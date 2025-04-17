強盜罪構成要件是什麼？刑責重嗎？跟準強盜罪有什麼不同？

（二）強盜罪的構成要件

（二）強盜罪的構成要件

強盜罪的構成要件包括主觀和客觀兩個方面。

客觀方面，則需要使用違反被害人意願的強制手段，如暴力、威脅等，致使被害人無法抗拒，最終取得他人財物或迫使被害人交付財物。

主觀方面，行為人必須具有不法所有的意圖，即意圖將他人財物據為己有。

1.手段是否達到使人不能抗拒的程度

根據最高法院的見解，構成強盜罪的強暴、脅迫等方法，必須在客觀上足以使被害人喪失意思及行動自由，陷於毫無選擇餘地的處境，方屬不能抗拒之程度。換言之，如果被害人仍有機會反抗或逃脫，則可能不符合強盜罪的要件。

2.行為人主觀的不法所有意圖

除了客觀的強暴、脅迫手段外，行為人主觀上也必須具有為自己或第三人不法占有財物的意圖，也就是強盜故意和強盜目的。如果行為人僅是為了教訓被害人或報復而使用強暴、脅迫，卻沒有不法占有財物的意圖，即使取走被害人的財物，也不構成強盜罪。

只有同時滿足這兩個要件，才能認定行為人構成強盜罪。