國賠會賠多少？律師：先了解國家賠償的要件！

（三）國賠要提民事訴訟還是�行政訴訟？

（三）國賠要提民事訴訟還是行政訴訟？

我國的國賠是雙軌制，可以透過民事訴訟，也可以透過行政訴訟，說明如下：

1.透過民事訴訟請求國賠

依國家賠償法規定，民眾請求國賠不得直接提起訴訟，當事人應先向負有賠償義務的機關提出書面請求，該請求應包括請求人的基本資料、賠償事由及證據、賠償金額或回復原狀的詳情和日期等資訊，只有在：

當事人提出國賠請求超過30天，行政機關未開始進行協議。 當事人和行政機關進行協議超過60天，仍然無法達成共識。 行政機關直接拒絕賠償。

這三種狀況下，當事人可以向民事法院提起民事訴訟。

2.在行政訴訟中合併請求國家賠償

如果涉及行政訴訟，請求人可在提起訴訟時合併提出國家賠償請求。這允許當事人在質疑行政行為合法性的同時，要求國家對由此造成的損害進行賠償。

這種雙軌制的設計，既提供了直接在行政階段解決賠償問題的途徑，也允許在行政訴訟中提出賠償要求，為受害者提供了全面的法律救濟途徑。