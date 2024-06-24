緩起訴處分書收到後要注意什麼？律師：違反這點會被撤銷！

（二）緩起訴被撤銷怎麼辦？

（二）緩起訴被撤銷怎麼辦？

若真的因「疏忽大意」而未能遵守緩起訴的規定，例如忘記寄出「悔過書」，可以在緩起訴被撤銷後向檢察官提出異議，根據刑事訴訟法第256-1條，被告可在10日內遞交書狀說明，並具體陳述不服的理由。

如果檢察官認為被告的理由充分，則會撤銷「撤銷緩起訴」的決定。

若檢察官不認同被告的理由，則會將書狀送交上級檢察署檢察長或檢察總長進行審查，決定是否撤銷或駁回。

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