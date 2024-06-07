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離婚律師推薦誰？最新家事離婚律師名單及費用大公開！

離婚/繼承雷皓明律師發佈 2024-06-07更新 2026-06-24
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在尋找推薦的離婚律師之前，了解離婚律師的服務項目和費用對您而言至關重要。本文由資深家事律師為您詳細解釋離婚律師如何協助處理繁瑣的離婚法律問題，並提供詳盡的離婚律師收費標準、北中南離婚律師推薦名單及免費線上離婚法律諮詢！

離婚律師推薦名單

在律師事務所內部，不會有「監護權律師」或「離婚律師」的稱呼，而是將專門負責這方面家事案件的律師統稱為「家事律師」唷～

（一）北部離婚律師推薦名單

1.雷皓明律師

  • 東吳大學法律學系 學士
  • 輔仁大學財經法律學系 法學碩士
  • 喆律法律事務所 主持律師
  • 零一零科技股份有限公司 董事長
法律諮詢人次超過3000人
專長家事案件領域離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費及贍養費爭議、外遇離婚、家暴離婚、離婚調解、離婚訴訟等

雷皓明律師自民國100年取得律師資格以來，在台灣、北京、上海、新加坡和香港從事法律工作，專長於處理公司組織架構、勞僱關係以及仲裁程序。職業生涯中，處理過超過百間上市及非上市公司的法律爭端。在訴訟領域，雷律師尤其擅長家事及繼承案件，自107年創立喆律法律事務所，至今已處理超過上千件上述相關案件，幫助當事人獲得法律應有的權利和保護。

2.張又仁律師

  • 東吳大學法律學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階、高階 完訓
辦理家事法律案件數超過500件
專長家事案件領域離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費、家暴保護令、家暴離婚、離婚調解、離婚訴訟等

自民國100年正式執業以來，張又仁律師已經處理過包含民事、刑事、家事以及強制執行等多種類型的案件。自108年加入喆律法律事務所後，主要專注於處理離婚、子女親權、以及夫妻剩餘財產分配等家事案件。在處理案件的過程中，張律師會通過與當事人的深入討論來釐清案情，幫助當事人明白自己的法律權益，並在訴訟的過程中給予當事人必要的支持和陪伴，以減輕其心理負擔。

3.陳寧馨律師

  • 國立政治大學法律學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
離婚法律諮詢人次超過500人
專長家事案件領域離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費、家暴保護令、離婚調解、離婚訴訟等

陳寧馨律師堅信，在家事法律案件中不存在絕對的勝負，正如在情感問題上沒有絕對的對與錯。陳律師以專業知識和對當事人權利的保護為基礎，致力於幫助雙方尋找共識，解決爭端。在職業生涯中曾成功曾成功協助客戶爭取高達新臺幣上億元夫妻剩餘財產數額，亦曾為客戶高難度成功改定子女監護權。她處理每一案件都表現出細心、負責且充滿同理心的態度，期望能陪伴客戶走過生命中的難關，成為客戶最堅強的後盾。

4.蘇萱律師

  • 東吳大學法律學系 碩士班研究生（民法組）
  • 輔仁大學法律學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階完訓
離婚案件辦理數超過200件
專長家事案件領域婚前協議書及離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權和扶養費爭議、保護令、離婚調解、離婚訴訟等

蘇律師於民國108年考取律師，碩士論文以同性婚姻、親子關係、人工生殖法為研究核心。執業至今承辦有關家事案件的協議、調解及訴訟合計超過百件（如離婚、子女親權、扶養費、會面交往、夫妻剩餘財產、保護令、暫時處分、婚前協議等）。

除家事案件外，亦有承辦諸多民事案件（如侵害配偶權、車禍、損害賠償、分割共有物、返還借款、履行契約、假扣押、強制執行等）與刑事案件（如傷害、侵占、詐欺偽造文書、妨害名譽、妨害性自主等）之經驗。

蘇律師富有耐心及同理心，在處理案件的過程中，能為當事人細心分析各方面利弊，爭取最佳利益，讓當事人能夠順利渡過困境，展開新的生活。

（二）中部離婚律師推薦

1.洪琬琪律師

  • 國立中正大學法學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階完訓
法律諮詢人次超過600人
專長家事案件領域離婚協議書撰擬、夫妻財產分配、未成年小孩監護權、扶養費、外遇離婚、家暴保護令、離婚調解、離婚訴訟等

洪琬琪律師執業迄今，除一般民刑事案件外，尚處理過大量幫助詐欺、戒癮治療等案件，對於家事相關案件亦有豐富之訴訟經驗，於處理每個個案的過程中，均秉持耐心傾聽、清楚分析的原則，全力協助替當事人爭取最大權益，將當事人之憂心最小化，致力成為一位溫暖的法律人。

