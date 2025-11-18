台北律師推薦最齊全名單！民事和刑事律師一次掌握

台北律師推薦哪些法律事務所？
台北律師事務所選擇眾多，從大型國際所到專精特定領域的事務所都有不同優勢。選擇合適的事務所，不僅要考慮規模和名氣，更要評估該所在您所需領域的專業經驗。以下為您精選四家在台北地區備受推薦的法律事務所，涵蓋不同專業領域，讓您根據實際需求做出最佳選擇。
在了解各事務所特色之前，建議您先釐清自己的法律需求類型。不同事務所擅長的領域差異很大，找對專家才能事半功倍。
（一）喆律法律事務所
喆律法律事務所是一家在刑事辯護、民事訴訟和家事離婚案件領域都有深厚實力的綜合性事務所。
喆律法律事務所的律師團隊經驗豐富，處理案件類型包括：
- 刑事案件辯護與告訴代理
- 民事糾紛與財產債權債務訴訟
- 車禍事故賠償協商與訴訟
- 家庭暴力案件與保護令聲請
- 離婚協議與親權爭議處理
無論您面臨的是家事糾紛還是刑事案件，喆律法律事務所都能提供專業且貼心的服務。他們重視與委託人的溝通，會以淺白的語言解釋法律程序，讓您充分理解案件進展。
1.喆律法律事務所地址
Address：台北市松山區復興北路167號9樓之1。
2.喆律法律事務所電話
Tel：（02）2760-6180
3.喆律法律事務所線上免費法律諮詢
（二）理律法律事務所
理律法律事務所是台灣最具規模和國際聲譽的法律事務所之一。如果您的案件涉及大型商業交易、企業併購或跨國投資，理律會是絕佳選擇。
理律特別擅長處理複雜的商業法律事務。他們的律師團隊不僅熟悉台灣法規，更具備國際視野，能夠協助企業處理跨境法律問題。
理律的專業領域涵蓋智慧財產權、金融監理、證券交易等高度專業的範疇。對於需要高端商業法律服務的企業客戶來說，理律的專業能力值得信賴。
（三）萬國法律事務所
萬國法律事務所同樣是台北頂尖的法律服務機構，在金融法規、證券交易、公司治理等領域擁有卓越表現。這家事務所長期為許多上市櫃公司提供法律顧問服務。
萬國的律師團隊在處理企業法務方面經驗豐富。他們能協助公司建立完善的法律風險管理機制，預防潛在的法律糾紛。
如果您是企業負責人或需要處理公司經營相關的法律問題，萬國法律事務所的專業服務能為您的企業提供堅實的法律保障。
（四）常在國際法律事務所
常在國際法律事務所以國際訴訟仲裁、海商海事法、跨境貿易糾紛為強項。這家事務所特別適合有涉外法律需求的客戶。
在全球化的商業環境中，跨國交易和國際糾紛越來越常見。常在的律師團隊具備處理國際法律事務的專業能力，能夠協助客戶在複雜的跨境法律環境中維護權益。
無論是國際貿易契約審查、跨國訴訟代理，還是國際仲裁程序，常在都能提供專業的法律支援。
台北律師公會有推薦的律師嗎？怎麼選律師？
在委託律師之前，了解正確的選擇方法能幫您省下許多冤枉路。許多民眾遇到法律問題時，常會好奇是否有官方推薦管道。其實選對律師就像找對醫生一樣重要，需要仔細評估多個面向。以下將為您解析如何透過正確途徑找到適合的法律專家。
（一）台北律師公會有推薦的律師名單嗎？
台北律師公會主要負責律師的登記管理和律師倫理規範監督，本身並不直接提供「推薦名單」。不過他們確實維護著完整的律師名冊和資料庫，供民眾查詢使用。
您可以透過台北律師公會的官方網站查詢律師的基本資訊。這些資訊包括執業資格、事務所地址、執業年資等重要資料。這是確認律師合法性的第一步。
此外，法務部的律師查詢系統也提供類似服務。您可以輸入律師姓名或證書字號來查證其執業狀態。這個平台讓您快速確認律師是否具備合法執業資格。
但要注意的是，這些官方系統只能提供基本資料。無法告訴您律師的專業領域、過往案例或客戶評價。這些關鍵資訊需要您自己進一步調查和了解。
（二）怎麼看一個律師厲不厲害？
