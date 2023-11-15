不守承諾就是背信？律師帶你看刑法背信罪4大構成要件！

（一）證交法中的特別背信罪

（一）證交法中的特別背信罪

特別背信罪是一個專門針對證��券交易領域中的特定行為人設立的法律規定，與一般刑法中的背信罪有所不同。這個罪名是根據證券交易法第171條第1項第3款規定，專門用來規範證券交易中的高層管理人員行為。

以下是對特別背信罪的具體解釋：

特別背信罪的定義與法律規定

法律依據：根據證券交易法第171條第1項第3款。

適用對象：針對已依本法發行有價證券的公司之董事、監察人或經理人。

行為內容：這些行為人若因意圖為自己或第三人之利益，而違背其職務之行為或侵占公司資產。

損害程度：致公司遭受損害達新臺幣五百萬元。

特別背信罪與一般背信罪的差異

適用法律：特別背信罪是根據證券交易法規定，而一般背信罪則是依據刑法。

行為人範圍：特別背信罪專門針對證券交易中的公司董事、監察人或經理人，而一般背信罪則涵蓋更廣泛的行為人群體。

行為性質與後果：特別背信罪的重點在於違反職務所致的公司損害必須達到一定金額門檻（新臺幣五百萬元），而一般背信罪則未設定特定損害金額。

特別背信罪的設立反映了法律對於證券市場的正義和誠信的重視，特別是對於公司高層管理人員的職責和責任。這一法律規定旨在防止管理層利用其職權進行不法行為，維護市場秩序和保護投資者的利益。對於證券交易法的適用對象而言，了解並遵守這些規定對其職業生涯和公司運營都至關重要。