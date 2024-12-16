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行動電源爆炸

行動電源爆炸可以跟誰求償？法院怎麼判？律師來說明！

民事案件雷皓明律師發佈 2024-12-16更新 2026-10-30
雷皓明律師
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行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。

行動電源爆炸的原因

行動電源爆炸事件時有所聞，究竟是什麼原因導致這些意外發生呢？讓我們一起來了解行動電源爆炸背後的原因。

（一）鋰電池品質不佳

行動電源的核心部件是鋰電池，電池品質的好壞直接影響了行動電源的安全性。劣質的鋰電池可能使用了不合格的材料或製程，導致內部結構不穩定，容易發生短路、起火等問題。

因此，選購品質有保證的鋰電池是確保行動電源安全的關鍵。

（二）過度充電或放電

充電是維持行動電源運作的必要過程，但過度充電可能對鋰電池造成損害。長時間的過度充電會導致電池內部產生過多的熱量，引發鋰電池膨脹變形，甚至爆炸。

同樣地，過度放電也會影響電池的壽命和穩定性。因此，適度地充放電是延長行動電源使用壽命的重要方法。

（三）外力撞擊或擠壓

行動電源在日常使用中難免會受到外力的影響，如撞擊、擠壓等。這些外力可能會直接損壞鋰電池的內部結構，導致短路或其他危險情況的發生。為了防止意外發生，使用者應該妥善保護行動電源，避免其受到外力損壞。

（四）選購安全的行動電源要點

為了確保使用行動電源的安全性，消費者在選購時應該特別留意幾個重要的要點。首先，優先選擇有通過BSMI認證的產品，這樣可以確保行動電源符合安全標準，降低發生意外的風險。

其次，購買行動電源時要注意電池種類與品質。市面上常見的電池種類有鋰離子電池和鋰聚合物電池，其中鋰聚合物電池因為耐高溫且安全性較高，是較為推薦的選擇。此外，選擇知名品牌且標示電池規格明確的正品行動電源，可以進一步確保電池品質無虞。

最後，消費者應該避免購買來路不明的廉價行動電源。這些產品可能使用劣質電池，或是在製造過程中缺乏嚴格的品管，導致安全性無法獲得保障。另外，選購時也可以留意是否附有中文說明書及充電注意事項，以便正確使用行動電源，降低發生意外的可能性。

行動電源爆炸的法律求償途徑

行動電源爆炸求償

當行動電源因為產品瑕疵而發生爆炸事故，導致消費者財產損失或人身傷害時，依照消費者保護法的規定，消費者有權向廠商提出損害賠償的要求。以下是幾個可行的求償途徑：

（一）向廠商提出產品瑕疵賠償要求

消費者應先蒐集行動電源爆炸事發經過的相關證據，如照片、影片或目擊者證詞等，再以書面或電話方式通知廠商，並提出相應的賠償要求。廠商應擔負起產品責任，對消費者的損失進行合理的損害賠償。

（二）透過消費者保護團體尋求協助

若廠商對於賠償要求態度消極或拒絕溝通，消費者可尋求消費者保護團體或消費者保護官的協助。這些單位可代表消費者與廠商進行溝通協調，促使雙方達成合理的賠償方案。

消費者保護團體聯絡方式
行政院消費者保護會1950 消費者服務專線
消費者文教基金會（02）2700-1234
台灣消費者保護協會（02）2341-5800

（三）提起消費訴訟追究廠商責任

如果經過合理協商後，廠商仍拒絕承擔產品責任，消費者可依據消費者保護法提起民事訴訟，請求法院判決廠商賠償行動電源爆炸所造成的財物損失、醫療費用等損害賠償。

訴訟過程中，消費者應提供充分的證據，證明行動電源存在瑕疵，且爆炸與瑕疵之間具有因果關係。

行動電源爆炸法院判決

1. 行動電源爆炸火災賠償判決

臺灣高等法院109年度上字第1304號民事判決中，消費者於2017年購買被槓公司生產的行動電源，該電源於充電過程中爆炸引發火災，導致消費者受傷並損失財產。消費者請求被告公司賠償醫療費用、工資損失、傢俱家電損失、房屋修繕費用及非財產上損害。

法院見解：火災的確是因行動電源內部故障引發，被告公司未確保商品符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，被告應依消費者保護法第7條第3項及民法第191條之1規定，負損害賠償責任，賠給原告總共90餘萬

2. 行動電源爆炸起火不賠償判決

臺灣高等法院臺南分院109年度上字第327號民事判決中，保險公司因被保險人房屋火災，已依約給付300餘萬，並向行動電源製造商求償。

法院見解：被保險人及其子對於行動電源之廠牌、購買地點及使用情況之陳述不一致，且無其他證據佐證；另外，火災原因紀錄雖記載「電氣因素」引起火災之可能性較大，但無法排除其他原因，故駁回原告之訴。

以上就是有關行動電源爆炸的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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