怎麼選律師是許多人面臨的難題。評估律師能力需要從多個角度切入，而不是單看名氣或收費標準。
專業領域的契合度是首要考量。法律分工非常細緻，一位擅長刑事辯護的律師不見得精通民事契約糾紛。一位專精離婚案件的家事律師也可能不熟悉公司法。因此選律師的第一步是確認對方是否有處理您這類案件的豐富經驗。
溝通能力和服務態度同樣重要。好的律師會用您聽得懂的語言解釋複雜的法律問題和程序，而不是用一堆專業術語讓您更困惑。
在初次諮詢時，請觀察以下幾點：
- 是否認真��聆聽您的陳述，而非急著推銷服務
- 能否快速抓住問題核心，提出清晰的分析
- 提出的策略是否務實可行，而非天花亂墜的保證
- 收費標準是否透明，有無詳細的費用說明
案件經驗也是重要指標。您可以詢問律師過去處理過多少類似案件。甚至可以透過司法院的判決書查詢系統，查看律師實際參與過哪些案件，觀察他們如何進行攻防論述。
（三）台灣律師勝訴率怎麼查？
關於許多人關心的律師勝訴率問題，必須誠實告訴您一個事實。目前台灣並沒有律師勝率評比系統或公開的勝訴紀錄統計。根據法務部的律師查詢平台顯示，上面只有基本資料，完全沒有勝訴紀錄。
更重要的是，律師勝訴率本身就是一個容易誤導的指標。案件的輸贏從來不是絕對的，而是取決於多重因素。許多案件的結果並非單純的全贏或全輸，而是介於中間的部分勝訴，落在「有贏但沒全贏」、「有輸但不算慘輸」的模糊地帶，因此單看勝訴數字也並不能真實反映律師的專業能力。
一位真正優秀的律師，重點不在於打贏多少官司。而在於以下幾個關鍵能力：
- 為客戶爭取最大利益 - 從頭到尾站在當事人角度思考
- 適時建議和解 - 在適當時機建議和解以降低損失
- 誠實告知風險 - 在勝算不高時誠實說明，不給予虛假期待
- 全面評估策略 - 考慮時間成本、金錢成本與預期效益
與其迷信勝訴率數字，不如透過實際方法評估律師。您可以尋找過往客戶的真實評價，或是在初次諮詢時感受律師的專業程度。觀察他們是否能提出務實的訴訟策略，而非只是承諾勝訴。
如果有律師跟你保證勝訴的話，不僅不能相信他，更應該向律師公會申訴，因為依據律師倫理��規範第二十九條，律師就受任事件，不得擔保將獲有利之結果。
記住，怎麼選律師就像選醫生一樣。最適合您的不一定是最有名的，而是真正了解您的需求、值得信賴、能夠有效溝通並全力為您爭取權益的專業人士。把傷害降到最低、利益放到最大，才是律師最重要的價值所在。
選擇事務所時，除了考慮律師費用，更要評估該所是否有處理您這類案件的專業經驗。律師的溝通風格是否讓您感到舒適和信任，也是重要的考量因素。
台北刑事律師推薦名單及費用
刑事案件關係到您的名譽、自由與前途，以下為您介紹台北地區最值得信賴的台北刑事律師名單。這些律師在刑事辯護領域各有專長，能為不同類型的刑事案件提供專業協助。無論您面對的是重大刑案、經濟犯罪還是毒品案件，選對律師就是為自己建立最堅實的法律防線。
從收到警局通知製作筆錄開始，每個環節都可能影響案件結果。偵查階段的每一句話都可能成為日後的呈堂證供，因此及早尋求專業法律協助非常重要。以下推薦的律師都具備豐富實戰經驗，能在關鍵時刻為您爭取最有利的結果。
（一）許致維律師
許致維律師擁有檢察官背景，曾在桃園地方檢察署擔任實任檢察官長達12年。他於民國98年同時通過司法官及律師考試，在司法官訓練所第51期結業後正式成為檢察官。
在擔任檢察官期間，許律師處理超過一萬件刑事案件。他深耕婦幼保護、重大刑案、毒品、金融犯罪、智慧財產權等多個專組，經辦過多起引起社會關注的重大案件。
許律師曾多次指揮調查局和警方破獲重大跨境犯罪案件，並獲得法務部頒發的打詐績效卓著殊榮。這樣的經歷讓他對檢察體系的運作、偵查策略、證據評估有著一般律師難以企及的深刻理解。
現在他擔任喆律法律事務所的資深刑事顧問律師，將檢察官的實戰經驗運用在為被告辯護上。他能夠精準預判檢方的偵查方向和起訴策略，為當事人建立最有效的防禦論述。
許律師特別專精於以下領域：
（二）黃杰律師
