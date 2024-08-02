外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

外遇蒐證可以自己做嗎？有哪些行為可能會違法？
許多人在面對另一半可能外遇時，會想要自行蒐集證據，以確認自己的懷疑。然而，自行蒐證的過程中，卻可能在不知不覺間觸犯法律，導致嚴重的後果。在決定自行蒐證前，務必要了解其中的風險，避免因違法蒐證而陷入法律糾紛。
（一）違反刑法第315條之1無故竊錄他人非公開活動罪
（一）違反刑法第315條之1無故竊錄他人非公開活動罪
依據刑法第315條之1，無故對他人非公開之活動進行錄音、錄影，最高可處3年有期徒刑。例如在對方車上裝設GPS追蹤器，或在臥室裝設密錄器錄影另一半的私密行為，都有可能觸犯本罪。
法院認為，這些行為已侵害了他人對於行蹤隱私的合理期待，構成無故竊錄非公開活動的犯罪行為。
1.刑法第315-1、315-2規定的竊錄「他人」對話要件
|內容
|行為
|A
|B
|C
|D
|AB間的對話
|竊錄
|Ｘ，因為是自己的對話
|Ｘ，因為是自己的對話
|Ｏ，因為是他人的對話
|Ｏ，因為是他人的對話
|散佈竊錄內容
|BC間的對話
|竊錄
|Ｏ，因為是他人的對話
|Ｘ，因為是自己的對話
|散佈竊錄內容
- 就算不屬於「他人」對話的要件，還要另外去判斷是否有正當理由唷（「無故」的犯罪要件）！
- 通訊保障及監察法第24條、第25條的「他人」要件，基本上也是相同解釋，可參考：臺灣彰化地方檢察署檢察官111年度偵字第10958號起訴書。
2.外遇蒐證說明影片
（二）觸犯個人資料保護法第41條非公務機關非法蒐集個人資料罪
（二）觸犯個人資料保護法第41條非公務機關非法蒐集個人資料罪
除了刑法規定外，自行蒐證外遇證據也可能違反個人資料保護法。依據個資法第41條，非公務機關非法蒐集他人個人資料，最高可處5年有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。在他人車上裝設GPS追蹤器，即已構成非法蒐集個資的行為。
此外，若未經當事人同意，擅自翻拍配偶手機內的聊天紀錄，也可能觸犯本罪。
|違法蒐證行為
|可�能觸犯法條
|最高刑責
|在配偶車上裝設GPS追蹤器
|刑法第315條之1
個資法第41條
|3年有期徒刑
5年有期徒刑併科100萬元罰金
|在臥室裝設密錄器錄他人性行為
|刑法第315條之1
|3年有期徒刑
|未經同意翻拍配偶手機聊天紀錄
|個資法第41條
|5年有期徒刑併科100萬元罰金
面對配偶可能外遇的情況，自行蒐證固然能快速取得證據，但違法蒐證所帶來的風險卻不容小覷。不僅可能面臨刑責，違法取得的證據也有可能不具證據能力，難以在法院發揮作用。
委託徵信社進行外遇蒐證的優缺點
面對外遇問題，許多人選擇委託專業徵信社進行蒐證，以獲取合法有效的證據。然而，這個選擇也有其優點和缺點，值得仔細權衡。
（一）專業蒐證降低觸法風險
（一）專業蒐證降低觸法風險
相較於自行蒐證，委託合法徵信社的最大優勢在於降低觸犯法律的風險。專業徵信社熟悉相關法規，能夠以合法的方式進行外遇蒐證，避免自己因不當手段而觸犯刑法。
（二）徵信社蒐證成本較高
（二）徵信社蒐證成本較高
尋求徵信社協助的主要缺點是費用較高。一般而言，徵信社的收費標準從數萬到數十萬不等，視案件複雜度而定。對於經濟狀況不佳的當事人來說，這可能是一筆沉重的負擔。不過�，與因觸法而面臨的法律責任和可能的賠償相比，委託徵信社仍是一個值得考慮的選擇。
|徵信社抓姦費用
|價格範圍
|基本蒐證費用
|3萬至5萬元
|加班費（夜間/假日）
|每小時1,000至2,000元
|交通費
|依實際情況計算
|報告撰寫費
|5,000至10,000元
怎麼判斷外遇蒐證有沒有違法？
在面對另一半可能外遇的情況下，許多人會想要蒐集證據，但並非所有的蒐證手段都是合法的。判斷外遇蒐證行為是否觸犯法律，主要取決於兩個關鍵因素：對方是否對該證據內容有合理的隱私期待，以及蒐證的手段是否過當。
（一）有無合理隱私期待
（一）有無合理隱私期待
所謂「合理隱私期待」，是指一個人主觀上認為某些內容不應被他人知悉，且客觀上其發生的空間或使用的設備也足以確保隱密性，同時一般人普遍認同這種隱私期待是合理的。
例如：
- 在私人住宅內的對話
- 手機或電腦中的私人訊息
- 私人日記或信件的內容
如果對方對某些內容有合理的隱私期待，未經同意就進行竊錄、竊聽或查看，可能會構成妨害秘密罪。
（二）蒐證手段是否過當
（二）蒐證手段是否過當
