離婚協議書別隨便簽！效力等同合約！先看律師免費教學範本

離婚協議書是什麼？離婚協議書可以用現成的範本嗎？
（一）什麼是離婚協議書？
（一）什麼是離婚協議書？
離婚協議書又稱作「兩願離婚協議書」，是辦理協議離婚時的重要契約。當夫妻雙方都有共識要協議離婚，就可以私底下約定離婚事項並撰寫成離婚協議書。
接下來就能帶著完整離婚�協議書至戶政機關辦理（戶政事務所）離婚登記，登記當天就會是離婚生效日，是離婚方式中最有效率的一種。
（二）下載免費離婚協議書範本印出來簽名有法律效力嗎？
（二）下載免費離婚協議書範本印出來簽名有法律效力嗎？
許多人在撰寫離婚協議書前，會上網搜尋「離婚協議書範例」、「兩願離婚協議書範本」，雖然在網路上可以找到很多免費範本，對需要的民眾而言十分方便，但可能會找到多年前的檔案，太舊的離婚協議書可能會引用尚未更新的法律，未來也有可能產生其他爭議或問題。建議可以找信任的來源或專業律師提供的離婚協議書範本，會更有保障！
離婚協議書內容要寫什麼項目？可以自己寫嗎？
那麼離婚協議書可以自己寫嗎？答案是可以的！但離婚協議書包含的內容和需要考量的細節很多，以下就列出離婚協議書必須提到的5大部分，讓你快速了解離婚協議書怎麼寫。
（一）雙方基本資料和離婚原因
（一）雙方基本資料和離婚原因
首先律師建議在最上方註明「離婚協議書」的字樣，讓人可以知道這份契約的用途。接著要填寫當事人的基本資料，包含姓名、身分證字號、出生年月日、居住地址等。
別忘了簡單敘述雙方決定離�婚的原因，重點是要提到雙方都有離婚意願，例如「因雙方意見不合，同意離婚」就可以了。
（二）監護權（親權）
（二）監護權（親權）
討論離婚時，許多人會最關心的就是未成年子女的監護權，擁有監護權即代表是法律上的代理人，會負責行使未成年子女的權利與義務，例如子女的財產管理等重大事項。一般而言可以約定為「雙方共同監護」或「一方單獨監護」，不論選擇共同監護還是單獨監護，主要照顧者通常為與子女居住者。
離婚協議書監護權撰寫方式：
未成年子女◯◯◯之權利義務由◯◯◯單獨行使及負擔。
未成年子女◯◯◯之權利義務由雙方共同行使及負擔。雙方約定該子女之主要照顧者為◯◯◯。
（三）探視權
（三）探視權
決定好監護權如何分配後，雖然小孩只會和其中1方居住，但由於民法1055條對非監護方的保障，雙方可以約定另1方探視小孩的時間。律師建議撰寫內容時越詳細越好，包含見面地點、時間多久、探視頻率、是否過夜、接送方式等。同時也要考量特殊節日或活動，例如過年期間、寒暑假、父親節、母親節、春假、生日、學校活動等，避免未來發生更多爭議。
💡探視權三不原則
- 不寫「隨時」
探視時間不要寫「隨時可以探視」，萬一對方想半夜探視或臨時帶子女出國，沒有明確限制會無從規範。
- 不寫「隨地」
建議填寫詳細、明確的地點，如果雙方不想在探視時間見到對方，也可以向社福機構申請一個安全的地點，例如兒童福利聯盟等。
- 不寫「都可以」
建議任何與探視相關的細節都要明確列出，如果寫都可以很容易造成爭議和麻煩，對子女和父母都不是好事。
離婚協議書探視權撰寫方式：
◯◯◯得於每月第◯週、第◯週週◯上午◯◯時，至◯◯◯住處攜回會面、交往，並於週◯下午◯時前送回原處。
（四）扶養費
（四）扶養費
根據民法第1116條之2：「父母對於未成年子女之扶養義務，不因結婚經撤銷或離婚而受影響。」意即就算離婚了，也不會抹滅彼此是父母的事實。因此與未成年子女同住的一方，可以向未同住方請求分擔每月扶養費。
現行法院實務多參考行政院主計處公布的每年度縣市平均每人月消費支出為基準，原則為雙方平均分擔，但如果雙方有自己的約定且達成共識，也可以自行調整分擔比例。
此外，離婚協議書中也要明訂付款的時間和方式，建議約定以匯款作為支付方式，若未來沒有支付要舉證也更方便。如果擔心對方拖欠費用不給予，可以註明加速條款：「若一期未付，其後之期間視為全部到期」，也就是說對方如果有一期沒有付，就可以要求對方一次付清直到子女成年前所需的所有金額。
離婚協議書扶養費撰寫方式：
◯◯◯應自離婚日起至未成年子女小◯◯◯成年日止，按月於每月◯日前給付◯◯◯關於未成年子女◯◯◯扶養費新臺幣◯◯,◯◯◯元；扶養費用應匯至以下銀行帳戶，若一期未付，其後之期間視為全部到期。
（五）財產分配
（五）財產分配
如果夫妻沒有在辦理結婚登記時另外約定，夫妻婚後一律適用法定財產制。無論是雙方約定名下財產各自歸屬或是要另外分配，在離婚協議書中要記得註明「雙方同意互相拋棄剩餘財產分配請求權」，以避免一方反悔，導致未來產生爭執。由於離婚協議書財產分配的處理過程很複雜，如果無法取得共識，建議可以找專業律師協助會是比較理想的做法！
