緩起訴處分書收到後要注意什麼？律師：違反這點會被撤銷！

緩起訴處分是什麼？
「緩起訴」指的是在被告與犯罪事實皆已確認的情況下，檢察官暫時不進行起訴，而是給予被告一段時間，希望能給被告一個誠心悔改的機會。例如，要求被告向被害人道歉、賠償損失，或者到公益團體進行勞動服務�等。
（一）緩起訴是什麼意思？會留下前科嗎？
（一）緩起訴是什麼意思？會留下前科嗎？
緩起訴處分的意思是暫時不起訴，並觀察被告在特定時間內的表現，因此，在緩起訴期間，被告必須嚴格遵守規定，直到「緩起訴期滿」都沒有問題後，其效果才相當於不起訴處分，不留下案底。
（二）什麼情況下可以被緩起訴？
（二）什麼情況下可以被緩起訴？
只有刑事案件的被告才可能遇到緩起訴，檢察官在經過多方面考量後，例如犯罪動機、目的及造成的損害狀況，才會決定是否以緩起訴處分暫不追訴。
1.緩起訴條件
- 根據「刑事訴訟法第253條之1第1項」，對於重罪如死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑的被告，並不適用緩起訴。
- 緩起訴處分從「確定緩起訴當天」開始計算，可能持續1年至3年不等。在此期間內，如果被告未遵守相關規定或犯下更嚴重的罪行，緩起訴可能會被撤銷。
- 若緩起訴期滿且未被撤銷，其效力等同於不起訴處分。根據刑事訴訟法第260條，若無新事實或新證據，不得針對同一犯罪事實再次提起訴訟。
緩起訴處分內容和流程詳解！
只要犯罪行為不嚴重，且犯罪後態度良好，表現出改過自新的意願，檢察官可能會決定給予緩起訴處分�。然而，緩起訴緩刑期間並非「自由自在，天地任我行」，緩起訴分為「單純緩起訴」與「附負擔緩起訴」。前者僅是單純暫緩起訴，而後者則要求被告遵守額外的懲罰條件。
（一）附負擔緩起訴是什麼？
（二）收到緩起訴處分書要做什麼？緩起訴流程看這邊！
（二）收到緩起訴處分書要做什麼？緩起訴流程看這邊！
- 被告會收到檢察官的「緩起訴處分書」（這只是通知）。
- 如果沒有提出異議，檢察官會將此交由檢察署檢察長或檢察總長審核，若審核通過，檢察官會發出「緩起訴處分命令通知書」給被告（此過程約需1～2週，請耐心等候）。
- 「緩起訴處分命令通知書」會詳細說明被告需履�行的具體內容、執行的時間和地點以及罰金總額。被告必須遵守，否則緩起訴將被撤銷，案件將被送回法院審理。
（三）緩起訴罰金繳交
（三）緩起訴罰金繳交
檢察官要求被告支付的金額需獲得被告同意，但支付的對象由檢察官決定，而非被告。至於「緩起訴罰金去哪繳」，會依據支付對象而有所不同。
若需要繳交緩起訴處分金，被告可以參考以下內容：
1.繳交罰金至國庫
- 在郵局購買匯票，並郵寄至指定檢察署
- 親自到檢察署繳納
- 被告需持繳納罰金通知單至檢察署收費處繳納
- 繳完金額後，會收到一式二聯的收據，一聯交至執行科結案，一聯自留。
2.繳交至地方自治團體或公益團體
- 地方自治團體或公益團體由「檢察署指定」，需在收到緩起訴處分命令通知書後再進行繳款。
- 被告在各團體繳款後，需持該機關所開的收據至執行科結案。
緩起訴被撤銷怎麼辦？
（一）什麼情況下緩起訴會被撤銷？
（二）緩起訴被撤銷怎麼辦？
（二）緩起訴被撤銷怎麼辦？
若真的因「疏忽大意」而未能遵守緩起訴的規定，例如忘記寄出「悔過書」，可以在緩起訴被撤銷後向檢察官提出異議，根據刑事訴訟法第256-1條，被告可在10日內遞交書狀說明，並具體陳述不服的理由。
- 如果檢察官認為被告的理由充分，則會撤銷「撤銷緩起訴」的決定。
- 若檢察官不認同被告的理由，則會將書狀送交上級檢察署檢察長或檢察總長進行審查，決定是否撤銷或駁回。
以上就是有關緩起訴的相關資訊，如果對於緩起訴問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！