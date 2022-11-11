離婚協議書別隨便簽！效力等同合約！先看律師免費教學範本

（四）扶養費

（四）扶養費

根據民法第1116條之2：「父母對於未成年子女之扶養義務，不因結婚經撤銷或離婚而受影響。」意即就算離婚了，也不會抹滅彼此是父母的事實。因此與未成年子女同住的一方，可以向未同住方請求分擔每月扶養費。

現行法院實務多參考行政院主計處公布的每年度縣市平均每人月消費支出為基準，原則為雙方平均分擔，但如果雙方有自己的約定且達成共識，也可以自行調整分擔比例。

此外，離婚協議書中也要明訂付款的時間和方式，建議約定以匯款作為支付方式，若未來沒有支付要舉證也更方便。如果擔心對方拖欠費用不給予，可以註明加速條款：「若一期未付，其後之期間視為全部到期」，也就是說對方如果有一期沒有付，就可以要求對方一次付清直到子女成年前所需的所有金額。

離婚協議書扶養費撰寫方式：