即使對方沒有合理隱私期待，但如果蒐證的手段過於強烈或不當，也可能有觸法疑慮，例如：
|蒐證手段
|可能觸犯的法律
|使用強暴、脅迫等不法手段
|刑法第304條強制罪
|違法侵入住宅、車輛等私人空間
|刑法第306條侵入住居罪
|利用他人的電腦或手機獲取資訊
|刑法第359條無故取得他人秘密罪
|非法監聽他人的通訊內容
|通訊保障及監察法第24條
（三）自行蒐證常見的違法行為
（三）自行蒐證常見的違法行為
許多夫妻在面臨外遇問題時，為了獲得確鑿的證據，可能會採取一些自行蒐證的手段。然而，這些手段中有些可能已經觸犯了法律，導致當事人陷入法律糾紛。以下是一些常見的違法蒐證手段：
1.在車輛上安裝GPS追蹤器
有些人會在配偶的車輛上安裝GPS追蹤器，以便隨時掌握其行蹤。然而，未經車主同意私自安裝GPS追蹤器，可能構成刑法第315條之1的妨害秘密罪，最高可處3年有期徒刑。
2.在臥室內裝設密錄器
為了獲取配偶與他人私下對話的證據，有些人會在臥室內裝設密錄器。這種行為同樣觸犯了刑法第315條之1的竊錄他人非公開活動罪，即使是夫妻，也不能以懷疑外遇為由，侵犯對方的隱私。
3.翻拍配偶手機的聊天紀錄
當事人自行翻拍配偶與他人的手機聊天紀錄，也可能構成刑法第315條之1竊錄他人非公開談話罪。法院認為即使是夫妻，也不能��擅自翻拍對方的私人訊息內容。
4.啟動配偶手機的錄音程式
若趁配偶不備時啟動其手機內的錄音程式，錄下配偶與他人的談話，也可能觸犯通訊保障及監察法的違法監察罪，最高可處5年有期徒刑。
（四）合法外遇蒐證的方式
（四）合法外遇蒐證的方式
在進行外遇蒐證時，最重要的是避免侵犯他人的隱私權，以及觸犯相關法律。合法蒐證的關鍵在於蒐集證據的手段與場合。例如，在公共場所拍攝或錄音配偶與他人的互動，通常不會構成違法，因為在公共場合下，個人的隱私期待相對較低。然而，即使是在公共場所，過於頻繁或密集的跟蹤、監視行為，也可能引發爭議。
以下是一些合法蒐集外遇證據的方式：
- 在公共場所拍照或錄影，捕捉配偶與他人的親密互動
- 保留配偶在社交媒體上的可疑言行截圖
- 記錄配偶可疑的行蹤，如頻繁出入特定場所或與特定人士會面
- 留意配偶的信用卡消費紀錄，注意是否有異常的消費行為
然而，在蒐證過程中，切記要以理性、溫和的方式進行，避免使用暴力、脅迫或其他不法手段。此外，蒐集到的證據也應謹慎保管，不可任意散布或公開，以免觸法。
|合法蒐證方式
|注意事項
|在公共場所拍照、錄影
|避免過於頻繁或密集的跟蹤、監視
|保留社交媒體上的可疑言行截圖
|不得擅自登入他人帳號或盜取私人訊息
|記錄可疑的行蹤
|避免侵犯他人自由或隱私
|留意信用卡消費紀錄
|不得冒用他人信用卡或盜刷
外遇蒐證取得的證據有法律效力嗎？
在法院訴訟中，外遇證據的證據能力與證據力備受關注。並非所有透過蒐證取得的外遇證據都能被法院採信，其合法性與關聯性是關鍵因素。
（一）證據能力與證據力的區別
（一）證據能力與證據力的區別
證據能力指的是證據是否具有適格性，能否在法庭上被接受和使用。如果證據欠缺證據能力，就應當排除在法庭之外。相反，若證據具備證據能力，就可以在法庭上作為證據使用。
證據力則指證據對待證事實的證明程度，證據力愈強，愈能作出肯定的判斷。例如，警方調取的超商監視器錄影檔案，若調取過程合法且錄影檔案未被變造，這個物證就具有證據能力，錄影內容是否能充分證明嫌疑人有竊盜行為，則涉及證據力的評估。
（二）證據的取得方式是否合法
（二）證據的取得方式是否合法
外遇證據的取得方式必須符合法律規定，才具有證據能力。如果證據是以違反刑事法律的手段蒐集而來，例如非法竊聽、侵入住宅或違反通訊保護法等，原則上不具證據能力，法院不會採信。
然而，在民事外遇訴訟中，法院基於維護婚姻、家庭權益之必要，有時會例外容許以違反規定但情節輕微的方式取得的證據。
（三）證據與案件事實的關聯性
（三）證據與案件事實的關聯性
除了取得方式的合法性，外遇證據還必須與待證事實有足夠的關聯性，才能具有證據力。舉例來說，若證據只能證明配偶與異性有一般社交往來，但無法直接證明有外遇行為，則該證據的證明力恐怕有限。法院通常會綜合各項外遇證據，包括照片、影片、通聯紀錄等，並斟酌證據的可信度、一致性及其與待證事實的關聯程度，來判斷是否構成通姦的事實。
|證據種類
|合法取得方式
|證明外遇事實的關聯性
|照片、影片
|在公共場合拍攝，未侵犯隱私
|清楚呈現親密互動、出入飯店或住處等
|對話截圖
|配偶原本就有把手機密碼給自己
|逾越一般朋友間正常的對話內容
|第三人證詞
|合法傳喚證人，證言須具體且可信
|目擊配偶與第三人的親密互動或不當行為
總而言之，外遇證據要在法院發揮證據力，必須具備合法性與關聯性這兩大要件。當事人宜慎選蒐證方式，並尋求律師協助，以提高證據證明外遇事實的效力，維護自身權益。