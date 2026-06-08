附帶上訴是什麼意思？什麼情況下適用？資深律師完整說明！

附帶上訴的基本概念與法律定義

（一）什麼是附帶上訴？

當一方當事人提起上訴後，另一方也想爭取更有利的判決結果時，附帶上訴就成為關鍵的法律工具。這項制度讓原本處於被動地位的被上訴人，也能積極主張自己的權利。透過附帶上訴，雙方當事人都有機會在第二審獲得公平的審理。

附帶上訴定義是指當事人一方提起上訴後，被上訴人在言詞辯論終結前，針對第一審判決中對自己不利的部分，提出廢棄或變更原判決的聲明。這個聲明會附帶在上訴人的上訴程序中，一併送交上級審法院審理。根據民事訴訟法的規定，這是保障當事人訴訟權益的重要機制。

附帶上訴��具有明顯的附帶性質。它必須依附在對方當事人合法提起的上訴程序上才能成立。換句話說，如果沒有人提起主上訴，就不可能有附帶上訴的存在。這種設計確保了第二審程序的效率與完整性。

為什麼法律要設計這樣的制度呢？主要原因是維護訴訟公平。當上訴人提起上訴後，他可以自由擴張自己不服的範圍，甚至提出新的主張。如果被上訴人沒有相應的救濟途徑，就會處於極度不利的位置。因此，上訴制度特別允許被上訴人透過附帶上訴來平衡雙方的權利。

從訴訟經濟的角度來看，附帶上訴也帶來許多好處。它讓第二審法院可以一次性審查整個案件，全面檢視第一審判決的所有爭點。這樣不僅節省司法資源，也避免當事人需要分別提起多次上訴，減少訴訟成本與時間。

項目 附帶上訴特性 法律效果 實務意義 性質定位 依附於主上訴的從屬性救濟 隨主上訴一併審理 無需單獨繳納裁判費 提起時機 主上訴成立後至言詞辯論終結前 逾期即喪失提起權利 需密切注意程序進度 提起資格 限於被上訴人一方 保障被動防禦方權益 平衡雙方訴訟地位 審理範圍 僅限第一審判決不利部分 不得擴張至有利部分 避免過度訴訟

理解附帶上訴定義後，當事人就能更妥善運用這項制度。它不僅是法律賦予的權利，更是在訴訟中保護自身利益的重要策略。當您面對第一審判決部分敗訴，而對方又已提起上訴時，附帶上訴就是您不可忽視的救濟途徑。

值得注意的是，附帶上訴雖然依附在主上訴之下，但它仍然具有一定的獨立性。被上訴人可以在第二審程序中主張與主上訴不同的理由，提出自己的證據與法律見解。這讓法院能夠更全面地了解案件的真相，做出更公正的判決。

（二）附帶上訴與一般上訴的差異

在民事訴訟程序中，上訴制度分為一般上訴與附帶上訴兩種類型。這兩種救濟途徑雖然都是針對第一審法院判決提出不服，但在提起時機、法定要件以及程序規範上有著顯著的差異。正確認識兩者的區別，能幫助當事人在訴訟中選擇最適合的救濟方式，有效保障自身權益。

根據我國實務見解，附帶上訴在法律性質上採取「上訴說」。這是通說及實務所採納的觀點，最高法院41年台上字第763號判例即明確指出此立場。依據這個理論，當事人必須具有上訴利益，才能提起附帶上訴。

1.一般上訴的提起方式與特徵

一般上訴是指當事人不服第一審法院的終局判決時，主動向第二審法院提起的救濟程序。這是最常見的訴訟救濟方式，具有獨立性與主動性的特徵。

當事人及訴訟關係人如不服第一審法院之終局判決，得向管轄之第二審法院提起上訴。提起一般上訴必須符合嚴格的上訴要件，包括上訴人資格、上訴標的適格性以及合法的程序要求。

上訴期間的限制是一般上訴最重要的特徵之一。根據民事訴訟法規定，應於第一審法院判決後20日內提起上訴。但值得注意的是，宣示或公告後送達前之上訴，亦有效力。

提起一般上訴時，上訴人需要向原第一審法院提出上訴狀，並繳納上訴裁判費。上訴狀中必須明確記載對判決不服的程度，以及希望第二審法院如何廢棄或變更原判決的具體聲明。

2.附帶上訴的特殊性質與功能

相較於一般上訴，附帶上訴具有數個獨特的法律性質。第一個特性是從屬性�，附帶上訴必須依附在對方當事人合法提起的上訴程序上。沒有主上訴，就不可能有附帶上訴的存在。

第二個特性是不受上訴期間限制。即使當事人已經超過20日的上訴期間、曾經捨棄上訴權或撤回上訴，只要對方提起上訴，仍然可以在第二審言詞辯論終結前提起附帶上訴。這個特性大幅擴展了當事人的救濟機會。

