你好大我好怕？讓人「心生畏懼」就可能構成恐嚇罪！

（一）恐嚇罪的三大構成要件

（一）恐嚇罪的三大構成要件

恐嚇罪的成立條件可以分為下列幾項：

1.恐嚇的內容

恐嚇的表達不必特別具體，只要從言辭中可知其威脅是針對他人的生命、身體、自由、名譽或財產即可。即便是模糊的威脅，如「你再這樣我會讓你看不到明天的太陽」的言語，也有可能構成恐嚇罪。

2.被害人必須知道恐嚇的內容

恐嚇罪要求被害人必須明確地被通知到恐嚇內容。傳達方式沒有具體限制，可以是口頭、書面、網絡留言等形式，甚至可以透過第三方間接傳達。

例如：在當事人IG留言「小心開車撞死你」，或對著阿龍說「你去跟阿虎講我明天一定把他打到滿地找牙」。

若恐嚇者的言行僅為個人情緒的發洩，且未讓被害人知悉，則不構成恐嚇罪，因為被害人未對其感到實際威脅。

例如：在家裡狂吼「我要讓阿華死得很難看」，但阿華不知道，則不構成恐嚇罪。

3.言語或行動讓人心生恐懼

不僅是言語，任何「足以讓人心生畏懼的行為」亦可構成恐嚇，法院認為只要是能讓一般人感到害怕，就可能構成恐嚇罪（參考台中高等法院106年上易字第209號判決、台南高等法院105年上易字第713號判決）。

例如：拿著一般人普遍認為具有危險性的球棒、高爾夫球桿等物件在別人面前作勢揮舞，這就是一種恐嚇（參考高雄高等法院106年度上易字88號判決）。

然而，如果被害人對恐嚇內容的反應是嘲笑或不以為意，認為恐嚇者不會付諸行動，則不構成恐嚇罪。

例如，阿龍對阿虎說「我要讓你看不見明天的太陽」，阿虎回答「哈哈！這我知道，天氣預報說明天下大雨嘛！」

4.恐嚇罪要件說明影片