張又仁律師｜合夥律師/台北所所長律師

簡介

張又仁律師自民國100年起執業，辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。自109年起深耕家事事件，承辦案件範圍涵蓋離婚、親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。 承辦案件過程中，重視與當事人之溝通討論，一起抽絲剝繭釐清案情，自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略，協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。張律師重視在對立中為兩造尋求可行的共識，經手之家事案件約有半數以調解成立收場，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序。張律師深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。