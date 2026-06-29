海洛因刑責多重？實務判決怎麼分辨單純持有跟意圖販賣？

海洛因是幾級毒品？海洛因刑責多重？
（一）什麼是海洛因？
海洛因是從鴉片提煉的強效類鴉片藥物，其成癮速度極快，某些研究顯示，僅需數次使用就可能形成依賴。一旦成癮，戒斷症狀包括劇烈疼痛、嘔吐、全身顫抖，使得使用者幾乎無法自主停止。正是這種「讓人一旦接觸就難以逃脫」的特性，讓立法者將它列為最高危險等級。
台灣《毒品危害防制條例》依成癮性、危害性與濫用程度，將毒品分為四級，第一級是最嚴重的。海洛因與嗎啡、鴉片同屬第一級，因此連帶適用最嚴格的刑責規範。
（二）毒品危害防制條例對海洛因的規範
針對第一級毒品海洛因，《毒品危害防制條例》主要有以下條款：
1.第4條：製造、運輸、販賣第一級毒品
這是整部條例中刑責最重的條款（毒品危害防制條例第4條第1項）。
法條原文的核心規定是：製造、運輸或販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣三千萬元以下罰金。
用白話說：只要你製造、運毒或賣毒，面臨的最低刑罰是無期徒刑，最高可到死刑。
但這裡有一個關鍵的「但書」，必須放在一起理解：
⚠️ 2023年憲法法庭第13號判決：憲法法庭宣告，對於「情節輕微」的案件，一律強制科處死刑或無期徒刑違反比例原則，屬違憲。在立法院完成修法之前（期限至2025年10月），法院在審理「情節輕微」的販賣第一級毒品案件時，可再減輕刑度，最低刑期可降至7年6個月。
2.第5條：意圖販賣而持有第一級毒品
依據毒品危害防制條例第5條第1項，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；得併科新台幣七百萬元以下罰金。
3.第10條：施用第一級毒品
依據毒�品危害防制條例第10條第1項，處六月以上五年以下有期徒刑。
施用毒品是針對「使用者」自己的行為，刑度明顯低於販賣類犯罪。但請注意，「初犯施用」在法律上有一套「觀察勒戒→強制戒治→才起訴」的程序，通常第一次會先走戒治而非直接判刑。
4.第11條：持有第一級毒品
依據毒品危害防制條例第11條第1、3項，持有少量（門檻以下）：處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣三十萬元以下罰金。
持有達純質淨重十公克以上：加重為一年以上七年以下有期徒刑；得併科新台幣一百萬元以下罰金。
注意：「十公克」是純質淨重的門檻，不是毛重。一般街頭販售的海洛因純度約5%至30%不等，換算下來，觸發加重的毛重可能是幾十公克。
吸食、注射海洛因被抓會怎樣？
台灣法律對於「施用者」設計了一套不同於一般刑事案件的處理程序，目的是「先治療、後處罰」，這套程序值得單獨說明，因為它直接影響初次被捕者的法律命運。
1.第一次施用被捕
檢察官先聲請「觀察勒戒」，法院裁定送觀察勒戒機構（通常是附設在看守所的戒治室）。觀察期間最長二個月，評估是否有繼續施用的傾向。
若評估「無繼續施用傾向」，直接釋放，由檢察官為不起訴處分；若「有繼續施用傾向」，進入強制戒治程序（最長一年）。完成戒治後，同樣不起訴，案件結束。
2.三年內再度被捕
檢察官直接起訴，走一般刑事訴訟程序，此時第10條的「6月�以上5年以下」刑期就會實際發生作用。
3.三年後再被捕
依法規定視為「初犯」，重新走觀察勒戒程序。
這套程序的立法意旨在於，施用毒品者在某種程度上也是受害者（成癮病患），給予戒治機會比直接關押更有效果。但若一再再犯，就顯示「只用刑罰威嚇已不足夠」，轉為直接起訴。
海洛因法院判決
（一）運送海洛因判決
臺灣桃園地方法院114年度重訴字第68號刑事判決
被告趁著前往桃園機場接機的機會，在廁所內將入境旅客帶入境的海洛因藏入鞋子，再換上自己的鞋，試圖以「換鞋」方式協助運毒出關。海關發現異狀後當場查獲，純質淨重達494.72公克，遠超10公克的加重門檻。
- 法院認定：被告構成「運輸第一級毒品罪」，並考量其在整個販毒鏈中屬於下游角色（只負責運送，未主導整個販毒網路），判處有期徒刑8年，並沒收犯罪所得。原本依法須處無期徒刑，因憲法判決得以降至8年。
（二）人體運毒判決
臺灣高雄地方法院115年度重訴字第4號刑事判決
波蘭籍男子將海洛因藏於體內（人體運毒，俗稱「藥騾」），自越南河內飛至高雄，入境台灣時遭海關X光機查獲，在高雄市立大同醫院所排出99顆膠囊內白色固體，經鑑定後，均含第一級毒品海洛因成分（合計淨重790.62公克，純質淨重699.07公克）。
- 法院認定：構成「運輸第一級毒品罪」，屬共同正犯，雖為外籍人士，同樣適用台灣法律，處有期徒刑16年6個月，服刑後依規定驅逐出境。
（三）販賣海洛因判決
��臺灣高等法院花蓮分院107年度上更一字第5號刑事判決
被告以「年菜」、「伴遊小姐」、「辣妹」及「脫衣舞」等為代號販賣海洛因11次，另也販售安非他命28次。
- 法院判決：被告明知海洛因及甲基安非他命分別為第一級及第二級毒品，依法不得販賣、持有，處有期徒刑20年。
（四）施用海洛因判決
臺灣橋頭地方法院106年度審訴字第298號刑事判決
被告在住處施用海洛因後出門，因闖紅燈被警查獲，尿液呈嗎啡陽性反應。
- 法院判決：被告施用第一級毒品，處有期徒刑10月。