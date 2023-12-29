情感與法學共融：張又仁並肩喆律 追尋自我實現

從抗拒到接受 兜兜轉轉扎根法律
張又仁律師的�職業生涯像一趟漫長的旅程，途中有波折也有美好，從探索、和解到接納自我，她的學習之路不只是背誦冰冷的條文，還添了許多感性元素。
偏離預設目標 開啟法律人生
偏離預設目標 開啟法律人生
比起因為興趣或理想而發憤圖強的有志份子，當年張又仁踏入法律領域更像是個意外，原本目標瞄準商學院，填寫其他科系僅是避免高分落榜而備用的權宜之計，沒想到最終進入法律系，雖然偏離她原先的規劃，但既來之則安之，面對意外的分發結果，她很快收拾好心情，憑著努力與堅持完成學業，也循著同學腳步報考律師資格考，完成出社會前最重要的一場試驗。
由於作答不如預期，張又仁本抱著落榜的心理準備邊找工作邊備考，但結果公布竟出乎意料的一舉高中，還在一週內收到實習錄取通知，接二連三的好消息一掃心慌與陰霾，當年看似挫折的一幕，牽起她與法律的緣分，可真正的挑戰與打擊卻在實習時期一一向她襲來。
負面情緒帶來巨大壓力
負面情緒帶來巨大壓力
「實習五個月，我有了轉行的念頭！」能將法律專業得心應手發揮的張又仁萬萬沒想到，律師執業時不僅要進行適用性分析，還得承受當事人大量的負面情緒，因為所有的法律問題都源於衝突、仇恨與不幸，可偏偏她又是代入感很強的人，初期承辦案件只要想到當事人可憐、委屈的遭遇就會忍不住淚意，也變相帶給自己很大的壓力。
「我每天都在面對別人的悲傷怒火、處理別人一生中最糟糕的事，我非常不舒服、不快樂，不明白自己為什麼要過這麼痛苦的生活」。
但礙於缺少法學以外的專長，也未能找到適合自己的方向，在張又仁陷入實習後是否轉正職的迷惘之際，親人過世的噩耗又帶給她沉痛的打擊，在忙碌中處理完親人後事，她短暫拋卻雜念、回到崗位，每天用巨量的工作填滿生活，直到情緒平復後，才重新回頭傾聽內心的聲音。
「明明可以勝任工作內容，但內心卻有排斥的想法，我不知道自己究竟適不適合法律領域，那段時間對自己充滿質疑。」雖然心中未有答案，但為了讓自己有更多選擇，張又仁務實地選擇透過進修充實自己，不僅積極參與律師公會開設的課程，工作之餘也修習會計相關學分，希望自己的職涯能有轉機。
正當她幾乎完成80%的會計學分時，一個啟發她重新自我審視的案件找上門。
獲得正向回饋 重新思考當律師的意義
獲得正向回饋 重新思考當律師的意義
案件內容很單純，是樁親人車禍離世、家屬請求賠償的法扶案件，總共只開一兩次庭就結案，但張又仁回憶時談到，因為意外對當事人的身心影響甚鉅，狀況並不好，她花非常多時間陪伴對方，透過聊天與鼓勵的方式幫當事人解決問題，並陪他圓滿走完程序，在當事人慢慢放下情緒、安然回歸日常後，特地向張又仁表達感激之情，感謝她的不厭其煩、感謝她承受本不在工作範圍內的情緒跟發洩、感謝她陪自己走過最黑暗的時刻。
當下，張又仁突然意識到這就是這份職業的意義！在民眾面臨低谷時，律師是少數能提供協助的��角色，除了解決法律問題，接住當事人的情緒也是一種莫大支持，相較於冰冷的就事論事，也許她能與當事人共情反而更能補足對方心理層面最需要的部分，在這一刻，她首次對自己的職業抱有理想與衝勁！
有了這樣的認知後，她很快調整心態，把這些回饋化為成就感的來源，並學習在內心建立一道安全牆，緩衝面對他人負能量時的壓力，於是她漸漸在工作中找到平衡點，也不再考慮轉職，踏實地往前邁進，而一晃眼就過了十年。
