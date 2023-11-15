喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
什麼是簡易判決？

簡易判決會留前科嗎？該不該接受？看完本文你就懂！

刑事案件雷皓明律師發佈 2023-11-15更新 2025-12-03
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

收到檢察官聲請簡易判決處刑書不要擔心！先看本文完整介紹台灣簡易判決程序：包括簡易判決定義、程序細節、是否會留下前科、需不需要坐牢、告訴人和被告上訴權利，並詳述簡易判決處刑書法律意義及應對策略，維護您在刑事判決中的權益。

什麼是簡易判決？

（一）簡易判決和通常審理程序的比較

在台灣，當刑事案件被檢察官提起後，法官通常會按照刑事訴訟法的「通常審理程序」進行審判。這個程序要求當事人按照刑事訴訟法的規定進行，包括證據調查、交互詰問、言詞辯論等，最終由法官根據這些程序判斷被告的有罪或無罪。

然而，在一些罪證明確的案件中，按照標準的通常審理程序可能會顯得效率低下，甚至浪費司法資源。為了有效處理這些案件，台灣刑事訴訟法中設有簡易判決的簡式審判程序，旨在快速、高效地處理這些案件。

（二）刑法訴訟法下的簡易判決規定

依據刑事訴訟法的規定，如果在第一審法院中，根據被告在偵查階段的自白或其他證據已足以確認犯罪事實，法院可以應檢察官的聲請，不經過通常審判程序，直接進行簡易判決。

此外，根據刑事訴訟法第451條第3項的規定，若被告在偵查階段已有自白，他們可以請求檢察官提出簡易判決的申請。

值得注意的是，根據刑事訴訟法第449條第2項的規定，即使在檢察官按照通常程序起訴後，被告若自白犯罪，法院仍然可以選擇不經過通常審判程序，直接進行簡易判決。

最後，根據刑事訴訟法第451條第1項的規定，檢察官向法院提出簡易判決的聲請必須以書面形式提出，不能僅依口頭聲請。

（三）簡易判決的優點

  • 減少審理程序：簡易判決大幅減少了法庭程序的複雜性和長度。對於願意承認罪行的當事人而言，這意味著不需要重複出庭，減少了與案件相關的壓力和時間成本。

  • 快速獲得判決：與傳統審理相比，簡易判決能夠快速結束案件，為被告和被害人帶來更快的解決方案。這對於社會整體而言也是正面的，因為它減少了案件的懸而未決，讓人們能夠將注意力轉移到生活的其他方面。

然而，值得注意的是，簡易判決的實際審理時間仍受制於法官的工作進度和案件的具體情況。即便如此，與通常審理程序相比，簡易判決無疑是一種更加高效和節省時間的選擇。

簡易判決要坐牢嗎？會留下前科嗎？和解有幫助嗎？

（一）簡易判決只會有四種結果！都不用坐牢！

根據台灣刑事訴訟法第449條第3項的規定，在進行簡易判決程序時，法院能夠宣告的判決類型有明確的限制。這些限制主要是為了確保簡易判決程序適用於較輕微的刑事案件，從而提高審判效率並減輕司法系統的負擔。

這一條款規定的判決類型包括以下四種：

  • 緩刑
    緩刑是一種緩期執行的刑罰，意味著被告在特定條件下不必立即服刑，但在緩刑期間需遵守一定的行為規範。

  • 得易科罰金或得易服社會勞動的有期徒刑（應執行期為6月以下）：
    這意味著法院可以判處較短期的有期徒刑，且在特定條件下，被告可以選擇支付罰金或進行社會勞動來替代實際監禁。

  • 得易科罰金或得易服社會勞動的拘役：
    類似於有期徒刑，拘役也可以在特定情況下被替換為罰金支付或社會勞動。

  • 罰金：
    純粹的經濟性處罰，要求被告支付一定數額的金錢作為刑罰。

（二）簡易判決會留下前科嗎？

簡易判決，雖然處理方式相對快速且判罰較輕，但按照台灣的刑事訴訟法，簡易判決的結果同樣被視為「有罪判決」。這意味著，即使被告未被判處實際服刑，仍會留下犯罪紀錄，也就是所謂的「前科」。這對個人的職業、教育和社會地位可能造成長遠的負面影響，尤其是在需要申請良民證的情況下。

對於認為自己無辜的被告，應該謹慎考慮是否接受簡易判決。儘管簡易判決可提供較快的解決途徑，但長期來看，可能不利於個人的清白紀錄。在這種情況下，選擇通過通常審理程序進行辯護，以期證明無罪，可能是更合適的選擇。

（三）簡易判決過程中可以和解或撤告嗎？

在簡易判決過程中，若案件屬於告訴乃論類型，告訴人在第一審辯論終結前都有權撤回告訴。因此，如果在收到「檢察官聲請簡易判決處刑書」後，被告與告訴人達成和解，被告應盡快將和解協議和告訴人的撤告文件提交給法院，以爭取撤告的機會。

對於非告訴乃論的案件，如果雙方在收到檢察官聲請簡易判決處刑書後達成和解，則應盡快向法院提出申請，以爭取緩刑。通常情況下，由於簡易判決適用於較輕微的案件，法官可能會考慮雙方已和解的情況，從而給予緩刑。

需要注意的是，和解過程需要時間，若在收到檢察官聲請簡易判決處刑書後未及時聲請開庭，法院可能會直接下達判決，此時即使後來達成和解，也無法撤告，被告將留下前科紀錄。因此，應提早規劃訴訟策略，保護自己的權益。

對於雙方希望就民事部分進行和解的情況，無論簡易判決結果如何，都可以隨時進行和解。

什麼是簡易判決處刑書？收到了該做什麼？

什麼是簡易判決處刑書？

（一）檢察官聲請簡易判決處刑書的法律意義

簡易判決處刑書的正確名稱是「檢察官聲請簡易判決處刑書」，指在刑事案件偵查結束後，檢察官認為該案適合以簡易判決方式處理時，提交給法院的一種聲請文件。

重要的是，收到檢察官聲請簡易判決處刑書並不代表最終判決已經作出，它僅表明案件已送達法院並等待審理。如果法院同意檢察官的聲請，會直接根據其內容裁判，而不進行正式的庭審。

（二）收到檢察官聲請簡易判決處刑書後怎麼辦？

對被告來說：

  • 如果已坦承犯行：簡易判決有助於減少審理步驟並快速獲得判決。
  • 如果未坦承犯行：應主動爭取開庭的權利。
  • 即使已認罪：被告仍可要求開庭，直接在法官面前求情，希望獲得緩刑。

對告訴人來說：

  • 如果認為被告應受更嚴重處罰：可以嘗試聲請法院開庭，讓法院重新考慮被告行為的嚴重性。
  • 如果需要提起附帶民事訴訟：應在第一審法官作出判決之前提起。告訴人可聲請開庭，並在庭審中提出民事賠償要求，因為一旦收到判決書，便無法再提出附帶民事訴訟。

簡易判決還能上訴嗎？可以！

（一）簡易判決的上訴權利

台灣法律下，如果被告對於簡易判決的結果不滿，原則上是有權提起上訴的。不過，這裡有一個重要的細節需要注意：上訴的審理不會轉至高等法院，而是仍然由地方法院負責，只是會改為由三位法官組成的合議庭進行審理。

（二）簡易判決上訴後的審理程序

一旦提出上訴，案件審理將恢復為通常的訴訟程序，這意味著訴訟當事人需要重新出庭，並按照刑事訴訟法的規定程序進行。

然而，若被告在偵查階段已經承認犯罪，並表達願意接受特定的刑罰範圍或緩刑，且檢察官已向法院提出相應的求刑或緩刑宣告請求，則不能對該判決提出上訴。這類情況下的程序稱為「認罪協商」。

（三）簡易判決上訴期限及準備

對於想要對簡易判決提出上訴的被告，必須在收到判決結果後的20日內提出上訴。因此，對於有上訴意向的被告來說，必須及時行動，甚至在判決結果公布之前就要做好準備。

（四）簡易判決上訴的風險與建議

多數情況下，被告提出上訴是因為他們在一審中獲得了不利的判決。對於這些被告來說，特別是那些在一審中自我辯護卻未能獲得有利判決的人，強烈建議尋求專業律師的協助。通過律師的專業分析和陪同上訴，能夠更有效地檢視一審判決的問題點，並提高翻轉判決結果的可能性。

以上為關於簡易判決的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook