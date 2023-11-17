貪污罪不只公務員會觸犯？3分鐘了解台灣的貪污治罪條例！

（一）貪污跟便民一線之差！貪污的定義看這裡！

（一）貪污跟便民一線之差！貪污的定義看這裡！

貪污是在違反法律的前提下，由公務員給予或得到不法財產或利益。

便民：

公務員在職權範圍內給予民眾方便。 即使民眾得到的好處再大，只要是在法律範圍內的，都被認為是合法的便民。

貪污：

公務員明知法律規範，但還是故意違反。 這種情況下，不論公務員給予的方便或獲得的利益有多少（即使只是幾塊錢），都會被認為是不法圖利或賄賂，也就是貪污的態樣。

所以，簡單來說，「便民」是公務員在法律允許的範圍內，給予民眾的合法好處或方便；而「貪污」是公務員故意違反法律，給予或獲得的不法利益（行賄公務員的民眾也會一起處罰！），而貪污的刑度非常重，貪污治罪條例多數罪責最低刑期都是超過2年的有期徒刑，也就是無法適用刑法第74條的緩刑適用條件！