2.李昭萱律師

  • 國立高雄大學財經法律學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階完訓
承辦案件數超過200件
專長家事案件領域離婚協議書、夫妻剩餘財產分配、未成年子女親權、扶養費及探視交往爭議、離婚訴訟等

104年考取律師，曾任高等法院臺中分院民事庭及家事專庭法官助理近2年，協助法官庭長辦理300餘件民事及家事案件，並致力於縮短人民與司法之距離。現為喆律法律事務所資深合署律師，專職處理家事案件、債務催收及非訟案件等，迄今已協助上千位客戶爭取法律權益。

（三）南部離婚律師推薦

1.王郁萱律師

  • 國立中正大學財經法律學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階完訓
法律諮詢人次超過1,000人
專長家事案件領域離婚協議書撰擬、夫妻剩餘財產分配、未成年子女親權、探視交往方案、保護令聲請、離婚調解、離婚訴訟

歷經法院三年半之強制執行程序經驗積累，成為執業律師後，經手各類型民事、刑事、家事事件，無論係涉及銀行法、多層次傳銷、合會等繁雜金流案件、不動產紛爭、車禍爭議、債務清理、債務催收或婚姻、子女親權、遺產等家事爭執，皆耐心傾聽當事人所述、提供其言簡意賅之建議，案件進行時，不厭其煩與當事人商討案情、抽絲剝繭整理研究有利之主張，並以同理心給予當事人溫暖安定之力量。

2.王湘閔律師

  • 國立成功大學法律學系 學士
  • 喆律法律事務所 律師
法律諮詢人次超過600人
專長家事案件領域離婚協議書撰擬、夫妻剩餘財產分配、未成年子女親權、扶養費、保護令、離婚調解、離婚訴訟

民國99年畢業於國立成功大學法律系，民國100年考取律師資格後，即於法律事務所執行律師業務至今，對於各類型民、刑事、家事案件、商業案件、工程履約糾紛等均有豐富之承辦經驗，執業案件多元，辦案過程均力求謹慎，並以最大的耐心與當事人溝通，傾聽其需求以了解案情，擬定訴訟策略並予以充分解說，以維護當事人最大權益為目標。

3.廖懿涵律師

  • 國立臺北大學法律系司法組 學士
  • 喆律法律事務所 律師
法律諮詢人次超過900人
專長家事案件領域離婚協議書、夫妻剩餘財產分配、未成年子女監護權、保護令、離婚調解、離婚訴訟

廖懿涵律師畢業於台北大學，律師事務所任職迄今已5年多。以律師身分執業期間，無論是民刑事、家事案件乃至非訟事件等，均有相當辦案經驗，並成功為當事人維護權益。廖律師能以同理心與耐心，專注傾聽當事人問題，深入理解當事人面對案件之內容、煩惱與糾結，再以法律專業提出相應建言，以期與當事人共解難題。

4.陳映臻律師

  • 中國文化大學法律系 學士
  • 喆律法律事務所 受僱律師
  • 家事親職協調訓練 初階完訓
法律諮詢人次超過百人
專長家事案件領域離婚協議書、夫妻財產分配、未成年子女會面交往方案、離婚調解、代協商、離婚訴訟

陳映臻律師於104年曾任新北地方法院刑事庭法官助理，協助法官辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、訴訟案件資料蒐集並整理兩造之主張、證據，分析爭點及彙整歷審判決，及校對判決書及清點、核閱、確認歸檔案件。

離婚律師費用全公開！

在決定聘請律師之前，大家最關心的問題往往是：「聘請律師究竟需要多少費用？」接下來，我們將為您簡要介紹律師提供的服務範圍以及一般市場上的收費情況。但請留意，實際的律師收費可能會根據案件性質及客戶的具體需求有所調整喔！

（一）離婚律師收費標準與服務內容

考慮到離婚律師的費用是人們尋找離婚律師時的一個重要因素，以下將介紹離婚律師的收費標準及所提供的服務範圍！

  • 離婚法律諮詢與調解
    這部分通常採用鐘點計費，價格範圍一般在每小時2,000元到8,000元。

  • 代擬離婚協議書
    若按鐘點收費，最終費用取決於律師報價及處理時數。若以件計價，撰寫離婚協議書的費用平均在8,000元到20,000元之間。

  • 離婚訴訟
    出庭費用通常按審級計算。在台灣，家事訴訟規定只有第三審必須由律師代理，因此第三審的律師費是必須支出；而一審和二審是否聘請律師則由當事人自行決定，一般的離婚律師費用一個審級介於80,000元至120,000元之間。若涉及特別需求如爭取監護權、剩餘財產分配等，則總費用可能增加至250,000元不等。


