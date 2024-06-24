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什麼是緩起訴？

緩起訴處分書收到後要注意什麼？律師：違反這點會被撤銷！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-06-24更新 2026-08-19
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

緩起訴處分是台灣刑事訴訟中的法律程序，它允許檢察官在特定條件下，暫時不對犯罪嫌疑人提起公訴。主要目的是為了將司法資源集中在更嚴重的犯罪上，同時給予犯下較輕微罪行的人一個改過自新的機會，本文中資深刑事律師將幫你解答所有緩起訴處分的相關疑惑！

緩起訴處分是什麼？

「緩起訴」指的是在被告與犯罪事實皆已確認的情況下，檢察官暫時不進行起訴，而是給予被告一段時間，希望能給被告一個誠心悔改的機會。例如，要求被告向被害人道歉、賠償損失，或者到公益團體進行勞動服務等。

（一）緩起訴是什麼意思？會留下前科嗎？

緩起訴處分的意思是暫時不起訴，並觀察被告在特定時間內的表現，因此，在緩起訴期間，被告必須嚴格遵守規定，直到「緩起訴期滿」都沒有問題後，其效果才相當於不起訴處分，不留下案底

（二）什麼情況下可以被緩起訴？

只有刑事案件的被告才可能遇到緩起訴，檢察官在經過多方面考量後，例如犯罪動機、目的及造成的損害狀況，才會決定是否以緩起訴處分暫不追訴。

1.緩起訴條件

  • 根據「刑事訴訟法第253條之1第1項」，對於重罪如死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑的被告，並不適用緩起訴。
  • 緩起訴處分從「確定緩起訴當天」開始計算，可能持續1年至3年不等。在此期間內，如果被告未遵守相關規定或犯下更嚴重的罪行，緩起訴可能會被撤銷
  • 若緩起訴期滿且未被撤銷，其效力等同於不起訴處分。根據刑事訴訟法第260條，若無新事實或新證據，不得針對同一犯罪事實再次提起訴訟。

緩起訴處分內容和流程詳解！

只要犯罪行為不嚴重，且犯罪後態度良好，表現出改過自新的意願，檢察官可能會決定給予緩起訴處分。然而，緩起訴緩刑期間並非「自由自在，天地任我行」，緩起訴分為「單純緩起訴」與「附負擔緩起訴」。前者僅是單純暫緩起訴，而後者則要求被告遵守額外的懲罰條件。

（一）附負擔緩起訴是什麼？

附負擔緩起訴是什麼？

附負擔緩起訴也就是附帶著條件的緩起訴處份，檢察官會根據具體情況，可能會要求被告在緩起訴期間完成以下事項：

  • 向被害人道歉或寫悔過書表達歉意
  • 賠償被害人的財產或非財產損失
  • 繳納一定金額至國庫、公益團體或地方自治團體
  • 完成40至240小時不等的社會服務
  • 進行精神治療、戒毒或心理輔導
  • 不得傷害被害人
  • 不得再犯相同的罪行

（二）收到緩起訴處分書要做什麼？緩起訴流程看這邊！

  1. 被告會收到檢察官的「緩起訴處分書」（這只是通知）。
  2. 如果沒有提出異議，檢察官會將此交由檢察署檢察長或檢察總長審核，若審核通過，檢察官會發出「緩起訴處分命令通知書」給被告（此過程約需1～2週，請耐心等候）。
  3. 「緩起訴處分命令通知書」會詳細說明被告需履行的具體內容、執行的時間和地點以及罰金總額。被告必須遵守，否則緩起訴將被撤銷，案件將被送回法院審理。

（三）緩起訴罰金繳交

檢察官要求被告支付的金額需獲得被告同意，但支付的對象由檢察官決定，而非被告。至於「緩起訴罰金去哪繳」，會依據支付對象而有所不同。

若需要繳交緩起訴處分金，被告可以參考以下內容：

1.繳交罰金至國庫

  1. 在郵局購買匯票，並郵寄至指定檢察署
  2. 親自到檢察署繳納　
  • 被告需持繳納罰金通知單至檢察署收費處繳納
  • 繳完金額後，會收到一式二聯的收據，一聯交至執行科結案，一聯自留。

2.繳交至地方自治團體或公益團體

  • 地方自治團體或公益團體由「檢察署指定」，需在收到緩起訴處分命令通知書後再進行繳款。
  • 被告在各團體繳款後，需持該機關所開的收據至執行科結案

緩起訴被撤銷怎麼辦？

（一）什麼情況下緩起訴會被撤銷？

根據《刑事訴訟法》第253-3條的規定，只要被告在緩起訴期間內犯了以下行為，檢察官即可撤銷「緩起訴」。

  1. 在緩起訴期間內，如果被告「故意」再犯更嚴重的罪行，並且檢察官已經對其提起公訴
  2. 在緩起訴之前，由於故意犯罪，而在緩起訴期間內被判處有期徒刑的人。
  3. 未遵守「緩起訴處分命令通知書」中所規定的內容。

根據以往的數據統計顯示，緩起訴撤銷主要是因為第3種原因。因此，被告在接到緩起訴處分命令後，務必要遵守通知書上的所有規定，以免因一時不慎而面臨更嚴重的刑責，並留下犯罪紀錄

（二）緩起訴被撤銷怎麼辦？

若真的因「疏忽大意」而未能遵守緩起訴的規定，例如忘記寄出「悔過書」，可以在緩起訴被撤銷後向檢察官提出異議，根據刑事訴訟法第256-1條，被告可在10日內遞交書狀說明，並具體陳述不服的理由。

  • 如果檢察官認為被告的理由充分，則會撤銷「撤銷緩起訴」的決定。
  • 若檢察官不認同被告的理由，則會將書狀送交上級檢察署檢察長或檢察總長進行審查，決定是否撤銷或駁回。

以上就是有關緩起訴的相關資訊，如果對於緩起訴問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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