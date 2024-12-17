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責付

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-10-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

責付是什麼？

責付是指法院在羈押被告的情況下，將其暫時交付給適當的人，以停止羈押的措施。這些適當的人通常是被告的輔佐人，如配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬或法定代理人等。

除了被告的輔佐人外，其他適合擔任受責付人的包括：

  • 被告選任的辯護人或委任代理人
  • 居住在該管區域內的被告尊長親友
  • 其他具有正當職業或有聲譽信用，且對被告有約束力和影響力的人

責付適用於各種刑事案件中，包括少年保護事件。然而，責付與保釋金有著本質上的區別。保釋金是被告或其輔佐人向法院繳納的一筆金錢，用以確保被告未來出庭受審。而責付則是將被告交付給適當的人，無須繳納保釋金。

下表簡要說明責付與保釋金的主要區別：

責付保釋金
將被告交付給適當的人被告或輔佐人向法院繳納金錢
無須繳納金錢需要繳納一定金額
適用於少年保護事件通常不適用於少年保護事件

（一）責付的法律依據

責付的法律依據主要來自刑事訴訟法和少年事件處理法，這兩部法律對責付的適用情況和執行方式做出了明確的規定，確保責付制度能夠公正、有效地運作。

1.刑事訴訟法第115條第1項與第2項

根據刑事訴訟法第115條第1項的規定，被羈押的被告可以不需要具保，而直接責付給適當的輔佐人或其他合適的人，並停止羈押。這一規定為責付提供了法律基礎，使得在特定情況下，被告能夠避免羈押，並由他人監管。

第2項則進一步明確了受責付人的義務。受責付人應當出具證書，承諾在被告被傳喚時，隨時讓其到場應訊，確保了被告能夠按時出庭，接受法律的審判。

2.少年事件處理法的相關規定

在處理涉及未成年人的案件時，少年事件處理法也對責付做出了相應的規定。法官會綜合考慮少年行為的性質、是否在學、家庭狀況等因素，決定是將其收容於少年觀護所，還是責付給家長或監護人管教。

法律依據主要內容
刑事訴訟法第115條第1項被羈押的被告可以責付給適當的人，停止羈押
刑事訴訟法第115條第2項受責付人應出具證書，保證被告按時到場應訊
少年事件處理法根據少年情況，決定收容或責付給家長管教

責付的程序與要件

當法院決定對被告進行責付時，需遵循一定的程序與要件。首先，法院會透過裁定責付的方式，確定被告需要接受責付的處分。接著，法院會指定合適的受責付人，並向其說明相關義務。

（一）法院裁定責付的流程

法院裁定責付後，書記官會當庭將「責付證書」交付給被告的親友或受責付人。責付證書也可以向法警室或為民服務中心免費索取。受責付人在取得責付證書時，需要繳驗身分證，並填寫相關資料，最後蓋章簽名或按指印，以確認接受責付義務。

責付流程

（二）受責付人的資格與義務

受責付人的資格包括：

  • 得為被告輔佐人之人
  • 被告選任的辯護人或委任代理人
  • 居住在該管區域內，且為被告的尊長親友
  • 其他有正當職業或有聲譽信用之人

受責付人必須對被告具有一定的約束力和影響力，才能有效督促其遵守法院的要求。受責付人的主要義務是確保被告按時出庭，配合司法程序的進行。

（三）責付證書的取得與填寫

責付證書的取得方式如下：

取得管道說明
法警室向法警室索取空白的責付證書，填寫相關資料
為民服務中心向為民服務中心索取空白的責付證書，填寫相關資料
書記官當庭交付法院裁定責付後，書記官會當庭將已填寫部分資料的責付證書交付給受責付人

受責付人在填寫責付證書時，需要仔細檢查個人資料是否正確，並確實了解自己的義務與責任。填寫完畢後，受責付人需要蓋章簽名或按指印，以示負責。

責付的實際案例

責付案例在少年犯罪中相當常見，法官會依據個案情況決定是否將少年責付給其監護人。

以下是一個典型的責付案例： 一名15歲的少年在便利商店偷竊被逮，經台北地院少年庭法官訊問後，決定諭令責付家長帶回，等候日後由少年法庭分案傳喚。由於該名少年的父親是其一親等直系血親尊親屬，符合受責付人的資格，因此法官裁定由父親擔任受責付人。

受責付人必須辦妥以下手續：

  • 填寫責付具結書，承諾監督少年的行為，確保其不再犯罪。
  • 繳交責付保證金，金額由法官裁定。
  • 提供少年的在學證明或工作證明，證明其有正當的生活安排。

在受責付人完成上述手續後，法院會立即將少年釋放，交由受責付人帶回監護，並確保少年接受後續的法院傳喚與審理。

責付制度體現了無罪推定原則和程序正義的精神。它在保障被告基本人權的同時，也兼顧了刑事司法的效率和公平。

以上就是有關責付的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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