活用「換位思考」 打破法律人僵化思維
由於學術法條死板文謅謅的性質，在法學運用上容易導致僵化，尤其以剛脫離學生身分的新進律師最為嚴重，因為經驗不足所以會有過分依賴理論的情形，張又仁早早便發現這個侷限，她明白若不盡快突破，就會變成民眾口中「沒有人味的法律從業者」，而這項特質可能會在某種程度上損害當事人的利益。
她以一場遺囑官司為例，有位先生二婚，雖然新任太太法律上沒有收養他既有的小孩，但一家人感情非常好，即使老先生離世，小孩也盡心盡力奉養膝下無子的繼母，而繼母也想把遺產都留給小孩，但因年邁、病痛纏身，老人家忌諱立正式遺囑晦氣，便找了年齡相仿的律師以口語直譯的方式寫下一份「假如我有天有個意外，遺產想如何分配」的文書，但老太太離世後，法官卻以「契約以立書人說自己有『意外』才想這麼分配遺產，但實際上立書人是病死，因此不符意外的前提」為由，直接剝奪小孩權益，即便當初協助撰寫文書的老律師出面作證都無法影響判決結果，讓張又仁受到很大的衝擊，直呼這樣僵化的「條款解釋」除了與背離日常生活，還容易造成民眾對司法的不信任，這是她極力想避免的結果。
找對方法 將特質轉成優勢
找對方法 將特質轉成優勢
「很多人覺得律師就是拿錢說話的族群，但那可能源於對法律的不理解，律師會為了當事人的利益奮戰，但也是最明白法律侷限和考量方向的人，身為法院和民眾的中間者，應該要設法擔任雙邊橋樑，而非加大矛盾。」
張又仁執業這幾年來充分體悟「事情不是非黑即白」，除了有灰色地帶之外，同一件事本就有多個面向，立場也會影響是非判斷，因此她不斷提醒自己要「換位思考」，在當事人陳述的同時，要轉換角度，改以對方角度試想出發，看見雙方在意的點與面臨的困境，這種做法不僅能釐清「案件事實」，也能幫助自己妥適分析，給出符合當事人利益的建議。
而換位思考最直接的就是「培養同理心」。自執業開始，張又仁經手過不動產、返還借款、不當得利、一般侵權、工程案及股權糾紛、傷害、侵占、詐欺、背信、證券交易、貪污、商業會計、銀行法、醫療糾紛、公職人員選舉罷免法、廢棄物清理法等相關案件，其中有一半以上是一般民眾生活衍生的糾紛，因為自己能夠設身處地思考的性格，也能較快釐清案件核心，可說是她的優勢，而她也確實因此幫助不少民眾。
她分享印象深刻的其中一樁，是當事人的小孩在上班時車禍離世，除了保險金，悲痛欲絕的母親認為這是職災，因此也向公司請求賠償，一審經法官考量後判賠約100多萬，對法官而言依照過往判例與綜合告訴人、被告狀況，這個金額屬「合理」範圍，但對於一個失去兒子及經濟來源的母親是何等不值，於是委任張又仁再上訴。
回想陪當事人出二審庭時，張又仁坦言自己被火爆的場面震懾，因為一開庭法官就質疑並指摘當事人是為錢上訴，斷定當事人因一己之私濫用司法資源，讓她聽得一驚一乍，但其實雙方的想法她都能理解，在了解法官立場後，她便調整方針，改與公司及其保險公司洽談，得知公司除了強制險之外還額外投保第三人責任險，便多次與保險公司溝通，最後才又幫當事人爭取到高於一審判決萬的理賠金，雖然再多的錢也換不回離世的親人，但讓原本經濟能力吃緊的當事人來說，也能給其家庭更多緩支援，面對家屬的感激，張又仁能從中感受到當事人對於「終於有人能理解自己處境」的激動與欣慰，這也在在證明她能將「感性」化為動力與助力。
轉戰家事領域 深耕喆律
