奧客有什麼法律責任？可以提告嗎？律師教你如何自保！

服務業常見的奧客行為和應對方式

服務業是一個非常辛苦的行業，每天都需要面對各式各樣的客人，提供優質的服務。然而，偶爾也會遇到一些奧客行為，讓服務業人員感到無奈。

常見奧客行為包括：

無理取鬧，提出過分的要求

態度惡劣，對服務人員大小聲

故意刁難，找碴抱怨

不尊重服務人員，視其為下人

面對這些奧客行為，服務業人員常常需要忍氣吞聲，儘管內心感到非常不舒服，卻還是要保持微笑，耐心地處理客人的要求，並誠懇地道歉。這種情況下，服務業人員的心理壓力非常大，長期下來可能會影響身心健康。

然而，服務業人員也要學會捍衛自己的權益。當奧客行為已經超出合理範圍，嚴重侵犯服務人員的尊嚴時，就應該勇敢地說不，並尋求主管或同事的支援，一些常見的應對方式包括：