除了上面提到的5大部分，如果雙方還有向彼此借款、外遇賠償、保險契約或贍養費等問題，也都可以寫進離婚協議書裡。要是不希望雙方離婚條件被他方公開，也可約定對離婚條件須保密，不得對第3人透露，還可以加註違約金條款，當一方違反約定向第3人揭露時，違反約定者就必須付違約金。
撰寫與履行離婚協議書的重要注意事項！
離婚協議書要寫幾份？離婚協議書證人要蓋章嗎？對方不履行離婚協議書怎麼辦？關於離婚協議書的疑難雜症，律師幫你整理出幾個常見問題為你解答！
（一）離婚協議書要準備幾份？
（一）離婚協議書要準備幾份？
離婚協議書通常最少需要「一式三份」，包含當事人雙方各有一份，去戶政事務所辦理登記時，也需要提供給戶政事務所留存一份。如果想給更多人備份留存也是可以的！
（二）離婚協議書要蓋章嗎？
（二）離婚協議書要蓋章嗎？
離婚協議書上面必須包含夫妻雙方和離婚證人（有關擔任離婚證人的條件，下方會詳細說明）的簽名，離婚協議書效力才會生效。可以只簽名，也可以簽名加蓋章，但不要只蓋章不簽名。
（三）不履行離婚協議書的內容會怎樣？
（三）不履行離婚協議書的內容會怎樣？
在離婚之後，很多人可能會遇到對方拖欠扶養費、不配合探視時間等問題，如果遇到這類不履行離婚協議書的問題該怎麼辦呢？一般而言會以訴訟的方式讓法院先審理，再作出判決；如果是已公證的離婚協議書（有關離婚協議書公證的介紹，下方會詳細說明），則可以直接向法院聲請執行。
離婚協議書證人需要幾位？離婚證人需要到場嗎？需要公證嗎？
撰寫完離婚協議書之後，就需要找離婚證人簽名作證。離婚協議書證人需要找幾個人？離婚沒有證人怎麼辦？離婚證人需要一起到戶政事務所嗎？我需要離婚協議書公證嗎？以上的問題，都將在本段落為你一一解惑！
（一）離婚需要證人嗎？離婚證人有條件嗎？
（一）離婚需要證人嗎？離婚證人有條件嗎？
為了要確認夫妻的離婚真意和了解雙方的離婚意願，法律規定必須要找兩位離婚證人簽名，離婚證人資格如下：
- 必須年滿18歲以上（自2023年1月1日起，成年年齡已下修至18歲），在法律上認定是「完全行為能力人」
- 必須「親自見證」或「聽聞後確認」離婚夫妻的意圖與意願
- 建議四人同時在場，當場簽署離婚協議書，也可以錄音、錄影存證
- 離婚見證人不一定要雙方各找一位，若有需求也可以找律師事務所的離婚證人服務
💡許多人會有疑問，離婚證人可以請戶政人員嗎？離婚證人可以是家人嗎？子女可以當離婚證人嗎？答案都是可以的！只要符合上述資格的第1條年滿18歲以上，且是完全行為能力人就可以！
（二）離婚證人登記時要到場嗎？
（二）離婚證人登記時要到場嗎？
至於離婚證人需要和夫妻一同到戶政事務所辦理離婚登記嗎？答案是不需要！簽完名後，只要夫妻雙方帶著離婚協議書和相關證件就可以辦理了。
（三）離婚協議書需要公證嗎？
（三）離婚協議書需要公證嗎？
「公證」的意思就是由法院或民間公證人對私人文件、契約進行認證，有沒有公證最大的差別在於，公證後在訴訟上的文書效力比較強；如果有強制執行條款的話，可以不用透過訴訟，直接聲請強制執行。
但就算沒有經過公證，只要符合法律規定，離婚協議書就是有效的。
離婚協議書哪裡買？哪裡可以索取免費離婚協議書？
如果你有立即拿到離婚協議書的需求，想知道離婚協議書哪裡拿，可以參考以下這些地方購買或索取，但因為制式的離婚協議書的格式較單一、可以寫的項目也不多，不一定可以符合每個人的需求。
另外許多人在詢問時會使用「離婚證書哪裡買」的用詞，但要跟大家說明「離婚證書」是指證明夫妻雙方已解除關係的文件，是辦理登記後才會拿到的證明文件，和「離婚協議書」是不同的東西！
（一）哪裡可以買到離婚協議書？
（一）哪裡可以買到離婚協議書？
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便利商店有賣離婚協議書嗎？
部分便利商店有販售離婚協議書，建議可以事先打電話或是到場詢問門市人員。
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離婚協議書文具店有販售嗎？書局有賣離婚協議書嗎？
文具店和書局通常都有販售離婚協議書，價格大約在30元-40元左右。
（二）戶政事務所有現成的離婚協議書嗎？
（二）戶政事務所有現成的離婚協議書嗎？
部分戶政事務所也有提供免費的離婚協議書索取服務，建議可以事先打電話或��是到場詢問。
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