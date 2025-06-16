有前科有什麼影響？哪些案件會留下前科？律師帶你認識前科

前科是什麼？犯法就會有前科嗎？
前科是指一個人過去犯罪的紀錄。根據台灣的法律，前科的定義和相關規定主要涵蓋在個人資料保護法和刑事訴訟法中。
個人資料保護法第2條明確定義了「犯罪前科」，指的是個人經過緩起訴、職權不起訴或法院判決有罪確定並執行的犯罪紀錄。這些紀錄可能會對個人的生活和工作產生一定的影響。
（一）刑事訴訟法中的前科定義
刑事訴訟法中也有關於前科的相關規定。根據第253條之1第1項，對於被告所犯死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪，檢察官可以參酌刑法第57條所列事項及公共利益的維護，認為以緩起訴處分為適當者，得定一年以上三年以下之緩起訴期間。
此外，刑事訴訟法第253條規定，檢察官在參酌刑法第57條所列事項後，如果認為以不起訴處分為適當，也可以做出不起訴的決定。這些規定為檢察官在處理案件時提供了更多的彈性和選擇。
了解個人資料保護法和刑事訴訟法中關於前科的定義和規定，有助於我們更好地認識前科對個人生活的潛在影響，以及在面臨相關法律問題時如何尋求適當的協助。
（二）哪些案件會留下前科？
根據我國法律規定，某些刑事案件會在個人的犯罪紀錄中留下前科。這些案件主要分為兩大類：經檢察官為緩起訴處分確定的案件，以及經法院判決有罪確定的案件。
1.經緩起訴處分確定的案件
緩起訴是指檢察官在認定被告有罪，但考慮到其犯罪情節輕微、悔過態度良好等因素後，決定暫緩對��其提起公訴，並給予一定的考驗期。如果被告在考驗期內遵守所有規定，未再犯罪，緩起訴處分就會確定，此時案件也會留下前科紀錄。
2.經法院判決有罪確定且執行的案件
對於進入審判程序的刑事案件，如果法院最終判決被告有罪，並且該判決已經確定且執行，此案件就會留下前科紀錄。判決有罪確定意味著被告已經用盡所有上訴途徑，或者主動放棄上訴，認罪服法。
綜上所述，經緩起訴處分確定、經檢察官依職權不起訴，以及經法院判決有罪確定且執行的案件，都會在當事人的犯罪記錄中留下前科。這些前科記錄可能對當事人的生活和工作產生一定影響，因此應當慎重對待，避免觸犯法律。
（三）前科與累犯的差別
在談論犯罪議題時，我們常常聽到前科和累犯這兩個詞。雖然它們都與犯罪有關，但實際上有著不同的法律定義和影響。讓我們來了解一下前科和累犯的區別。
前科是指個人過去犯罪的紀錄，而累犯則是在特定期間內重複犯罪的情況。根據刑法第47條的規定，累犯必須符合以下條件：
- 受徒刑執行完畢或赦免後5年內
- 故意再犯有期徒刑以上之罪
換句話說，單純有前科紀錄並不等同於累犯。只有在符合上述條件時，才會被認定為累犯，並面臨加重刑罰的後果。
有前科對生活有什麼影響？
前科紀錄可能會對個人的生活造成一定的影響，尤其是在求職和從事特定行業時。雖然社會越來越重視給予更生人士機會，但仍有部分職業對於曾有前科者有所限制。
（一）求職時可能受到限制
有前科紀錄的求職者在尋找工作時，可能會面臨一些挑戰。部分雇主在招聘過程中會要求應徵者提供無犯罪紀錄證明，或詢問是否曾有前科。這可能導致曾有前科的求職者在求職過程中處於不利地位，甚至失去工作機會。然而，隨著社會觀念的進步，越來越多雇主願意給予更生人士工作機會，只要他們具備相應的工作能力和品德表現。
以下是幾個常見的職業，對於有前科者的任用有所限制：
（二）公職考試的限制
依據公務人員考試法的規定，曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，或曾服公務有貪污行為，經判刑確定者，不得報考公務人員考試。這項前科工作限制的目的，在於確保公務體系的廉潔與效能。
（三）教育人員任用的限制
教育人員任用條例明定，具有特定犯罪前科者，不得擔任教師或其他教育人員。此規定旨在保護學生受教權益，營造安全、正向的校園環境。倘若應聘者有相關前科，即使通過教師資格考試，仍可能無法任教。
（四）保母（居家式托育服務）的限制
在台灣，為了確保兒童的安全與福祉，政府對於居家式托育服務人員的資格有嚴格規範。以下幾類人士依法不得從事居家式托育服務：
1.曾犯性犯罪相關罪行者
2.曾涉毒品犯罪者
曾犯毒品危害防制��條例相關罪行，並經緩起訴處分或有罪判決確定者，不得從事托育服務。
3.曾有嚴重侵害兒童權益行為者
若個人曾涉及兒童及少年福利與權益保障法第49條所列的違法行為，並經相關機關查證屬實者，不得從事托育工作。
4.曾犯家庭暴力罪者
曾犯家庭暴力罪並經緩起訴處分或有罪判決確定者，自判決確定之日起五年內，不得擔任托育服務人員。
（五）保全業從業人員的限制
依保全業法之規範，曾犯搶奪、搶劫、恐嚇取財、詐欺、侵占或背信等罪，經判刑確定，或犯組織犯罪防制條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得充任保全人員。此規定考量保全工作的特殊性，避免前科人員藉機再犯。
（六）計程車駕駛人的限制
根據道路交通管理處罰條例，只有涉及特定嚴重犯罪，且經法院判決確定或依《檢肅流氓條例》裁定應交付感訓者，才不得辦理計程車駕駛人執業登記。
下列犯罪行為若經判決確定，將被禁止擔任計程車司機：
1.重大暴力與財產犯罪
- 故意殺人
- 強盜、搶劫、搶奪
- 恐嚇取財
- 擄人勒贖
2.特定刑法罪行
- 刑法第184條（妨害公眾往來安全）
- 刑法第185條（危險駕駛、妨害交通安全）
- 刑法第221條至第229條（涉及性侵害犯罪，如強制性交、猥褻、性騷擾等）
3.兒童及少年性犯罪
《兒童及少年性交易防制條例》，涉及兒童性交易、剝削等犯罪
4.槍械、走私、毒品等特殊犯罪
- 《槍砲彈藥刀械管制條例》（非法持有、販賣或使用槍械）
- 《懲治走私條例》（涉及走私犯罪）
- 《毒品危害防制條例》（販毒、持有毒品等）
如何查詢前科紀錄？
在台灣，前科紀錄屬於個人隱私，受到法律保護。一般民眾無法隨意查詢他人的前科紀錄。這項規定的目的是為了保障個人隱私，避免因前科而受到不公平對待。
然而，在特定情況下，司法人員因辦案需要，可以調取相關資料進行前科紀錄查詢。這是為了確保案件的公正性，並協助偵查工作的進行。司法人員查詢前科紀錄時，需要遵守相關法律規定，不得濫用職權。
以下是司法人員可以查詢前科紀錄的情況：
|查詢原因
|查詢權限
|查詢範圍
|偵查案件需要
|檢察官、司法警察
|與案件相關的前科紀錄
|審理案件需要
|法官
|被告的前科紀錄
|執行判決需要
|檢察官、監獄管理人員
|受刑人的前科紀錄
對於一般民眾而言，若想了解自己的前科紀錄，可以向戶籍地的地方法院聲請調閱刑事資料。但若想查詢他人的前科，除非有正當理由，否則是不被允許的。
前科對個人的生活和就業可能產生許多負面影響。為了避免觸法，律師建議大家應該時時謹記法律規範，不要觸犯刑事案件。只有遠離刑案，才能確保自己的未來不受影響，在求職和生活中都能順利發展。