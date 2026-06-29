海洛因刑責多重？實務判決怎麼分辨單純持有跟意圖販賣？

海洛因是幾級毒品？海洛因刑責多重？

（一）什麼是海洛因？

海洛因是從鴉片提煉的強效類鴉片藥物，其成癮速度極快，某些研究顯示，僅需數次使用就可能形成依賴。一旦成癮，戒斷症狀包括劇烈疼痛、嘔吐、全身顫抖，使得使用者幾乎無法自主停止。正是這種「讓人一旦接觸就難以逃脫」的特性，讓立法者將它列為最高危險等級。

台灣《毒品危害防制條例》依成癮性、危害性與濫用程度，將毒品分為四級，第一級是最嚴重的。海洛因與嗎啡、鴉片同屬第一級，因此連帶適用最嚴格的刑責規範。

（二）毒品危害防制條例對海洛因的規範

針對第一級毒品海洛因，《毒品危害防制條例》主要有以下條款：

1.第4條：製造、運輸、販賣第一級毒品

這是整部條例中刑責最重的條款（毒品危害防制條例第4條第1項）。

法條原文的核心規定是：製造、運輸或販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣三千萬元以下罰金。

用白話說：只要你製造、運毒或賣毒，面臨的最低刑罰是無期徒刑，最高可到死刑。

但這裡有一個關鍵的「但書」，必須放在一起理解：

⚠️ 2023年憲法法庭第13號判決：憲法法庭宣告，對於「情節輕微」的案件，一律強制科處死刑或無期徒刑違反比例原則，屬違憲。在立法院完成修法之前（期限至2025年10月），法院在審理「情節輕微」的販賣第一級毒品案件時，可再減輕刑度，最低刑期可降至7年6個月。

2.第5條：意圖販賣而持有第一級毒品

依據毒品危害防制條例第5條第1項，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；得併科新台幣七百萬元以下罰金。

3.第10條：施用第一級毒品

依據毒�品危害防制條例第10條第1項，處六月以上五年以下有期徒刑。

施用毒品是針對「使用者」自己的行為，刑度明顯低於販賣類犯罪。但請注意，「初犯施用」在法律上有一套「觀察勒戒→強制戒治→才起訴」的程序，通常第一次會先走戒治而非直接判刑。

4.第11條：持有第一級毒品

依據毒品危害防制條例第11條第1、3項，持有少量（門檻以下）：處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣三十萬元以下罰金。

持有達純質淨重十公克以上：加重為一年以上七年以下有期徒刑；得併科新台幣一百萬元以下罰金。