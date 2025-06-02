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閱卷只有律師可以嗎？閱卷流程要注意什麼？

律師推薦雷皓明律師發佈 2025-06-02更新 2025-12-17
雷皓明律師
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本文目錄

在訴訟過程中，閱卷是一個重要的環節，讓當事人或訴訟代理人能夠詳細了解案件資料。依照閱卷規定，當事人可以申請閱卷，但需要遵守一定的流程和資格限制。閱卷文件包括了起訴狀、開庭通知、書狀、開庭筆錄及判決書等重要資料。

民事訴訟中的閱卷

在民事訴訟中，閱卷權是一項重要的程序權利，它確保訴訟當事人能夠充分了解案件資訊，以保障其訴訟權益。民事訴訟閱卷的範圍相當廣泛，包括原告被告閱卷、律師閱卷和第三人閱卷等不同情況。讓我們進一步探討這些閱卷類型及其相關規定。

（一）當事人可以閱卷

在民事訴訟中，原告和被告作為訴訟當事人，享有閱卷的權利。他們可以聲請閱覽案卷資料，以全面了解案件進展和證據材料。相較於刑事訴訟，民事訴訟閱卷對當事人身分的限制較為寬鬆，更加便利當事人行使權利。

（二）訴訟代理人可以閱卷

訴訟代理人，通常是指代表當事人參與訴訟的律師。律師閱卷是民事訴訟中常見的情況，律師可以憑藉專業知識協助當事人了解案情，提出有利主張。但若訴訟代理人非律師，則需獲得法官許可方能閱卷，以確保訴訟的規範性。

（三）第三人在符合條件下可以閱卷

除了原告被告等當事人外，與案件存在利害關係的第三人也可能有閱卷需求。第三人閱卷需滿足一定條件：

  • 經當事人同意
  • 向法院釋明自身與案件的法律上利害關係

第三人在獲得法院裁定許可後，即可閱覽案卷，以保護其合法權益不受侵害。

總之，民事訴訟中的閱卷權廣泛適用於當事人、律師和利害關係第三人。這一制度設計有助於實現訴訟公開、保障當事人知情權，是民事司法公正的重要一環。

刑事訴訟中的閱卷

在刑事訴訟中，閱卷權的行使會因訴訟階段而有所不同。刑事訴訟閱卷的目的在於保障被告權益，同時也需兼顧偵查不公開原則。以下就不同階段的閱卷規定進行說明：

（一）偵查階段原則上不能閱卷

由於偵查不公開原則的存在，在偵查階段，除了特殊情形下特定身分的人能夠聲請閱卷外，原則上是不能進行閱卷的。這項規定的目的在於保護偵查工作的順利進行，避免關鍵證據外流或遭到破壞。 偵查階段閱卷

（二）審判階段被告與辯護人可以閱卷

進入審判階段後，為了保障被告權益，被告的辯護人可以申請閱卷。2019年的修法更進一步放寬了相關規定，在經過法院許可後，被告本人也能夠親自閱卷，充分行使其訴訟上的權利。

（三）告訴代理人與自訴代理人需具備律師身分才能閱卷

在刑事訴訟中，告訴人與自訴人若欲委任代理人閱卷，該代理人必須具備律師身分。非律師身分的代理人是不被允許進行閱卷的。這項規定旨在確保閱卷過程的專業性與合法性，同時也能夠保護訴訟關係人的權益。

綜合上述，刑事訴訟閱卷權的行使須在兼顧偵查不公開原則與被告權益的前提下進行。律師在刑事訴訟閱卷過程中扮演著關鍵的角色，能夠協助被告、告訴人與自訴人充分行使其訴訟上的權利。

偵查階段審判階段
辯護人原則上不能閱卷，特殊情形下可以聲請閱卷，例如羈押審查程序可以閱卷
被告不能閱卷可以閱卷
告訴人不能閱卷不能閱卷
告訴代理人律師原則上不能閱卷，特殊情形下可以聲請閱卷，例如聲請准許提起自訴可以閱卷
非律師不能閱卷不能閱卷
自訴人自訴沒有偵查階段不能閱卷
自訴代理人律師自訴沒有偵查階段可以閱卷
非律師自訴一定要委任律師

閱卷要注意的事項與流程

聲請閱卷時，可以透過書面或傳真等方式向法院提出，法院網站上也有提供書面閱卷聲請的格式可供下載使用。閱卷方式簡便，但需要支付一定的費用，例如黑白影印每頁需要2元，掃描每頁則需要1元。如果是電子卷證，還需要額外支付處理費及光碟費用。

在進行閱卷時，需要注意遵守相關的限制規定，以維護訴訟秩序及保障當事人的權益。例如，不得影響卷宗的完整性，也不能侵害他人的權益。閱卷費用雖然需要支付，但為了保障當事人的權益，這是必要的程序。

總的來說，閱卷是訴訟過程中一個重要的環節，當事人或訴訟代理人可以透過閱卷的方式，詳細了解案件的相關資料，以利後續的訴訟進行。但在閱卷時，也需要注意遵守相關的規定及限制，以免影響訴訟的公平性及妨礙他人的權益。只要掌握好閱卷的方式、費用及限制，就能夠順利進行閱卷，為訴訟做好充分的準備。

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