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棄保潛逃

棄保潛逃罪三讀通過！律師帶你一次看懂立法原因和刑責！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-06-03更新 2026-10-05
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

2025年5月13日，立法院正式三讀通過《刑法》部分條文修正案，增訂「妨害司法公正罪章」，其中棄保潛逃罪成為焦點之一，明訂具保潛逃者最高可處3年以下有期徒刑。過去，許多經濟犯罪者如鍾文智、網紅貴婦奈奈等人逃避審判時，僅被沒收保證金而無其他刑事責任，嚴重損害司法威信。本文將由專業律師角度，深入解析這項新法的立法背景、法律定義、具體刑責以及實際案例。

棄保潛逃罪的立法背景與社會意義

為何台灣需要制定棄保潛逃罪？這背後反映了司法實務中的重大缺口與社會需求。長期以來，台灣司法體系面臨著被告取保候審後逃匿的困境，不僅損害司法威信，更讓被害人權益無法獲得保障。此次立法正是回應社會對司法公正的期待，填補長期存在的法律漏洞。

棄保潛逃現象不僅影響個案審判進度，更對整體司法改革造成阻礙。許多經濟犯罪者計算後發現，放棄保證金遠比面對法律制裁划算，因此寧願犧牲金錢也要逃避審判。這種現象使司法程序形同虛設，嚴重打擊民眾對法治的信心。

（一）台灣棄保潛逃案件的現況統計

根據司法院公布的棄保潛逃統計資料，台灣的棄保潛逃問題已達警戒程度。從數據來看，這不僅是個案問題，而是系統性的司法挑戰，需要透過立法手段加以解決。

1.近年棄保潛逃案件數據分析

2019年至2023年8月期間，台灣有超過5萬8千名通緝犯未歸案，其中約8,000多人有出境紀錄，更有1,637人涉及詐騙案件潛逃國外。這些數字顯示，棄保潛逃已成為跨國性的司法問題，且有逐年增加的趨勢。

2.對司法制度造成的影響

棄保潛逃案件不僅造成司法資源浪費，更嚴重損害司法公信力。每一起未能完成審判的案件，都代表著正義的延遲甚至失敗。被告逃匿也讓被害人無法獲得應有的賠償與心理平復，形成社會不公的惡性循環。

（二）立法前的法律漏洞分析

在棄保潛逃罪立法前，台灣法律對於棄保潛逃者的處置存在明顯法律漏洞。當時法律僅能沒收保證金，無法對逃匿者科以刑責，這使得許多犯罪嫌疑人特別是經濟犯罪者有恃無恐。

以國寶集團總裁朱國榮、鍾文智等案例為例，這些涉案金額巨大的經濟犯罪嫌疑人，即使繳納高額保證金後仍選擇潛逃海外。對他們而言，放棄保證金遠比面對可能的長期刑責划算，這正是司法漏洞的最佳證明。

1.各界對立法的反應與評價

棄保潛逃罪的立法獲得司法界普遍支持，被視為司法改革的重要一步。朝野各黨派也對此表達正面態度，認為這有助於維護司法尊嚴與社會正義。

然而，也有學者提出質疑，關注新法構成要件是否精確，以及執行面可能面臨的挑戰。整體而言，社會各界普遍認同此立法填補了長期存在的法律缺口，為台灣司法制度注入新的動力。

（三）國際間棄保潛逃的處理比較

台灣此次修法後的規定與國際標準接軌，填補了司法制度的重要漏洞。各國對於棄保潛逃行為普遍採取嚴格的刑事處罰措施。

1.美國與歐洲的相關法規

美國聯邦法律將棄保潛逃視為嚴重罪行，最高可處5年監禁。若原案件為重罪，棄保潛逃的處罰會更加嚴厲。德國、法國等歐洲國家也有類似規定，將棄保潛逃視為妨害司法的行為，並處以相應刑罰。

這些國家的法律體系普遍認為，保釋制度建立在被告與法院之間的信任基礎上，違反這種信任應受到嚴厲制裁。

2.亞洲鄰近國家的法律規定

在亞洲地區，各國對棄保潛逃行為也有明確的法律規範：

  • 日本刑法對於棄保潛逃行為處以最高3年有期徒刑
  • 韓國規定最高可處2年有期徒刑
  • 新加坡更嚴格，最高可處5年有期徒刑

台灣此次修法參考了這些國際經驗，使我國的法律規範更加完善，也與國際司法標準更加接軌。

「棄保潛逃」的法律定義與構成要件

「棄保潛逃」指的是被告獲准保釋後卻未依法出庭的行為，現在讓我們深入了解其法律定義與構成要件。根據最新修訂的法規，棄保潛逃已從單純的訴訟程序違反，轉變為具有刑事責任的犯罪行為。

棄保潛逃的基本定義是指被告在刑事訴訟過程中，經法院或檢察官裁定交保後，無正當理由未依傳喚到庭，並且已經被發布通緝的行為。過去這類行為僅會導致保證金被沒收，但新法實施後，將面臨最高三年有期徒刑的刑事處罰。

（一）保釋制度的基本概念

保釋制度是我國刑事訴訟法中的重要機制，旨在平衡被告的人身自由與確保司法程序的順利進行。當被告因涉嫌犯罪而被拘留或羈押時，法院可能會考慮其犯罪情節、社會關係及逃亡可能性等因素，決定是否允許其交付保證金後暫時獲得自由。

保釋制度體現了「無罪推定原則」的精神，讓尚未被判決有罪的被告能在特定條件下維持正常生活。同時，這項制度也設有多重機制，確保被告不會逃避司法審判，包括保釋金的繳納、定期報到及其他限制措施。

1.保釋金的性質與目的

保釋金本質上是一種財產擔保，目的在於確保被告遵守法院規定並按時出庭。保釋金的金額通常依案件嚴重性、被告經濟能力及逃亡風險等因素而定，既不能過低導致失去約束力，也不能過高造成變相羈押。

2.保釋條件與限制

除了繳納保釋金外，法院通常會附加其他條件限制被保釋人的行動自由。這些條件可能包括限制住居、定期向警方或檢察官報到、不得與特定人士接觸、限制出境出海等。這些措施共同構成了保釋制度的安全網，防止被告逃避司法程序。

（二）棄保潛逃的法律構成要件

根據新修訂的刑法，棄保潛逃罪的法律構成要件包含三個必要條件，缺一不可：

  • 被告經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海
  • 被合法傳喚無正當理由不到庭
  • 經發布通緝

值得注意的是，只有同時滿足上述三項條件，才構成棄保潛逃罪。例如，若被告雖未到庭但尚未被發布通緝，或雖被通緝但有正當理由未到庭（如重病住院且已通知法院），則不構成此罪。

根據《刑法》新增條文，一旦構成棄保潛逃罪，將處3年以下有期徒刑。這項規定大幅提高了逃避司法程序的代價，不再僅限於沒收保證金的民事後果。

（三）與其他逃避審判罪名的區別

棄保潛逃罪與現行刑事訴訟法中的「脫逃罪」有明顯區別。脫逃罪適用於已被逮捕、拘禁的人脫離羈押處所的行為，而棄保潛逃罪則針對尚在審判過程中，獲准交保但未遵守到庭義務的被告。

棄保潛逃罪刑責

新增訂的「棄保潛逃罪」不僅填補了法律漏洞，更設立了具體的刑期與罰則，讓潛逃者無所遁形。立法院三讀通過的刑法修正案，明確規範了違反保釋條件者將面臨的嚴厲法律後果，這些規定不僅提高了司法威信，也為社會大眾樹立了遵守法律程序的重要性。

棄保潛逃罪的設立，使台灣司法體系在處理逃避審判行為時有了更完善的法律依據。新法的刑責設計反映了立法者對維護司法公正與效率的決心，同時也考量了罪刑相當原則，讓刑罰與行為的嚴重性相符。

（一）新法規定的刑期與罰金

根據最新修訂的刑法，對於經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海的被告，如果在經合法傳喚後無正當理由不到庭，並被發布通緝，將面臨嚴厲的法律制裁。這項修法填補了過去法律對棄保潛逃行為處罰不足的缺口。

1.基本刑度規定

新法明確規定，棄保潛逃者將處3年以下有期徒刑。這項刑期規定相較於過去的法律漏洞，已經大幅提高了對逃避司法審判行為的懲處力度。

值得注意的是，本次修法同時提高了「脫逃罪」的刑責，將原本1年以下有期徒刑提升至3年以下有期徒刑。

2.累犯共犯的處理

在累犯處理方面，棄保潛逃罪適用刑法總則的一般規定。依據刑法第47條，累犯將加重其刑至二分之一，這意味著再次犯下棄保潛逃罪的人將面臨更嚴厲的處罰。

至於共犯處理，若有人協助被告逃亡或提供藏匿處所，將依共犯規定處罰。這包括教唆犯、幫助犯等不同形式的共犯，確保所有參與棄保潛逃行為的人都無法逃脫法律制裁。

棄保潛逃罪的刑責

（二）加重與減輕處罰的情形

新法也規定了加重處罰的情況，特別是對於以暴力方式逃避司法程序的行為。依據修正後的條文，損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫方式脫逃者，將處1年以上、7年以下有期徒刑，這比基本刑度顯著提高。

在減輕處罰方面，法律保留了彈性空間。如果行為人在通緝後主動投案，或者能證明其未到庭確實存在不可抗力的正當理由，法院可能會依情況減輕其刑。

（三）法院審理程序的變化

棄保潛逃罪的設立也帶來審理程序的重大變化。檢察官在偵查中將更謹慎評估是否給予被告具保機會，可能會提高保證金金額或增加報到頻率，以降低潛逃風險。

法院在審理棄保潛逃案件時，將著重調查兩個關鍵要件：被告未到庭的理由是否正當，以及通緝程序是否合法。這些審理程序的變化使得司法機關能更有效地處理棄保潛逃案件。

此外，法院也可能強化對高風險被告的監管措施，如採用電子腳鐐等科技監控手段，以確保被告遵守司法程序。

棄保潛逃的經典案例

棄保潛逃現象在台灣司法實務中屢見不鮮，從經濟犯罪到一般刑事案件，這些案例不僅反映了過去法律制度的漏洞，也凸顯了新法實施的必要性。

（一）國內重大棄保潛逃案件回顧

台灣近年來發生多起引人矚目的棄保潛逃案件，造成社會大眾對司法公正的質疑。這些案件中，經濟犯罪者選擇放棄鉅額保證金逃亡海外的情況尤為常見。

1.政商人物棄保潛逃案例

「88會館地下洗錢案」的林秉文涉案金額高達數十億元，2022年11月僅以300萬元交保且未被限制出境。2024年新北地院兩度傳喚他未出庭，才發現他早已離境，甚至在社群媒體上公開挑釁司法機關。

另一起引發社會關注的案例是網紅「貴婦奈奈」林奈奈夫婦。他們涉及詐騙上億元，同樣在交保後選擇潛逃國外，讓受害者求償無門，也讓司法正義難以實現。

2.一般民眾棄保潛逃案例

一般民眾的棄保潛逃案例雖然金額較小，但數量更為龐大，這些案件多涉及：

  • 詐欺案件（根據統計有超過1600人涉詐騙潛逃國外）
  • 毒品交易案件
  • 暴力犯罪案件

這些案例雖然較少受到媒體關注，但同樣造成司法資源浪費和社會成本增加，也讓被害人無法獲得應有的司法保障。

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