附帶上訴的主要功能在於平衡訴訟當事人的地位。當原告提起上訴後，被告原本已經接受的判決結果可能被改變。此時如果被告對判決中不利於己的部分也有意見，就可以透過附帶上訴來主張自己的權利。

在學說上，除了通說採取的「上訴說」外，也有學者主張附帶上訴是排除不利益變更禁止原則之手段。依照上訴說的見解，僅有在一審一部勝訴、一部敗訴之情形下，方有附帶上訴之可能。

3.附帶上訴與一般上訴比較表

一般上訴與附帶上訴在程序運作上存在多項重要差異。這些差異直接影響當事人應該選擇哪種救濟途徑，以及如何規劃訴訟策略。 為了清楚呈現附帶上訴差異，以下表格整理了兩者在各個面向的比較：

比較項目 一般上訴 附帶上訴 提起時機 判決送達後20日內 第二審言詞辯論終結前 獨立性 具有獨立性，可單獨提起 具有從屬性，須依附主上訴 期間限制 受20日上訴期間嚴格限制 不受上訴期間限制 提起方式 向原第一審法院提出上訴狀 在第二審程序中提出 適用對象 對判決不服之任何當事人 僅限被上訴人

（三）附帶上訴的提起要件與資格限制

許多當事人誤以為只要對方提起上訴就�能附帶上訴，但實際上法律對此設有明確的要件規範。提起附帶上訴並非毫無限制的權利，而是必須符合特定的法定條件和資格要求。這些附帶上訴要件的設計，目的在於確保訴訟程序的合理性與效率性，同時平衡雙方當事人的權益保障。

當您考慮提起附帶上訴時，建議先仔細檢視自己是否符合所有必要條件。任何一項合法要件的欠缺，都可能導致附帶上訴被法院駁回，白白浪費時間與金錢成本。

1.提起者的身分與對象要求

第一個關鍵要件就是被上訴人資格的確認。只有在第二審程序中處於「被上訴人」地位的當事人，才有權提起附帶上訴。這個身分限制相當明確，您必須是因為對方提起上訴而被動成為被上訴人的一方。

附帶上訴必須針對上訴人提起，這是法律明文規定的對象限制。您不能對訴訟以外的第三人提起附帶上訴，也不能對其他訴訟關係人附帶上訴。這個要件確保了附帶上訴與主上訴之間的關聯性，避免訴訟關係過度複雜化。

舉例來說，假設甲對乙提起損害賠償訴訟，一審判決甲部分勝訴。如果甲對不利部分提起上訴，此時乙就取得了被上訴人的身分。乙若對原判決中自己敗訴的部分不滿，就可以考慮提起附帶上訴，但附帶上訴的對象只能是甲，不能針對其他人。

2.必須滿足的前提條件

提起附帶上訴的必要前提包含多項重要條件，缺一不可。首先，必須有合法的上訴程序存在。這是附帶上訴最核心的前提，因為附帶上訴本質上是依附於主上訴而存在的訴訟行為。

如果對方提起的上訴被法院認定為不合法而駁回，附帶上訴就失去了依附的基礎。同樣地，如果上訴人撤回了上訴，附帶上訴也會因為主上訴程序消滅而失去效力。這體現了附帶上訴的從屬性特質，它無法��單獨存在於訴訟程序中。

第二個重要前提是必須具備上訴利益。根據實務見解和通說，只有在第一審判決中部分勝訴、部分敗訴的情況下，才有提起附帶上訴的利益。如果您在第一審完全勝訴，就沒有提起附帶上訴的必要性與正當性。

上訴利益的判斷標準在於，您對原判決是否仍有不滿意的部分。即使整體上您是勝訴方，但如果法院認定的賠償金額低於您的請求，或者某些訴訟請求被駁回，您就具有上訴利益，可以透過附帶上訴尋求更有利的判決結果。

第三個前提是時間限制。附帶上訴必須在第二審言詞辯論終結前提起。這個時間要件雖然比一般上訴期間寬鬆許多，但仍然設有明確的截止時點。一旦第二審法院進行完言詞辯論並宣告終結，您就喪失了提起附帶上訴的機會。

此外，附帶上訴仍需符合其他上訴的法定程式要求。您必須提出正式的附帶上訴狀，載明上訴的理由與請求事項。同時也需要繳納相應的裁判費用，並檢附必要的證據資料。這些程序要件與一般上訴相同，不能因為是附帶上訴就忽略這些基本要求。

要件類別 具體要求 欠缺後果 實務注意事項 主體資格 必須是被上訴人身分 附帶上訴不合法被駁回 確認自己在二審的當事人地位 程序前提 須有合法上訴程序存在 附帶上訴失其效力 注意主上訴是否被撤回或駁回 利益要件 原判決部分敗訴有上訴利益 因無實益被法院駁回 評估原判決對己不利部分 時間限制 二審言詞辯論終結前提起 逾期無法再行提起 儘早於收到上訴通知後提出

3.附帶上訴可以主張的範圍界限

在討論附帶上訴範圍時，許多人會誤以為只能針對對方上訴的部分提出反擊。實際上，法律給予的彈性遠比想像中更大。只要是針對同一個第一審終局判決，您就有機會主張不同的訴訟標的。

