附帶上訴是什麼意思？什麼情況下適用？資深律師完整說明！

附帶上訴的基本概念與法律定義
（一）什麼是附帶上訴？
當一方當事人提起上訴後，另一方也想爭取更有利的判決結果時，附帶上訴就成為關鍵的法律工具。這項制度讓原本處於被動地位的被上訴人，也能積極主張自己的權利。透過附帶上訴，雙方當事人都有機會在第二審獲得公平的審理。
附帶上訴定義是指當事人一方提起上訴後，被上訴人在言詞辯論終結前，針對第一審判決中對自己不利的部分，提出廢棄或變更原判決的聲明。這個聲明會附帶在上訴人的上訴程序中，一併送交上級審法院審理。根據民事訴訟法的規定，這是保障當事人訴訟權益的重要機制。
附帶上訴��具有明顯的附帶性質。它必須依附在對方當事人合法提起的上訴程序上才能成立。換句話說，如果沒有人提起主上訴，就不可能有附帶上訴的存在。這種設計確保了第二審程序的效率與完整性。
為什麼法律要設計這樣的制度呢？主要原因是維護訴訟公平。當上訴人提起上訴後，他可以自由擴張自己不服的範圍，甚至提出新的主張。如果被上訴人沒有相應的救濟途徑，就會處於極度不利的位置。因此，上訴制度特別允許被上訴人透過附帶上訴來平衡雙方的權利。
從訴訟經濟的角度來看，附帶上訴也帶來許多好處。它讓第二審法院可以一次性審查整個案件，全面檢視第一審判決的所有爭點。這樣不僅節省司法資源，也避免當事人需要分別提起多次上訴，減少訴訟成本與時間。
|項目
|附帶上訴特性
|法律效果
|實務意義
|性質定位
|依附於主上訴的從屬性救濟
|隨主上訴一併審理
|無需單獨繳納裁判費
|提起時機
|主上訴成立後至言詞辯論終結前
|逾期即喪失提起權利
|需密切注意程序進度
|提起資格
|限於被上訴人一方
|保障被動防禦方權益
|平衡雙方訴訟地位
|審理範圍
|僅限第一審判決不利部分
|不得擴張至有利部分
|避免過度訴訟
理解附帶上訴定義後，當事人就能更妥善運用這項制度。它不僅是法律賦予的權利，更是在訴訟中保護自身利益的重要策略。當您面對第一審判決部分敗訴，而對方又已提起上訴時，附帶上訴就是您不可忽視的救濟途徑。
值得注意的是，附帶上訴雖然依附在主上訴之下，但它仍然具有一定的獨立性。被上訴人可以在第二審程序中主張與主上訴不同的理由，提出自己的證據與法律見解。這讓法院能夠更全面地了解案件的真相，做出更公正的判決。
（二）附帶上訴與一般上訴的差異
在民事訴訟程序中，上訴制度分為一般上訴與附帶上訴兩種類型。這兩種救濟途徑雖然都是針對第一審法院判決提出不服，但在提起時機、法定要件以及程序規範上有著顯著的差異。正確認識兩者的區別，能幫助當事人在訴訟中選擇最適合的救濟方式，有效保障自身權益。
根據我國實務見解，附帶上訴在法律性質上採取「上訴說」。這是通說及實務所採納的觀點，最高法院41年台上字第763號判例即明確指出此立場。依據這個理論，當事人必須具有上訴利益，才能提起附帶上訴。
1.一般上訴的提起方式與特徵
一般上訴是指當事人不服第一審法院的終局判決時，主動向第二審法院提起的救濟程序。這是最常見的訴訟救濟方式，具有獨立性與主動性的特徵。
當事人及訴訟關係人如不服第一審法院之終局判決，得向管轄之第二審法院提起上訴。提起一般上訴必須符合嚴格的上訴要件，包括上訴人資格、上訴標的適格性以及合法的程序要求。
上訴期間的限制是一般上訴最重要的特徵之一。根據民事訴訟法規定，應於第一審法院判決後20日內提起上訴。但值得注意的是，宣示或公告後送達前之上訴，亦有效力。
提起一般上訴時，上訴人需要向原第一審法院提出上訴狀，並繳納上訴裁判費。上訴狀中必須明確記載對判決不服的程度，以及希望第二審法院如何廢棄或變更原判決的具體聲明。
2.附帶上訴的特殊性質與功能
相較於一般上訴，附帶上訴具有數個獨特的法律性質。第一個特性是從屬性�，附帶上訴必須依附在對方當事人合法提起的上訴程序上。沒有主上訴，就不可能有附帶上訴的存在。
第二個特性是不受上訴期間限制。即使當事人已經超過20日的上訴期間、曾經捨棄上訴權或撤回上訴，只要對方提起上訴，仍然可以在第二審言詞辯論終結前提起附帶上訴。這個特性大幅擴展了當事人的救濟機會。
附帶上訴的主要功能在於平衡訴訟當事人的地位。當原告提起上訴後，被告原本已經接受的判決結果可能被改變。此時如果被告對判決中不利於己的部分也有意見，就可以透過附帶上訴來主張自己的權利。
在學說上，除了通說採取的「上訴說」外，也有學者主張附帶上訴是排除不利益變更禁止原則之手段。依照上訴說的見解，僅有在一審一部勝訴、一部敗訴之情形下，方有附帶上訴之可能。
3.附帶上訴與一般上訴比較表
