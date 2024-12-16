奧客有什麼法律責任？可以提告嗎？律師教你如何自保！

服務業常見的奧客行為和應對方式
服務業是一個非常辛苦的行業，每天都需要面對各式各樣的客人，提供優質的服務。然而，偶爾也會遇到一些奧客行為，讓服務業人員感到無奈。
常見奧客行為包括：
- 無理取鬧，提出過分的要求
- 態度惡劣，對服務人員大小聲
- 故意刁難，找碴抱怨
- 不尊重服務人員，視其為下人
面對這些奧客行為，服務業人員常常需要忍氣吞聲，儘管內心感到非常不舒服，卻還是要保持微笑，耐心地處理客人的要求，並誠懇地道歉。這種情況下，服務業人員的心理壓力非常大，長期下來可能會影響身心健康。
然而，服務業人員也要學會捍衛自己的權益。當奧客行為已經超出合理範圍，嚴重侵犯服務人員的尊嚴時，就應該勇敢地說不，並尋求主管或同事的支援，一些常見的應對方式包括：
|奧客行為
|應對方式
|無理取鬧
|堅定地說明無法滿足過分要求，並提供替代方案
|態度惡劣
|保持冷靜，禮貌但堅定地要求對方注意言行
|故意刁難
|詳細記錄事件經過，尋求主管協助處理
|不尊重服務人員
|明確表達不接受此種態度，必要時終止服務
客人與店家的法律關係
（一）店家有選擇客人及拒絕奧客的權利
（一）店家有選擇客人及拒絕奧客的權利
店家作為服務提供方，也有權利選擇自己的目標客群，並制定合理的規則。對於違反規定、干擾其他顧客或者言行不當的奧客，店家有權拒絕提供服務。這是維護店內秩序、保障其他客人權益的必要措施。
（二）雙方互相表示意思一致才會成立契約
（二）雙方互相表示意思一致才會成立契約
根據民法規定，只有當客人和店家雙方就交易內容達成一致意見時，買賣契約才算正式成立。這意味著店家可以對客人提出合理的要求，例如遵守店內規章制度等。如果客人不同意這些條件，店家有權不與其達成交易。
換句話說，客人和店家在消費過程中都應該遵守契約精神，互相尊重對方的權利。店家提供優質服務的同時，也有權拒絕奧客的不合理要求；而客人在享受自由選擇權的同時，也應該尊重商家的規則，才能共同營造一個良好的消費環境。
（三）店家應事先告知規定以避免紛爭
（三）店家應事先告知規定以避免紛爭
為了減少與奧客發生衝突的機會，店家應該在顧客進店或消費前，先清楚告知相關規定。這些規定可能包括每人最低消費、禁止攜帶寵物、限制用餐時間、禁止大�聲喧嘩等。透過事先告知，可以讓顧客了解並遵守店內規範，降低發生奧客行為的可能性。
若顧客在了解規定後仍然選擇進店消費，就可以視為同意遵守店家的規定。這樣一來，如果顧客違反規定，店家也有理由要求其離開或拒絕提供服務。相對地，如果店家事先未充分告知規定，卻單方面拒絕提供服務，可能會引發更多爭議。
以下是一些店家常見的規定及告知方式：
|規定內容
|告知方式
|禁止攜帶寵物
|店門口張貼告示、菜單備註
|用餐時間限制
|菜單備註、服務人員口頭告知
|禁止大聲喧嘩
|店內張貼告示、服務人員口頭提醒
|低消限制
|店門口告示、菜單備註、服務人員帶位時告知
透過多元的告知方式，如張貼告示、菜單備註、服務人員口頭說明等，可以確保顧客充分了解店家的規定，有助於預防客人不理性的行為，也能在發生爭議時，作為店家捍衛自身權益的依據。畢竟，經營店面本就不易，面對奧客的挑戰更需要智慧因應。事先告知規定，就是化解衝突的第一步。
奧客的行為對應的相關法律責任
除了不當的言語跟態度，有些奧客的行為甚至可能觸犯法律。身為店家或服務人員，了解奧客可能面臨的法律責任，有助於保護自己的權益。
根據刑法規定，若奧客以加害生命、身體等方式恐嚇他人，危害他人安全，可能構成恐嚇罪。一旦被起訴，可處2年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。而在公共場所說粗話，出言侮辱他人，則可能觸犯公然侮辱罪。輕則得處九千元以下罰金，情節嚴重的話，還可能�處以拘役。
另外，若奧客故意妨礙店員的正常營業，例如擋住收銀台不讓其他客人結帳，則可能構成強制罪。一經定罪，最高可處3年以下有期徒刑。而若奧客對店員或其他客人實施暴力，則視情節可能涉及傷害或重傷害罪。
- 恐嚇罪：危害他人安全，最高可處2年以下有期徒刑
- 公然侮辱罪：出言侮辱他人，可處拘役
- 強制罪：妨礙他人行使權力或行無義務之事，最高可處3年以下有期徒刑
- 傷害罪：故意傷害他人身體，最高可處5年以下有期徒刑
面對奧客的不當行為，店家和服務人員應當冷靜以對，必要時尋求警方協助，以法律途徑捍衛自身權益。同時，加強自身教育訓練，提升應對不講理客人的能力，避免衝突升溫，也是十分重要的。
奧客事件實際案例
1.客人弄丟項鍊卻辱罵無辜店員
2020年，台北市一名湯姓婦人在店內不慎弄丟了自己的項鍊，事後卻回到店裡辱罵完全無辜的櫃檯服務人員。湯姓婦人不僅出言不遜，還刻意阻擋店員的工作，嚴重影響店內的正常營業。面對這樣的奧客行為，店員雖然感到委屈和無奈，卻也只能默默忍受。
2.店員媽媽po文抱不平反被告誣告誹謗
在湯姓婦人的事件中，店員的母親看不過女兒受到如此不公平的對待，於是將整個事件的經過和現場影片PO上網，希望為女兒討回公道。沒想到湯姓婦人不僅不知悔改，反而不滿店員母親的行為，竟然還提告店員母親誣告和誹�謗。
3.店員為捍衛自身權益獲不起訴
在湯姓婦人事件中，櫃姐母女針對奧客的行為提出自己的看法，雖然遭到對方提告，但檢方認為她們的言論受到憲法保障，並不構成誣告或誹謗等罪名，因此做出不起訴處分。
這個案例顯示，店員在面對奧客問題時，也有權利為自己辯護，只要言論不涉及違法，就不用擔心。
奧客法律問題結語
服務業常常面臨奧客行為的挑戰，像是無理取鬧、刁難店員等。面對這些情況，店家應該事先明確告知規定，避免不必要的紛爭。若客人已構成違法行為，如恐嚇、公然侮辱等，店家可以考慮提告，捍衛自身權益。
總之，服務業者應學習用法律保護自己，遇到奧客行為切勿忍氣吞聲，才能維護良好的消費環境，並維護自身權益。
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