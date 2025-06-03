棄保潛逃罪三讀通過！律師帶你一次看懂立法原因和刑責！

棄保潛逃罪的立法背景與社會意義

為何台灣需要制定棄保潛逃罪？這背後反映了司法實務中的重大缺口與社會需求。長期以來，台灣司法體系面臨著被告取保候審後逃匿的困境，不僅損害司法威信，更讓被害人權益無法獲得保障。此次立法正是回應社會對司法公正的期待，填補長期存在的法律漏洞。

棄保潛逃現象不僅影響個案審判進度，更對整體司法改革造成阻礙。許多經濟犯罪者計算後發現，放棄保證金遠比面對法律制裁划算，因此寧願犧牲金錢也要逃避審判。這種現象使司法程序形同虛設，嚴重打擊民眾對法治的信心。

（一）台灣棄保潛逃案件的現況統計

根據司法院公布的棄保潛逃統計資料，台灣的棄保潛逃問題已達警戒程度。從數據來看，這不僅是個案問題，而是系統性的司法挑戰，需要透過立法手段加以解決。

1.近年棄保潛逃案件數據分析

2019年至2023年8月期間，台灣有超過5萬8千名通緝犯未歸案，其中約8,000多人有出境紀錄，更有1,637人涉及詐騙案件潛逃國外。這些數字顯示，棄保潛逃已成為跨國性的司法問題，且有逐年增加的趨勢。

2.對司法制度造成的影響

棄保潛逃案件不僅造成司法資源浪費，更嚴重損害司法公信力。每一起未能完成審判的案件，都代表著正義的延遲甚至失敗。被告逃匿也讓被害人無法獲得應有的賠償與心理平復，形成社會不公的惡性循環。

（二）立法前的法律漏洞分析

在棄保潛逃罪立法前，台灣法律對於棄保潛逃者的處置存在明顯法律漏洞。當時法律僅能沒收保證金，無法對逃匿者科以刑責，這使得許多犯罪嫌疑人特別是經濟犯罪者有恃無恐。

以國寶集團總裁朱國榮、鍾文智等案例為例，這些涉案金額巨大的經濟犯罪嫌疑人，即使繳納高額保證金後仍選擇潛逃海外。對他們而言，放棄保證金遠比面對可能的長期刑責划算，這正是司法漏洞的最佳證明。

1.各界對立法的反應與評價

棄保潛逃罪的立法獲得司法界普遍支持，被視為司法改革的重要一步。朝野各黨派也對此表達正面態度，認為這有助於維護司法尊嚴與社會正義。

然而，也有學者提出質疑，關注新法構成要件是否精確，以及執行面可能面臨的挑戰。整體而言，社會各界普遍認同此立法填補了長期存在的法律缺口，為台灣司法制度注入新的動力。

（三）國際間棄保潛逃的處理比較

台灣此次修法後的規定與國際標準接軌，填補了司法制度的重要漏洞。各國對於棄保潛逃行為普遍採取嚴格的刑事處罰措施。

1.美國與歐洲的相關法規

美國聯邦法律將棄保潛逃視為嚴重罪行，最高可處5年監禁。若原案件為重罪，棄保潛逃的處罰會更加嚴厲。德國、法國等歐洲國家也有類似規定，將棄保潛逃視為妨害司法的行為，並處以相應刑罰。

這些國家的法律體系普遍認為，保釋制度建立在被告與法院之間的信任基礎上，違反這種信任應受到嚴厲制裁。

2.亞洲鄰近國家的法律規定

在亞洲地區，各國對棄保潛逃行為也有明確的法律規範：

日本刑法對於棄保潛逃行為處以最高3年有期徒刑

韓國規定最高可處2年有期徒刑

新加坡更嚴格，最高可處5年有期徒刑

台灣此次修法參考了這些國際經驗，使我國的法律規範更加完善，也與國際司法標準更加接軌。