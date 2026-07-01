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張又仁律師｜合夥律師/台北所所長律師

律師介紹 · LAWYER PROFILE

張又仁

合夥律師/台北所所長律師台北所
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張又仁律師｜合夥律師/台北所所長律師

律師專訪

「律師會為了當事人的利益奮戰，但也是最明白法律侷限和考量方向的人，身為法院和民眾的中間者，應該要設法擔任雙邊橋樑，而非加大矛盾。」

閱讀專訪

律師介紹

張又仁律師自民國100年起執業，辦或經手過的案件類型涵蓋各類民、刑事、家事、強制執行案件，如不動產案件、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件等案件。自109年起深耕家事事件，承辦案件範圍涵蓋離婚、親權、扶養費、剩餘財產分配、保護令，累積多元且扎實的訴訟實務經驗。 承辦案件過程中，重視與當事人之溝通討論，一起抽絲剝繭釐清案情，自案件事實出發釐清爭點、評估風險並擬定適切的訴訟策略，協助當事人了解法律上的權利，也陪同當事人面對訴訟過程中的不安。張律師重視在對立中為兩造尋求可行的共識，經手之家事案件約有半數以調解成立收場，讓當事人不必走完漫長的訴訟程序。張律師深信每一件案件對當事人而言都攸關其重要權益與人生選擇，故始終以專業與同理心陪伴當事人面對法律問題，為當事人爭取最佳利益。

學歷

  • 東吳大學法律學系 學士

經歷

  • 喆律法律事務所 合夥律師
  • 喆律法律事務所 律師
  • 第一國際法律事務所 律師
  • 最高法院 法官助理
  • 聲威法律事務所 律師
  • 家事親職協調訓練 初階、進階、高階 完訓
  • 全國律師聯合會《家事法律專業領域》進修

專長

◼︎家事案件 ・離婚事件 ・離婚協議婚姻中協議及婚前協議撰擬 ・未成年子女親權事件 ・夫妻財產分配事件 ・保護令事件 ・高資產及複雜財產爭議處理 ・財產保全假扣押及強制執行 ・保護令事件 ・親屬扶養義務事件 ・家事訴訟及非訟事件 ・家事調解事件 ・暫時處分案件 ◼︎訴訟事件 ・一般民事訴訟事件 ・不動產爭議及共有物分割 ・契約履行及違約爭議 ・債務追討及本票爭議 ・侵害配偶權事件 ・車禍事件 ・刑事訴訟事件 ・消費爭議事件 ・商業會計刑事訴訟事件 ・背信等刑事案件辯護 ・證券投資信託及顧問案件 ◼︎契約撰擬及審閱

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