偵查庭開庭流程是什麼？一定要請律師陪同偵訊嗎？

什麼是偵查庭？收到刑事偵查庭通知書怎麼辦？
「阿喆呀！有一封地檢署寄給你的掛號信，是發生了什麼事嗎？記得找時間回來拿喔！」住在戶籍地的叔叔打電話和阿喆這麼說。
阿喆抽空回到老家，打開信封發現是地檢署寄來的「刑事傳票」，通知他要在指定時間到地檢署開「詐欺偵查庭」，從沒遇過這種事情的他，突然感到非常慌張且不知所措……。
偵查庭是什麼？檢察官得知可能有犯罪發生時，為了瞭解案件內容，會發動偵查程序─「召開偵查庭」。偵查庭過後，檢察官會依據偵查庭當中所掌握的資訊或事實，來決定是否要起訴被告，也可能聲請簡易判決處刑，或是作出緩起訴、不起訴處分。
偵查庭只會發生在刑事案件，如果收到偵查庭通知或傳票，你可能是刑事案件的告訴人、被告或證人等身分。偵查庭是檢察官瞭解案件非常重要的管道，假如真的收到了偵查庭開庭通知應該怎麼辦呢？讓律師帶你繼續看下去！
開偵查庭流程是什麼？開完偵查庭多久知道結果？
（一）做完筆錄多久知道有沒有被起訴、要不要開偵查庭？完整偵查庭流程大公開
（一）做完筆錄多久知道有沒有被起訴、要不要開偵查庭？完整偵查庭流程大公開
做完筆錄一定會開偵查庭嗎？
無論你是刑事案件當中的告訴人、被告或是證人等身分，很可能在開偵查庭之前就已經到警察局做過筆錄。那麼「做完筆錄一定會開偵查庭嗎？」如果檢察官認為顯然沒有犯罪事實，也可能直接簽結或是做出不起訴處分。
也有很多人好奇「筆錄完多久開偵查庭呢？」答案是數周到數個月不等。筆錄做完以後，警方會將案件移送地檢署，由檢察官來決定是否起訴。時間可能依據案件量多寡來決定，如果檢察官手邊待消化的案件多，又或是警方找不到嫌疑人是誰，都可能影響到中間這段等待期間的長短。
做完筆錄之後才會收到傳票、收到傳票隔一陣子才會開偵查庭，這段時間如果認為有必要尋求法律上的幫助，可以找律師諮詢或是委任。
完整偵查庭流程
- 到偵查庭向法警報到：收到通知的告訴人、被告雙方（或證人）都必須要出席偵查庭，建議可以提前半小時到地檢署報到，記得持身分證向法警報到，並依照指示入庭即可。
- 檢察官核對雙方資料：當事人就位以後，檢察官會核對各項資料，例如原、被告雙方姓名、地址、身分證字號以及出生年月日（假如想要更改未來文書送達的地址，也可以在這個時候提出更改）。
- 檢察官說明罪名、權利：核對完資料以後，檢察官會向被告說明涉及的罪名、被告原因（如果實務上遇到檢察官忽略了這個環節，建議可以向檢察官詢問自己被告的原因）。接著，檢察官會宣讀被告權利。
被告權利有：
- 有權利請求調查對自己有利的證據。
- 可以保持緘默，不必作出違背自己意思的陳述。
- 可以選任辯護人（請律師）。如果符合法律扶助的資格，可以請求法扶律師協助。
- 最重要的「答辯」環節：檢察官原則上會用一問一答的方式，對原、被告雙方詢問與案件有關的問題。記得語速可以放慢、陳述盡可能完整，並且注意書記官電腦筆錄的內容是否正確無誤。
（二）偵查庭開多久？偵查庭開完後續有幾種結果？
（二）偵查庭開多久？偵查庭開完後續有幾種結果？
偵查庭開多久？以時長來說，一般的小案件通常開半個小時左右就會結束。至於偵查庭開幾次？則需要看檢察官對於事實、證據的掌握而定。
那麼偵查庭多久知道結果呢？假如檢察官已掌握證據並清楚調查犯罪事實，大約1個月左右就會有下一步的結果。
接下來要為大家介紹的是偵查庭開完後續的3種結果：
結果1：再偵查
