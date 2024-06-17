孩子犯法了怎麼辦？律師帶你看少年事件處理法的適用範圍！

（一）少年事件處理流程

（一）少年事件處理流程

1.案件送達少年法庭

在警方和檢察官的初步偵查之後，A的案件會被轉送至少年法庭。法庭在收到案件當天，法官會先詢問A，根據A的行為特點、學業狀態、家庭背景等因素，決定是將Ａ責付家長管教回家，還是送往少年觀護所。

自2023年7月起，那些因攜帶危險物品或吸毒等原因被認定為「曝險少年」的個案，不會直接被送往少年法庭，而是首先由地方政府的「少年輔導委員會」進行輔導，必要時才會進入法律程序。

2.少年調查官調查

為確保法官能針對A作出最合適的處理，少年事件處理法要求法院在收案後，由「少年調查官」先行進行調查。調查官會根據A的性格、經歷、心理健康狀態和家庭情況等，撰寫一份建議報告供法官參考。

3.法官進行開庭調查

法官會根據案件內容和少年調查官的建議報告，初步判斷案件屬於「少年保護事件」還是「少年刑事案件」。如果是「少年刑事案件」，則轉由檢察官處理；如果是「少年保護事件」，法官會根據犯罪的嚴重程度決定是否需要開庭審理。

針對A的案例，由於竊盜罪不滿足「最輕本刑5年以上」的標準，且若A在法院收案時未滿20歲，法官經過詢問和參考調查報告後，認為A的行為雖不至於需要以刑事程序處理，但也不輕微到可以不予審理，因此決定A的案件屬於「少年保護事件」，而開庭審理。

4.法院開庭審理

A在收到少年法庭開庭通知後，需按時出庭。不同於普通法庭，少年事件的審理通常不公開，法庭設置更為非正式，如法官不穿法袍，採用圓桌討論方式，A和家長都有機會發表意見。 就算案件被定性為「少年刑事案件」，檢察官完成偵查完備決定決定起訴後，也會向少年法庭提出，而非一般法院。

5.執行處分

在A的案件審理完畢後，少年法院將根據A的具體情況作出最適合的保護處分，並自判決日起開始執行。