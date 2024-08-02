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外遇蒐證可以自己來嗎？

外遇蒐證該自己來還是找徵信社？離婚律師：小心觸犯刑法！

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2024-08-02更新 2026-09-30
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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當懷疑另一半外遇，很多人會想要自行蒐集外遇證據，例如在對方房間裝設監視器、放置錄音筆，或是偷偷翻拍手機的聊天紀錄。然而你是否想過這些行為可能觸犯會刑法？委託徵信社進行外遇蒐證能降低法律風險嗎？本文將深入分析外遇蒐證的法律界線，提醒您在捍衛自身權益的同時，也要謹慎避免觸法。

外遇蒐證可以自己做嗎？有哪些行為可能會違法？

許多人在面對另一半可能外遇時，會想要自行蒐集證據，以確認自己的懷疑。然而，自行蒐證的過程中，卻可能在不知不覺間觸犯法律，導致嚴重的後果。在決定自行蒐證前，務必要了解其中的風險，避免因違法蒐證而陷入法律糾紛。

（一）違反刑法第315條之1無故竊錄他人非公開活動罪

依據刑法第315條之1，無故對他人非公開之活動進行錄音、錄影，最高可處3年有期徒刑。例如在對方車上裝設GPS追蹤器，或在臥室裝設密錄器錄影另一半的私密行為，都有可能觸犯本罪。

法院認為，這些行為已侵害了他人對於行蹤隱私的合理期待，構成無故竊錄非公開活動的犯罪行為。

1.刑法第315-1、315-2規定的竊錄「他人」對話要件

內容行為ABCD
AB間的對話竊錄Ｘ，因為是自己的對話Ｘ，因為是自己的對話
Ｏ，因為是他人的對話Ｏ，因為是他人的對話
散佈竊錄內容
BC間的對話竊錄Ｏ，因為是他人的對話Ｘ，因為是自己的對話
散佈竊錄內容
  • 就算不屬於「他人」對話的要件，還要另外去判斷是否有正當理由唷（「無故」的犯罪要件）！
  • 通訊保障及監察法第24條、第25條的「他人」要件，基本上也是相同解釋，可參考：臺灣彰化地方檢察署檢察官111年度偵字第10958號起訴書。

2.外遇蒐證說明影片

（二）觸犯個人資料保護法第41條非公務機關非法蒐集個人資料罪

除了刑法規定外，自行蒐證外遇證據也可能違反個人資料保護法。依據個資法第41條，非公務機關非法蒐集他人個人資料，最高可處5年有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。在他人車上裝設GPS追蹤器，即已構成非法蒐集個資的行為。

此外，若未經當事人同意，擅自翻拍配偶手機內的聊天紀錄，也可能觸犯本罪。

違法蒐證行為可能觸犯法條最高刑責
在配偶車上裝設GPS追蹤器刑法第315條之1
個資法第41條		3年有期徒刑
5年有期徒刑併科100萬元罰金
在臥室裝設密錄器錄他人性行為刑法第315條之13年有期徒刑
未經同意翻拍配偶手機聊天紀錄個資法第41條5年有期徒刑併科100萬元罰金

面對配偶可能外遇的情況，自行蒐證固然能快速取得證據，但違法蒐證所帶來的風險卻不容小覷。不僅可能面臨刑責，違法取得的證據也有可能不具證據能力，難以在法院發揮作用。

委託徵信社進行外遇蒐證的優缺點

面對外遇問題，許多人選擇委託專業徵信社進行蒐證，以獲取合法有效的證據。然而，這個選擇也有其優點和缺點，值得仔細權衡。

（一）專業蒐證降低觸法風險

相較於自行蒐證，委託合法徵信社的最大優勢在於降低觸犯法律的風險。專業徵信社熟悉相關法規，能夠以合法的方式進行外遇蒐證，避免自己因不當手段而觸犯刑法。

（二）徵信社蒐證成本較高

尋求徵信社協助的主要缺點是費用較高。一般而言，徵信社的收費標準從數萬到數十萬不等，視案件複雜度而定。對於經濟狀況不佳的當事人來說，這可能是一筆沉重的負擔。不過，與因觸法而面臨的法律責任和可能的賠償相比，委託徵信社仍是一個值得考慮的選擇。

徵信社抓姦費用價格範圍
基本蒐證費用3萬至5萬元
加班費（夜間/假日）每小時1,000至2,000元
交通費依實際情況計算
報告撰寫費5,000至10,000元

怎麼判斷外遇蒐證有沒有違法？

怎麼判斷外遇蒐證有沒有違法？

在面對另一半可能外遇的情況下，許多人會想要蒐集證據，但並非所有的蒐證手段都是合法的。判斷外遇蒐證行為是否觸犯法律，主要取決於兩個關鍵因素：對方是否對該證據內容有合理的隱私期待，以及蒐證的手段是否過當。

（一）有無合理隱私期待

所謂「合理隱私期待」，是指一個人主觀上認為某些內容不應被他人知悉，且客觀上其發生的空間或使用的設備也足以確保隱密性，同時一般人普遍認同這種隱私期待是合理的。

例如：

  • 在私人住宅內的對話
  • 手機或電腦中的私人訊息
  • 私人日記或信件的內容

如果對方對某些內容有合理的隱私期待，未經同意就進行竊錄、竊聽或查看，可能會構成妨害秘密罪。

（二）蒐證手段是否過當

即使對方沒有合理隱私期待，但如果蒐證的手段過於強烈或不當，也可能有觸法疑慮，例如：

蒐證手段可能觸犯的法律
使用強暴、脅迫等不法手段刑法第304條強制罪
違法侵入住宅、車輛等私人空間刑法第306條侵入住居罪
利用他人的電腦或手機獲取資訊刑法第359條無故取得他人秘密罪
非法監聽他人的通訊內容通訊保障及監察法第24條