以上的律師費用會因地區差異（如北中南地區）、案件的複雜程度，以及律師的名氣和經驗等因素而有所不同。

（二）喆律法律事務所家事部門收費標準

喆律法律事務所設有專業的家事法律部門，提供全方位專業的家事法律服務，以下是喆律法律事務所的服務收費標準，供您參考：

服務項目內容與收費標準服務金額
離婚法律諮詢按時計費每小時3～4千元
代擬離婚協議書1年內修改5次2萬元
離婚訴訟（每審級）不含代為協商8萬元至12萬元（視案件複雜程度）
離婚訴訟+監護權（每審級）離婚、監護權（含扶養費）訴訟8萬元至12萬元（視案件複雜程度）
離婚訴訟+剩餘分配財產（每審級）離婚、剩餘分配財產訴訟12萬元至25萬元（視案件複雜程度）
離婚訴訟+監護權+剩餘分配財產（每審級）離婚、監護權（含扶養費）、剩餘分配財產訴訟12萬元至25萬元（視案件複雜程度）

關於離婚訴訟律師的常見疑問一次解答！

免費離婚法律諮詢

（一）為什麼離婚過程中應該要聘請律師？

許多面臨離婚的夫妻因擔心家醜外揚、認為找律師很麻煩或不願意支付額外的律師費用，而選擇不尋求律師協助。然而，離婚律師所能提供的支持遠超過你的預期！

1.家事律師法律諮詢

  • 評估您的情況較適合用哪種方式離婚
  • 就財產分配提出建議
  • 提供獲得監護權的策略與方法
  • 檢視離婚協議書的合理性及法律效力

2.委任律師離婚

  • 擬定離婚協議書，確保協議不因法律問題而失效
  • 在離婚調解過程中協助談判，保障您的權益不受侵害
  • 在訴訟過程中負責提出有利證據和法庭辯護，全力爭取當事人的利益

離婚訴訟通常涵蓋了未成年子女的監護權問題、扶養費計算、探視時間及離婚後的財產分配等方面，這些都是複雜的法律問題，對一般人來說可能會耗時又耗力。如果能夠聘請專業的離婚律師來制定策略、篩選證據、撰寫訴訟文件，並在法庭上為當事人辯護，能有效避免因不熟悉法律而造成的遺漏或權益損害。

在民事訴訟的「當事人進行主義」體系下，如何擬定訴訟策略、提出哪些證據是取得勝訴的最重要關鍵，因此專業的法律建議、策略分析和全面的訴訟準備，是說服法官並贏得案件的最有效途徑。

（二）離婚律師應該怎麼選？

相較於其他類型的訴訟案件可以在司法院網站上查到判決，家事案件除非涉及刑事，不然是查不到判決書的，也就是大家很難透過過往的判決得知律師在訴訟上的表現。

但大家還是可以透過幾種方式來了解律師：

  • 律師的專業領域
    就像醫院有不同科一樣，律師對於刑事、民事、家事、勞資、專利、商業……等不同案件也各有專精。

  • 律師過去的影片或文章
    現在很多律師都有在經營自媒體，可以透過這個方式對律師有初步的認識。

  • 詢問親朋好友／探聽律師的口碑
    台灣很小，很有機會可以從朋友或朋友的朋友口中打聽到。

（三）委任離婚律師前有什麼要注意的？

  • 溝通狀況
    可以藉由跟律師諮詢，來了解和該離婚律師的溝通是否順暢、是否能透過律師了解整個法律程序。

  • 信任你的律師
    依據律師法，律師接受委任後，就要以當事人最大利益為優先，所以不必擔心；另外也千萬別想著「我先騙過我的律師，我的律師就會幫我騙過法官」，因為如果訴訟進行到一半，對方拿出證據戳破謊言，會導致之前擬定的訴訟策略整個作廢，對訴訟結果不利。

  • 離婚律師委任女律師會比較好嗎？
    不一定！但如果有些事情難以對異性啟齒，也不必勉強自己，最重要的是你能否跟對方溝通以及是否信任對方。

  • 確認服務項目
    因為大部分人都是第一次離婚，對於法律程序一定不是很了解，對於離婚訴訟以及律師在離婚流程中所會提供的服務項目及其範圍也都不是很清楚，建議大家在簽委任契約前可以先跟律師確認。

  • 訴訟策略
    因為訴訟是一個動態的過程，訴訟策略有可能會隨著對方所提出的證據及主張而改變，可以先和律師確認未來可能的發展方向以及應對方式

免費離婚律師諮詢

沒有人希望婚姻走到離婚這一步，但一旦面臨這種情況，如何維護自己的權益變得尤為關鍵。如果您需要處理離婚案件，本文亦提供免費的法律諮詢服務，讓經驗豐富的離婚律師協助您讓離婚過程更加順利，同時保障您的法律權益，避免不必要的麻煩。

以上就是有關離婚律師推薦的相關資訊，如果對於離婚律師推薦問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
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