一般上訴與附帶上訴在程序運作上存在多項重要差異。這些差異直接影響當事人應該選擇哪種救濟途徑，以及如何規劃訴訟策略。 為了清楚呈現附帶上訴差異，以下表格整理了兩者在各個面向的比較：
|比較項目
|一般上訴
|附帶上訴
|提起時機
|判決送達後20日內
|第二審言詞辯論終結前
|獨立性
|具有獨立性，可單獨提起
|具有從屬性，須依附主上訴
|期間限制
|受20日上訴期間嚴格限制
|不受上訴期間限制
|提起方式
|向原第一審法院提出上訴狀
|在第二審程序中提出
|適用對象
|對判決不服之任何當事人
|僅限被上訴人
（三）附帶上訴的提起要件與資格限制
許多當事人誤以為只要對方提起上訴就�能附帶上訴，但實際上法律對此設有明確的要件規範。提起附帶上訴並非毫無限制的權利，而是必須符合特定的法定條件和資格要求。這些附帶上訴要件的設計，目的在於確保訴訟程序的合理性與效率性，同時平衡雙方當事人的權益保障。
當您考慮提起附帶上訴時，建議先仔細檢視自己是否符合所有必要條件。任何一項合法要件的欠缺，都可能導致附帶上訴被法院駁回，白白浪費時間與金錢成本。
1.提起者的身分與對象要求
第一個關鍵要件就是被上訴人資格的確認。只有在第二審程序中處於「被上訴人」地位的當事人，才有權提起附帶上訴。這個身分限制相當明確，您必須是因為對方提起上訴而被動成為被上訴人的一方。
附帶上訴必須針對上訴人提起，這是法律明文規定的對象限制。您不能對訴訟以外的第三人提起附帶上訴，也不能對其他訴訟關係人附帶上訴。這個要件確保了附帶上訴與主上訴之間的關聯性，避免訴訟關係過度複雜化。
舉例來說，假設甲對乙提起損害賠償訴訟，一審判決甲部分勝訴。如果甲對不利部分提起上訴，此時乙就取得了被上訴人的身分。乙若對原判決中自己敗訴的部分不滿，就可以考慮提起附帶上訴，但附帶上訴的對象只能是甲，不能針對其他人。
2.必須滿足的前提條件
提起附帶上訴的必要前提包含多項重要條件，缺一不可。首先，必須有合法的上訴程序存在。這是附帶上訴最核心的前提，因為附帶上訴本質上是依附於主上訴而存在的訴訟行為。
如果對方提起的上訴被法院認定為不合法而駁回，附帶上訴就失去了依附的基礎。同樣地，如果上訴人撤回了上訴，附帶上訴也會因為主上訴程序消滅而失去效力。這體現了附帶上訴的從屬性特質，它無法��單獨存在於訴訟程序中。
第二個重要前提是必須具備上訴利益。根據實務見解和通說，只有在第一審判決中部分勝訴、部分敗訴的情況下，才有提起附帶上訴的利益。如果您在第一審完全勝訴，就沒有提起附帶上訴的必要性與正當性。
上訴利益的判斷標準在於，您對原判決是否仍有不滿意的部分。即使整體上您是勝訴方，但如果法院認定的賠償金額低於您的請求，或者某些訴訟請求被駁回，您就具有上訴利益，可以透過附帶上訴尋求更有利的判決結果。
第三個前提是時間限制。附帶上訴必須在第二審言詞辯論終結前提起。這個時間要件雖然比一般上訴期間寬鬆許多，但仍然設有明確的截止時點。一旦第二審法院進行完言詞辯論並宣告終結，您就喪失了提起附帶上訴的機會。
此外，附帶上訴仍需符合其他上訴的法定程式要求。您必須提出正式的附帶上訴狀，載明上訴的理由與請求事項。同時也需要繳納相應的裁判費用，並檢附必要的證據資料。這些程序要件與一般上訴相同，不能因為是附帶上訴就忽略這些基本要求。
|要件類別
|具體要求
|欠缺後果
|實務注意事項
|主體資格
|必須是被上訴人身分
|附帶上訴不合法被駁回
|確認自己在二審的當事人地位
|程序前提
|須有合法上訴程序存在
|附帶上訴失其效力
|注意主上訴是否被撤回或駁回
|利益要件
|原判決部分敗訴有上訴利益
|因無實益被法院駁回
|評估原判決對己不利部分
|時間限制
|二審言詞辯論終結前提起
|逾期無法再行提起
|儘早於收到上訴通知後提出
3.附帶上訴可以主張的範圍界限
在討論附帶上訴範圍時，許多人會誤以為只能針對對方上訴的部分提出反擊。實際上，法律給予的彈性遠比想像中更大。只要是針對同一個第一審終局判決，您就有機會主張不同的訴訟標的。
舉例來說，假設一個訴訟包含三個不同的請求項目。第一項是房屋返還請求，第二項是租金給付請求，第三項是損害賠償請求。如果您在第一審中，房屋返還勝訴、租金請求敗訴、損害賠償敗訴，而對方只針對房屋返還部分提起上訴，您依然可以就租金或損害賠償的敗訴部分提起附帶上訴。
這種靈活性的立法目的在於促進訴訟經濟。法院希望避免當事人為了不同的訴訟標的反覆進行訴訟程序。透過附帶上訴機制，相關爭議可以在同一個第二審程序中一併處理。
