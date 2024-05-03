神秘與正義：非凡檢察官許致維的司法之途

戲劇化的檢察官歷程

高中時期的許致維活潑貪玩，雖然天資聰穎，但心思卻不在學業上，導致高二後成績一落千丈，不得已從原本的三類組轉入一類組。據本人幽默的描述：「當看到隔壁同學一小時可以刷刷寫十幾頁講義，自己卻還卡在第四頁時，就知道完蛋啦！」

就連告知家人這項關鍵性的決定，都剛好選在傾盆大雨的學期末，許致維在清空宿舍回家的路上淡淡地和父親提起，靜默的車內除了雨水拍打玻璃的吵雜，僅剩老父親的幽幽嘆息和徒留一句「好吧，但文組以後工作難找。」

最後，許致維選擇大學科系使用的是「刪去法」，從眾多領域中挑了一個較不排斥的學科，一腳踏入法律系。以為年輕力盛的男孩在慘遭滑鐵盧之後會轉性奮發向上？事實是，許致維又快樂地玩了兩年，週三晚上不是在酒吧就是在 KTV 的路上，只在考前臨時抱佛腳，每每在低空線上飛過，可最終還是如期抱著學士帽踏出校園。

真正讓許致維有挫敗感的時刻是研究所考試，當年只要學校有名額就報考，但一向無往不利的他首次嘗到了榜上無名的滋味，無奈之下只能選擇先入伍服役，可在命運之神的眷顧下，當兵期間一則「備取上」的通知，讓他再次取得學生身分；但考驗仍未停歇，律師資格考的挑戰接踵而來，回憶起考後心情，許致維生動且畫面感十足的描述：「傍晚考完從考試院回家時，疲累的身軀曬著熱辣的夕陽，拖著長長的影子、內心充滿絕望感，整個非常淒苦。」

但長時間的努力有了實際的回報，許致維再次展現自己的聰穎，於民國 98 年同時考取了律師與司法官。抉擇之際，為了能更快速地成長與累積實務經驗，於是選擇進入司法官體系，成為一名檢察官。