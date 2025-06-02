閱卷只有律師可以嗎？閱卷流程要注意什麼？

民事訴訟中的閱卷

在民事訴訟中，閱卷權是一項重要的程序權利，它確保訴訟當事人能夠充分了解案件資訊，以保障其訴訟權益。民事訴訟閱卷的範圍相當廣泛，包括原告被告閱卷、律師閱卷和第三人閱卷等不同情況。讓我們進一步探討這些閱卷類型及其相關規定。

（一）當事人可以閱卷

在民事訴訟中，原告和被告作為訴訟當事人，享有閱卷的權利。他們可以聲請閱覽案卷資料，以全面了解案件進展和證據材料。相較於刑事訴訟，民事訴訟閱卷對當事人身分的限制較為寬鬆，更加便利當事人行使權利。

（二）訴訟代理人可以閱卷

訴訟代理人，通常是指代表當事人參與訴訟的律師。律師閱卷是民事訴訟中常見的情況，律師可以憑藉專業知識協助當事人了解案情，提出有利主張。但若訴訟代理人非律師，則需獲得法官許可方能閱卷，以確保訴訟的規範性。

（三）第三人在符合條件下可以閱卷

除了原告被告等當事人外，與案件存在利害關係的第三人也可能有閱卷需求。第三人閱卷需滿足一定條件：

經當事人同意

向法院釋明自身與案件的法律上利害關係

第三人在獲得法院裁定許可後，即可閱覽案卷，以保護其合法權益不受侵害。

總之，民事訴訟中的閱卷權廣泛適用於當事人、律師和利害關係第三人。這一制度設計有助於實現訴訟公開、保障當事人知情權，是民事司法公正的重要一環。