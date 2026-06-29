喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
海洛因

海洛因刑責多重？實務判決怎麼分辨單純持有跟意圖販賣？

刑事案件雷皓明律師發佈 2026-06-29更新 2026-09-30
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

海洛因（Heroin），在台灣法律上屬於第一級毒品，是所有毒品分類中刑責最重的一類。販賣海洛因最高可判死刑，即使只是少量持有也會面臨最高三年的刑期。本文將完整解析法律對海洛因各類行為的處罰標準、法院判決，以及你最需要知道的法律風險。

海洛因是幾級毒品？海洛因刑責多重？

（一）什麼是海洛因？

海洛因是從鴉片提煉的強效類鴉片藥物，其成癮速度極快，某些研究顯示，僅需數次使用就可能形成依賴。一旦成癮，戒斷症狀包括劇烈疼痛、嘔吐、全身顫抖，使得使用者幾乎無法自主停止。正是這種「讓人一旦接觸就難以逃脫」的特性，讓立法者將它列為最高危險等級。

台灣《毒品危害防制條例》依成癮性、危害性與濫用程度，將毒品分為四級，第一級是最嚴重的。海洛因與嗎啡、鴉片同屬第一級，因此連帶適用最嚴格的刑責規範。

（二）毒品危害防制條例對海洛因的規範

針對第一級毒品海洛因，《毒品危害防制條例》主要有以下條款：

1.第4條：製造、運輸、販賣第一級毒品

這是整部條例中刑責最重的條款（毒品危害防制條例第4條第1項）。

法條原文的核心規定是：製造、運輸或販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣三千萬元以下罰金。

用白話說：只要你製造、運毒或賣毒，面臨的最低刑罰是無期徒刑，最高可到死刑。

但這裡有一個關鍵的「但書」，必須放在一起理解：

⚠️ 2023年憲法法庭第13號判決：憲法法庭宣告，對於「情節輕微」的案件，一律強制科處死刑或無期徒刑違反比例原則，屬違憲。在立法院完成修法之前（期限至2025年10月），法院在審理「情節輕微」的販賣第一級毒品案件時，可再減輕刑度，最低刑期可降至7年6個月。

2.第5條：意圖販賣而持有第一級毒品

依據毒品危害防制條例第5條第1項，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；得併科新台幣七百萬元以下罰金。

3.第10條：施用第一級毒品

依據毒品危害防制條例第10條第1項，處六月以上五年以下有期徒刑。

施用毒品是針對「使用者」自己的行為，刑度明顯低於販賣類犯罪。但請注意，「初犯施用」在法律上有一套「觀察勒戒→強制戒治→才起訴」的程序，通常第一次會先走戒治而非直接判刑。

使用海洛因刑責

4.第11條：持有第一級毒品

依據毒品危害防制條例第11條第1、3項，持有少量（門檻以下）：處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣三十萬元以下罰金。

持有達純質淨重十公克以上：加重為一年以上七年以下有期徒刑；得併科新台幣一百萬元以下罰金。

注意：「十公克」是純質淨重的門檻，不是毛重。一般街頭販售的海洛因純度約5%至30%不等，換算下來，觸發加重的毛重可能是幾十公克。

吸食、注射海洛因被抓會怎樣？

台灣法律對於「施用者」設計了一套不同於一般刑事案件的處理程序，目的是「先治療、後處罰」，這套程序值得單獨說明，因為它直接影響初次被捕者的法律命運。

1.第一次施用被捕

檢察官先聲請「觀察勒戒」，法院裁定送觀察勒戒機構（通常是附設在看守所的戒治室）。觀察期間最長二個月，評估是否有繼續施用的傾向。

若評估「無繼續施用傾向」，直接釋放，由檢察官為不起訴處分；若「有繼續施用傾向」，進入強制戒治程序（最長一年）。完成戒治後，同樣不起訴，案件結束。

2.三年內再度被捕

檢察官直接起訴，走一般刑事訴訟程序，此時第10條的「6月以上5年以下」刑期就會實際發生作用。

3.三年後再被捕

依法規定視為「初犯」，重新走觀察勒戒程序。

這套程序的立法意旨在於，施用毒品者在某種程度上也是受害者（成癮病患），給予戒治機會比直接關押更有效果。但若一再再犯，就顯示「只用刑罰威嚇已不足夠」，轉為直接起訴。

海洛因法院判決

（一）運送海洛因判決

臺灣桃園地方法院114年度重訴字第68號刑事判決

被告趁著前往桃園機場接機的機會，在廁所內將入境旅客帶入境的海洛因藏入鞋子，再換上自己的鞋，試圖以「換鞋」方式協助運毒出關。海關發現異狀後當場查獲，純質淨重達494.72公克，遠超10公克的加重門檻。

  • 法院認定：被告構成「運輸第一級毒品罪」，並考量其在整個販毒鏈中屬於下游角色（只負責運送，未主導整個販毒網路），判處有期徒刑8年，並沒收犯罪所得。原本依法須處無期徒刑，因憲法判決得以降至8年。

（二）人體運毒判決

臺灣高雄地方法院115年度重訴字第4號刑事判決

波蘭籍男子將海洛因藏於體內（人體運毒，俗稱「藥騾」），自越南河內飛至高雄，入境台灣時遭海關X光機查獲，在高雄市立大同醫院所排出99顆膠囊內白色固體，經鑑定後，均含第一級毒品海洛因成分（合計淨重790.62公克，純質淨重699.07公克）。

  • 法院認定：構成「運輸第一級毒品罪」，屬共同正犯，雖為外籍人士，同樣適用台灣法律，處有期徒刑16年6個月，服刑後依規定驅逐出境。

（三）販賣海洛因判決

臺灣高等法院花蓮分院107年度上更一字第5號刑事判決

被告以「年菜」、「伴遊小姐」、「辣妹」及「脫衣舞」等為代號販賣海洛因11次，另也販售安非他命28次。

  • 法院判決：被告明知海洛因及甲基安非他命分別為第一級及第二級毒品，依法不得販賣、持有，處有期徒刑20年。

（四）施用海洛因判決

臺灣橋頭地方法院106年度審訴字第298號刑事判決

被告在住處施用海洛因後出門，因闖紅燈被警查獲，尿液呈嗎啡陽性反應。

  • 法院判決：被告施用第一級毒品，處有期徒刑10月。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook