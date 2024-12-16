行動電源爆炸可以跟誰求償？法院怎麼判？律師來說明！

（一）鋰電池品質不佳

（一）鋰電池品質不佳

行動電源的核心部件是鋰電池，電池品質的好壞直接影響了行動電源的安全性。劣質的鋰電池可能使用了不合格的材料或製程，導致內部結構不穩定，容易發生短路、起火等問題。

因此，選購品質有保證的鋰電池是確保行動電源安全的關鍵。