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好撒馬利亞人法案

好撒馬利亞人是什麼意思？台灣有撒馬利亞人法嗎？

民事案件雷皓明律師發佈 2025-02-22更新 2026-10-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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「好撒馬利亞人」是一個撒馬利亞人慷慨相助陌生人的故事，這個概念影響了現代社會的法律和道德標準，許多國家都制定了「好撒馬利亞人法」，鼓勵公民在緊急情況下伸出援手。那麼，台灣是否有類似的法律呢？接下來，我們將一起了解好撒馬利亞人的意義，探索其在現代社會中的應用，並探討台灣相關法律的規定。

什麼是好撒馬利亞人跟好撒馬利亞人法案？

（一）好撒馬利亞人的典故與由來

好撒馬利亞人的故事源自路加福音，一位猶太人遭遇強盜，受重傷躺在路邊。有祭司和利未人路過，卻置之不理。最後一名撒馬利亞人經過，他不顧族群隔閡，伸出援手救助受傷的猶太人。

在當時，猶太人和撒馬利亞人之間存在著深厚的敵意。兩個族群因宗教和文化差異長期對立，巧妙地突顯了真正的愛心超越種族和信仰的界限。

（二）各國的好撒馬利亞人法案

好撒馬利亞人法案在全球範圍內得到廣泛關注，旨在鼓勵公民在緊急情況下提供幫助，同時保護善意救助者免受法律糾紛。讓我們深入了解一些國家的具體做法。

1.美國與加拿大的立法經驗

美國法律在這方面走在前列。許多州都制定了好撒馬利亞人法，保護急救人員和善意救助者。加拿大法律也採取類似措施，鼓勵公民在危急時刻挺身而出。這些法案通常允許撤銷對善意救助者的法律訴訟，減輕他們的後顧之憂。

2.德國的公民救助義務

德國法律更進一步，不僅保護救助者，還要求公民在能力範圍內提供幫助。這種做法體現了社會責任感，但也引發了關於個人自由的討論。

3.各國立法保護措施比較

比較不同國家的立法保護措施，我們可以發現一些有趣的差異：

國家保護範圍義務規定
美國善意救助者免責無強制救助義務
加拿大善意救助者免責無強制救助義務
德國善意救助者免責有公民救助義務

這些國際法案反映了不同文化背景下的法律思維，為台灣制定相關法規提供了寶貴參考。

台灣的緊急醫療救護法規定

台灣法律體系中，緊急醫療救護法是保障公眾安全的重要法規。這項法律不僅規範專業救護人員的職責，也為善意施救的普通民眾提供法律保護。

（一）緊急醫療救護法第14-2條

緊急醫療救護法第14-2條明確規定：非救護人員為救助他人生命，使用緊急救護設備或施予急救措施時，適用民法、刑法的緊急避難免責條款。

這項規定旨在鼓勵民眾在緊急情況下勇於施救，無需擔心法律責任。

緊急醫療救護法

（二）救護人員與非救護人員的適用範圍

法律對救護人員和非救護人員的保護範圍有所不同，專業救護人員在執行職務時受到更全面的法律保護，而對於非救護人員，法律主要保護其在緊急情況下的善意救助行為。

適用對象法律保護範圍
救護人員執行職務時的全面保護
非救護人員緊急情況下的善意救助行為

（三）公共場所緊急救護設備設置規範

台灣為了提高公共安全，特別修訂《緊急醫療救護法》，要求公共場所設置緊急救護設備。

1.必要緊急救護設備的類型

公共場所必須設置的緊急救護設備包括：

  • 急救箱
  • 擔架
  • 氧氣設備
  • 自動體外心臟電擊去顫器（AED）

這些設備能在緊急情況下提供及時的救助，特別是自動體外心臟電擊去顫器，對於心臟驟停的患者非常重要。

2.自動體外心臟電擊去顫器的設置要求

自動體外心臟電擊去顫器的設置有特定要求：

項目要求
設置地點人流密集、容易取得的位置
標示明顯的AED標誌
維護定期檢查和更換電池
使用說明附近應有清楚的使用指南

公共場所管理者需確保這些緊急救護設備隨時可用，並定期培訓工作人員使用方法。

民法與刑法的緊急避難條款

台灣法律體系中，民法和刑法都設有緊急避難條款，旨在保護善意救助者。這些條款反映了好撒馬利亞人的精神，鼓勵公民在緊急情況下伸出援手。

（一）刑法的緊急避難規定

刑法第24條明確規定了緊急避難的情形：

條文內容適用範圍
因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。一般公民
但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。行為過當情況
前項關於避免自己危難之規定，於公務上或業務上有特別義務者，不適用之。特殊職責人員

（二）民法的緊急避難規定

民法第150條也有類似規定，保護善意救助者免受民事訴訟，鼓勵救助行為和保護個人權益。

緊急避難條款為公民提供了法律保護，鼓勵人們在危急時刻挺身而出，體現了法律的人文關懷，也促進了社會互助精神的發展。

以上就是有關好撒馬利亞人的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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