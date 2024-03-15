交保後要注意什麼？交保金額是怎麼決定的？律師一次解答！

交保的意思和法律要件
交保的法律專業名詞是「具保」，意指透過「繳納保證金」以換取案件調查階段的人身自由，並不意味著無罪釋放。
（一）什麼是交保？
（一）什麼是交保？
在開庭審理前，若法官認定犯罪嫌疑人存在滅證、偽造證據、逃逸或犯下重罪的風險，則會要求將嫌疑人「羈押」，以防止其逃逸、破壞證據或進行殺人滅口等行為。然而，若在羈押之後，法官判斷雖有羈押理由但無必要時，則會允許嫌疑人進行「交保」，以金錢換取「調查期間的自由」，而具體的交保金額，依案件輕重而定。
交保後的嫌疑人基本上就如同普通人一般有自由活動權利，但需遵守規定，如隨時配合案件的檢警調查。然而，並非每個人都有資格交保。
（二）要符合什麼資格才能聲請交保？
（二）要符合什麼資格才能聲請交保？
根據刑事訴訟法第35條第1項的規定，被告、被告的辯護律師，以及被告的輔佐人（家屬或配偶）在羈押期間，都有權隨時提出交保聲請，由法官評估是否符合「交保資格」，並決定是否允許交保及所需的交保金額。
1.什麼情況下交保聲請一定會通過？
羈押中的被告，在下述任一情況下，法院應不得駁回被告交保的聲請：
- 被告所涉及的罪行，其最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或罰金。但此規定不適用於累犯、有犯罪習慣者、在假釋期間再度犯罪者，或是依據《刑事訴訟法》第101-1條第1項條款被羈押的個案。
- 懷孕逾5個月或分娩後不足2個月。
- 目前患有疾病，且該疾病在非保外就醫的情況下顯然難以治癒者。
在被告因保外就醫獲准停止羈押後，如果停止羈押的理由消失，即指求醫的疾病已治癒，或病情雖未完全恢復但已有所改善，無需再透過保外就醫，法院在綜合考量所有情況後，認為仍有必要繼續羈押時，可決定重新執行羈押。
此外，若法院察覺到被告存在上述特定情況，即便無人提出具保停止羈押的申請，法院也有權主動命令對被告進行具保、責令保證、限制居住地、限制出境或出海等措施，進而停止對其的羈押。
（三）交保的審查要件有哪些？
（三）交保的審查要件有哪些？
被告若被法院羈押，通常是因為法院認為有逃逸、銷毀證據、串改供詞的風險，或者有再次犯下相同罪行（如竊盜、詐騙等）的可能性。法院在考慮是否允許被告交保時，會審視上述情況是否仍然存在，以及是否真的有繼續羈押的必要。
實務上，若被告先前因有銷毀證據、串改供詞的風險而被羈押，但在偵查階段證據已被確保或被告已經認罪，從而消除了銷毀證據、串改供詞的風險，此時被告交保或取消羈押的可能性較大，因為原有的羈押理由已不復存在。
反之，若被告被羈押的原因是有逃逸風險或再次犯罪的可能，這種情況下讓被告交保的難度會更高。這是因為這些理由在被羈押後，法官較難判斷風險是否已經降低或不再存在，因此在偵查階段允許交保的機會相對較低。然而，一旦進入訴訟階段，法院進行羈押審查時，被告獲准交保的機會就可能增加。
交保的流程是什麼？交保後還要開庭嗎？有什麼注意事項？
（一）交保流程
（一）交保流程
- 可選擇自己辦理或委託親友、律師至法警室進行。
- 填妥「保證書」，承諾在交保期間遵守所有規定。若有不明處，可向法警室或服務處諮詢填寫方式，或求助於他人代填。
- 填寫後記得加蓋印章、簽名或按手印確認。
- 出示國民身分證並以現金繳納規定的保證金。
（二）交保後多久會開庭？
（二）交保後多久會開庭？
不一定。
許多曾經經歷交保過程的人都表示，從交保到等待偵查庭或出庭的日子，感覺時間過得特別慢，內心的壓力也不因為暫時的自由而減輕。即便交保讓人暫時回到日常生活，但對於偵查的結果和即將到來的庭審內容的擔憂仍然存在；且基於偵查不公開原則，讓人無法確切掌握調查進度和庭審日期，使得交保期間的等待顯得尤為艱難。