在本訴與反訴合併判決的情況下也適用相同原則。如果一方對本訴部分提起上訴，他方可以就反訴部分提起附帶上訴，即使兩者涉及不同的訴訟標的。這樣的安排確保雙方都有平等的救濟機會。
不利益變更禁止原則的保護
不利益變更禁止原則是訴訟法上的重要保護機制。這個原則的核心概念是：如果您沒有對第一審判決提起上訴或附帶上訴，第二審法院不能做出比原判決對您更不利的結果。這項原則保障了當事人的程序權益，避免不當的突襲性裁判。
具體來說，假設第一審判決命對方給付您50萬元。如果只有對方提起上訴，而您沒有提起附帶上訴，第二審法院最多只能維持50萬元的判決，不能增加為60萬元或70萬元。這就是不利益變更禁止原則的實際運作方式。
然而，當您提起附帶上訴時，實際上就是主動放棄了這項保護。因為您已經請求法院重新審查原判決，法院就有權力做出對您更有利或更不利的判決。�這是提起附帶上訴時必須謹慎評估的風險因素。
因此，在決定是否提起附帶上訴前，建議先評估以下幾點：
- 原判決對您的不利程度有多大
- 您手上的證據是否足以支持更有利的判決
- 承擔可能更不利判決的風險值不值得
- 是否有必要為了全面解決爭議而提起
新事實與新證據的提出限制
在第二審程序中提出新證據或主張新事實，通常會受到比較嚴格的限制。這是因為訴訟法採用審級制度，期待當事人在第一審就提出所有的攻擊防禦方法。不過，法律也考慮到實際情況的複雜性，因此設有一些例外規定。
根據民事訴訟法的規定，以下情況可能允許提出新證據：
- 該證據在第一審時確實無法提出或不知其存在
- 為了證明附帶上訴的理由所必要的證據
- 用以彈劾對方在第二審新提出的主張
- 法院認為有調查必要的其他情形
實務上，法院對於新證據的審查相當嚴格。您必須說明為什麼這些證據在第一審時無法提出。單純的疏忽或策略考量，通常不會被法院接受為正當理由。
提起附帶上訴時，最保險的做法是盡量以第一審既有的事實與證據為基礎。您可以針對原判決對這些證據的認定提出不同見解，說明法院誤解了證據的意義，或是在證據評價上有所偏頗。
如果確實有新發現的重要證據，務必在附帶上訴狀中詳細說明：
- 該證據的具體內容與證明力
- 為何在第一審時無法提出的客觀原因
- 該證據對於附帶上訴主張的重要性
- 提供該證據的來源與取得經過
4.禁止提起附帶上訴的特殊情況
了解哪些情況不得提起附帶上訴，對於避免無效的訴訟行為同樣重要。第一種禁止情況是在�第三審程序中不得提起附帶上訴。法律明文規定，附帶上訴只能在第二審程序中行使，到了第三審階段就不再允許提起附帶上訴。
這項限制的理由在於第三審採取嚴格的法律審制度，主要審查法律適用是否正確，而非重新審理事實。允許在第三審提起附帶上訴，將會使訴訟程序過度延長，違背訴訟經濟原則。
第二種情況是案件經第三審法院發回或發交後，當事人不得提起附帶上訴。當第三審法院認為原審判決有違誤而發回更審或發交其他法院重新審理時，雖然案件回到第二審層級，但此時的程序性質已經改變，不再適用附帶上訴的規定。
第三種情況是原判決完全勝訴的當事人不得提起附帶上訴。如前所述，附帶上訴需要具備上訴利益，如果您在第一審判決中已經獲得全部勝訴，就沒有任何不利益需要救濟，自然也就不能提起附帶上訴。
此外，如果主上訴已經撤回或被駁回，附帶上訴也不能單獨存在。有些當事人以為附帶上訴提起後就具有獨立性，但實際上附帶上訴始終依附於主上訴程序。一旦主上訴消滅，附帶上訴也會隨之失效，這是附帶上訴從屬性的必然結果。
最後要提醒的是，即使符合所有形式要件，如果附帶上訴的內容違反法律規定或顯無理由，法院仍然可以裁定駁回。因此在決定是否提起附帶上訴前，建議諮詢專業律師的意見，評估勝訴的可能性與訴訟成本，做出最有利的策略選擇。
不同訴訟種類附帶上訴的法律依據與相關規定
當您想要提起附帶上訴時，首先要認識支撐這項制度的法律條文有哪些。台灣的訴訟制度建立在完整的法律規範之上，附帶上訴也有明確的法律依據。不同類型的案件適用不同的訴訟�法規定，包括民事、刑事與行政三大領域都有各自的規範。
掌握這些法律條文，可以幫助您更精準地運用附帶上訴制度。這不僅能保障您的訴訟權益，也能避免因不熟悉規定而錯失救濟機會。接下來我們將詳細說明各訴訟法中關於附帶上訴的重要條文。
（一）民事訴訟法第460條等相關條文
在民事案件中，民事訴訟法460條是附帶上訴最核心的法律規定。該條第1項明確規定：「被上訴人於言詞辯論終結前，得為附帶上訴。但經第三審法院發回或發交後，不得為之。」這段條文確立了附帶上訴的基本規則與時間限制。
值得注意的是，第460條第2項賦予了附帶上訴特殊的優勢。即使您已經喪失一般上訴權，例如超過上訴期間或曾經撤回上訴，仍然可以提起附帶上訴。這項規定讓原本已經失去救濟機會的當事人，能夠重新爭取權益。
另外，民事訴訟法第461條規範了附帶上訴的效力問題。當主上訴被撤回或因不合法被駁回時，附帶上訴通常會失去效力。但如果附帶上訴本身符合獨立上訴的要件，它可以轉化為一般上訴繼續進行。
這種「轉化」機制提供了雙重保障。它確保即使主上訴不存在了，您提出的附帶上訴仍有可能獨立審理。這項設計充分體現了法律對當事人訴訟權益的保護。
（二）刑事訴訟法中的附帶上訴規範
刑事訴訟法對於附帶上訴也有相應的規定，主要適用於刑事附帶民事訴訟的情況。當被害人在刑事案件中提起附帶民事訴訟求償時，如果對判決結果不滿意，就可能需要運用附帶上訴制度。
在刑事程序中，附帶上訴的運作原理與民事案件類似。被告或自訴人針對判決提起上訴後，對方當事人可以在一定期限內提起附帶上訴。這讓雙方都有公平的機會表達意見，爭取更有��利的判決結果。
刑事案件的附帶上訴需要特別注意程序要求。由於刑事訴訟涉及人身自由等重大權益，法院對於程序的審查往往更為嚴格。建議您在處理刑事附帶民事訴訟時，諮詢專業律師的意見。
（三）行政訴訟法的特別規定
行政訴訟法同樣設有附帶上訴的相關規範，讓人民在與政府機關的爭訟中也能運用這項制度。行政訴訟處理的是人民與行政機關之間的法律爭議，例如撤銷處分、確認違法等案件類型。
行政訴訟的附帶上訴在程序上有一些特殊之處。由於行政案件涉及公益考量，法院在審理時會同時注意私益保護與公共利益的平衡。這使得行政訴訟的附帶上訴在實務操作上，可能與民事案件有些微差異。
在行政訴訟中提起附帶上訴，同樣需要把握正確的時機與程序。您必須在對方提起上訴後的法定期間內，向適當的法院提出附帶上訴狀。如果涉及複雜的行政法律關係，尋求專業協助會更有保障。
了解這些不同訴訟法的規定，能讓您在面對各類案件時都能正確運用附帶上訴制度。無論是民事、刑事或行政案件，掌握相關的法律依據都是成功運用這項制度的基礎。
（四）附帶上訴的完整程序與應備文件
當您決定提起附帶上訴後，首要任務就是了解完整的程序流程並備妥所有必要文件。附帶上訴程序雖然依附於對方的上訴而存在，但在文件準備與提起方式上仍有嚴格的法定要求。正確掌握這些程序步驟，能確保您的訴訟權益得到完整保障。
提起附帶上訴需要準備完整的書狀與相關證明文件。從撰寫附帶上訴狀、整理證據資料、確認管轄法院，到計算並繳納裁判費用，每個環節都不容忽視。以下將詳細說明各項程序要求與應備文件。
1.撰寫要點與書狀格式規範
附帶上訴狀是啟動附帶上訴程序的核心文件，其內容必須符合法定要求。根據民事訴訟法規定，上訴狀應該向原判決之第一審法院提出，但附帶上訴因其特殊性質，通常直接向第二審法院提出。
附帶上訴狀應該包含以下必要事項。首先是當事人及法定代理人的完整資料，包括姓名、住址、身分證字號或統一編號等基本資訊。這些資料必須正確無誤，避免因資料錯誤導致程序延誤。
其次要載明第一審判決的案號、判決日期及主要內容。您需要清楚說明對該判決提起附帶上訴的陳述，讓法院了解您的訴訟立場。明確的案件資訊能幫助法院快速掌握案情脈絡。
最重要的是對第一審判決不服的程度及聲明。您必須具體說明希望第二審法院如何廢棄或變更原判決，例如「請求廢棄原判決關於賠償金額部分，改判被上訴人應給付新台幣○○元」。聲明必須明確且具體，不可過於籠統。
附帶上訴理由則是附帶上訴狀的核心內容。您需要詳細說明為何原判決應該被廢棄或變更，包括事實認定錯誤、法律適用不當等理由。每項理由都應該有充分的事實及證據支持，形成完整的論證架構。
2.必備證據與文件整理方式
證據資料的準備與整理是附帶上訴成功的關鍵因素。所有支持您主張的證據都應該完整檢附，並製作詳細的證據清單。證據清單應該依序編號，註明每項證據的名稱、頁數及證明事項。
常見的證據類型包括書證、物證及人證。書證可能包括契約書、收據、發票、往來信函、電子郵件列印本等文件。每份書證都應該清楚標示證據編號，方便法院審閱。
如果需要提出證人，應該製作證人名單並載明證人的姓名、住址及預計證明的事項。證人的選擇應該與您的主張直接相關，才能發揮實質的證��明效果。
照片、錄音、錄影等視聽資料也是重要的證據資料。這類證據應該註明拍攝或錄製的時間、地點及相關說明。如果檔案較大，可以儲存於光碟或隨身碟中一併提出。
所有證據都應該製作副本。正本提供給法院，副本則依對造人數提供。例如對造有兩人，您就需要準備一份正本加上兩份副本，確保每位當事人都能收到完整資料。
3.管轄法院與提出方式說明
關於向哪個法院提出附帶上訴，這是許多當事人容易混淆的問題。一般上訴是向原第一審法院提出，再由第一審法院送交第二審法院。但附帶上訴因為是在第二審程序已經開始後才提起，所以直接向第二審法院提出。
舉例來說，如果第一審判決是台北地方法院作成，對方向台灣高等法院提起上訴，您要提起附帶上訴時，就應該直接向台灣高等法院提出附帶上訴狀，而不是向台北地方法院提出。
提出方式可以選擇親自到法院遞狀，或是以郵寄方式寄送。如果選擇郵寄，建議使用掛號或限時掛號，並保留郵寄收據作為提出證明。郵寄的提出時間以交郵當日為準，而非法院收文日期。
現在許多法院也提供線上遞狀服務。您可以透過司法院的訴訟文書線上提出系統，上傳電子檔案完成遞狀程序。這種方式既方便又能即時確認是否成功送達。
4.附帶上訴費用與繳納程序
提起附帶上訴同樣需要繳納裁判費，這是訴訟程序中不可避免的成本。裁判費的計算方式依據訴訟標的金額而定，與一般上訴的計算標準相同。
如果是財產權訴訟，以二審為例，裁判費按照訴訟標的價額依下列比例計算。訴訟標的價額在10萬元以下者，每件徵收2,250元。超過10萬元至100萬元部分，每萬元徵收195元。超過100萬元至1,000萬元部分，每萬元徵收175.5元。計算方式相對複雜，建議使用司法院提供的裁判費試算系統。
非財產權訴訟則有固定的金額標準。例如離婚訴訟、親子關係訴訟等案件，第二審裁判費通常是固定金額4,500元。確認您的案件類型，才能正確計算應繳費用。
以下表格整理了常見訴訟標的金額對應的裁判費計算方式：
|訴訟標的金額
|第二審裁判費計算方式
|範例金額
|應繳裁判費
|10萬元以下
|固定金額
|5萬元
|2,250元
|10萬元至100萬元
|195元/萬
|50萬元
|9,750元
|100萬元至1,000萬元
|175.5元/萬
|500萬元
|87,750元
|1,000萬元至1億元
|132元/萬
|2,000萬元
|264,000元
繳納裁判費的方式有多種選擇。您可以在法院收狀窗口直接繳納現金，或是使用ATM轉帳、臨櫃匯款等方式。部分法院也接受信用卡繳費，提供更多元的付款管道。
繳費後務必保留繳費證明，並在遞狀時一併檢附。如果未繳納裁判費或繳納金額不足，法院會通知您補繳。若未在期限內補繳，附帶上訴可能會被駁回，因此這個環節不可輕忽。
若您符合訴訟救助的條件，例如經濟困難無力負擔訴訟費用，可以向法院聲請免繳或緩繳裁判費。需要提出相關財產證明文件，經法院審查核准後才能適用。
完整準備所有文件並正確繳納費用後，您的附帶上訴程序就正式啟動。法院會將您的附帶上訴狀送達給對造，並排定審理期日。確保每個步驟都符合規定，才能讓您的訴訟主張獲得法院充分審理的機會。
什麼情況下可以提起附帶上訴？
面對一審判決��的不滿意結果，您可能好奇在什麼條件下能夠提起附帶上訴？事實上，附帶上訴條件並非毫無限制，而是需要符合特定的法律要件。最核心的情況是當您在第一審訴訟中獲得部分勝訴、部分敗訴的判決結果時，才有運用附帶上訴的可能性。
依據通說見解，只有在一審判決呈現一部勝訴、一部敗訴的情形下，才有附帶上訴的適用空間。這種制度設計是為了讓雙方當事人都有公平爭取權益的機會。如果您全部勝訴或全部敗訴，就不存在提起附帶上訴的必要或可能。
（一）獲得部分勝訴判決時的救濟途徑
當第一審法院作出判決後，您可能遇到這樣的情況：您的主張獲得部分支持，但仍有部分請求被駁回。舉例來說，您向對方請求賠償損失100萬元，但法院經過審理後僅判決對方賠償60萬元。這種部分敗訴的結果，就是您日後可能提起附帶上訴的基礎。
在這種情況下，如果對方不服判決而提起上訴，您就擁有了救濟機會。您可以透過附帶上訴主張應該獲得全額100萬元的賠償，而不是僅接受一審判決的60萬元。這正是附帶上訴制度保障當事人權益的重要功能。
值得注意的是，當事人以一個訴訟主張多項訴訟標的時，即使只針對其中某項標的部分敗訴，同樣可以運用附帶上訴。例如您在同一訴訟中請求返還房屋和返還借款兩項標的，法院判決房屋部分您勝訴，但借款部分您敗訴，這種情況依然符合提起附帶上訴的要件。
（二）對方上訴是啟動附帶上訴的必要前提
附帶上訴條件中最關鍵的一項，就是對方當事人必須先提起上訴。沒有對方的上訴程序存在，附帶上訴就無法成立。這是附帶上訴「從屬性」特質的具體表現，也是與一般上訴最大的區別所在。
為什麼需要這個前提條件呢？因為附帶��上訴制度的立法目的，是在對方已經啟動上訴程序、案件即將進入第二審審理時，給予您一個公平的反擊機會。如果對方接受一審判決而未上訴，案件就已經確定，您自然也就失去了提起附帶上訴的機會。
實務上還有一個重要原則：即使在同一訴訟中包含多個不相關的訴訟標的，只要對方針對其中一個標的提起上訴，您也可以針對其他標的的敗訴部分提起附帶上訴。例如對方只就房屋返還部分上訴，您仍然可以就借款部分提起附帶上訴，兩者並不需要直接相關。
在本訴與反訴合併判決的情況下，這個原則同樣適用。無論是原告或被告，只要對方針對本訴或反訴的任一部分提起上訴，另一方就可以針對自己敗訴的部分提起附帶上訴。這完全符合附帶上訴衡平雙方利益的立法意旨。
（三）不同訴訟類型中的應用範圍
附帶上訴制度在台灣法律體系中的適用範圍相當廣泛，涵蓋了主要的訴訟類型。了解各類案件的適用規則，能幫助您更準確地評估是否可以運用這項程序。
民事訴訟是附帶上訴最常見的應用領域。無論是契約糾紛、損害賠償、債務清償還是不動產爭議，只要符合前述的法律要件，都可以提起附帶上訴。民事訴訟法第460條明確規範了附帶上訴的相關程序，為當事人提供了清楚的法律依據。
在刑事附帶民事訴訟中，附帶上訴同樣占有重要地位。當被害人在刑事訴訟程序中一併請求民事賠償，而對一審的民事判決部分不服時，如果其他當事人已提起上訴，被害人就可以提起附帶上訴來爭取更完整的賠償。
行政訴訟領域也有附帶上訴的適用範圍。當人民與政府機關發生行政爭議，例如稅務糾紛、建築執照爭議等，如果行政法院的一審判決讓您部分勝訴、部分敗訴，而對方提起上訴時，�您同樣可以運用附帶上訴來主張自己的權益。行政訴訟法對此也有特別規定，確保人民在行政訴訟中的救濟權利。
不過要特別注意的是，不同訴訟類型在程序細節上可能存在差異。提起附帶上訴前，建議先確認該類型案件的具體規定，或諮詢專業律師的意見，以確保符合所有法定要件。
（四）法定期限的計算方式
附帶上訴的時間計算與一般上訴有顯著不同。一般上訴必須在收到判決書後20日的上訴期間內提出，這是一個相對嚴格的期限。但附帶上訴的附帶上訴期限則是以「第二審言詞辯論終結前」作為截止時點。
這項規定帶來一個重要優勢：即使您已經超過一般上訴期間的20日期限，只要對方已經提起上訴，您仍然可以提起附帶上訴。這個規定特別保護了那些原本不打算上訴，但在對方上訴後才發現需要救濟的當事人。
更值得注意的是，即使您曾經捨棄上訴權或撤回過上訴，只要第二審訴訟程序尚未言詞辯論終結，您依然保有提起附帶上訴的權利。這個規定充分體現了附帶上訴制度的彈性與保護功能。
（五）逾期提起的法律後果與補救
如果錯過了言詞辯論終結的時點，附帶上訴將無法提起，這是法律明確規定的程序限制。一旦第二審法院宣告言詞辯論終結，被上訴人就喪失了提起附帶上訴的權利，這個後果是無法補救的。
特別需要注意的是，如果案件經過最高法院發回或發交原審法院重新審理，在發回更審後重開的言詞辯論程序中，不得再提起附帶上訴。這是民事訴訟法明文規定的例外情況，目的是避免訴訟程序無限延伸。
由於逾期提起附帶上訴沒有任何補救措施，因�此實務上強烈建議您採取以下預防措施：
- 及時追蹤案件進度：定期向第二審法院查詢開庭日期，確保不會錯過言詞辯論的時程
- 預先評估救濟必要性：在對方提起上訴後，立即評估原判決中對您不利的部分是否需要救濟
- 委託專業律師協助：律師能夠準確掌握訴訟進度，在適當時機提醒您行使附帶上訴權利
- 書面記錄重要時點：將收到上訴通知、預定開庭日期等重要時間點詳細記錄，避免疏漏
值得一提的是，法院在第二審言詞辯論期日前，通常會給予當事人充分的準備時間。如果您發現自己可能需要提起附帶上訴，應該主動向法院詢問下次開庭日期，並在該期日前儘早提出。這樣的主動作為能有效避免因時間壓力而導致的疏失。
掌握附帶上訴期限的計算方式和最佳提起時機，是保障您訴訟權益的重要一步。建議您在面對訴訟時，務必諮詢專業律師的意見，確保在正確的時間點採取適當的法律行動，讓您的權益獲得最完善的保護。
附帶上訴的撤回與效力
附帶上訴撤回的相關規定，是訴訟當事人必須掌握的重要知識。在訴訟過程中，您可能會面臨各種情況變化，需要了解附帶上訴如何受到主上訴影響。
這些規定不僅影響您的訴訟策略，更直接關係到您能否保障自己的權益。掌握撤回與效力的相關知識，能幫助您在訴訟中做出更明智的決策。
（一）主上訴撤回對附帶上訴的影響
當對方決定撤回上訴時，您的附帶上訴會受到什麼影響呢？根據民事訴訟法第461條第1項前段的規定，主上訴撤回或因不合法被駁回時，附帶上訴原則上會失去效力。
這是因為附帶上訴具有從屬性質。它必須依附��在對方合法提起的上訴程序上才能存在。一旦主上訴不存在了，附帶上訴自然也無法單獨維持。
舉例來說，假設您在車禍損害賠償案件中部分敗訴。對方不服判決提起上訴，您隨即提起附帶上訴要求增加賠償金額。但後來對方考慮訴訟成本，決定撤回上訴。在這種情況下，您的附帶上訴通常也會因為主上訴撤回而失效。
不過，法律也提供了保護機制。如果您的附帶上訴符合特定條件，即使主上訴撤回，仍可能繼續有效。這就是我們接下來要討論的轉化機制。
（二）附帶上訴的獨立性與從屬性
附帶上訴同時具有從屬性與獨立性兩種特質。理解這兩種特質的平衡，對於保護您的訴訟權益至關重要。
從從屬性的角度來看，附帶上訴必須依附於對方提起的上訴。沒有主上訴，就無法提起附帶上訴。這種從屬關係決定了附帶上訴的基本性質。
但附帶上訴也具有獨立性。根據民事訴訟法第461條但書規定，如果附帶上訴具備獨立上訴要件，即使主上訴撤回，也可以轉化為獨立上訴繼續存在。
所謂「具備獨立上訴要件」包含以下條件：
- 您尚在20日的上訴期間內
- 您未曾捨棄上訴權
- 您未曾撤回過上訴
- 符合一般上訴的其他法定要件
這個轉化機制的設計非常實用。它確保您不會因為對方的行為而喪失救濟機會。只要您保有原本的上訴權利，附帶上訴就能轉化為獨立上訴。
下表比較附帶上訴在不同情況下的上訴效力：
|主上訴狀態
|附帶上訴效力
|是否可轉化
|情況一
|主上訴撤回且被上訴人已逾上訴期間
|附帶上訴失效
|不可轉化
|情況二
|主上訴撤回但被上訴人仍在上訴�期間內
|轉化為獨立上訴
|可以轉化
|情況三
|主上訴因不合法被駁回且具備獨立要件
|轉化為獨立上訴
|可以轉化
|情況四
|主上訴正常進行
|附帶上訴持續有效
|無需轉化
（三）如何撤回附帶上訴及其後果
如果您經過評估後，決定撤回附帶上訴，應該如何進行呢？附帶上訴撤回必須在第二審言詞辯論終結前提出。
撤回的方式很簡單。您需要向第二審法院提出書狀，明確表示撤回附帶上訴的意思。書狀中應載明案號、當事人姓名、撤回的範圍等基本資訊。
撤回附帶上訴後會產生以下後果：
- 您喪失對第一審判決不利部分的救濟機會
- 第一審判決對您不利的部分立即確定
- 無法再就相同事項重新提起上訴
- 已繳納的裁判費用不予退還
需要特別注意的是，撤回附帶上訴是一個不可逆的決定。一旦撤回，您就無法再反悔或重新提起。因此在做出決定前，建議您仔細考慮以下因素：
- 勝訴的可能性有多高
- 繼續訴訟的成本效益
- 是否有和解的可能性
- 撤回後對整體訴訟策略的影響
在實務操作中，許多當事人會在對方願意和解或達成協議時，選擇撤回附帶上訴。這種情況下，撤回是基於雙方共識，而非單方面放棄權利。
另外要提醒的是，如果主上訴撤回導致您的附帶上訴轉化為獨立上訴，您仍然可以選擇撤回。但此時撤回的已經是獨立上訴，而非附帶上訴。撤回的效果相同，都會使您喪失救濟機會。
因此，無論是主動撤回附帶上訴，或是面對主上訴撤回的情況，都建議您尋求專業律師的協助。律師能根據您的具體案情，評估是否應該撤回，以及如何保�障您的最大權益。
實務上常見的附帶上訴案例類型
理解附帶上訴最好的方式，就是透過實際案例來認識它在不同訴訟中的應用。在台灣的司法實務中，附帶上訴案例橫跨民事、刑事和家事等各個領域。透過這些真實案例，您可以更清楚掌握何時該運用這項訴訟工具來保障自己的權益。
不同類型的案件有其特殊的應用方式和考量重點。以下將分別介紹各類案件中附帶上訴的實際運用情況，幫助您在面對訴訟時能做出最適當的判斷。
（一）交通事故與人身傷害的救濟途徑
在民事損害賠償案件中，附帶上訴是最常見的救濟方式之一。車禍案件就是典型的例子，受害人可能同時請求多項賠償項目。
假設車禍受害人起訴請求賠償醫療費80萬元、薪資損失60萬元和精神慰撫金60萬元，總計200萬元。第一審法院經審理後，判決被告應賠償120萬元。此時雙方都可能對判決結果不滿意。
如果被告認為賠償金額過高而提起上訴，原告就可以把握機會提起附帶上訴。透過附帶上訴，原告可以主張應獲得完整的200萬元損害賠償。這種情況在實務上相當普遍，讓雙方都有機會爭取更有利的判決。
（二）契約糾紛與債務案件
在契約糾紛案件中，當事人經常會提出多項請求。買賣契約糾紛就是常見的類型，原告可能同時請求給付價金和違約金。
舉例來說，賣方起訴請求買方給付貨款100萬元，並支付違約金30萬元。第一審法院判決買方應給付貨款100萬元，但駁回違約金的請求。如果買方對貨款部分提起上訴，賣方就可以利用附帶上訴來請求違約金。
在借貸糾紛中，附帶上訴的運用也很常見。��債權人可能請求返還本金和利息，法院卻只判准部分金額。當債務人提起上訴時，債權人可以透過附帶上訴主張應獲得全額給付。
更複雜的情況是，在同一訴訟內有多項請求時。例如A起訴請求B返還房屋，以及返還一筆借款。如果一審法院判決房子歸A所有，但駁回借款請求，這時A僅就借款部分提起上訴，B仍然可以對房屋部分提起附帶上訴。
（三）家事事件中的附帶上訴
家事事件的附帶上訴案例相當常見，特別是離婚訴訟涉及多項請求時。這類案件往往牽涉到財產分配、子女監護權和扶養費等重要權益。
典型案例是妻子提起離婚訴訟，同時請求夫妻財產分配500萬元和子女監護權。第一審判決准予離婚並判給妻子監護權，但財產分配只判給300萬元。如果丈夫對監護權判決不服而提起上訴，妻子就能附帶上訴請求增加財產分配金額。
另一種常見情況是本訴與反訴合併審理的案件。第一審就本訴與反訴合併判決後，一方對本訴部分提起上訴，他方得就反訴部分提起附帶上訴，反之亦然。這種機制確保雙方都有完整的救濟機會。
在扶養費案件中，如果父母一方請求調整扶養費金額，法院判決部分准許。當一方上訴時，他方可以附帶上訴主張應有不同的扶養費數額，以維護子女的最佳利益。
（四）刑事附帶民事訴訟的附帶上訴
在刑事案件中，被害人可以在刑事訴訟程序中附帶提起民事賠償請求。這種情況下的附帶上訴有其特殊性，需要特別注意。
假設被害人在傷害案件中提起刑事附帶民事訴訟，請求賠償150萬元。第一審判決被告有罪，民事賠償部分判賠80萬元。如果被告對刑事判決或民事賠償部分提起上訴，被害人也可以利用附帶上訴爭取更高的賠償金額。
這類案件的處理�較為複雜，因為涉及刑事和民事兩個層面。被害人必須同時考慮刑事判決的影響，以及民事賠償的合理性。透過附帶上訴，被害人可以在對方上訴時，一併主張自己應獲得的完整賠償。
這些實務附帶上訴案例顯示，附帶上訴是保障當事人訴訟權益的重要工具。無論是財產糾紛、人身傷害，還是家庭關係，只要把握正確時機提起附帶上訴，就能有效維護自己的合法權益。
提起附帶上訴應注意的重要事項
在附帶上訴的實務操作中，有幾個重要環節常常被當事人忽略。許多人以為只要對方提起上訴，自己就可以隨意提出附帶上訴，但實際情況遠比想像中複雜。正確評估各項因素並做好充分準備，才能真正發揮附帶上訴的救濟功能。
值得注意的是，如果當事人逾越了上訴期間仍想上訴，千萬不要忘了還有附帶上訴的適用。依照法律規定，即使一方當事人逾越上訴期間、曾經捨棄上訴權或撤回上訴過，只要符合法定條件，就可以在第二審程序中提出附帶上訴。這項規定為當事人提供了重要的救濟管道。
（一）全面評估您的訴訟布局
訴訟策略的擬定需要考量多個面向，不能只看單一因素。您必須先釐清自己在第一審判決中敗訴的程度有多大，以及這些敗訴部分對您的實質影響為何。如果敗訴金額不大或爭議事項較為次要，提起附帶上訴可能不是最佳選擇。
另一個重要考量是對方上訴的範圍與理由。了解對方為何提起上訴、想要爭取什麼，可以幫助您判斷是否需要同步提出附帶上訴來保護自己的權益。有時候對方的上訴反而為您創造了翻案的機會。
此外，訴訟策略也要考量和解的可能性。如果雙方都提起上訴或附帶上訴，可能會增加對立程度，降低和解意願。但在某些情況下，適當運用附帶上訴反而能創造更有利的談判籌碼。
（二）專業法律支援的必要性
尋求律師協助在附帶上訴案件中格外重要。專業律師可以精確判斷您是否符合提起附帶上訴的法定要件，避免因程序不合法而白費功夫。律師的經驗能幫助您看清案件的優勢與弱點。
律師能為您撰寫專業的附帶上訴狀，清楚指出第一審判決的錯誤之處，並提出有力的法律論述。這不僅關係到程序是否合法，更直接影響勝訴機率的高低。沒有法律背景的當事人很難掌握訴訟文書的撰寫技巧。
在第二審程序中，律師可以代表您出席言詞辯論，針對法院的疑問即時回應。他們也能協助整理和補充證據資料，讓您的主張更具說服力。專業的律師協助往往是勝負的關鍵因素。
（三）避開常見的程序陷阱
實務上許多當事人因為不熟悉規定而犯下錯誤。最常見的失誤就是錯過提起時點，附帶上訴必須在第二審言詞辯論終結前提出，一旦錯過這個時點就永遠失去機會了。有些人拖到最後一刻才想到要提起，結果為時已晚。
另一個嚴重錯誤是在不當的審級提起附帶上訴。法律明文規定不得在第三審程序或發回更審後提起附帶上訴，但仍有當事人誤觸這項禁止規定。這類錯誤會導致附帶上訴被駁回。
裁判費的計算與繳納也是容易出錯的環節。未繳納或繳納錯誤金額會導致程序不合法，法院會要求補正。如果未在期限內補正，附帶上訴可能被駁回。訴訟風險往往就藏在這些細節中。
有些當事人誤以為附帶上訴可以提出全新的請求或訴訟標的，這是嚴重的認知錯誤。附帶上訴只能針對第一審判決中對自己不利的部分請求改判，不能超出原訴訟的範圍。