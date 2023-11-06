毒品刑責多重？單純持有毒品會被關嗎？前刑庭法官來解答！

（一）什麼是毒品？毒品英文到底是drug還是poison？

（一）什麼是毒品？毒品英文到底是drug還是poison？

最早被濫用的藥品「鴉片」，是一種由罌粟草藥提取而來的物質，這種草藥最早在亞洲被種植和使用。在印度，當地人會直接食用罌粟；而在小亞細亞和伊斯蘭地區，人們則是將它製成水煙進行吸食。中國在唐代就開始引入鴉片作為藥用草藥，到了明代，它逐漸也被用作一種逃避痛苦的藥物。此外，鴉片在羅馬時代已被用作舒緩絕症的藥物，讓許多病患得以暫時擺脫疼痛的折磨，到了16世紀，人們甚至開始將鴉片摻入酒中。

由於鴉片的濫用情況日益嚴重，清朝在雍正7年（1729年）正式發佈了《禁煙條例》，這是一項專門針對鴉片銷售和煙館開設的刑事法律。它也被認為是人類歷史上最早的禁毒令和禁毒刑事法規。

但其實在中文裡，「毒品」這一詞彙的使用方式和其他語言有所不同，例如在英文中，許多藥物或化學物質都統稱為"drug"，而不像中文中特地有「毒品」這個稱呼。然而，「毒品」和毒理學中的「毒物」（poison）在含義上存在差異。

從毒理學的角度來看，幾乎所有的物質都具有某種程度的毒性，例如過量攝取的水、糖、鹽，都可能對人體造成損害。但在日常生活中，我們並不會稱這些常見物質為「毒物」。一般來說，只有那些劇毒或具有急性毒性的物質，我們才會稱其為「毒物」。

而在中文的語境下，「毒品」實際上的意思是更接近於「非法藥物」或「管制藥物」的。