黃杰律師民國99年司法官、律師考試及格，司法官學院53期結業後，於臺中地方法院擔任法官，辦理一般刑事、性侵害事件審判業務，在刑事辯護領域有卓越表現，特別擅長處理重大刑事案件。他的辯護風格嚴謹細膩，能從卷證中找出關鍵矛盾點。
黃律師對於複雜的共犯結構分析有獨到見解，經常能為當事人爭取到有利空間。他擅長透過精密的證據分析，找出案件的突破口。
許多當事人推薦黃律師的原因，在於他能將複雜的法律概念轉化為清晰易懂的說明。這讓當事人在面對訴訟時能充分理解自身處境，做出明智決策。
（三）孫少輔律師
孫少輔��律師曾於新北及屏東地院擔任法官，經手包含刑事法、刑事特別法、公務員犯罪、白領犯罪超過兩千件，表現優異獲法官學院選送至美國進修研究，是台北刑事律師中技術性辯護的佼佼者，孫律師經常能在程序面為當事人爭取到意想不到的突破。他善於運用程序性權利保護當事人，確保偵查與審判程序的合法性。
在面對檢方的證據時，孫律師能精準判斷證據能力與證明力的問題。他的專業讓許多看似不利的案件找到轉機，為當事人爭取到有利的審判結果。
（四）劉明潔律師
劉明潔律師，先後在屏東地院、新北地院擔任刑事庭法官、民事庭法官，除了審理一般民刑事案件以外，曾兼任貪瀆專股、軍事專股、智財專股、原住民專庭、強制處分專庭、金融專庭等專業法庭法官，經手超過三千件案件，擁有豐富辦案經驗，並有精準的分析判斷能力。擅長擬定縝密訴訟策略，並以專業可靠的法法學素養陪伴當事人面對訴訟壓力。
（五）方心瑜律師
方心瑜律師曾於臺北、新北和台南地檢署擔任檢察官長達10年，曾經手多起重大刑案包含：國軍貪汙、比特幣吸金、加密貨幣、銀行法、洗錢、證交法特別背信、性侵害、兒少保護等案件。另亦至美國華盛頓大學攻讀智慧財產權碩士學位，累績專利、商標、著作權、營業秘密及相關合約審閱等案件分析與契約審查能力，能結合理論與實務，協助企業進行智慧財產權管理與風險控管。
1.刑事律師費用與法律扶助
台北刑事律師的收費通常按審級計算，每個審級的費用平均在8萬到20萬元之間，實際費用會視案件複雜度、所需時間、律師經驗等因素而有所調整。
雖然費用不低，但考慮到刑事判決可能帶來的長遠影響，委任專業律師絕對是保護自己最重要的投資。一個好的辯護結果可能改變您的一生，這是無法用金錢衡量的價值。
如果經濟上確實困難，可以向法律扶助基金會申請協助。法扶提供符合資格者免費或低收費的法律服務，千萬不要因為費用問題而放棄專業法律保護。及早尋求協助，才能在刑事程序中掌握主動權。
台北民事律師推薦名單及費用
民事糾紛涵蓋範圍相當廣泛，包括契約違約、債務問題、不動產買賣、車禍賠償等私人權益的法律事項。在台北尋找專業的民事律師時，以下幾位律師值得您參考。
（一）林桑羽律師
林桑羽律師已執業超過10年，專精於消費糾紛、私人借貸，不動產糾紛、土地糾紛和建築工程領域。如果您面臨房屋買賣爭議、租賃糾紛、建物瑕疵或土地界址問題，林律師會是理想的選擇，不僅擅長處理複雜的不動產交易文件審閱和談判協商，亦能在訴訟前就為客戶把關風險。
（二）黃顯皓律師
黃顯皓律師畢業於國立台北大學法律系財經法組及東吳大學法研所。黃律師的服務理念是「律師的價值在於解決問題」，執業風格可靠、嚴謹、踏實，民事、刑事及家事案件經驗都相當豐富。他擅長用細膩的訴訟策略和清晰的邏輯思維為客戶爭取最佳結果。
（三）柯雪莉律師
柯雪莉律師曾任民事法講師，另外也在職場衛生安全、工作場所性騷擾等方面表現突出，特別擅長勞資爭議、職場暴力防治、性騷擾、遺產繼承糾紛等案件。她的溝通風格溫暖且具同理心，能敏銳察覺當事人在家事糾紛中的情緒壓力，提供法律和心理上的雙重支持。
1.台北民事律師費用
台北民事律師的費用方面，法律文件撰寫可按小時計費（每小時2，000到8，000元）或按件計費（通常萬元起跳）。民事訴訟費用雖由敗訴方負擔，但律師費用原則上需自行支付。
選擇民事律師時，除了專業能力，溝通風格也很重要，您需要一位能長期配合、讓您感到信任的律師夥伴。