然而，律師提醒，在焦慮等待的同時，不應該讓這段寶貴的時間白白流逝。交保階段，除了需要配合司法調查外，也應該利用這個機會妥善準備庭審資料，或尋找專業律師的協助，為未來可能的法庭程序��做好準備。
（三）交保後有什麼注意事項？
（三）交保後有什麼注意事項？
交保後暫時的自由並非無條件的，被告需遵守一系列嚴格的規定和限制，以確保不干擾司法調查和審判的進行。以下是被告在交保後必須遵守的主要義務和限制：
- 保持可追蹤與接受監督
- 不得逃亡
-被告必須留在法院指定的範圍內，不得有逃避審判的行為，確保隨時可被司法機關找到並接受監督。
- 隨時應傳喚
被告須隨時回應法官或檢察官的傳喚，參與相關的偵查及審判程序。
- 保障調查與審判的公正進行
- 不得妨礙司法
被告不可進行任何形式的威脅、恐嚇、妨礙證人作證或隱匿證據等行為，以確保案件能公正處理。
- 不得接觸其他犯罪嫌疑人
為防止串供或合謀，被告不得與案件中的其他犯罪嫌疑人進行接觸。
- 遵守特定生活限制
- 出境管制
根據案件性質，法院可能限制被告出境或出海，以預防其逃亡。
- 住居與聯繫限制
被告可能被要求住在特定地點，並禁止與受害人或案件相關人士接觸，以防止干預證人或影響案件審理。
- 活動與財產限制
被告可能被限制參與某些特定活動或被要求凍結資產，保障賠償責任能夠得到履行。
- 監視措施
包括定期向警察機關報到或佩戴電子監控設備，以確保被告的行蹤可控。
交保金額是怎麼算的？沒錢交保怎麼辦？
（一）交保金額有計算公式嗎？
（一）交保金額有計算公式嗎？
過去確實有些案例中，交保的保證金高達「億」級數目，這樣的高額對一般人來說似乎難以承擔。然而，不必過度擔心，因為訂定交保金的標準會考慮到具體情況、犯罪嫌疑人的態度以及嫌疑人自身的財產狀況。
舉例來說，若是億萬富翁面臨交保，其所需支付的金額自然會相應提高，目的在於透過高額保證金達到一定的嚇阻效果；反之，對於較為輕微的案件，如公然侮辱罪等不會被處以重罰的情形，在比例原則的指導下，自然不會要求交保人支付巨額保證金。
交保金的額度是依據案件的具體情況而定，儘管沒有一個明確的參考標準，但會基於綜合考量來決定一個最合適的交保金額，因此無需過分擔心。
1.交保金說明影片
（二）沒有錢付交保金怎麼辦？
（二）沒有錢付交保金怎麼辦？
如果真的無法支付交保金，也無需過於擔心，法院也可能會採取其他方式替代羈押，例如讓嫌疑人由親友監管，或是限制其出境、出海及搬遷等。
（三）交保金可以拿回來嗎？什麼時候可以拿？
（三）交保金可以拿回來嗎？什麼時候可以拿？
依據刑事訴訟法第119條，原具保人繳納保證金後，如果被告沒有因逃匿而遭到沒入裁定或處分，則可以在以下時期向法院或檢察署請求發還保證金：
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被告的無罪、免訴、免刑、緩刑、罰金、易以訓誡或不受理的判決確定後
當被告的案件經法院判決確定為無罪、免訴、免刑、緩刑等情況後，保證金可以申請發還。
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被告被判有罪且判決確定並到案執行後
在被告被判有罪且判決確定後，當被告到案執行相關處分，保證金即可申請發還。
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案件經不起訴、緩起訴處分確定後
如果案件最終經不起訴或緩起訴處分確定，保證金可以請求發還。
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其他具保原因消滅的情況
當其他保證原因消滅，如撤銷羈押、重新執行羈押、不起訴處分或裁判導致羈押效力消滅時，保證金可申請發還。
此外，在上述情況發生時，被告也可以自行聲請發還保證金，或由法院、檢察署主動將保證金發還給原具保人。
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