台北律師推薦最齊全名單！民事和刑事律師一次掌握

台北律師推薦哪些法律事務所？

台北律師事務所選擇眾多，從大型國際所到專精特定領域的事務所都有不同優勢。選擇合適的事務所，不僅要考慮規模和名氣，更要評估該所在您所需領域的專業經驗。以下為您精選四家在台北地區備受推薦的法律事務所，涵蓋不同專業領域，讓您根據實際需求做出最佳選擇。

在了解各事務所特色之前，建議您先釐清自己的法律需求類型。不同事務所擅長的領域差異很大，找對專家才能事半功倍。

（一）喆律法律事務所

喆律法律事務所是一家在刑事辯護、民事訴訟和家事離婚案件領域都有深厚實力的綜合性事務所。

喆律法律事務所的律師團隊經驗豐富，處理案件類型包括：

刑事案件辯護與告訴代理

民事糾紛與財產債權債務訴訟

車禍事故賠償協商與訴訟

家庭暴力案件與保護令聲請

離婚協議與親權爭議處理

無論您面臨的是家事糾紛還是刑事案件，喆律法律事務所都能提供專業且貼心的服務。他們重視與委託人的溝通，會以淺白的語言解釋法律程序，讓您充分理解案件進展。

1.喆律法律事務所地址

Address：台北市松山區復興北路167號9樓之1。

2.喆律法律事務所電話

Tel：（02）2760-6180

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（二）理律法律事務所

理律法律事務所是台灣最具規模和國際聲譽的法律事務所之一。如果您的案件涉及大型商業交易、企業併購或跨國投資，理律會是絕佳選擇。

理律特別擅長處理複雜的商業法律事務。他們的律師團隊不僅熟悉台灣法規，更具備國際視野，能夠協助企業處理跨境法律問題。

理律的專業領域涵蓋智慧財產權、金融監理、證券交易等高度專業的範疇。對於需要高端商業法律服務的企業客戶來說，理律的專業能力值得信賴。

（三）萬國法律事務所

萬國法律事務所同樣是台北頂尖的法律服務機構，在金融法規、證券交易、公司治理等領域擁有卓越表現。這家事務所長期為許多上市櫃公司提供法律顧問服務。

萬國的律師團隊在處理企業法務方面經驗豐富。他們能協助公司建立完善的法律風險管理機制，預防潛在的法律糾紛。

如果您是企業負責人或需要處理公司經營相關的法律問題，萬國法律事務所的專業服務能為您的企業提供堅實的法律保障。

（四）常在國際法律事務所

常在國際法律事務所以國際訴訟仲裁、海商海事法、跨境貿易糾紛為強項。這家事務所特別適合有涉外法律需求的客戶。

在全球化的商業環境中，跨國交易和國際糾紛越來越常見。常在的律師團隊具備處理國際法律事務的專業能力，能夠協助客戶在複雜的跨境法律環境中維護權益。

無論是國際貿易契約審查、跨國訴訟代理，還是國際仲裁程序，常在都能提供專業的法律支援。