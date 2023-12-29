情感與法學共融：張又仁並肩喆律 追尋自我實現

負面情緒帶來巨大壓力

負面情緒帶來巨大壓力

「實習五個月，我有了轉行的念頭！」能將法律專業得心應手發揮的張又仁萬萬沒想到，律師執業時不僅要進行適用性分析，還得承受當事人大量的負面情緒，因為所有的法律問題都源於衝突、仇恨與不幸，可偏偏她又是代入感很強的人，初期承辦案件只要想到當事人可憐、委屈的遭遇就會忍不住淚意，也變相帶給自己很大的壓力。

「我每天都在面對別人的悲傷怒火、處理別人一生中最糟糕的事，我非常不舒服、不快樂，不明白自己為什麼要過這麼痛苦的生活」。

但礙於缺少法學以外的專長，也未能找到適合自己的方向，在張又仁陷入實習後是否轉正職的迷惘之際，親人過世的噩耗又帶給她沉痛的打擊，在忙碌中處理完親人後事，她短暫拋卻雜念、回到崗位，每天用巨量的工作填滿生活，直到情緒平復後，才重新回頭傾聽內心的聲音。

「明明可以勝任工作內容，但內心卻有排斥的想法，我不知道自己究竟適不適合法律領域，那段時間對自己充滿質疑。」雖然心中未有答案，但為了讓自己有更多選擇，張又仁務實地選擇透過進修充實自己，不僅積極參與律師公會開設的課程，工作之餘也修習會計相關學分，希望自己的職涯能有轉機。

正當她幾乎完成80%的會計學分時，一個啟發她重新自我審視的案件找上門。