舉例來說，假設一個訴訟包含三個不同的請求項目。第一項是房屋返還請求，第二項是租金給付請求，第三項是損害賠償請求。如果您在第一審中，房屋返還勝訴、租金請求敗訴、損害賠償敗訴，而對方只針對房屋返還部分提起上訴，您依然可以就租金或損害賠償的敗訴部分提起附帶上訴。

這種靈活性的立法目的在於促進訴訟經濟。法院希望避免當事人為了不同的訴訟標的反覆進行訴訟程序。透過附帶上訴機制，相關爭議可以在同一個第二審程序中一併處理。

在本訴與反訴合併判決的情況下也適用相同原則。如果一方對本訴部分提起上訴，他方可以就反訴部分提起附帶上訴，即使兩者涉及不同的訴訟標的。這樣的安排確保雙方都有平等的救濟機會。

不利益變更禁止原則的保護

不利益變更禁止原則是訴訟法上的重要保護機制。這個原則的核心概念是：如果您沒有對第一審判決提起上訴或附帶上訴，第二審法院不能做出比原判決對您更不利的結果。這項原則保障了當事人的程序權益，避免不當的突襲性裁判。

具體來說，假設第一審判決命對方給付您50萬元。如果只有對方提起上訴，而您沒有提起附帶上訴，第二審法院最多只能維持50萬元的判決，不能增加為60萬元或70萬元。這就是不利益變更禁止原則的實際運作方式。

然而，當您提起附帶上訴時，實際上就是主動放棄了這項保護。因為您已經請求法院重新審查原判決，法院就有權力做出對您更有利或更不利的判決。�這是提起附帶上訴時必須謹慎評估的風險因素。

因此，在決定是否提起附帶上訴前，建議先評估以下幾點：

原判決對您的不利程度有多大

您手上的證據是否足以支持更有利的判決

承擔可能更不利判決的風險值不值得

是否有必要為了全面解決爭議而提起

新事實與新證據的提出限制

在第二審程序中提出新證據或主張新事實，通常會受到比較嚴格的限制。這是因為訴訟法採用審級制度，期待當事人在第一審就提出所有的攻擊防禦方法。不過，法律也考慮到實際情況的複雜性，因此設有一些例外規定。

根據民事訴訟法的規定，以下情況可能允許提出新證據：

該證據在第一審時確實無法提出或不知其存在

為了證明附帶上訴的理由所必要的證據

用以彈劾對方在第二審新提出的主張

法院認為有調查必要的其他情形

實務上，法院對於新證據的審查相當嚴格。您必須說明為什麼這些證據在第一審時無法提出。單純的疏忽或策略考量，通常不會被法院接受為正當理由。

提起附帶上訴時，最保險的做法是盡量以第一審既有的事實與證據為基礎。您可以針對原判決對這些證據的認定提出不同見解，說明法院誤解了證據的意義，或是在證據評價上有所偏頗。

如果確實有新發現的重要證據，務必在附帶上訴狀中詳細說明：

該證據的具體內容與證明力

為何在第一審時無法提出的客觀原因

該證據對於附帶上訴主張的重要性

提供該證據的來源與取得經過

4.禁止提起附帶上訴的特殊情況

了解哪些情況不得提起附帶上訴，對於避免無效的訴訟行為同樣重要。第一種禁止情況是在�第三審程序中不得提起附帶上訴。法律明文規定，附帶上訴只能在第二審程序中行使，到了第三審階段就不再允許提起附帶上訴。

這項限制的理由在於第三審採取嚴格的法律審制度，主要審查法律適用是否正確，而非重新審理事實。允許在第三審提起附帶上訴，將會使訴訟程序過度延長，違背訴訟經濟原則。

第二種情況是案件經第三審法院發回或發交後，當事人不得提起附帶上訴。當第三審法院認為原審判決有違誤而發回更審或發交其他法院重新審理時，雖然案件回到第二審層級，但此時的程序性質已經改變，不再適用附帶上訴的規定。

第三種情況是原判決完全勝訴的當事人不得提起附帶上訴。如前所述，附帶上訴需要具備上訴利益，如果您在第一審判決中已經獲得全部勝訴，就沒有任何不利益需要救濟，自然也就不能提起附帶上訴。

此外，如果主上訴已經撤回或被駁回，附帶上訴也不能單獨存在。有些當事人以為附帶上訴提起後就具有獨立性，但實際上附帶上訴始終依附於主上訴程序。一旦主上訴消滅，附帶上訴也會隨之失效，這是附帶上訴從屬性的必然結果。

最後要提醒的是，即使符合所有形式要件，如果附帶上訴的內容違反法律規定或顯無理由，法院仍然可以裁定駁回。因此在決定是否提起附帶上訴前，建議諮詢專業律師的意見，評估勝訴的可能性與訴訟成本，做出最有利的策略選擇。