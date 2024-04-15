銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

（二）變成警示帳戶的可能原因有哪些？

（二）變成警示帳戶的可能原因有哪些？

在《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第4條內容中，被列為警示帳戶的原因包含：

短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。

客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。

客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。

存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。

存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。

短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者。

存款帳戶久未往來，突有異常交易者。

符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵之交易者。

其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶。

簡而言之，若您的銀行交易紀錄出現異常，且存在涉及刑事案件的可能，那麼您的帳戶就有可能被標記為警示帳戶。一般而言，導致民眾帳戶被列為警示帳戶的原因主要包括以下3種情況：

1.因貸款詐騙成為警示帳戶

這是詐騙集團常用的詐騙手法之一。詐騙者經常利用民眾對申辦貸款流程的不熟悉，要求提供個人帳戶及提款卡資訊，以便快速取得貸款為餌，誘使民眾落入陷阱。這類詐騙行為通常涉及非法取得受害者的帳戶、信用卡或存摺進行詐騙。需要注意的是，金融機構原則上不會透過電話要求提供這些個人資料。

提醒大家，一旦帳戶被標記為警示帳戶，進行貸款或小額貸款都將變得不可能。想要順利申請貸款，迅速解除帳戶警示狀態是最直接的方法。如果有任何機構以警示戶貸款為由進行宣傳，請提高警覺，避免上當受騙。

2.帳戶收到不明款項

若您的銀行帳戶突然收到不明來源的款項��，或是接到1元匯款，這可能表示有人透過網購平台或其他管道試圖確認您的帳戶有效性。

若對這些異常情況置之不理，帳戶就有可能被用於對他人進行詐騙。面對此類情況，建議立即向銀行或金融機構查詢相關情況，並及時報警處理。

3.因偏門工作成為警示帳戶

若曾因臨時缺錢，而在偏門收入、偏門工作社團中將自己的銀行帳號賣或租借給他人，有很大機率是被詐騙集團收取作為洗錢用，在這樣的情況下很有可能被當人頭帳戶使用。