偵查庭開庭流程是什麼？一定要請律師陪同偵訊嗎？

（二）偵查庭開多久？偵查庭開完後續有幾種結果？

（二）偵查庭開多久？偵查庭開完後續有幾種結果？

偵查庭開多久？以時長來說，一般的小案件通常開半個小時左右就會結束。至於偵查庭開幾次？則需要看檢察官對於事實、證據的掌握而定。

那麼偵查庭多久知道結果呢？假如檢察官已掌握證據並清楚調查犯罪事實，大約1個月左右就會有下一步的結果。

接下來要為大家介紹的是偵查庭開完後續的3種結果：

結果1：再偵查

假如偵查庭開完之後，檢察官認為證據不夠充分，有可能需要再開偵查庭補證據；而如果有「偵查庭原告未到、被告未到」等狀況，也很可能需要再偵查，這種情況就稱為「再偵查」。

需要再偵查的情況有：

證據或證詞不足

重要證人偵查庭未到

偵查庭被告不出庭

偵查庭原告不出庭（偵查庭告訴人未到）

結果2：偵查庭不起訴、緩起訴

如果檢察官開完偵查庭後，認為沒有犯罪事實或犯行輕微，可以依職權作出不起訴處分或緩起訴處分。至於偵查庭後多久會收到不起訴書？則同樣需要看檢察官對於案情的掌握程度，假如作出不起訴處分，書記官接受處分書後5天內，要將不起訴處分書正本送達被告和告訴人。

結果3：偵查庭起訴，移送法院審理

如果檢察官認為有犯罪之嫌，就會起訴被告並移送法院審理（也可能視情況「聲請簡易判決處刑」），這麼一來案件就從「偵查程序」進到了「法院審理」階段。

那麼偵查庭多久起訴？檢察官認為有犯嫌，偵查庭後多久會收到起訴書？答案是大概數周至1個月會收到起訴書。