物質，產生愉悅感，從而有可能導致心理依賴。然而，大麻成癮的風險被認為是低至中等，比酒精、尼古丁等物質還低。

值得注意的是，不是所有使用大麻的人都會發展成癮，包括遺傳、環境和個人歷史等都會影響成癮的可能性，但由於對青少年和有心理健康問題的人來說，上癮的風險可能更高。

抽大麻刑責多重？小心！毒品相關的刑度都不輕！

抽大麻被抓會被判多久？

（一）抽大麻被抓會被判多久？

依據毒品危害防制條例，施用第二級毒品大麻，會處三年以下有期徒刑。如果是抽大麻初犯，有經評估通過，通常檢察官會給一次緩起訴處分，並進行一年的戒癮治療，期間會有不定期的採尿檢驗。

（二）持有大麻刑責多重？法院怎麼判斷是單純持有還是意圖販賣？

1. 大麻重量不同對刑責的影響

單純持有大麻，而不是吸食時被抓的話，依持有的大麻量會有不同的刑度。

依據毒品危害防制條例第11條，如果持有的大麻量淨重低於20g的話，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；持有的量淨重20g以上（包含20g），處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

若是持有20g以上，有可能被判到2年以上，也就是沒辦法爭取緩刑，大家不可不慎！

2.法院怎麼認定是「單純持有」大麻，還是「意圖販賣而持有」？

審查面向單純持有
（毒品危害防制條例第11條）
意圖販賣而持有
（毒品危害防條例第5條）
主觀犯意供自己施用（或原因不明，但無販賣意圖）。具有販賣之目的。
客觀證據1. 毒品數量雖達20公克以上，但尚在合理自用範圍內。
2. 無分裝工具、精密電子秤。
3. 無與買家之通聯、對話紀錄（如談價、約交易）。
4. 查獲地點為自宅或私人空間。		1. 毒品數量龐大，明顯超出個人合理施用範圍。
2. 查獲分裝袋、夾鏈袋、電子秤等分包工具。
3. 通訊軟體中有與不明人士討論毒品交易之紀錄。
4. 有大量現金且無法合理解釋來源。
5. 查獲地點非僅供個人使用。
刑度第4項：純質淨重20公克以上，處 6月以上5年以下有期徒刑。
第2項：純質淨重未達20公克，處 2年以下有期徒刑。		處 5年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。
判決參考
臺灣高等法院114年度原上易字第37號刑事判決
（單純持有獲緩刑）
最高法院111年度台上字第2632號刑事判決
（意圖販賣而持有）

（三）持有大麻種子沒種植也有刑責嗎？

依據毒品危害防制條例，只要持有大麻種子就是犯法的，可處1年以下有期徒刑；如果是運輸、販賣或轉讓大麻種子，更可處2年以下有期徒刑！

（四）種大麻會關多久？販賣大麻被抓刑度多重？

根據毒品危害防制條例第12條，如果意圖製造毒品而種植大麻的話，可處5年以上有期徒刑，並可併科500萬元以下罰金。

不過種植大麻還有區分為是自用、抑或是為了製作毒品而種植大麻，如果是自用且情節輕微，是至少1年以上、7年以下有期徒刑。

另外，根據毒品危害防制條例第5條，意圖販賣而持有大麻的話，也是同樣可處5年以上有期徒刑，而且可以同時併科500萬元以下罰金。

如同上面所說的，刑度超過2年就沒有辦法緩刑，也就是一定要進去蹲，而且還有大筆罰金要繳，所以販賣跟種植大麻可以說是大麻相關中刑度最重的！

為什麼有些地方大麻是合法的？台灣有可能合法嗎？

（一）大麻合法化有哪些優缺點？

1.大麻合法化優點

  • 醫療用途
    大量研究指出大麻在治療特定健康狀況，如慢性疼痛、癲癇、多發性硬化症、癌症治療相關的噁心和食欲不振等方面的益處。因此，一些地區將醫用大麻合法化，允許醫生為病患開具大麻處方。
  • 減少非法交易
    合法化有助於削弱黑市貿易，減少與非法毒品交易相關的犯罪和暴力。
  • 經濟利益
    大麻產業的合法化可創造新的就業機會並增加政府稅收。
  • 品質控制和安全
    合法市場可以實施品質標準和檢測，保證消費者使用的大麻產品更安全。
  • 減輕司法系統負擔
    合法化可以減少因大麻使用導致的逮捕和監禁，降低司法系統的負擔。