（三）自行蒐證常見的違法行為

許多夫妻在面臨外遇問題時，為了獲得確鑿的證據，可能會採取一些自行蒐證的手段。然而，這些手段中有些可能已經觸犯了法律，導致當事人陷入法律糾紛。以下是一些常見的違法蒐證手段：

1.在車輛上安裝GPS追蹤器

有些人會在配偶的車輛上安裝GPS追蹤器，以便隨時掌握其行蹤。然而，未經車主同意私自安裝GPS追蹤器，可能構成刑法第315條之1的妨害秘密罪，最高可處3年有期徒刑。

2.在臥室內裝設密錄器

為了獲取配偶與他人私下對話的證據，有些人會在臥室內裝設密錄器。這種行為同樣觸犯了刑法第315條之1的竊錄他人非公開活動罪，即使是夫妻，也不能以懷疑外遇為由，侵犯對方的隱私。

3.翻拍配偶手機的聊天紀錄

當事人自行翻拍配偶與他人的手機聊天紀錄，也可能構成刑法第315條之1竊錄他人非公開談話罪。法院認為即使是夫妻，也不能擅自翻拍對方的私人訊息內容。

4.啟動配偶手機的錄音程式

若趁配偶不備時啟動其手機內的錄音程式，錄下配偶與他人的談話，也可能觸犯通訊保障及監察法的違法監察罪，最高可處5年有期徒刑。

（四）合法外遇蒐證的方式

在進行外遇蒐證時，最重要的是避免侵犯他人的隱私權，以及觸犯相關法律。合法蒐證的關鍵在於蒐集證據的手段與場合。例如，在公共場所拍攝或錄音配偶與他人的互動，通常不會構成違法，因為在公共場合下，個人的隱私期待相對較低。然而，即使是在公共場所，過於頻繁或密集的跟蹤、監視行為，也可能引發爭議。

以下是一些合法蒐集外遇證據的方式：

  • 在公共場所拍照或錄影，捕捉配偶與他人的親密互動
  • 保留配偶在社交媒體上的可疑言行截圖
  • 記錄配偶可疑的行蹤，如頻繁出入特定場所或與特定人士會面
  • 留意配偶的信用卡消費紀錄，注意是否有異常的消費行為

然而，在蒐證過程中，切記要以理性、溫和的方式進行，避免使用暴力、脅迫或其他不法手段。此外，蒐集到的證據也應謹慎保管，不可任意散布或公開，以免觸法。

合法蒐證方式注意事項
在公共場所拍照、錄影避免過於頻繁或密集的跟蹤、監視
保留社交媒體上的可疑言行截圖不得擅自登入他人帳號或盜取私人訊息
記錄可疑的行蹤避免侵犯他人自由或隱私
留意信用卡消費紀錄不得冒用他人信用卡或盜刷

外遇蒐證取得的證據有法律效力嗎？

在法院訴訟中，外遇證據的證據能力與證據力備受關注。並非所有透過蒐證取得的外遇證據都能被法院採信，其合法性與關聯性是關鍵因素。

（一）證據能力與證據力的區別

證據能力指的是證據是否具有適格性，能否在法庭上被接受和使用。如果證據欠缺證據能力，就應當排除在法庭之外。相反，若證據具備證據能力，就可以在法庭上作為證據使用。

證據力則指證據對待證事實的證明程度，證據力愈強，愈能作出肯定的判斷。例如，警方調取的超商監視器錄影檔案，若調取過程合法且錄影檔案未被變造，這個物證就具有證據能力，錄影內容是否能充分證明嫌疑人有竊盜行為，則涉及證據力的評估。

（二）證據的取得方式是否合法

外遇證據的取得方式必須符合法律規定，才具有證據能力。如果證據是以違反刑事法律的手段蒐集而來，例如非法竊聽、侵入住宅或違反通訊保護法等，原則上不具證據能力，法院不會採信。

然而，在民事外遇訴訟中，法院基於維護婚姻、家庭權益之必要，有時會例外容許以違反規定但情節輕微的方式取得的證據。

（三）證據與案件事實的關聯性

除了取得方式的合法性，外遇證據還必須與待證事實有足夠的關聯性，才能具有證據力。舉例來說，若證據只能證明配偶與異性有一般社交往來，但無法直接證明有外遇行為，則該證據的證明力恐怕有限。法院通常會綜合各項外遇證據，包括照片、影片、通聯紀錄等，並斟酌證據的可信度、一致性及其與待證事實的關聯程度，來判斷是否構成通姦的事實。

證據種類合法取得方式證明外遇事實的關聯性
照片、影片在公共場合拍攝，未侵犯隱私清楚呈現親密互動、出入飯店或住處等
對話截圖配偶原本就有把手機密碼給自己逾越一般朋友間正常的對話內容
第三人證詞合法傳喚證人，證言須具體且可信目擊配偶與第三人的親密互動或不當行為

總而言之，外遇證據要在法院發揮證據力，必須具備合法性與關聯性這兩大要件。當事人宜慎選蒐證方式，並尋求律師協助，以提高證據證明外遇事實的效力，維護自身權益。

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