假如偵查庭開完之後，檢察官認為證據不夠充分，有可能需要再開偵查庭補證據；而如果有「偵查庭原告未到、被告未到」等狀況，也很可能需要再偵查，這種情況就稱為「再偵查」。
需要再偵查的情況有：
- 證據或證詞不足
- 重要證人偵查庭未到
- 偵查庭被告不出庭
- 偵查庭原告不出庭（偵查庭告訴人未到）
結果2：偵查庭不起訴、緩起訴
如果檢察官開完偵查庭後，認為沒有犯罪事實或犯行輕微，可以依職權作出不起訴處分或緩起訴處分。至於偵查庭後多久會收到不起訴書？則同樣需要看檢察官對於案情的掌握程度，假如作出不起訴處分，書記官接受處分書後5天內，要將不起訴處分書正本送達被告和告訴人。
不少民眾也很好奇：偵查庭不起訴會有前科嗎？不起訴就表示檢察官認為被告並無犯罪或是無法證明被告犯罪，自然就不會留下前科囉！
結果3：偵查庭起訴，移送法院審理
如果檢察官認為有犯罪之嫌，就會起訴被告並移送法院審理（也可能視情況「聲請簡易判決處刑」），這麼一來案件就從「偵查程序」進到了「法院審理」階段。
那麼偵查庭多久起訴？檢察官認為有犯嫌，偵查庭後多久會收到起訴書？答案是大概數周至1個月會收到起訴書。
PPT或Dcard也有許多人在討論「偵查庭後多久會收到判決書？」因為尚未進到審理階段，假如真的經起訴後，也會有正常的開庭流程，經過開庭審判�有罪才會收到判決書唷！
（三）偵查庭過程會被羈押嗎？偵查庭認罪好嗎？
（三）偵查庭過程會被羈押嗎？偵查庭認罪好嗎？
開偵查庭會被收押嗎？如果案情重大，且檢察官認為被告有羈押的必要，也有可能當庭逮捕後聲請羈押。依據刑事訴訟法第101條，羈押的要件有：
- 認為犯罪嫌疑重大
- 有法定的羈押事由
- 認為有羈押必要
但如果情況相反：「被告覺得自己完全沒有犯罪，有需要在偵查庭認罪嗎？可以在偵查庭不認罪嗎？」律師建議：「如果在偵查庭當中想要說明事實是沒有問題的，但是不宜前後說法不同、自相矛盾。」
這裡要特別說明「詐欺偵查庭」的狀況：不少人的帳戶被詐騙集團作為人頭戶利用，不僅銀行帳戶遭到凍結，甚至被認為是詐騙同夥。遇到這種狀況，不建議為了想獲得輕判而平白無故認罪，因為認罪了可能真的會被當作詐欺罪「共犯」或「幫助犯」而移送法辦。建議可以先利用我們的免費法律諮詢服務，或直接找律師來幫助你保障自己的權利。
偵查庭和解：讓你大事化小、小事化無！
偵查庭可以和解嗎？無論是「刑事附帶民事賠償」、「無前科犯下輕罪」等狀況，都是有機會和解成功的喔！假如和解成功，後續就可以減少一些麻煩。
（一）「刑事附帶民事賠償」的和解
（一）「刑事附帶民事賠償」的和解
「刑事附帶民事訴訟」，這類型的訴訟要等到案件到了「刑事法院」審理的階段才能提出，在檢察官偵查階段是無法提起的（註）。不過，被告可以在偵查庭當中提出「民事賠償和解」的請求，實務上也很常見被告在偵查庭當中提出和解，接著就直接當庭簽妥民事和解書、大事化小。
註解：依刑事訴訟法第487條第1項規定：「因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。」第492條第1項規定：「提起附帶民事訴訟，應提出訴狀於法院為之。」檢察機關並不是法院，故無法在檢察官偵辦時提出。
有關偵查庭和解，特別需要注意「民事和解書的內容怎麼寫？賠償金額多少？」等問題。建議契約經過律師審閱或撰擬後再簽署，會比較保險，避免因為不瞭解法律文字，而在簽和解書的同時承認了犯行，造成不必要的麻煩。
