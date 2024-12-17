責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

責付是什麼？

責付是指法院在羈押被告的情況下，將其暫時交付給適當的人，以停止羈押的措施。這些適當的人通常是被告的輔佐人，��如配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬或法定代理人等。

除了被告的輔佐人外，其他適合擔任受責付人的包括：

被告選任的辯護人或委任代理人

居住在該管區域內的被告尊長親友

其他具有正當職業或有聲譽信用，且對被告有約束力和影響力的人

責付適用於各種刑事案件中，包括少年保護事件。然而，責付與保釋金有著本質上的區別。保釋金是被告或其輔佐人向法院繳納的一筆金錢，用以確保被告未來出庭受審。而責付則是將被告交付給適當的人，無須繳納保釋金。

下表簡要說明責付與保釋金的主要區別：