不動產詐騙手法有哪些？如何預防房子被過戶？律師教你這招

台灣法律對不動產詐騙的保障機制

台灣的法律制度針對不動產交易建立了嚴密的保障網，為民眾提供多重安全保障。這些機制不僅保護交易雙方的權益，更能有效預防和打擊不動產詐騙行為。隨著詐騙手法日益複雜，法律保障機制也持續更新強化，以應對新型態的威脅。

（一）現行法律對不動產交易的保障

台灣對不動產交易的法律保障主要來自三大法規體系。民法明確規定了不動產買賣契約的成立要件和效力，確保交易程序的合法性和公正性。

土地法則建立了嚴謹的權利登記制度，確保產權的公示和安全性。任何不動產權利的變動，都必須經過合法登記才能生效，大幅降低產權被盜用的風險。

消費者保護法則為購屋民眾提供額外保障，特別是針對預售屋和委託銷售的情況，規範了定型化契約和不實廣告的處理機制，有效保護消費者權益。

（二）土地登記制度的安全機制

台灣採用「權利登記」制度，具有公信力和公示效力，是防範不動產詐騙的重要屏障。登記程序需經過嚴格的審核，包括書面審查和實質審查，確保登記資料的正確性和真實性。

「地籍異動即時通」服務是土地登記制度中的關鍵防護措施。當不動產權利有�異動申請時，系統會自動通知所有權人，讓民眾能及時發現可能的詐騙行為。

此外，登記機關對申請人身分的嚴格查核，也是防範冒名過戶的重要機制。申請人必須提供有效身分證明，並經過專業人員的核對確認，才能進行產權移轉。

（三）近期法規修訂與加強措施

面對日益複雜的詐騙手法，台灣近年來積極推動多項法規修訂和強化措施。政府已強化不動產交易的實名制，要求交易雙方必須親自到場或提供嚴格的授權證明，有效防止冒名交易。

2024年推出的「五福臨門」一站式服務，整合了地籍異動即時通與水、電、天然氣、郵務等更名手續，讓民眾在申辦地籍異動的同時，也能一併完成其他更名手續，大幅提升便利性和安全性。

政府也加強對網路平台的監管，要求六大平台設立台灣法律代表並推動廣告實名制。同時運用AI技術長期監控可疑交易，全力加強打詐行動。

法律保障類型 主要功能 適用範圍 近期強化措施 民法與土地法 規範交易程序與權利登記 所有不動產交易 強化實名制與授權查核 消費者保護法 規範定型化契約與廣告 預售屋與委託銷售 加強不實廣告查處 地籍異動即時通 即時通知權利變動 已登記不動產 整合「五福臨門」服務 網路平台監管 防範網路不動產詐騙 線上不動產廣告 平台法律代表與AI監控

（四）預防不動產被盜用的具體方法

隨著詐騙手法不斷翻新，建立強大的不動產安��全防護網已成為現代屋主的首要任務。有效的預防策略不僅能保護您的財產安全，更能為您省去日後可能面臨的法律糾紛與財務損失。以下介紹幾種實用且有效的防範方法，幫助您全面保護您的不動產權益。

1.個人資料保護措施

個人資料是詐騙集團覬覦的首要目標，妥善保護個資就是防範不動產詐騙的第一道防線。請勿隨意在網路上填寫或提供個人身分證字號、出生日期等敏感資訊，特別是在未經驗證的網站或應用程式上。

定期更換網路密碼，尤其是與財產相關的帳戶，建議使用高強度密碼並開啟雙重認證功能。處理含有個人資料的舊文件時，應使用碎紙機徹底銷毀，避免資料外洩風險。

警惕社交工程攻擊，不輕易點擊來路不明的連結或提供個資。重要證件如身分證、印鑑證明及權狀等，應妥善保管，避免輕易交付他人或拍照上傳。

2.定期查詢產權狀態

主動監控您的不動產狀態是預防詐騙的有效手段。建議每季至少查詢一次您的不動產權狀態，確保沒有未經授權的變動。可透過內政部地政司的全國地政電子謄本系統進行線上查詢，或親自到地政事務所申請紙本謄本。

申請「地籍異動即時通」服務是最直接的預警機制，當您的不動產有任何異動申請時，系統會立即發送通知到您預先登記的手機或電子郵件。這項服務在地政事務所即可申請，費用相當低廉，卻能提供極高的安全保障。

定期檢視您的稅單和相關通知，如發現任何異常情況，應立即向相關單位查證。保持聯絡資訊的更新，確保重要通知能及時送達。

3.設立不動產安全防護機制

除了基本的監控外，還可以設立更積極的防護機制。在土地登記簿上加註「限制登記」或「禁止處分」的註記，能有效防止他人未經您同意擅自處分您的不動產。

考慮將重要不動產信託給專業機構管理，特別是對於長期不使用或出租的房產。信託可以提供法律上的隔離保護，降低被詐騙的風險。

與鄰居建立互助網絡，特別是對於不常居住的房產，請鄰居協助留意是否有可疑人士出入或進行異常活動。

4.線上查詢系統的使用技巧

使用內政部地政司全國地政電子謄本系統時，建議熟悉各項功能操作，包括查詢歷史紀錄比對和設定自動查詢提醒。保存每次查詢的結果截圖或PDF檔案，方便日後比對是否有異動。

5.實體文件的安全保存方式

原始權狀和印鑑證明等重要文件應存放在家用保險箱或銀行保險櫃中。建議製作重要文件的備份副本，並存放在與正本不同的安全地點。定期檢查文件狀態，確保未被竄改或損壞。