另外也有部分案件比較特別，雙方當事人在開偵查庭之前已經談妥賠償、道歉等事宜，並且決定在偵查庭前和解。
（二）「非告訴乃論」（俗稱公訴罪）也能在偵查庭和解嗎？
（二）「非告訴乃論」（俗稱公訴罪）也能在偵查庭和解嗎？
有部分提出「告訴乃論之罪」的告訴人，除了法律上的公道以外，也很希望看到被告的「和解誠意」；和解誠意並不單單是指金錢的賠償，更多時候可能是一句道歉或是悔改的意思。在偵查庭當中因為被告道歉，而讓告訴人撤回告訴的案例也時有所聞。
但如果是**非告訴乃論之罪（公訴罪）也可以在偵查庭當中和解嗎？原被告之間可以達成和解**，但是偵查程序仍然會繼續；假如是最重本刑3年以下有期徒刑之罪（例如：詐欺偵查庭和解），檢察官可以審酌以下幾點，並依職權作出「職權不起訴處分」：
- 被告有無前科
- 被告是否坦承犯行
- 是否已繳回犯罪所得
- 犯罪的動機、目的、手段
- 犯罪行為人的品行、犯後態度
偵查庭可以找親友陪同嗎？建議找專業律師「陪偵」！
（一）偵查庭可以陪同嗎？
（一）偵查庭可以陪同嗎？
依據刑事訴訟法第245條（也就是大家常說的「偵查不公開原則」），無論你是告訴人或是被告，偵查庭都是不能陪同的，就算是偵查庭家人陪同也不行。如果真的需要陪同，依法只能由辯護人或告訴代理人陪同，也就是請偵查庭律師來陪同偵訊。
（二）偵查庭要請律師嗎？
（二）偵查庭要請律師嗎？
看了上一段的介紹，可以得知只有律師能夠陪同出席偵查庭，是否需要請律師陪同，還是需要�看個案來認定。
偵查庭律師陪同偵訊，簡稱為「律師陪偵」。如果擔心偵查庭律師費用太高，不妨也可以利用喆律法律事務所的「免費法律諮詢服務」，讓律師來瞭解您的案情，並給予初步的建議唷！
偵查庭注意事項有哪些？常見問題整理
（一）開偵查庭注意事項
（一）開偵查庭注意事項
- 注意穿著、談吐、筆錄是否正確
不論偵查庭是自己出席，或是請律師陪同出席，都必須要注意穿著是否合宜，以及與檢察官應對的談吐，偵查庭穿著並沒有特別規定，以端莊素雅為原則即可。
這裡也要再次提醒大家：必須注意書記官的筆錄是否正確，以免筆錄錯誤造成檢察官對於事實的誤解！
- 檢察官會用什麼方式偵問
檢察官原則上問話都是以一問一答的方式，但也有可能會請你從頭到尾交代整個事情的經過。 但要特別記得檢察官熟稔問話技巧，問的每個問題也都有其目的，一定要把問題聽清楚再回答，若是沒把握或不記得，可以直接說不記得或是要回去再回想。
- 建議先找律師討論案情、陪同偵查
如果被列為案件的被告，在偵查庭上必須得謹慎發言，以免自己的前後供述不一；如果擔心自己沒辦法好好在偵查庭上好好地說明案情，建議可以先找律師針對案情進行法律諮詢，或是委託律師陪同偵查（陪偵）。
（二）偵查庭常見問題整理
（二）偵查庭常見問題整理
Q：偵查庭詢問室差別在哪裡？
兩者差別只在於發問人不一樣，其餘的流程都相同。到了地檢署報到以後，可能會在「偵查庭」或「詢問室」接受詢問；差別只在於「偵查庭」是由檢察官發問，而「詢問室」則是由檢察事務官進行發問。
Q：我涉及毒品案件，開偵查庭會驗尿嗎？
開偵查庭不會驗尿。如果犯罪嫌疑人涉及的是毒品案件，到了偵查庭是不會需要驗尿的，在偵查庭當中是給當事人陳述的機會，再由檢察官依陳述內容與調查事實來決定是否起訴。
以上就是「偵查庭」的完整介紹，相信經過律師的解說，無論是收到偵查庭通知的阿喆以及螢幕前的你，都更加瞭解偵查庭相關知識了！如果您有相關的法律問題，歡迎點擊下方的按鈕聯絡我們！