有前科有什麼影響？哪些案件會留下前科？律師帶你認識前科

前科是什麼？犯法就會有前科嗎？

前科是指一個人過去犯罪的紀錄。根據台灣的法律，前科的定義和相關規定主要涵蓋在個人資料保護法和刑事訴訟法中。

個人資料保護法第2條明確定義了「犯罪前科」，指的是個人經過緩起訴、職權不起訴或法院判決有罪確定並執行的犯罪紀錄。這些紀錄可能會對個人的生活和工作產生一定的影響。

（一）刑事訴訟法中的前科定義

刑事訴訟法中也有關於前科的相關規定。根據第253條之1第1項，對於被告所犯死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪，檢察官可以參酌刑法第57條所列事項及公共利益的維護，認為以緩起訴處分為適當者，得定一年以上三年以下之緩起訴期間。

此外，刑事訴訟法第253條規定，檢察官在參酌刑法第57條所列事項後，如果認為以不起訴處分為適當，也可以做出不起訴的決定。這些規定為檢察官在處理案件時提供了更多的彈性和選擇。

了解個人資料保護法和刑事訴訟法中關於前科的定義和規定，有助於我們更好地認識前科對個人生活的潛在影響，以及在面臨相關法律問題時如何尋求適當的協助。

（二）哪些案件會留下前科？

根據我國法律規定，某些刑事案件會在個人的犯罪紀錄中留下前科。這些案件主要分為兩大類：經檢察官為緩起訴處分確定的案件，以及經法院判決有罪確定的案件。

1.經緩起訴處分確定的案件

緩起訴是指檢察官在認定被告有罪，但考慮到其犯罪情節輕微、悔過態度良好等因素後，決定暫緩對��其提起公訴，並給予一定的考驗期。如果被告在考驗期內遵守所有規定，未再犯罪，緩起訴處分就會確定，此時案件也會留下前科紀錄。

2.經法院判決有罪確定且執行的案件

對於進入審判程序的刑事案件，如果法院最終判決被告有罪，並且該判決已經確定且執行，此案件就會留下前科紀錄。判決有罪確定意味著被告已經用盡所有上訴途徑，或者主動放棄上訴，認罪服法。

綜上所述，經緩起訴處分確定、經檢察官依職權不起訴，以及經法院判決有罪確定且執行的案件，都會在當事人的犯罪記錄中留下前科。這些前科記錄可能對當事人的生活和工作產生一定影響，因此應當慎重對待，避免觸犯法律。

（三）前科與累犯的差別

在談論犯罪議題時，我們常常聽到前科和累犯這兩個詞。雖然它們都與犯罪有關，但實際上有著不同的法律定義和影響。讓我們來了解一下前科和累犯的區別。

前科是指個人過去犯罪的紀錄，而累犯則是在特定期間內重複犯罪的情況。根據刑法第47條的規定，累犯必須符合以下條件：

受徒刑執行完畢或赦免後5年內

故意再犯有期徒刑以上之罪

換句話說，單純有前科紀錄並不等同於累犯。只有在符合上述條件時，才會被認定為累犯，並面臨加重刑罰的後果。