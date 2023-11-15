簡易判決會留前科嗎？該不該接受？看完本文你就懂！

（二）刑法訴訟法下的簡易判決規定

（二）刑法訴訟法下的簡易判決規定

依據刑事訴訟法的規定，如果在第一審法院中，根據被告在偵查階段的自白或其他證據已足以確認犯罪事實，法院可以應檢察官的聲請，不經過通常審判程序，直接進行簡易判決。

此外，根據刑事訴訟法第451條第3項的規定，若被告在偵查階段已有自白，他們可以請求檢察官提出簡易判決的申請。

值得注意的是，根據刑事訴訟法第449條第2項的規定，即使在檢察官按照通常程序起訴後，被告若自白犯罪，法院仍然可以選擇不經過通常審判程序，直接進行簡易判決。

最後，根據刑事訴訟法第451條第1項的規定，檢察官向法院提出簡易判決的聲請必須以書面形式提出，不能僅依口頭聲請。