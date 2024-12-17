盡職調查是什麼意思？什麼時候需要做？律師助你秒懂

（二）法律盡職調查

（二）法律盡職調查

法律盡職調查是一個全面而深入的過程，目的是審視目標公司的法律狀況並識別潛在的法律風險。這個過程通常涵蓋了公司的各個方面，包括股東關係、公司架構、合約關係、資產負債情況以及許可證和文件等。

在審視股東關係時，法律團隊會仔細檢查公司的股權結構、股東協議以及股東之間的權利和義務。他們會確保股權分配合法合規，並評估股東之間是否存在任何潛在的糾紛或訴訟風險。

合約關係也是法律盡職調查的一個重點。律師會��審查公司已簽訂的各類合約，包括供應商合約、客戶合約、租賃協議等，以確保這些合約的條款合法有效，不存在對公司不利的條款或潛在的違約風險。

此外，法律團隊還會全面梳理公司的資產和負債情況，包括不動產、知識產權、設備等有形和無形資產，以及各類債務和或有負債。他們會核實這些資產的權屬是否清晰，有無抵押或其他權利限制，並評估相關的法律風險。

最後，盡職調查還涉及公司運營所需的各類許可證和行政文件。律師會檢查這些文件的有效性和完整性，確保公司的經營活動符合相關法律法規的要求。

法律盡職調查是一個繁複而嚴謹的過程。通過全面審視目標公司的法律狀況，它能夠識別出潛在的法律障礙和風險，為投資者的決策提供重要的參考。如果在盡職調查中發現重大的法律問題，投資者可能會選擇終止交易或調整交易條款，以避免身陷囹圄、降低法律風險。