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強盜罪的構成要件

強盜罪構成要件是什麼？刑責重嗎？跟準強盜罪有什麼不同？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-04-17更新 2026-10-28
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

強盜罪是刑法中規定的一種嚴重犯罪，但它的定義和構成要件是什麼呢？跟準強盜罪、強盜得利罪、竊盜罪、強盜罪又有什麼不同？本文中資深刑事律師將說明強盜罪的判斷標準和相關刑責，並以最高法院判決幫助您更好的理解強盜罪！

強盜罪的定義與構成要件

（一）強盜罪的法律規定

刑法第328條第1項明確規定了強盜罪的定義和處罰。根據該條文，強盜罪是指行為人意圖為自己或第三人不法所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或其他方法，只要達到使被害人不能抗拒的程度即可。這些手段的共同特點是違反被害人的意願，並具有一定的強制力程度。

（二）強盜罪的構成要件

強盜罪的構成要件包括主觀和客觀兩個方面。

  • 客觀方面，則需要使用違反被害人意願的強制手段，如暴力、威脅等，致使被害人無法抗拒，最終取得他人財物或迫使被害人交付財物。
  • 主觀方面，行為人必須具有不法所有的意圖，即意圖將他人財物據為己有。

1.手段是否達到使人不能抗拒的程度

根據最高法院的見解，構成強盜罪的強暴、脅迫等方法，必須在客觀上足以使被害人喪失意思及行動自由，陷於毫無選擇餘地的處境，方屬不能抗拒之程度。換言之，如果被害人仍有機會反抗或逃脫，則可能不符合強盜罪的要件。

2.行為人主觀的不法所有意圖

除了客觀的強暴、脅迫手段外，行為人主觀上也必須具有為自己或第三人不法占有財物的意圖，也就是強盜故意和強盜目的。如果行為人僅是為了教訓被害人或報復而使用強暴、脅迫，卻沒有不法占有財物的意圖，即使取走被害人的財物，也不構成強盜罪。

只有同時滿足這兩個要件，才能認定行為人構成強盜罪。

（三）強盜罪的未遂犯與預備犯

根據刑法第328條第4項的規定，強盜未遂犯同樣需要受到處罰。當行為人為了非法取得他人財物，已經著手實行強暴、脅迫等手段，但尚未得逞時，就構成了強盜未遂罪。

另一方面，刑法第328條第5項也對強盜預備犯做出了明確的規定。如果行為人使用危險物品或採取高度危險的行為進行強盜的準備工作，即使尚未著手實行強盜行為，也已經對公共利益造成了危害，因此有必要對其進行處罰。強盜預備犯可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

強盜罪階段構成要件處罰規定
預備犯使用危險物品或高度危險行為進行準備1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金
未遂犯已著手實行強暴、脅迫等手段，但尚未得逞與既遂犯相同，依照刑法第328條處罰

判斷是否構成強盜未遂或強盜預備，需要仔細審視行為人的具體行為以及主觀意圖。只有在行為人已經著手實行強盜的關鍵步驟，或者進行了危險性高的預備行為時，才能認定其構成相應的罪名。

強盜罪刑責

強盜罪的刑責根據具體情節的輕重有所不同：

  • 一般強盜罪處5年以上有期徒刑
  • 強盜致人於死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。
  • 強盜致重傷，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

值得注意的是，即使強盜行為未遂，也須依法處罰。預備強盜罪的法定刑為1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

準強盜罪是什麼？

（一）準強盜罪與強盜罪行為順序的不同

準強盜罪是刑法中一種特殊的犯罪類型，其構成要件與一般強盜罪有所不同。根據刑法第329條的規定，準強盜罪是指行為人先實施竊盜或搶奪行為，得手後當場對被害人施以強暴、脅迫，目的是為了防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證。

準強盜罪的特色在於其犯罪順序與強盜罪正好相反。強盜罪是先對被害人施以強暴、脅迫，再進行竊取財物的行為；而準強盜罪則是先竊取財物，再對被害人施以強暴、脅迫。此外，準強盜罪對於強暴、脅迫行為有特定目的的限制，必須是為了防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證而為。

（二）準強盜罪的法定意圖要求

準強盜罪對於行為人施以強暴、脅迫的行為，有特定的法定意圖要求，這些意圖包括：

  • 防護贓物：為了保護已經竊取或搶奪得手的贓物，避免被追回或奪回。
  • 脫免逮捕：為了逃避警方的追捕和逮捕，避免被繩之以法。
  • 湮滅罪證：為了銷毀或隱匿與犯罪有關的證據，以免被揭發或定罪。