2.大麻合法化可能有的缺點

  • 公共健康問題
    擔心合法化可能導致大麻使用率上升，增加公共健康問題，例如心理依賴、精神健康問題和青少年早期使用的風險。
  • 駕駛安全
    增加交通事故的擔憂，特別是與駕駛在受大麻影響下的危險行為相關。
  • 成癮潛力
    儘管大麻的成癮性相對於其他物質較低，但仍有成癮的風險，尤其是在青少年和重度用戶中。
  • 社會觀感
    有觀點認為合法化可能使社會對毒品的態度變得過於寬容，可能對青少年產生負面影響。
  • 執法和規範挑戰
    確定如何有效地監管和控制大麻產品的生產、銷售和使用，是一個複雜的問題。

（二）在哪些國家大麻是合法的？

以下是一些目前已經全面或部分合法化大麻的國家和地區：

  • 加拿大
    2018年成為全球第二個全面合法化娛樂用大麻的國家。

  • 美國
    雖然在聯邦層面大麻仍被視為非法，但目前已有40個州已經合法化了醫療用或娛樂用大麻。

  • 德國
    2024/4/1起，成年德國居民可以合法攜帶25g以下的大麻。

  • 烏拉圭
    2013年成為全球第一個全面合法化娛樂用大麻的國家。

  • 荷蘭
    大麻在咖啡店內的銷售和使用是合法的。

  • 葡萄牙
    2001年起將所有毒品的個人購買或微量持有除罪化，包括大麻。至於吸毒者，不會再被視為罪犯，而是由政府協助其擺脫毒癮

  • 西班牙
    私人場所內的大麻使用和栽培是合法的，並且還有大麻社會俱樂部。

  • 喬治亞
    娛樂用的大麻是合法的。

  • 南非
    個人在私人空間使用和栽培大麻是合法的。

  • 澳大利亞
    某些州允許醫療用途的大麻，並且首都堪培拉允許成人小量種植和擁有大麻。

  • 泰國
    為亞洲首個允許大麻種植和持有的國家，但目前娛樂性使用遭到禁止，除了購買大麻相關產品必須持有合格處方箋，並只能在有官方執照的合法店家取得外，也嚴禁在公共場所吸食。

（三）我在大麻合法的國家抽大麻，回台灣會違法嗎？

根據刑法第5條第8款，在我國國境之外，吸食或持有毒品，不在刑法的規範範圍內，所以在大麻合法化的地區，合法的使用大麻，不會有違法的問題

但若是將大麻或大麻相關製品帶回台灣的話，就會觸犯毒品危害防制條例第4條的運輸第二級毒品，會被判處無期徒刑或十年以上有期徒刑，且可以同時被併科最高1500萬元的罰金，請大家千萬不要以身試法唷！

（四）台灣有可能大麻合法化嗎？

聯合國在2020年將大麻移出最危險毒品的清單，且認定大麻二酚（CBD）沒有上癮風險同時具醫療價值，並宣布四氫大麻酚（THC）含量在0.2%以下的大麻產品將不再列管，同時建議各國放寬標準，故長期來看，大麻除罪化是有其世界趨勢的，在很多地區也證實了，將其合法化可以解決非常多社會問題，例如黑道販毒、未成年吸毒、吸毒致死率等。

在台灣，也有幾個團體和組織支持並積極推動大麻合法化，例如：台灣合法化大麻協會（TLCBA）、綠色公民行動聯盟和台灣大麻合法化促進會。

但律師還是要提醒大家，在台灣合法化大麻之前，大麻都還是第二級毒品，不論是自用、持有、種植、運送、販賣，甚至引誘或強迫他人吸食，都有嚴重的刑責！

以上為關於大麻的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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