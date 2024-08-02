外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

（三）自行蒐證常見的違法行為

（三）自行蒐證常見的違法行為

許多夫妻在面臨外遇問題時，為了獲得確鑿的證據，可能會採取一些自行蒐證的手段。然而，這些手段中有些可能已經觸犯了法律，導致當事人陷入法律糾紛。以下是一些常見的違法蒐證手段：

1.在車輛上安裝GPS追蹤器

有些人會在配偶的車輛上安裝GPS追蹤器，以便隨時掌握其行蹤。然而，未經車主同意私自安裝GPS追蹤器，可能構成刑法第315條之1的妨害秘密罪，最高可處3年有期徒刑。

2.在臥室內裝設密錄器

為了獲取配偶與他人私下對話的證據，有些人會在臥室內裝設密錄器。這種行為同樣觸犯了刑法第315條之1的竊錄他人非公開活動罪，即使是夫妻，也不能以懷疑外遇為由，侵犯對方的隱私。

3.翻拍配偶手機的聊天紀錄

當事人自行翻拍配偶與他人的手機聊天紀錄，也可能構成刑法第315條之1竊錄他人非公開談話罪。法院認為即使是夫妻，也不能��擅自翻拍對方的私人訊息內容。

4.啟動配偶手機的錄音程式

若趁配偶不備時啟動其手機內的錄音程式，錄下配偶與他人的談話，也可能觸犯通訊保障及監察法的違法監察罪，最高可處5年有期徒刑。