張又仁與喆律的緣分在求學時代便結下，因為主持律師雷皓明正是她的大學同學，彼時雷律師剛在家事領域起步，需要夥伴的加入但面對邀約張又仁起初有些猶豫，因為所有類型領域中，當事人情緒最多最滿的就屬家事案件，若將重心集中於此，她擔心會超出負荷，但又不想錯過突破自己的大好機會，幾經思量，最後答應加入喆律。
最終證明，她的選擇是對的！
選對方向 收割一席之地
選對方向 收割一席之地
因為恪守本分，深知「即便是法律上的小事，都可能是當事人一輩子的大事」，張又仁充分將同理心發揮得淋漓盡致，她能適時引導當事人跳脫痛苦憤怒情緒或被害小劇場，甚至也願意多花時間替當事人釐清想法，從理性角度分析法律適用性，挖掘各種可能，給對方較好的建議。
「家事的法律分析其實不難，難在跟當事人釐清事實，因為大多數人談家務事容易放大別人行徑、省略自己作為，，未能完整呈現出事實全貌直接說出真相，因此律師要懂得轉換角度，試著聽出疑問，並進一步釐清，才能找出重點，持續推進案件。」
除了聽懂對方陳述，「讓對方能聽懂律師的說明」也是張又仁相當重視的環節，她提到自己曾想不透為何前後溝通多次，仍有當事人在狀況外，直到有次睛眼不適就醫，在醫師耐心講解下聽完診療意見講解，當下認為自己確實了解，但一回事務所跟同事聊天時，卻無法完整向同事說明醫生講解的內容，這才深刻意識到術業有專攻，我們認為常見的用語，對於專業領域外的人來說，是陌生又有距離的語言。
「律師整天浸淫法條之中，但對民眾來說是陌生領域，我們不能因為自己熟悉而感到不耐，必須更有耐心地解釋給當事人聽。」
張又仁明白，家事案處理得好與否，影響的是整個家庭的未來，尤其年幼孩子的身心發展！她不只一次看過孩子在父母針鋒相對中手足無措或藉機索要好處，也聽聞過孩子在父母爭奪親權的溺愛下性格轉變，她無法直接拯救這些無辜的孩子，但盼能協助其父母放下仇恨，陪著當事人釐清事實、好好解決法律上的糾紛，還給自己和孩子一個平靜且快樂的生活。
從一開始「只覺得對家事案件的接受度好像比自��己想的高一點」到現在的熟練、專業，張又仁在該領域站穩腳步，跟著喆律蛻變成長，面對關卡也是過五關斬六將，收穫不少經驗。
信任上級、提攜下屬
信任上級、提攜下屬
被問及是否規劃職涯新突破，張又仁表示非常信任雷律師，她笑談自己從小職員變資深，再進階到管理職，這都超乎自己預期，甚至是不曾設想過的。隨著組織越來越大，自己做事的方式與帶領風格也不斷調整，張又仁像顆滾石，在不同角色及崗位上學習，打磨出沉穩的自己，也帶著下屬同仁飛躍成長，而雷律師始終默默支持，讓她依照自己的方式發揮專長，也會適時給予新的機會、推她一把。
「老闆永遠比我更早想到下一步，雷律師樂於嘗試、勇於開創，也願意跟大家溝通，我不用擔心職涯會停滯，跟著喆律前進，就能持續突破！」
至於個人期許，張又仁勉勵自己持續維持專業與熱情。因為晉升管理後，工作性質改變，以前是自己一條龍完成專案，現在則是從旁輔助、幫助同仁進步，她坦言「自己很熟練」是一回事，「把經驗化繁為簡傳授給別人」是另一回事，而主管有責任要肩負，於是更專注在培育這條路，她會如實表揚優點、提出改進之處、隨時注意同仁學習狀態；同時精簡程序，避免自己重複內耗；她也打破業界「小律師乖乖聽令做事」的陋習，鼓勵同仁提出意見與疑問，活絡小組討論氛圍、增加互動與經驗累積。
隨著執業年資增長，張又仁期許自己莫忘初衷、多多進修，在第一時間了解修法、立法結果或新領域衍生的相關法案，再內化成知識應用在自己與同仁的案件建議上，確保大家�都能跟上時代、維持思緒靈活，繼續保有熱情理念。
畢竟，法律誕生的目的，就是為了服務群眾！