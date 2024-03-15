交保後要注意什麼？交保金額是怎麼決定的？律師一次解答！

（二）要符合什麼資格才能聲請交保？

（二）要符合什麼資格才能聲請交保？

根據刑事訴訟法第35條第1項的規定，被告、被告的辯護律師，以及被告的輔佐人（家屬或配偶）在羈押期間，都有權隨時提出交保聲請，由法官評估是否符合「交保資格」，並決定是否允許交保及所需的交保金額。

1.什麼情況下交保聲請一定會通過？

羈押中的被告，在下述任一情況下，法院應不得駁回被告交保的聲請：

被告所涉及的罪行，其最重本刑為 3年以下 有期徒刑、拘役或罰金。但此規定不適用於累犯、有犯罪習慣者、在假釋期間再度犯罪者，或是依據《刑事訴訟法》第101-1條第1項條款被羈押的個案。

有期徒刑、拘役或罰金。但此規定不適用於累犯、有犯罪習慣者、在假釋期間再度犯罪者，或是依據《刑事訴訟法》第101-1條第1項條款被羈押的個案。 懷孕逾5個月或分娩後不足2個月。

目前患有疾病，且該疾病在非保外就醫的情況下顯然難以治癒者。

在被告因保外就醫獲准停止羈押後，如果停止羈押的理由消失，即指求醫的疾病已治癒，或病情雖未完全恢復但已有所改善，無需再透過保外就醫，法院在綜合考量所有情況後，認為仍有必要繼續羈押時，可決定重新執行羈押。

此外，若法院察覺到被告存在上述特定情況，即便無人提出具保停止羈押的申請，法院也有權主動命令對被告進行具保、責令保證、限制居住地、限制出境或出海等措施，進而停止對其的羈押。