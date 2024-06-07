離婚律師推薦誰？最新家事離婚律師名單及費用大公開！

（一）北部離婚律師推薦名單

（一）北部離婚律師推薦名單

東吳大學法律學系 學士

輔仁大學財經法律學系 法學碩士

喆律法律事務所 主持律師

零一零科技股份有限公司 董事長

法律諮詢人次 超過3000人 專長家事案件領域 離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費及贍養費爭議、外遇離婚、家暴離婚、離婚調解、離婚訴訟等

雷皓明律師自民國100年取得律師資格以來，在台灣、北京、上海、新加坡和香港從事法律工作，專長於處理公司組織架構、勞僱關係以及仲裁程序。職業生涯中，處理過超過百間上市及非上市公司的法律爭端。在訴訟領域，雷律師尤其擅長家事及繼承案件，自107年創立喆律法律事務所，至今已處理超過上千件上述相關案件，幫助當事人獲得法律應有的權利和保護。

東吳大學法律學系 學士

喆律法律事務所 律師

家事親職協調訓練 初階、進階、高階 完訓

辦理家事法律案件數 超過500件 專長家事案件領域 離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費、家暴保護令、家暴離婚、離婚調解、離婚訴訟等

自民國100年正式執業以來，張又仁律師已經處理過包含民事、刑事、家事以及強制執行等多種類型的案件。自108年加入喆律法律事務所後，主要專注於處理離婚、子女親權、以及夫妻剩餘財產分配等家事案件。在處理案件的過程中，張律師會通過與當事人的深入討論來釐清案情，幫助當事人明白自己的法律權益，並在訴訟的過程中給予當事人必要的支持和陪伴，以減輕其心理負擔。

國立政治大學法律學系 學士

喆律法律事務所 律師

離婚法律諮詢人次 超過500人 專長家事案件領域 離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費、家暴保護令、離婚調解、離婚訴訟等

陳寧馨律師堅信，在家事法律案件中不存在絕對的勝負，正如在情感問題上沒有絕對的對與錯。陳律師以專業知識和對當事人權利的保護為基礎，致力於幫助雙方尋找共識，解決爭端。在職業生涯中曾��成功曾成功協助客戶爭取高達新臺幣上億元夫妻剩餘財產數額，亦曾為客戶高難度成功改定子女監護權。她處理每一案件都表現出細心、負責且充滿同理心的態度，期望能陪伴客戶走過生命中的難關，成為客戶最堅強的後盾。

東吳大學法律學系 碩士班研究生（民法組）

輔仁大學法律學系 學士

喆律法律事務所 律師

家事親職協調訓練 初階完訓

離婚案件辦理數 超過200件 專長家事案件領域 婚前協議書及離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權和扶養費爭議、保護令、離婚調解、離婚訴訟等

蘇律師於民國108年考取律師，碩士論文以同性婚姻、親子關係、人工生殖法為研究核心。執業至今承辦有關家事案件的協議、調解及訴訟合計超過百件（如離婚、子女親權、扶養費、會面交往、夫妻剩餘財產、保護令、暫時處分、婚前協議等）。

除家事案件外，亦有承辦諸多民事案件（如侵害配偶權、車禍、損害賠償、分割共有物、返還借款、履行契約、假扣押、強制執行等）與刑事案件（如傷害、侵占、詐欺、偽造文書、妨害名譽、妨害性自主等）之經驗。

蘇律師富有耐心及同理心，在處理案件的過程中，能為當事人細心分析各方面利弊，爭取最佳利益，讓當事人能夠順利渡過困境，展開新的生活。