認罪協商可以減刑嗎？該不該接受？律師來解答！

（三）認罪協商實務現況

（三）認罪協商實務現況

自2004年刑事訴訟法增訂了協商程序的條文至今已逾20年。儘管這個制度一直有在使用，但從司法院公布的統計數據來看，認罪協商的使用比例並不高，一直沒有超過總結案數的20%，近年甚至呈現下降趨勢。

這似乎顯示，即便認罪協商旨在節省司法資源，實際成效卻未達預期。有部分檢察官覺得這個制度不夠實用，一方面是因為法務部對進行協商前的行政流程設有諸多額外規定，如必須獲得上級的同意，這樣的規範不但增加了程序的複雜度，且成功協商的保證也不高。

面對這些程序的繁瑣，一些檢察官寧願專注於推動被告的定罪過程。而對於輕微罪行，往往選擇以簡易判決程序來處理，這也間接減少了認罪協商的必要性，因為許多輕罪案件已透過簡易判決程序得到解決。

儘管認罪協商制度大體上仍是刑事司法的先進制度，但在實務運用中卻遭遇了一些問題，如果能找到這些問題的解決方法，或許能進一步提高法院處理案件的效率，同時也有助於減少公眾的訴訟負擔。