大法官解釋認為，準強盜罪中的強暴、脅迫行為，其程度也須達到「使人難以抗拒」的程度，才能成立準強盜罪，並以強盜罪論處。

強盜得利罪的構成要件與刑責

強盜得利罪是指行為人以強盜的方式獲取財產上的不法利益，或使第三人獲得這種利益。這種犯罪行為侵犯了他人的財產權，嚴重破壞了社會秩序，因此受到刑法的嚴厲懲處。

根據刑法第328條第2項的規定，構成強盜得利罪需要具備以下要件：

  • 以強盜的方式，即對人使用強暴或脅迫，使其不能抗拒
  • 獲取財產上的不法利益，例如強迫他人免除債務
  • 行為人具有不法所有的意圖

與一般的強盜罪不同，強盜得利罪的客體是無形的財產利益，而非有形的財物。但是，行為人仍然需要具備不法所有的意圖，並且對人施加強暴或脅迫，使其不能抗拒，才能構成本罪。

在處罰方面，強盜得利罪的法定刑與強盜取財罪相同。根據不同情節，可能面臨以下刑責：

情節法定刑
一般強盜得利5年以上有期徒刑
攜帶兇器強盜得利7年以上有期徒刑
二人以上共同犯強盜得利罪無期徒刑或7年以上有期徒刑

總而言之，強盜得利罪雖然客體與一般強盜罪有所不同，但都是以暴力手段侵犯他人利益。

強盜罪與竊盜、搶奪罪的區別

強盜罪、竊盜罪和搶奪罪都是侵犯他人財產的犯罪行為，但在行為手段和不法程度上有顯著差異。透過比較這三種犯罪，可以更清楚地理解強盜罪的特點。

（一）行為手段的差異

  • 竊盜罪是以非暴力的方式竊取他人財物，如偷竊、詐欺等。
  • 搶奪罪則涉及一定程度的暴力，但尚未達到使被害人完全喪失抵抗能力的地步。
  • 強盜罪是以強暴、脅迫的手段，使被害人處於毫無反抗能力的狀態下，劫取財物。

（二）不法程度的差別

由於行為手段的差異，這三種犯罪的不法程度也有所不同。竊盜罪侵害的是他人對財物的持有，但並未直接威脅被害人的人身安全；搶奪罪則帶有一定的暴力色彩，對被害人造成一定程度的身心傷害；而強盜罪則是以最嚴重的暴力手段，徹底剝奪被害人的反抗能力，對其人身和財產安全造成巨大威脅。

下表概括了強盜罪、竊盜罪和搶奪罪在行為手段和不法程度上的區別：

犯罪類型行為手段不法程度
竊盜罪非暴力的竊取行為侵害他人財物持有
搶奪罪一定程度的暴力對被害人造成一定身心傷害
強盜罪強暴、脅迫，使被害人完全喪失抵抗能力嚴重威脅被害人的人身和財產安全

正是由於強盜罪在行為手段和不法程度上的特點，使其成為三種侵犯財產犯罪中最為嚴重的一種，因此也面臨更重的法定刑。

強盜罪判決

最高法院107年度台上字第2551號刑事判決

被告因缺錢花用，攜帶水果刀前往檳榔攤，向少年佯稱購買礦泉水，趁其轉身取物之際，持刀抵住其頸部命交出金錢。過程中少年雖一度抵抗，仍遭被告壓制並刺傷腹部，至使不能抗拒，強盜取得收銀機內現金6,500元。

  • 法院判決：被告犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年4個月。

最高法院114年度台上字第511號刑事判決

被告三人共同謀議強盜公司司機所攜帶之貨款，由被告駕車、持電擊器，在告訴人公司附近，對告訴人施以強暴、脅迫，強取裝有411萬餘元貨款之手提肩袋。

  • 法院判決：三人分別犯攜帶兇器強盜罪、攜帶兇器強盜罪、強盜罪，分處有期徒刑9年、8年4個月、5年2個月。

總而言之，強盜罪是刑法中最嚴重的財產犯罪之一，其構成要件包括使人無法抵抗的強暴脅迫行為、非法獲取財物或利益的結果，以及行為人主觀上的不法所有意圖。強盜罪的處罰依照犯罪結果是否危害生命、身體法益而有不同的加重規定。

準強盜罪雖然在行為順序上與強盜罪有所不同，但在強暴脅迫的程度和不法性質上，仍須達到與強盜罪相當的標準，才能適用相同的法定刑。強盜罪總結來說，必須同時具備客觀的強暴脅迫行為、非法取得財物的結果，以及主觀的不法所有意圖，才能成立。

以上就是關於強盜罪的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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